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Новости Агрессия России против Украины
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Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"

Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его

Среди задержанных в Минске россиян есть наемники, воевавшие на Донбассе.

Об этом заявил изданию URA.RU террорист Захар Прилепин, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", - сказал он.

Однако террорист сомневается, что задержанные приехали в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране во время выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует участие 15 иностранцев в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Автор: 

Беларусь (7921) задержание (6690) Прилепин Захар (54) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+18
послушай кацапа и сделай по другому, значит таки да, дестабилизация.
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29.07.2020 16:57 Ответить
+13
Та знаем. Заблудились.
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29.07.2020 16:57 Ответить
+8
...знакомая тема, уже видели...
Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси - из его "батальона" - Цензор.НЕТ 6544
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29.07.2020 16:58 Ответить
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послушай кацапа и сделай по другому, значит таки да, дестабилизация.
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29.07.2020 16:57 Ответить
В прошлом году "брались" за вагнеровцев, однако только в угол поставили четверых, а сейчас Лукашенко необходимо выглядеть перед выборами гарантом суверенитета.
Вспомнилось - Саакашвили заявлял, побывав в Минске, что Лукашенко - гарант суверенитета...
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29.07.2020 17:05 Ответить
день моего сына начинается с новостей о вас. Жаль, если еще долго придется читать о суверенитете по Лукашенко. А о Михо, то последние его наработки по суду и судьям вызывают сомнения в его здравом мышлении.
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29.07.2020 17:15 Ответить
почитайте, Валя, про кадырова. Вовсе со стула упадете.
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29.07.2020 18:50 Ответить
как вариант .
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29.07.2020 20:03 Ответить
Та знаем. Заблудились.
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29.07.2020 16:57 Ответить
теперь по монастырям пройтись . там и оружие будет. в ряд ли они тактику сменили . ищите в рпц .
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29.07.2020 20:06 Ответить
...знакомая тема, уже видели...
Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси - из его "батальона" - Цензор.НЕТ 6544
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29.07.2020 16:58 Ответить
Не бухали и ещё странно,поселились все 32 в один номер!
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29.07.2020 16:59 Ответить
Одноместный?
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29.07.2020 17:32 Ответить
Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 5851
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29.07.2020 19:20 Ответить
Посмотрим теперь какие у Бацьки "бубенчики"!
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29.07.2020 16:59 Ответить
..кто грамоте обучен..
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29.07.2020 17:01 Ответить
Батька и то не здрефил , как вовка🤢🤡- задержал ! Конечно может передать их зе 🤢🤡, обменяет на сепаратюг
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29.07.2020 17:01 Ответить
Порошенкоборцам в пример: «Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР , московский писатель./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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29.07.2020 17:01 Ответить
першим бєню, потім 95 квартал, всяких псідорових ще, а там і решту кацапні всякої
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29.07.2020 20:25 Ответить
русскому миру как пример для подражания/ Скандалист и гомосексуалист Панин, любимый артист Путина: «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко».
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29.07.2020 21:11 Ответить
"Однако террорист сомневается, что задержанные приехали в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране во время выборов."
--------
Ну конечно же нет! Они приехали "защищать русскоязычных от белорусских фашистов", или "защищать Лакашенко от Майдана", или просто в отпуск на экскурсию - посмотреть шпили-вили...
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29.07.2020 17:02 Ответить
Террорист прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси головорезов - из его "батальона" "ган...ны"
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29.07.2020 17:05 Ответить
Побачив кацапа - стріляй без попередження! Цей покидьок йде вбивати твоїх дітей, твою мати, гвалтувати твою дружину і доньку.
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29.07.2020 17:08 Ответить
Головорезы 2.0
Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии (сцены насилия, 18+) https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0?fbclid=IwAR0zncV6na4HjoZ2HpMGoEA-aycb-6jj1CgKW-8KDND77ySY9rPVEtjj-HY
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29.07.2020 17:09 Ответить
Не виноватые..... Пацаны приехали архитектуру поглядеть ,закупиться бульбой и послушать "Песняров".
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29.07.2020 17:10 Ответить
О русская терробанда Вагнера в Беларуси....
Зелински, твой выход... скажи "ФИЛЬМ ЗЕМЛЯНЕ, СМОТРЕТЬ ВСЕМ"
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29.07.2020 17:19 Ответить
На вопрос о возможной причастности российских политических или государственных структур к заговору Катнич ответил, что пока у следствия нет информации о причастности России к произошедшему. «У нас есть факты и доказательства, свидетельствующие о том, что это русские националисты. План состоял в том, чтобы предотвратить движение Черногории по евроатлантическому пути, в частности вступление в НАТО. В этом был основной план организаторов», - отметил прокурор.

16 октября в Черногории состоялись парламентские выборы. Участвовавшие в них политические силы в последний раз предлагали избирателям четко определиться с их отношением к членству страны в НАТО - процесс вступления в альянс должен завершиться уже в 2017 году.
Источник, близкий к правительству Сербии, рассказал, что глава российского Совета безопасности Николай Патрушев извинился за «несанкционированную Кремлем операцию» и планы покушения на премьер-министра Черногории, https://www.theguardian.com/world/2016/nov/11/serbia-deports-russians-suspected-of-plotting-montenegro-coup пишет Guardian.
28 октября сербские СМИ https://zona.media/news/2016/28/10/srb_rus сообщили о депортации из страны нескольких граждан России, участвовавших в «подготовке террористических акций в Черногории». Незадолго до этого Патрушев совершил визит в Белград, где провел переговоры с главой МВД Небойшей Стефановичем, президентом Томиславом Николичем, главой МИДа Ивицей Дачичем и премьер-министром Александром Вучичем. Источник «Коммерсанта», близкий к правительству Сербии, сообщал, что тогда Патрушев хотел прояснить «шаги по сотрудничеству с Черногорией в расследовании активности групп, готовивших беспорядки Подгорице.(с)
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29.07.2020 17:24 Ответить
Приехапи тайно помочь Луке удержать власть, а он их для вида "задержал", когда выплыла информация о прибытии?
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29.07.2020 17:42 Ответить
Одним из задержанных в Белоруссии россиян из числа наемников оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе и возглавлял снайперскую группу. Об этом сообщает издание «Наша Нива».
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29.07.2020 17:58 Ответить
Цей прілєпін є автором біографії єсєніна в сєрії "жізнь замєчатєльних людєй". Це все що треба знати про рускую культуру.
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29.07.2020 18:11 Ответить
та ясно, вони поїхали подивитись на "шпілі" Белорусі..
Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 1790
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29.07.2020 18:42 Ответить
Мы все поверили прилепину,боевики приехали в Беларусь не для дестабилизации.
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29.07.2020 18:50 Ответить
и гиркин тоже там?
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29.07.2020 18:53 Ответить
Ніяких "приватних військових компаній" в Росії не існує. Це так незграбно ***** маскує своїх грушно-ефесбешників, щоб тупо гадити скрізь, куди тільки дотягнеться його закривавлена лапа. Він не моде робити це відкрито, бо йому допікають санкції.
Проте найгіршим є те, що величезна кілткість ************ підтримують його злочини.
Сьогодні дивився фільм про похорони одного з вагнерівців, якого переобнулили в Сірії. Смерть головоріза в тому населенному пункті обставили мало не як смерть Гагаріна...
Єдиний шлях скерувати цю худобу саму на себе - це зробити Україну зразково-демократичною, розвинутою, відкритою до демократичного співробітництва і багатою. Шукати ворога тоталітаризму і свого союзника треба насамперед в Росії, інакше нічого не зміниться, і рано чи пізно Україна просто зникне з небосхилу демократії.
Адже біда в тому, що радянщина дуже зблизила менталітети... І як їх не фарбуй і не шкреби, покривай жовтими, блакитними чи чорно-червоними фарбами, вкладай їм в рот будь-які гасла - совковий, тоталітарний, ворожий до культури світу менталітет лізе на поверхню і нищить майбутнє України.
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29.07.2020 18:57 Ответить
Шукали ще з 1919 року, коли війська Петлюри не вели активних бойових дій проти дєнікіна, а потім врангєля. Шукали в 1940-х з гаслом "воля народам" - а могли б пару терактів вчинити і на території росії. Не було таких терактів на території росії і з 2014-го року, бо теж шукали там демократів та союзників. 100 років пошуків дали негативний результат ! Так що стули писок, троляка.
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29.07.2020 20:12 Ответить
Що ти там шукало... Бурштин в болоті хіба що. Чи лисі Карпати, посеред гір з напиляної тобою ж тирси.
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29.07.2020 21:15 Ответить
Психолог ДалайЛамы:
В Беларуси задержали диверсантов,прибывших срывать выборы.По словам местных сми они приехали незаметной группой в 200 чел.Несли с собой три тяжелых ящика.Вызвали подозрение в отеле тем,что все были в милитари и сразу начали изучать местность.При себе имели инструкции с картинками, как быть диверсантами и нашивками, что смерть это их работа. Абсент Борисыч. Учись, как постановы лепить. Сначала светошумовая, потом штурм. Не наоборот.

Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 121

Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону" - Цензор.НЕТ 9356
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29.07.2020 19:27 Ответить
Вылавливать, сдирать шкуру и на кукан, бо их нэма. А як можна посадить на кукан то чиво нэма.
ПС. И на ТВ типа инсталяция.
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29.07.2020 20:14 Ответить
Тридцать два дебила - это супер сила!
Утя-Путя (*****), экономишь? Нанимаешь подешевле? Бабло нефтяное иссякло?
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02.08.2020 23:44 Ответить
 
 