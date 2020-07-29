Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"

Среди задержанных в Минске россиян есть наемники, воевавшие на Донбассе.

Об этом заявил изданию URA.RU террорист Захар Прилепин, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", - сказал он.

Однако террорист сомневается, что задержанные приехали в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране во время выборов.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.