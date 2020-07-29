Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"
Среди задержанных в Минске россиян есть наемники, воевавшие на Донбассе.
Об этом заявил изданию URA.RU террорист Захар Прилепин, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", - сказал он.
Однако террорист сомневается, что задержанные приехали в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране во время выборов.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вспомнилось - Саакашвили заявлял, побывав в Минске, что Лукашенко - гарант суверенитета...
псідорових ще, а там і решту кацапні всякої
--------
Ну конечно же нет! Они приехали "защищать русскоязычных от белорусских фашистов", или "защищать Лакашенко от Майдана", или просто в отпуск на экскурсию - посмотреть шпили-вили...
Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии (сцены насилия, 18+) https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0?fbclid=IwAR0zncV6na4HjoZ2HpMGoEA-aycb-6jj1CgKW-8KDND77ySY9rPVEtjj-HY
Зелински, твой выход... скажи "ФИЛЬМ ЗЕМЛЯНЕ, СМОТРЕТЬ ВСЕМ"
16 октября в Черногории состоялись парламентские выборы. Участвовавшие в них политические силы в последний раз предлагали избирателям четко определиться с их отношением к членству страны в НАТО - процесс вступления в альянс должен завершиться уже в 2017 году.
Источник, близкий к правительству Сербии, рассказал, что глава российского Совета безопасности Николай Патрушев извинился за «несанкционированную Кремлем операцию» и планы покушения на премьер-министра Черногории, https://www.theguardian.com/world/2016/nov/11/serbia-deports-russians-suspected-of-plotting-montenegro-coup пишет Guardian.
28 октября сербские СМИ https://zona.media/news/2016/28/10/srb_rus сообщили о депортации из страны нескольких граждан России, участвовавших в «подготовке террористических акций в Черногории». Незадолго до этого Патрушев совершил визит в Белград, где провел переговоры с главой МВД Небойшей Стефановичем, президентом Томиславом Николичем, главой МИДа Ивицей Дачичем и премьер-министром Александром Вучичем. Источник «Коммерсанта», близкий к правительству Сербии, сообщал, что тогда Патрушев хотел прояснить «шаги по сотрудничеству с Черногорией в расследовании активности групп, готовивших беспорядки Подгорице.(с)
Проте найгіршим є те, що величезна кілткість ************ підтримують його злочини.
Сьогодні дивився фільм про похорони одного з вагнерівців, якого переобнулили в Сірії. Смерть головоріза в тому населенному пункті обставили мало не як смерть Гагаріна...
Єдиний шлях скерувати цю худобу саму на себе - це зробити Україну зразково-демократичною, розвинутою, відкритою до демократичного співробітництва і багатою. Шукати ворога тоталітаризму і свого союзника треба насамперед в Росії, інакше нічого не зміниться, і рано чи пізно Україна просто зникне з небосхилу демократії.
Адже біда в тому, що радянщина дуже зблизила менталітети... І як їх не фарбуй і не шкреби, покривай жовтими, блакитними чи чорно-червоними фарбами, вкладай їм в рот будь-які гасла - совковий, тоталітарний, ворожий до культури світу менталітет лізе на поверхню і нищить майбутнє України.
В Беларуси задержали диверсантов,прибывших срывать выборы.По словам местных сми они приехали незаметной группой в 200 чел.Несли с собой три тяжелых ящика.Вызвали подозрение в отеле тем,что все были в милитари и сразу начали изучать местность.При себе имели инструкции с картинками, как быть диверсантами и нашивками, что смерть это их работа. Абсент Борисыч. Учись, как постановы лепить. Сначала светошумовая, потом штурм. Не наоборот.
ПС. И на ТВ типа инсталяция.
Утя-Путя (*****), экономишь? Нанимаешь подешевле? Бабло нефтяное иссякло?