Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил властям Беларуси передать Киеву задержанных в республике российских наемников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами - это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали они на Донбассе и если да, то требовал бы немедленной выдаче в Украину. Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщалось ранее, в Беларуси, под Минском, задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.