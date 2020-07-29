Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил властям Беларуси передать Киеву задержанных в республике российских наемников.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами - это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали они на Донбассе и если да, то требовал бы немедленной выдаче в Украину. Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул Климкин.
Как сообщалось ранее, в Беларуси, под Минском, задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
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Жаль при нынешней капитулянтской плесени никто не рискнет(
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Приехали " с той стараны" грохнуть бацьку перед "выборами" и обвинить оппозицию или Украину в этом.И сделать БНР. Ибо надо кацапов от Дальнего Востока отвлекать.Бо шибко уже ввх взялись выкуривать из бункера.
Бубочка их просто так на Рашку отпустит.
А у Батьки они лет 20 в колониях посидят.
Cпецслужбы Беларуси взялись за «вагнеровцев»
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Однако, как считает Игорь Ильяш, настоящее уголовное преследование российским наёмникам в Беларуси не грозит. Журналист лично идентифицировал около 20 белорусов, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР - и в составе «Группы Вагнера», и других незаконных вооружённых формирований - а затем беспрепятственно вернулись на родину. Арестованы и осуждены были только 4 - с показательно мягкими приговорами.
https://belsat.eu/ru/programs/cpetssluzhby-belarusi-vzyalis-za-vagnerovtsev/
во-первых - Лука не отдаст (он сам не рад что захватили)))
во-вторых - потерпевший не попросит )))) (ему еще и так перед ка-дыркой извиняться...а тут еще и перед ******? )))) (оно ему надо???)
Всех отдадим за таксистов.
Зато точно проукраинское (от действующих этого редко дождешься)
лишнее подтверждение что до зеленой плесени в Украине были профессионалы при власти. а теперь аматоры. причем очень провинциальные аматоры
В 1991 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Московский физико-технический институт , факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика
Журналистам удалось выяснить, что ;жена является дочерью советского генерал-майора https://www.gazeta.ru/tags/person/yurii_mihailenko.shtml Юрия Васильевича Михайленко . По их данным, в 2014 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма» и в настоящее время живет на полуострове.
И при каком царе батюшке пошёл успешный карьерный рост.Ой, при изменнике Януковиче.
Не,ни разу не кацап,всё брехня.
я родился в ссср. и это значит по твоему скудоумия что я до смерти буду "советский"?
только не выдайте нас Украине!