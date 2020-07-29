Задержанные в Беларуси боевики состоят в ЧВК "Вагнер", - СМИ. ВИДЕО

Боевики, задержанные прошлой ночью под Минском и на юге Беларуси, являются членами частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщило белорусское государственное информагентство БЕЛТА, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, правоохранители узнали, что в Беларусь из России собираются прибыть более 200 боевиков. Их цель - дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.

"При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", - сообщает агентство.

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По прибытии в Минск в ночь на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", - отмечает агентство.

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"Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - добавила БЕЛТА.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, отметил, что в современных условиях войны начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть "подтянуты" сотрудники ЧВК.

БЕЛТА публикует список задержанных граждан РФ, приводим полностью.