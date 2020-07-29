Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ. ВIДЕО
Бойовики, затримані минулої ночі під Мінськом і на півдні Білорусі, є членами приватної військової компанії "Вагнер".
Про це повідомило білоруське державне інформагентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, правоохоронці дізналися, що до Білорусі з Росії збираються прибути понад 200 бойовиків. Їхня мета - дестабілізувати обстановку перед президентськими виборами.
"При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великі важкі валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків", - повідомляє агентство.
Після прибуття до Мінська в ніч на 25 липня група заселилася в один з готелів і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.
"За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію й оточення санаторію", - зазначає агентство.
"Сьогодні вночі 32-х осіб силами групи "А" КДБ за підтримку ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одну людину виявлено і затримано на півдні країни. Що стосується зазначених осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка", - додали в БЕЛТА.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, відвідуючи 5-ту окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці, зазначив, що в сучасних умовах війни починаються з вуличних протестів, до участі в яких можуть бути "підтягнуті" співробітники ПВК.
БЕЛТА публікує список затриманих громадян РФ, подаємо повністю та мовою оригіналу.
- Милаев Артем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
- Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
- Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
- Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
- Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
- Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
- Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
- Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
- Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
- Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
- Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
- Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
- Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
- Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
- Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
- Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
- Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
- Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
- Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
- Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
- Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
- Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
- Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
- Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
- Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
- Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
- Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
- Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
- Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
- Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
- Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
- Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
- Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. -0-
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Пролетел американский вертолёт.
И вот пару сотен русских из ЧВК
Навсегда песка набрало в рот.
Вот такой без А.С.Пушкина
В жизни случился поворот.
вот такой я рифмоплёт.
Це дійсно нехарактерно для кацапів - "спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали".
Так не успели, понимаєшь, не успели.
https://tverezo.info/post/102083
5 серпня у будівлі ДніпроОДА на нараді за участі заступника ДніпроОДА Г. Корбана, журналіста Ю. Бутусова, командирів батальйонів «Донбас», «Азов», «Шахтарськ» та «Дніпро-1» і генерала Р. Хомчака. Геннадій Корбан в інтерв'ю розповів, що комбатам повідомили, що якщо вони хочуть взяти участь в штурмі Іловайська, то мусять повідомити своїх керівників по лінії МВС, і ті це зробили.
Не відома жодна нарада щодо штурму Іловайська, яка проходила б за участі представників штабу АТО або Генштабу. Не відомі прізвища таких представників. Натомість відомо про до біса зустрічей, які проходили за участі командувача Сектору «Б» генерала Хомчака і першого заступника міністра внутрішніх справ (тобто Авакова) генерала Ярового.
то хто тут гниди? читай і думай, діяспора... а ще передивись парад, участь в якому брали курсанти і ліцеїсти київських військових вишів, з техніки - кілька бетерів навіть не обладнаних бойовими модулями!!!
при цьому ЗСУ тримали фронт, як зє киздів, понад 400 км довжиною... військові підрозділи були приведені також у бойову готовність у прикордонних Чернігівській, Сумській, Харківській областях...
отже питання, хто віддав наказ Хомчаку (зараз те падло генштабом керує - цінний кадр!!!) і командирам добробатів? чому нараду проводив Корбан (пішак Каломойши)? яка роль авакова і його пішака Ярового? є інформація про обіцяну (чи то видану) винагороду комбатам добровольців (і Хомчаку особисто) у розмірі 500 тис долл. США кожному - нехай Сємєнчєнко, якого свої ж колишні підлеглі вихрестили після його втечі з Іловайську, розкаже або Бутусов, який там був присутній... нехай розкажуть нам про ті факти!!!
гнид не там шукаєш, діяспора... тупість не менший ворог для нас ніж зрада!!! якщо це дійсно тупість з твого боку, а не свідома накидання лайна
якби ти мало трішки мізків та менше істерило, може б воно й тобі легше було... хєркін виходив із Слов'янська у колоні з цивільного транспорту, де були і діти, і жінки... його єдину бойову групу розбили на виході з луганську... рухались через густонаселені райони, посеред іншого цивільного транспорту... якщо ти таке розумне, збирай дупу в руки і будеш тут бомбити в прямому сенсі, стратєг
Лукашенко - ********** подстилка
Их согласованно прислали, чтобы оправдать Бацьке всякие ужесточения перед выборами?
Не вірю Мудіщєву і розглядаю ще й іншу версію - допомога білоруському диктатору від ***** переобратися на шостий термін.
Як таке може бути?
1. ***** на прохання Луки засилає "вагнерівців", які поводять себе відверто підозріло і прогнозовано "паляться". Бравий білоруський спецназ їх арештовує.
2. Показуючи білорусам відео арешту "вагнерівців" та оприлюднивши їх список, їх (білорусів) тим самим лякають "російською загрозою" і ************ до думки об'єднатися у цей "суворий час" навколо "перевіреного і сильного лідера", який за 26 років свого президентства "довів" (на словах, звісно) свій патріотизм.
3. Посольство Мордора у Білорусі демонстративно мовчить, підкріплюючи тим самим "здогадки" наляканих білорусів і офіційну версію Мінська про те, що було таки припинено спецоперацію Мордора.
4. Під впливом цих подій білоруси через два тижні знову обирають "бацьку".
5. Щасливі ***** і Лука святкують перемогу і можливість ще кілька років правити разом, підставляючи, як казав Лука, один одному спину.
6. З приводу переобрання на 6-й термін Лука амністує вагнерівців і "висилає" їх у Мордор.
7. ***** таємним наказом нагороджує вагнерівців, роздає медалі, квартири і чергові звання.
8. Офіційні кола паРаші і Білорусі з полегшенням таємно відмічають совковий білорусько-паРашинський хеппі-енд.
да и вообще ихтамнет.
Про це він заявив в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"200 чоловік - це якраз та група осіб, яка прибула для дестабілізації ситуації. Не для захоплення влади, не для якихось надзвичайних силових акцій взяти когось у полон, а саме для дестабілізації. Це якраз та бойова силова група, це дві роти, які могли б організувати якісь бойові зіткнення, напад. Якщо їх озброїти, то збройний напад, якщо не озброїти, то просто напад на силові структури. І таким чином зробити картинку, яка буде потрібна у першу чергу для російських ЗМІ", - зазначив Ягун.
За його словами, важливо те, що частина "вагнерівців" приїхала до Білорусі з паспортами громадянина України.
"Це найбільш цікава інформація і найбільш небезпечна. Тому що вже в Міністерстві іноземних справ Білорусі були викликані посли і РФ, і України. Тобто, частково спровокувати якісь наслідки негативі для України перебуванням цих осіб на території Білорусі вже вдалось. Якщо б вони знайшли декілька трупів якихось бойовиків в парамілітарній формі з українськими паспортами, можна було б спокійно звинуватити Україну в спробі дестабілізувати ситуацію в Білорусі, назвавши їх умовно якогось там Правого сектору. До щастя, що не відбулося того, що можливо пропонувалося. І що вчасно спрацювала спецслужба Білорусі", - наголосив Ягун.
Він зауважив, що тепер нехай це пояснюють ті, хто організував прибуття цих осіб на територію Білорусі.