Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ. ВIДЕО

Бойовики, затримані минулої ночі під Мінськом і на півдні Білорусі, є членами приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомило білоруське державне інформагентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, правоохоронці дізналися, що до Білорусі з Росії збираються прибути понад 200 бойовиків. Їхня мета - дестабілізувати обстановку перед президентськими виборами.

"При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великі важкі валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків", - повідомляє агентство.

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Після прибуття до Мінська в ніч на 25 липня група заселилася в один з готелів і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

"За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію й оточення санаторію", - зазначає агентство.

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"Сьогодні вночі 32-х осіб силами групи "А" КДБ за підтримку ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одну людину виявлено і затримано на півдні країни. Що стосується зазначених осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка", - додали в БЕЛТА.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, відвідуючи 5-ту окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці, зазначив, що в сучасних умовах війни починаються з вуличних протестів, до участі в яких можуть бути "підтягнуті" співробітники ПВК.

БЕЛТА публікує список затриманих громадян РФ, подаємо повністю та мовою оригіналу.