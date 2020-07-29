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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ. ВIДЕО

Бойовики, затримані минулої ночі під Мінськом і на півдні Білорусі, є членами приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомило білоруське державне інформагентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, правоохоронці дізналися, що до Білорусі з Росії збираються прибути понад 200 бойовиків. Їхня мета - дестабілізувати обстановку перед президентськими виборами.

"При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великі важкі валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків", - повідомляє агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА"

Після прибуття до Мінська в ніч на 25 липня група заселилася в один з готелів і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

"За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію й оточення санаторію", - зазначає агентство.

Також читайте: ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США

"Сьогодні вночі 32-х осіб силами групи "А" КДБ за підтримку ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одну людину виявлено і затримано на півдні країни. Що стосується зазначених осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка", - додали в БЕЛТА.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, відвідуючи 5-ту окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці, зазначив, що в сучасних умовах війни починаються з вуличних протестів, до участі в яких можуть бути "підтягнуті" співробітники ПВК.

БЕЛТА публікує список затриманих громадян РФ, подаємо повністю та мовою оригіналу.

  1. Милаев Артем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
  2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
  3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
  4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
  5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
  6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
  7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
  8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
  9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
  10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
  11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
  12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
  13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
  14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
  15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
  16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
  17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
  18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
  19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
  20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
  21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
  22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
  23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
  24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
  25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
  26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
  27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
  28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
  29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
  30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
  31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
  32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
  33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. -0-

Автор: 

Білорусь (7968) бойовик (3414) затримання (4355) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+68
Лукашенко про майданутых рассказывал все время, а горло ему приехали резать братушки из РФ..
такие вот дела его скорбные..
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29.07.2020 15:44 Відповісти
+54
Задержанные в Беларуси боевики состоят в ЧВК "Вагнер", - СМИ - Цензор.НЕТ 152
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29.07.2020 15:44 Відповісти
+48
а скільки там ще прихованого російського лайна...
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29.07.2020 15:40 Відповісти
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Помнится год,або два назад Лука ловил Бандеровцев по лесам Полесья.А воно сегодня вон як обернулось.Не тех ты ловил Лука тогда.А сегодня всё правильно сделал.
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29.07.2020 16:47 Відповісти
В свете есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, Можно молвить справедливо!"
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29.07.2020 16:53 Відповісти
Море вспенилось бурливо, закипев, подняло вой, хлынув на берег пустой, растеклося в шумном беге, и осталося на бреге 33 богатыря, видом будто из тюря...
(тут старик позаикался, дунул, плюнул и скончался)
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29.07.2020 17:07 Відповісти
А над сирийской пустыней
Пролетел американский вертолёт.
И вот пару сотен русских из ЧВК
Навсегда песка набрало в рот.
Вот такой без А.С.Пушкина
В жизни случился поворот.

вот такой я рифмоплёт.
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30.07.2020 00:41 Відповісти
ни одного трупа "вагнеровцев" тогда представлено не было...
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30.07.2020 13:48 Відповісти
"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали..." ©
Це дійсно нехарактерно для кацапів - "спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали".


Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4538
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29.07.2020 16:53 Відповісти
Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2414
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29.07.2020 16:54 Відповісти
"спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали".

Так не успели, понимаєшь, не успели.
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30.07.2020 10:20 Відповісти
щас путин зе.позвонит. и вагноровцы станут украинскими деверсантами.от увидите,они фокусники те еще
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29.07.2020 16:57 Відповісти
Казлорогие как всегда в своем репертуаре. 32 человека в одинаковом милитари старались не привлекать к себе внимание)) Это надо было еще постараться. Нужно было еще розовые труселя всем одеть для маскировки и прям так толпой в столовку в санатории ходить. Тогда точно никто бы не заметил подвоха. А так..... прокололись ихтамнеты) Сюр какой-то. Больше на спектакль смахивает. Ощущение, что кто-то хотел чтобы их там повязали... Ну или у фэсов совсем кукушка поехала. Скоро узнаем.
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29.07.2020 17:00 Відповісти
Это приманка, чтобы отвлечь внимание. Оружия нет, всякое иное барахло - это неважно. Открыто себя вели, групповухой себя водили повсюду. Если не провокация, тогда или прощупывают бдительность, или играют на руку Лукашенко - типа, угроза строю, угроза обществу и прочая лабуда чтобы оправдать действия силовиков по устранению недовольных уже известным победителем конкурса красоты президентов в Беларуси. Если Украине не выдадут - тогда это спектакль, и уедут в Россию выполнив своё задание на пятерочку.
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29.07.2020 17:00 Відповісти
а наши зебилы до сих пор верят, что майдан расстрелиливал лично Порошенко с Яценюком, а Турчином патроны подносил ...
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29.07.2020 17:00 Відповісти
Кто тебе эту чушь насрал в черепную коробку? Тогда уже скорее ******** верят в то, шо сизоносый гетьман взобрался на трактор и очолыв Революцию Достоинства. И все на Майдане кричали :"Убирайся Шапкокрад, мы хотим Порошенка". Так было, соевая затычка?
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29.07.2020 17:31 Відповісти
да именно такие методички и раздавали таким зелёным болванам как ты ))
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29.07.2020 20:03 Відповісти
Твій Прашенка провадив стягнув військову техніку і провадив "парад" для недолугих припорошених в той час коли заших хлопців розстрілювали московити в "зельоних корідорах" влаштованих Парашенкой.
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29.07.2020 22:48 Відповісти
кацапюра, та ти ващє бєз палєва
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29.07.2020 23:54 Відповісти
гуглг переводчик его подводит ))
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30.07.2020 08:21 Відповісти
Припорошений,а що не так було? Якщо ти виправдовуєш Порохнявого то ти просто українська гнида,як казав Петлюра.
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30.07.2020 11:09 Відповісти
та все не так... https://www.radiosvoboda.org/a/mugenko-parad-ilovaysk-donetskyi-aeroport/30125941.html
https://tverezo.info/post/102083

5 серпня у будівлі ДніпроОДА на нараді за участі заступника ДніпроОДА Г. Корбана, журналіста Ю. Бутусова, командирів батальйонів «Донбас», «Азов», «Шахтарськ» та «Дніпро-1» і генерала Р. Хомчака. Геннадій Корбан в інтерв'ю розповів, що комбатам повідомили, що якщо вони хочуть взяти участь в штурмі Іловайська, то мусять повідомити своїх керівників по лінії МВС, і ті це зробили.

Не відома жодна нарада щодо штурму Іловайська, яка проходила б за участі представників штабу АТО або Генштабу. Не відомі прізвища таких представників. Натомість відомо про до біса зустрічей, які проходили за участі командувача Сектору «Б» генерала Хомчака і першого заступника міністра внутрішніх справ (тобто Авакова) генерала Ярового.

то хто тут гниди? читай і думай, діяспора... а ще передивись парад, участь в якому брали курсанти і ліцеїсти київських військових вишів, з техніки - кілька бетерів навіть не обладнаних бойовими модулями!!!
при цьому ЗСУ тримали фронт, як зє киздів, понад 400 км довжиною... військові підрозділи були приведені також у бойову готовність у прикордонних Чернігівській, Сумській, Харківській областях...
отже питання, хто віддав наказ Хомчаку (зараз те падло генштабом керує - цінний кадр!!!) і командирам добробатів? чому нараду проводив Корбан (пішак Каломойши)? яка роль авакова і його пішака Ярового? є інформація про обіцяну (чи то видану) винагороду комбатам добровольців (і Хомчаку особисто) у розмірі 500 тис долл. США кожному - нехай Сємєнчєнко, якого свої ж колишні підлеглі вихрестили після його втечі з Іловайську, розкаже або Бутусов, який там був присутній... нехай розкажуть нам про ті факти!!!
гнид не там шукаєш, діяспора... тупість не менший ворог для нас ніж зрада!!! якщо це дійсно тупість з твого боку, а не свідома накидання лайна
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30.07.2020 13:13 Відповісти
Ти,ще скажи,що не Свиночолий випустив Гіркіна з Слов'янська не Свиночолий накахав вивести війська з Логвинове в результаті оточення Дебальцеве,не Свиночолий договорився з ****** обшукувати кацапами і дирявими наших кіборгів. Ти і такі гниди виправдовуєте Парашенка являєтесь співучастниками його злочинів,а СВИНОЧОЛИЙ БУДЕ СИДІТИ НА ПАЛІ.
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30.07.2020 18:09 Відповісти
СВИНОЧОЛИЙ ТОБІ В ШТАНИ СРЕ)))
якби ти мало трішки мізків та менше істерило, може б воно й тобі легше було... хєркін виходив із Слов'янська у колоні з цивільного транспорту, де були і діти, і жінки... його єдину бойову групу розбили на виході з луганську... рухались через густонаселені райони, посеред іншого цивільного транспорту... якщо ти таке розумне, збирай дупу в руки і будеш тут бомбити в прямому сенсі, стратєг
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30.07.2020 18:34 Відповісти
Жалюгідні відмазки порохнявої прутні.
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31.07.2020 09:20 Відповісти
ооо а там же смертная казнь,если не ошибаюсь,у ребяток попка сжимается иголочка не проходит наверное,это тебе не с продажными хохлоолигархами решать,там и к стене поставить может
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29.07.2020 17:04 Відповісти
Эти ландскнехты имели связи и сильно не замарачивались....ждали команду. Такое мы видели в Харькове в 2014. Тогда "туристы" были в темном спортивном и вязаных шапочках. Также ходили небольшими группами,постоянно переговариваясь. Получив "сигнал" шобла спешила на площадь и начиналась вакханалия..... Рассея ! Рассея! СПАСИБО ,ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !
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29.07.2020 17:06 Відповісти
Більшість "тітушок" на масових заходах по-любому із дирляндії
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29.07.2020 17:13 Відповісти
Если и в Украине власть была бы способна на такое, война давно бы закончилась.
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29.07.2020 17:12 Відповісти
Её бы не случилось . Но задачи у янычара в то время были обратные
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29.07.2020 17:29 Відповісти
У Потроха за 5 лет не получилось.
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29.07.2020 17:30 Відповісти
ты сравнил...тогда такой подъем был ..гимн на каждом углу пели всё в сине-желтом цвете, редкая машина без украинского флажка....всё су....а барыжная на бабло поменял....ему Украина та до одного места...бабки...бабки..бабки...гнида.
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29.07.2020 17:39 Відповісти
Вот для чего руssне нужно "перемирие".
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29.07.2020 17:17 Відповісти
ничего им не будет
Лукашенко - ********** подстилка
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29.07.2020 17:24 Відповісти
Думаю более мелкие группы разбросали по всей Беларуси
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29.07.2020 17:26 Відповісти
олах окбар потатос
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29.07.2020 17:38 Відповісти
На самом деле вы не понимаете, какой это шухер. Почти как сбитие Боинга. Интересно, что скажет расийский зомбоящик!
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29.07.2020 17:51 Відповісти
Нашли нащивку:

Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5680
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29.07.2020 17:56 Відповісти
Вагнер..везде!...даже гитлер его обажал(полёт валькирии) Коппола тож...от Ливии до ....окраин
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29.07.2020 18:01 Відповісти
плужара кацарила
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29.07.2020 23:56 Відповісти
Беларусь это страна в которой спецслужбы работают, в отличие от Украины образца 2014-го....да и сейчас есть большие сомнения...
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29.07.2020 18:20 Відповісти
А вот ещё версия - а может это многоходовочка?
Их согласованно прислали, чтобы оправдать Бацьке всякие ужесточения перед выборами?
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29.07.2020 18:22 Відповісти
Может быть и такое... но если бы это была спец операция исключительно кремля то думаю КГБ Беларуси разоблачило бы их все равно... нравится нам бацька или не нравится, а в Беларуси институты работают более менее..
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29.07.2020 18:30 Відповісти
Очень уж пахнет дешевой бацькиной постановкой. Выборы будут фальсифицировать. Не довольных жестко прессовать. Для обоснования жестокости подавления протестов готовят почву с агентами-шатунами. Для такого дела путен дал луке в займы пару десятков своих лоботрясов.
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29.07.2020 18:40 Відповісти
Лука Мудіщєв і ***** - це закляті друзі. Навіщо ***** зараз "топити" свого вірного друга Луку, надаючи шанс білоруській опозиції на зміну правителя?
Не вірю Мудіщєву і розглядаю ще й іншу версію - допомога білоруському диктатору від ***** переобратися на шостий термін.
Як таке може бути?
1. ***** на прохання Луки засилає "вагнерівців", які поводять себе відверто підозріло і прогнозовано "паляться". Бравий білоруський спецназ їх арештовує.
2. Показуючи білорусам відео арешту "вагнерівців" та оприлюднивши їх список, їх (білорусів) тим самим лякають "російською загрозою" і ************ до думки об'єднатися у цей "суворий час" навколо "перевіреного і сильного лідера", який за 26 років свого президентства "довів" (на словах, звісно) свій патріотизм.
3. Посольство Мордора у Білорусі демонстративно мовчить, підкріплюючи тим самим "здогадки" наляканих білорусів і офіційну версію Мінська про те, що було таки припинено спецоперацію Мордора.
4. Під впливом цих подій білоруси через два тижні знову обирають "бацьку".
5. Щасливі ***** і Лука святкують перемогу і можливість ще кілька років правити разом, підставляючи, як казав Лука, один одному спину.
6. З приводу переобрання на 6-й термін Лука амністує вагнерівців і "висилає" їх у Мордор.
7. ***** таємним наказом нагороджує вагнерівців, роздає медалі, квартири і чергові звання.
8. Офіційні кола паРаші і Білорусі з полегшенням таємно відмічають совковий білорусько-паРашинський хеппі-енд.
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29.07.2020 18:50 Відповісти
триццать три багатыря .... не слишком ли театрально ? )))))
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29.07.2020 21:31 Відповісти
Що біля Мінська не знайшли 33 мурашника щоб більше не лізли чумні?Офіційно затримувати треба офіційні організації а ті що незаконні-незахищені ніякими конвенціями.
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29.07.2020 22:24 Відповісти
33 кацапа приехали посмотреть на шпили и заблудились.

да и вообще ихтамнет.
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29.07.2020 22:48 Відповісти
Они заблудились!!!
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29.07.2020 22:51 Відповісти
Рузьгєнаволоч відпустять,а гайки білорусам вусата прутня загвинтить.
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29.07.2020 22:51 Відповісти
Лошар навозных повязали!..Не дали утыркам порезвится!...Молодчаги беларусы!
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29.07.2020 23:44 Відповісти
Походу Бацьке скоро капец. Явно на силовую поддержку Майдана прибыли. Кацапы просто так не отстанут.
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30.07.2020 00:38 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/07/29/***************************************************************************************************************************** Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, якщо б знайшли декілька трупів у парамілітарній формі з українськими паспортами, то могли б звинуватити Україну в спробі дестабілізувати ситуацію в Білорусі
Про це він заявив в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"200 чоловік - це якраз та група осіб, яка прибула для дестабілізації ситуації. Не для захоплення влади, не для якихось надзвичайних силових акцій взяти когось у полон, а саме для дестабілізації. Це якраз та бойова силова група, це дві роти, які могли б організувати якісь бойові зіткнення, напад. Якщо їх озброїти, то збройний напад, якщо не озброїти, то просто напад на силові структури. І таким чином зробити картинку, яка буде потрібна у першу чергу для російських ЗМІ", - зазначив Ягун.
За його словами, важливо те, що частина "вагнерівців" приїхала до Білорусі з паспортами громадянина України.
"Це найбільш цікава інформація і найбільш небезпечна. Тому що вже в Міністерстві іноземних справ Білорусі були викликані посли і РФ, і України. Тобто, частково спровокувати якісь наслідки негативі для України перебуванням цих осіб на території Білорусі вже вдалось. Якщо б вони знайшли декілька трупів якихось бойовиків в парамілітарній формі з українськими паспортами, можна було б спокійно звинуватити Україну в спробі дестабілізувати ситуацію в Білорусі, назвавши їх умовно якогось там Правого сектору. До щастя, що не відбулося того, що можливо пропонувалося. І що вчасно спрацювала спецслужба Білорусі", - наголосив Ягун.
Він зауважив, що тепер нехай це пояснюють ті, хто організував прибуття цих осіб на територію Білорусі.
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30.07.2020 00:43 Відповісти
Бацьке - респект
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30.07.2020 01:04 Відповісти
при Бацьке - и Крым-бы не уплыл и Лугандон был-бы в стойле...
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30.07.2020 08:46 Відповісти
при Януковиче тоже...
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30.07.2020 11:22 Відповісти
А что, в Беларуси тоже есть Крым?
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30.07.2020 14:11 Відповісти
если б он был хозяином Украины, имелось в виду...
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30.07.2020 15:00 Відповісти
Дай Бог, чтобы таких мерзких "хозяев", которые бы захапали себе всю Украину навечно, у Украины никогда бы не было! Да, территории Беларуси формально у Беларуси, в обмен на базы мобильных РВСН в ее лесах и полную политическую лояльность Путину (политический буфер между ЕС и ордой).
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30.07.2020 15:16 Відповісти
Лука показывает народу, что он - противник Путина , и что Путин хочет его заменить на кого-то из кандидатов. Дальше Лука будет запугивать избирателей и кандидатов: ужесточит репрессии и затруднит пропаганду. Двух самых сильных кандидатов он уже вывел из строя.
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30.07.2020 14:10 Відповісти
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