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32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА"

32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, -

Співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали в середу вночі під Мінськом 32-х бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Про це повідомляє держагентство "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32-х бойовиків іноземної приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні агентства.

Пресслужба КДБ поки недоступна для коментарів, у СК і МВС поки не коментують цю інформацію.

Також дивіться: Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську. ФОТОрепортаж

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Білорусь (7968) бойовик (3414) затримання (4355) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+54
"Псковские мы! Псковские..."...(с)
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29.07.2020 13:30 Відповісти
+31
Хренасе москалі в солярій сходили.
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29.07.2020 13:36 Відповісти
+23
32 боевика иностранной ЧВК задержаны под Минском, - "БелТА" - Цензор.НЕТ 988эти?
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29.07.2020 13:33 Відповісти
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ну таракан и сбрехать может. у него уже и бронированный джип через кордон с боями прорывался. после выборов-испарился.
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29.07.2020 14:51 Відповісти
Надо было не задерживать, а при попытке к задержанию . . .
отпускники ВС рф только такое понимают.
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29.07.2020 14:51 Відповісти
Мутят кацабы.Кровушки опять хотят.
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29.07.2020 14:52 Відповісти
по-дебильному сообщение написано
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29.07.2020 15:04 Відповісти
Лукашенко уже организовывал "терракты". Перед какими-то выборами, чтобы загнать на участки досрочно, в момент пика пропаганды, показали пойманного "террориста", который заявил, что на день выборов будут взрывы на избирательных участках.
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29.07.2020 15:12 Відповісти
Новость непонятная какая-то , дана ссылка на Белту , а там прямо говорится о чвк Вагнера ....
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29.07.2020 15:13 Відповісти
Ежели не фейк ,то славно! В Харьков их автобусами возили ,человек по тыще на выходные.
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29.07.2020 15:14 Відповісти
Ещё одни террористы:
"
Дело, которое накануне выборов озвучивал сам председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Степан Сухоренко, фактически развалилось. Молодые люди, которых обвиняли в терроризме, в итоге были осуждены по статье за деятельность от имени незарегистрированной организации.
Председатель «Правозащитного Альянса» Людмила Грязнова уверена:
«Дранчук, Энира Броницкая, Астрейко и Шалайко были заложниками системы. Оказались стрелочниками, чтобы устрашить всех накануне президентских выборов. Кроме дохлых крыс, придуманных воображением председателя КГБ, ничего за этим делом не оказалось. Следствию нечего было представить, почему и судебный процесс был закрытым. И сейчас мы являемся свидетелями того, что и Тимофей Дранчук тихо выпускается на свободу»."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5/a-2272800
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29.07.2020 15:19 Відповісти
Вот тут пофамильно:
https://nn.by/?c=ar&i=256146
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29.07.2020 15:19 Відповісти
Вы не поняли. РФия ставит на Лукашенко. А эти боевики специально засланы, чтобы их поймали. Из Луки лепят спасителя суверенитета Беларусь. Единственного, так сказать, у кого есть яйца и опыт, мудрость бла-бла-бла... для такого противостояния в борьбе за сохранения Беларусь. Типо- кто если не он!?
Короче, кремлёвская многодовочка.
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29.07.2020 15:19 Відповісти
А зачем им это нужно, если большинство беларусов вата ватная?
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29.07.2020 21:08 Відповісти
Затем, что от аннексии Беларуси для России нет особо никакого интереса. А вот "независимая" страна - это и дополнительный голос в ООН, и посредник, и возможность через нее обходить санкции и так далее.
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30.07.2020 03:21 Відповісти
Ну так а кто сказал что они хотят ее обязательно аннексировать? Просто свергнут лукашенко и поставят более сговорчивую марионетку полностью подконтрольную кацапам при формальном сохранении "независимости" Беларуси.
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30.07.2020 14:29 Відповісти
Cпецслужбы Беларуси взялись за «вагнеровцев»

11.03.2019

Однако, как считает Игорь Ильяш, настоящее уголовное преследование российским наёмникам в Беларуси не грозит. Журналист лично идентифицировал около 20 белорусов, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР - и в составе «Группы Вагнера», и других незаконных вооружённых формирований - а затем беспрепятственно вернулись на родину. Арестованы и осуждены были только 4 - с показательно мягкими приговорами.

https://belsat.eu/ru/programs/cpetssluzhby-belarusi-vzyalis-za-vagnerovtsev/
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29.07.2020 15:24 Відповісти
ну вот, кацапы сами вынуждены писать; задержано 30 вагнеров, которые скрывались на околицах Минска
всего ожидалось 200, где остальные - неизвестно
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29.07.2020 15:30 Відповісти
Сценарії москалів є незмінними , але працюють з гарантією ! Дуже шкода ,що настільки очевидні речі ні влада України, ні влада Білорусі не хочуть попереджати , бо бояться "конфлікту" з РФ !!!
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29.07.2020 15:43 Відповісти
завести в болота и..... дать в рот, а потом утопить. Пули жалко. Да,кстати в рот будет давать носорог.
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29.07.2020 15:57 Відповісти
"Задержанными в Беларуси боевиками ЧВК оказались россияне из группы Вагнера (ВИДЕО)32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА" - Цензор.НЕТ 8872
время публикации: 29 июля 2020 г., 15:22
последнее обновление: 29 июля 2020 г., 15:32

32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА" - Цензор.НЕТ 8872

https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/

Государственное информационное агентство Беларуси https://www.belta.by/incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-chastnoj-*******-kompanii-400470-2020/ БелТА с боле чем двухчасовым перерывом сообщило подробности http://classic.newsru.com/world/29jul2020/chvk_bel.html задержания "боевиков иностранной частной военной кампании" под Минском и на юге страны. В дополненной заметке говорится, что это бойцы российской ЧВК Вагнера.
"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", - говорится в сообщении. У каждого россиянина была при себе небольшая ручную кладь и три "больших тяжелых чемодана" на всех.
В ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в одну из столичных гостиниц. БелТА отмечает, что в тот же день они должны были выселиться, но покинули отель 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района.
"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания", - сообщает агентство.
Отмечается, что прибывшие "небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория". В ночь на 29 июля 32 человека были задержаны силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Еще один человек задержан на юге Беларуси, точное место не называется. Следственный комитет проводит проверку.
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29.07.2020 15:58 Відповісти
"...однообразной одеждой в стиле милитари..."

Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.
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29.07.2020 16:10 Відповісти
Очередной бред перед выборами.
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29.07.2020 16:09 Відповісти
Лукашенко был про них в курсе. Их по согласованию с Россией перебрасывали в Африку через Беларусь. Цирк двух диктаторских уродов.
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29.07.2020 17:07 Відповісти
морем?
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29.07.2020 17:09 Відповісти
Самолётом.
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29.07.2020 17:24 Відповісти
ближе к Африке, чем из Москвы?
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29.07.2020 18:23 Відповісти
Беларусь границы и авиасообщение не закрывала. Видимо поэтому. Ещё возможно для конспирации.
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29.07.2020 20:45 Відповісти
Это пиар-ход БУЛЬБОФЮРЕРА для нагнетания обстановки и умственно-отсталым доказательство только правильного курса страны при его избрании на Н - ный раз президенства.
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29.07.2020 17:15 Відповісти
Зеленые " вежливые человечки" человечки Мы это проходили, но в отличии от Бацька, у Турчинова страх рассердить Путина был сильнее обязанностей перед державой.
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29.07.2020 18:27 Відповісти
молодцы белорусы, браво.
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29.07.2020 20:36 Відповісти
Похоже кацапы действительно собираются скинуть батьку, и всем его ненавистникам нужно понимать. что государственность Беларуси на данный момент завязана именно на нем, и если его скинуть, то кацапы аннексируют Беларусь как Крым, сопротивления никакого не будет, 70-80% беларусов вата и "какая разница".
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29.07.2020 21:05 Відповісти
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