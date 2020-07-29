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32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА"
Співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали в середу вночі під Мінськом 32-х бойовиків іноземної приватної військової компанії.
Про це повідомляє держагентство "БелТА", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32-х бойовиків іноземної приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні агентства.
Пресслужба КДБ поки недоступна для коментарів, у СК і МВС поки не коментують цю інформацію.
Топ коментарі
+54 Прощай немытая раССея
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+31 буков
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+23 multissstar .
показати весь коментар29.07.2020 13:33 Відповісти Посилання
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отпускники ВС рф только такое понимают.
"
Дело, которое накануне выборов озвучивал сам председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Степан Сухоренко, фактически развалилось. Молодые люди, которых обвиняли в терроризме, в итоге были осуждены по статье за деятельность от имени незарегистрированной организации.
Председатель «Правозащитного Альянса» Людмила Грязнова уверена:
«Дранчук, Энира Броницкая, Астрейко и Шалайко были заложниками системы. Оказались стрелочниками, чтобы устрашить всех накануне президентских выборов. Кроме дохлых крыс, придуманных воображением председателя КГБ, ничего за этим делом не оказалось. Следствию нечего было представить, почему и судебный процесс был закрытым. И сейчас мы являемся свидетелями того, что и Тимофей Дранчук тихо выпускается на свободу»."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5/a-2272800
https://nn.by/?c=ar&i=256146
Короче, кремлёвская многодовочка.
11.03.2019
Однако, как считает Игорь Ильяш, настоящее уголовное преследование российским наёмникам в Беларуси не грозит. Журналист лично идентифицировал около 20 белорусов, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР - и в составе «Группы Вагнера», и других незаконных вооружённых формирований - а затем беспрепятственно вернулись на родину. Арестованы и осуждены были только 4 - с показательно мягкими приговорами.
https://belsat.eu/ru/programs/cpetssluzhby-belarusi-vzyalis-za-vagnerovtsev/
всего ожидалось 200, где остальные - неизвестно
время публикации: 29 июля 2020 г., 15:22
последнее обновление: 29 июля 2020 г., 15:32
https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/
Государственное информационное агентство Беларуси https://www.belta.by/incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-chastnoj-*******-kompanii-400470-2020/ БелТА с боле чем двухчасовым перерывом сообщило подробности http://classic.newsru.com/world/29jul2020/chvk_bel.html задержания "боевиков иностранной частной военной кампании" под Минском и на юге страны. В дополненной заметке говорится, что это бойцы российской ЧВК Вагнера.
"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", - говорится в сообщении. У каждого россиянина была при себе небольшая ручную кладь и три "больших тяжелых чемодана" на всех.
В ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в одну из столичных гостиниц. БелТА отмечает, что в тот же день они должны были выселиться, но покинули отель 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района.
"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания", - сообщает агентство.
Отмечается, что прибывшие "небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория". В ночь на 29 июля 32 человека были задержаны силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Еще один человек задержан на юге Беларуси, точное место не называется. Следственный комитет проводит проверку.
Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.