32 боевика иностранной ЧВК задержаны под Минском, - "БелТА"

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании.

Об этом сообщает госагентство "БелТА", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.

Пресс-служба КГБ пока недоступна для комментариев, в СК и МВД пока не комментируют данную информацию.

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