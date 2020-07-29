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32 боевика иностранной ЧВК задержаны под Минском, - "БелТА"

32 боевика иностранной ЧВК задержаны под Минском, -

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании.

Об этом сообщает госагентство "БелТА", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.

Пресс-служба КГБ пока недоступна для комментариев, в СК и МВД пока не комментируют данную информацию.

Смотрите также: Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске. ФОТОрепортаж

Беларусь (7921) боевик (16779) задержание (6690) Минск (1562)


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Топ комментарии
+54
"Псковские мы! Псковские..."...(с)
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29.07.2020 13:30 Ответить
+31
Хренасе москалі в солярій сходили.
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29.07.2020 13:36 Ответить
+23
32 боевика иностранной ЧВК задержаны под Минском, - "БелТА" - Цензор.НЕТ 988эти?
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29.07.2020 13:33 Ответить
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Страница 2 из 2
ну таракан и сбрехать может. у него уже и бронированный джип через кордон с боями прорывался. после выборов-испарился.
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29.07.2020 14:51 Ответить
Надо было не задерживать, а при попытке к задержанию . . .
отпускники ВС рф только такое понимают.
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29.07.2020 14:51 Ответить
Мутят кацабы.Кровушки опять хотят.
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29.07.2020 14:52 Ответить
по-дебильному сообщение написано
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29.07.2020 15:04 Ответить
Лукашенко уже организовывал "терракты". Перед какими-то выборами, чтобы загнать на участки досрочно, в момент пика пропаганды, показали пойманного "террориста", который заявил, что на день выборов будут взрывы на избирательных участках.
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29.07.2020 15:12 Ответить
Новость непонятная какая-то , дана ссылка на Белту , а там прямо говорится о чвк Вагнера ....
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29.07.2020 15:13 Ответить
Ежели не фейк ,то славно! В Харьков их автобусами возили ,человек по тыще на выходные.
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29.07.2020 15:14 Ответить
Ещё одни террористы:
"
Дело, которое накануне выборов озвучивал сам председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Степан Сухоренко, фактически развалилось. Молодые люди, которых обвиняли в терроризме, в итоге были осуждены по статье за деятельность от имени незарегистрированной организации.
Председатель «Правозащитного Альянса» Людмила Грязнова уверена:
«Дранчук, Энира Броницкая, Астрейко и Шалайко были заложниками системы. Оказались стрелочниками, чтобы устрашить всех накануне президентских выборов. Кроме дохлых крыс, придуманных воображением председателя КГБ, ничего за этим делом не оказалось. Следствию нечего было представить, почему и судебный процесс был закрытым. И сейчас мы являемся свидетелями того, что и Тимофей Дранчук тихо выпускается на свободу»."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5/a-2272800
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29.07.2020 15:19 Ответить
Вот тут пофамильно:
https://nn.by/?c=ar&i=256146
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29.07.2020 15:19 Ответить
Вы не поняли. РФия ставит на Лукашенко. А эти боевики специально засланы, чтобы их поймали. Из Луки лепят спасителя суверенитета Беларусь. Единственного, так сказать, у кого есть яйца и опыт, мудрость бла-бла-бла... для такого противостояния в борьбе за сохранения Беларусь. Типо- кто если не он!?
Короче, кремлёвская многодовочка.
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29.07.2020 15:19 Ответить
А зачем им это нужно, если большинство беларусов вата ватная?
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29.07.2020 21:08 Ответить
Затем, что от аннексии Беларуси для России нет особо никакого интереса. А вот "независимая" страна - это и дополнительный голос в ООН, и посредник, и возможность через нее обходить санкции и так далее.
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30.07.2020 03:21 Ответить
Ну так а кто сказал что они хотят ее обязательно аннексировать? Просто свергнут лукашенко и поставят более сговорчивую марионетку полностью подконтрольную кацапам при формальном сохранении "независимости" Беларуси.
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30.07.2020 14:29 Ответить
Cпецслужбы Беларуси взялись за «вагнеровцев»

11.03.2019

Однако, как считает Игорь Ильяш, настоящее уголовное преследование российским наёмникам в Беларуси не грозит. Журналист лично идентифицировал около 20 белорусов, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР - и в составе «Группы Вагнера», и других незаконных вооружённых формирований - а затем беспрепятственно вернулись на родину. Арестованы и осуждены были только 4 - с показательно мягкими приговорами.

https://belsat.eu/ru/programs/cpetssluzhby-belarusi-vzyalis-za-vagnerovtsev/
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29.07.2020 15:24 Ответить
ну вот, кацапы сами вынуждены писать; задержано 30 вагнеров, которые скрывались на околицах Минска
всего ожидалось 200, где остальные - неизвестно
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29.07.2020 15:30 Ответить
Сценарії москалів є незмінними , але працюють з гарантією ! Дуже шкода ,що настільки очевидні речі ні влада України, ні влада Білорусі не хочуть попереджати , бо бояться "конфлікту" з РФ !!!
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29.07.2020 15:43 Ответить
завести в болота и..... дать в рот, а потом утопить. Пули жалко. Да,кстати в рот будет давать носорог.
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29.07.2020 15:57 Ответить
"Задержанными в Беларуси боевиками ЧВК оказались россияне из группы Вагнера (ВИДЕО)32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА" - Цензор.НЕТ 8872
время публикации: 29 июля 2020 г., 15:22
последнее обновление: 29 июля 2020 г., 15:32

32-х бойовиків іноземної ПВК затримано під Мінськом, - "БелТА" - Цензор.НЕТ 8872

https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/

Государственное информационное агентство Беларуси https://www.belta.by/incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-chastnoj-*******-kompanii-400470-2020/ БелТА с боле чем двухчасовым перерывом сообщило подробности http://classic.newsru.com/world/29jul2020/chvk_bel.html задержания "боевиков иностранной частной военной кампании" под Минском и на юге страны. В дополненной заметке говорится, что это бойцы российской ЧВК Вагнера.
"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", - говорится в сообщении. У каждого россиянина была при себе небольшая ручную кладь и три "больших тяжелых чемодана" на всех.
В ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в одну из столичных гостиниц. БелТА отмечает, что в тот же день они должны были выселиться, но покинули отель 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района.
"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания", - сообщает агентство.
Отмечается, что прибывшие "небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория". В ночь на 29 июля 32 человека были задержаны силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Еще один человек задержан на юге Беларуси, точное место не называется. Следственный комитет проводит проверку.
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29.07.2020 15:58 Ответить
"...однообразной одеждой в стиле милитари..."

Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.
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29.07.2020 16:10 Ответить
Очередной бред перед выборами.
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29.07.2020 16:09 Ответить
Лукашенко был про них в курсе. Их по согласованию с Россией перебрасывали в Африку через Беларусь. Цирк двух диктаторских уродов.
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29.07.2020 17:07 Ответить
морем?
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29.07.2020 17:09 Ответить
Самолётом.
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29.07.2020 17:24 Ответить
ближе к Африке, чем из Москвы?
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29.07.2020 18:23 Ответить
Беларусь границы и авиасообщение не закрывала. Видимо поэтому. Ещё возможно для конспирации.
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29.07.2020 20:45 Ответить
Это пиар-ход БУЛЬБОФЮРЕРА для нагнетания обстановки и умственно-отсталым доказательство только правильного курса страны при его избрании на Н - ный раз президенства.
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29.07.2020 17:15 Ответить
Зеленые " вежливые человечки" человечки Мы это проходили, но в отличии от Бацька, у Турчинова страх рассердить Путина был сильнее обязанностей перед державой.
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29.07.2020 18:27 Ответить
молодцы белорусы, браво.
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29.07.2020 20:36 Ответить
Похоже кацапы действительно собираются скинуть батьку, и всем его ненавистникам нужно понимать. что государственность Беларуси на данный момент завязана именно на нем, и если его скинуть, то кацапы аннексируют Беларусь как Крым, сопротивления никакого не будет, 70-80% беларусов вата и "какая разница".
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29.07.2020 21:05 Ответить
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