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Клімкін запропонував видати Україні затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер"

Клімкін запропонував видати Україні затриманих у Білорусі найманців ПВК

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін запропонував владі Білорусі передати Києву затриманих у республіці російських найманців.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську затримали російських бойовиків із ПВК Вагнера. Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами - це нехай Лукашенко з'ясовує і контролює. Але в мережі вже є їхні прізвища, я б швиденько їх перевірив, чи не воювали вони на Донбасі і якщо так, то вимагав би негайної видачі в Україну. По-перше, їм потрібно організувати тут показовий судовий процес, а по-друге, буде кого міняти на наших політичних в'язнів і заручників", - підкреслив Клімкін.

Як повідомлялося раніше, в Білорусі, під Мінськом, затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну особу було виявлено і затримано на півдні країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримані в Білорусі бойовики входять до складу ПВК "Вагнер", - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7968) Клімкін Павло (1668) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+43
Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 5899
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29.07.2020 16:26 Відповісти
+16
Ну уж НЕТ - НЕ НАДО!
Бубочка их просто так на Рашку отпустит.
А у Батьки они лет 20 в колониях посидят.
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29.07.2020 16:28 Відповісти
+14
Лука не віддасть.... очко не залізне
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29.07.2020 16:26 Відповісти
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Зеля и выдать кацапов?
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29.07.2020 16:25 Відповісти
Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 5899
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29.07.2020 16:26 Відповісти
Лука не віддасть.... очко не залізне
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29.07.2020 16:26 Відповісти
Само собой. Но поставить колхозника в глупое положение, - святое дело.
Жаль при нынешней капитулянтской плесени никто не рискнет(
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29.07.2020 16:53 Відповісти
"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами - это пусть Лукашенко выясняет и контролирует

========================
Приехали " с той стараны" грохнуть бацьку перед "выборами" и обвинить оппозицию или Украину в этом.И сделать БНР. Ибо надо кацапов от Дальнего Востока отвлекать.Бо шибко уже ввх взялись выкуривать из бункера.
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29.07.2020 17:06 Відповісти
100%
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29.07.2020 17:14 Відповісти
От тому, зовнішньою політикою займаєшся за Зелі не ти, а Єрмак
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29.07.2020 16:26 Відповісти
До речі, щось давно того вилупка не видно і не чутно...
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29.07.2020 16:41 Відповісти
Проходить запоребриковий інструкраж
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29.07.2020 17:11 Відповісти
А подать сюда Ляпкина-Тяпкина
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29.07.2020 16:28 Відповісти
Ну уж НЕТ - НЕ НАДО!
Бубочка их просто так на Рашку отпустит.
А у Батьки они лет 20 в колониях посидят.
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29.07.2020 16:28 Відповісти
11.03.2019

Cпецслужбы Беларуси взялись за «вагнеровцев»

...
Однако, как считает Игорь Ильяш, настоящее уголовное преследование российским наёмникам в Беларуси не грозит. Журналист лично идентифицировал около 20 белорусов, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР - и в составе «Группы Вагнера», и других незаконных вооружённых формирований - а затем беспрепятственно вернулись на родину. Арестованы и осуждены были только 4 - с показательно мягкими приговорами.

https://belsat.eu/ru/programs/cpetssluzhby-belarusi-vzyalis-za-vagnerovtsev/
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29.07.2020 16:33 Відповісти
Посидят... А працювати.
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29.07.2020 16:50 Відповісти
А зачем? В Белоруссии есть смертная казнь, может их повесят на центральной площади Минска. А ЗЮ опять обменяет на кого нибудь.
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29.07.2020 16:29 Відповісти
Ни в коем случае! В тюрьму они не попадут. Куча вариантов:ТКГ, ОПЗЖ, Зе-уряд, зе-парламент, поменяют на луганских таксистов и т д.
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29.07.2020 16:30 Відповісти
Скорей всего , план был захвата Минска , потом всю Беларусь . На фоне выборов устроить майдан не довольных властью и выборами и под это захват власти в стране . Украинский сценарий только уже всю страну и сразу .
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29.07.2020 16:31 Відповісти
тут не срастется ...
во-первых - Лука не отдаст (он сам не рад что захватили)))
во-вторых - потерпевший не попросит )))) (ему еще и так перед ка-дыркой извиняться...а тут еще и перед ******? )))) (оно ему надо???)
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29.07.2020 16:31 Відповісти
...а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул Климкин.

Всех отдадим за таксистов.
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29.07.2020 16:31 Відповісти
Их там 200 .ловить не переловить.
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29.07.2020 16:31 Відповісти
Наші їх зводять на концерт кварталу95 та відпустять до рашки
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29.07.2020 16:32 Відповісти
Чисто политическое заявление (Климкин сейчас не действующий дипломат).
Зато точно проукраинское (от действующих этого редко дождешься)
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29.07.2020 16:33 Відповісти
Лукашенко уже сейчас запугивает белорусов.Это его чёрный пиар и фейк.
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29.07.2020 16:33 Відповісти
Если бы запугивал, то сказали бы что это Правый Сектор или ещё какие националисты из Украины приехали.
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29.07.2020 16:37 Відповісти
Климкин заполняет информационньій вакуум , вьізванньій отдьіхом на морях шефа ?
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29.07.2020 16:33 Відповісти
Плилите, шура, пилите! Эпистолярный жанр-не ваше!
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29.07.2020 16:53 Відповісти
Климкин умный муж . Жаль , что зелень к его мнению не прислушивается .
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29.07.2020 16:36 Відповісти
У ЗЕбилов уши только в сторону паРаши направлены.
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29.07.2020 16:38 Відповісти
Ааааа вот это круто!
лишнее подтверждение что до зеленой плесени в Украине были профессионалы при власти. а теперь аматоры. причем очень провинциальные аматоры
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29.07.2020 16:39 Відповісти
Як багато російських найманців ЧВК Вагнера було передано Україні іншими країнами за час перебування проффесіоналів при владі?
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29.07.2020 16:41 Відповісти
как много наемников ЧВК "Вагнер" (кстати на украинском ЧВК будет ПВК - это тебе на будущее) за период с 2014 по 2019 задерживалось в других странах?
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29.07.2020 16:55 Відповісти
Це ти мені скажи, треба ж порівняти дії аматорів і проффесійної влади на конкретному прикладі, інакше виходить що ти просто словесно балаболиш.
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29.07.2020 17:38 Відповісти
чтобы сравнить действия профессионалов и сельских аматоров не надо углубляться в историю. достаточно посмотреть на настоящее время
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29.07.2020 17:41 Відповісти
А Буба по звонку Кадырки их с почестями передаст в Репостан. Пускай Бацька сам с ними разбирается. Утилизирует по тихому. У них смертная казнь не отменена.
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29.07.2020 16:41 Відповісти
Кто такой Климкин?
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29.07.2020 16:53 Відповісти
Учи матчасть, копейкин!
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29.07.2020 16:55 Відповісти
ты рыбка-гуппи? память максимум сутки держится?
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29.07.2020 16:55 Відповісти
Вы ему, как лягушке в попу камышину вставьте и надуйте,а то его что-то не между здесь,не среди там не видно.
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29.07.2020 17:00 Відповісти
так если тебе не видно то чего ты спрашиваешь "кто это"? оно тебе надо? сиди жуй зеленую плесень мовчки
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29.07.2020 17:02 Відповісти
Клімкін -- це як увесь уряд гамузом.
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29.07.2020 16:58 Відповісти
Он уже не кацап?
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29.07.2020 17:00 Відповісти
он им никогда небыл в отличии от вавия оманского
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29.07.2020 17:01 Відповісти
Павло Анатолійович Клімкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 25 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1967 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA Курск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР )

В 1991 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Московский физико-технический институт , факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика

Журналистам удалось выяснить, что ;жена является дочерью советского генерал-майора https://www.gazeta.ru/tags/person/yurii_mihailenko.shtml Юрия Васильевича Михайленко . По их данным, в 2014 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма» и в настоящее время живет на полуострове.

И при каком царе батюшке пошёл успешный карьерный рост.Ой, при изменнике Януковиче.
Не,ни разу не кацап,всё брехня.
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29.07.2020 17:29 Відповісти
и что? паспорт у него какой страны?
я родился в ссср. и это значит по твоему скудоумия что я до смерти буду "советский"?
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29.07.2020 17:30 Відповісти
А ты по своему скудоумию и есть советский или ты уже сзаду европеец?
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29.07.2020 17:37 Відповісти
а почему вы зебараны постоянно пишите про жопы? вы геи в самом плохом смысле этого слова? ну так любитесь между собой. зачем на общий суд свою сущность выкладывать? и так все известен ваш моральный и умственный уровень - плинтус
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29.07.2020 17:43 Відповісти
Так ещё и слёпой,где это я такое писал,а ты выкладываешь то,что у тебя в голове.
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29.07.2020 17:45 Відповісти
Интересно было бы узнать процент комментаторов, которые могут осознать уровень образования в ФизТехе. Нормальная школа, МTI, Принстон где-то в этом районе, если вам это что-то говорит.
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30.07.2020 11:52 Відповісти
ну так я и знал. клим чугункин.
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29.07.2020 17:17 Відповісти
Клімкін запропонував видати Україні затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 3387
только не выдайте нас Украине!
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29.07.2020 16:53 Відповісти
Каго выдаваць? Лука баіцца перш за ўсё любой апазіцыі ў сваей краіне. А Вагнераўцы - гэта людзі якія маюць досвед у баявых справах.
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29.07.2020 16:59 Відповісти
климкин забери их сибе домой
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29.07.2020 17:39 Відповісти
Вагнер-везде!!! даже гитлер его любил)
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29.07.2020 17:51 Відповісти
ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ !
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29.07.2020 17:58 Відповісти
Очень очень неплохой ход...
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29.07.2020 18:19 Відповісти
vydat kartavogo rf
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29.07.2020 21:10 Відповісти
Організувати показовий процес над бойовиками з РФ при владі Зеленського? Він присвоєму глузді? Да Зеленський з Єрмаком їх швидше відпустить в РФ, чим буде думати про правосуддя в Україні над терористами з РФ!
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29.07.2020 23:00 Відповісти
 
 