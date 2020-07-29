Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО
В опублікованому списку затриманих під Мінськом російських найманців є імена тих, хто внесені в базу даних сайту "Миротворець". Майже всі вони брали участь у бойових діях на сході України, а також причетні до ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед таких, наприклад, Бахтігараєв Тахір Мінігаянович і Щербаков Сергій Володимирович.
40 років, уродженець Пермської області. Найманець "Вагнера", працював механіком у розвідувальній роті. Позивний - Фартовий.
39 років, народився в Астрахані. Брав участь у бойових діях на сході України.
Дрига Олег Ігорович
34-річний уродженець Донецька. Брав участь у бойових діях на боці "ДНР".
Руденко Олександр Святославович
36 років, місце народження - Клинці Брянської області. Служив за контрактом у російській армії. З початком "Російської Весни" вирушив на Донбас. Член Союзу добровольців Донбасу.
Харитонов Денис Юрійович
40 років. Уродженець Астраханській області. Брав участь у війні на Донбасі. Навідник. Позивний - Боян. Козацький отаман.
Кошман Максим Ярославович
Уродженець Донецької області, 39 років. Позивний - Коршун. Рядовий, водій-телефоніст.
Новина доповнюється.
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2) Это цирк. Специальная постановка - чтобы голосовали за "батьку" или "хутин нападет" с москалями. Одолжил ЧВКшников у хутина попугать народ.
А может все и не так.
Сползает с кацапской нефте-газовой иглы, значит, меньше дает в бюджет рф, стал водить дружбу с Западом и США в частности.
Поэтому, может быть и не цирк.
https://inforpost.com/news/2019-11-27-25016 Российские каратели "Майдана". Морская пехота РФ в Киеве - расследование
https://censor.net/resonance/301633/bilet_v_odin_konets
Один хрен не заплатит.
Напрасно стараешься.
Щоб віддати їх Вові ***** в Обнуляндію.
БлаЗЕнь для Пині виконає всі його забаганки.
https://youtu.be/L6_PznCZJjk Медведчук за згоди Зеленського тягне в Україну "русскій мір". На 112 каналі транслювали Гундяєва
шикарный получился патриарх всея Угро-Мордвы его бесейшество Звездоний...
Большое спасибо ув.Евгению Иванову за публикацию.
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это не расиянцы,а "та сторона"
их родной язык - это уголовно-барачная феня.
У нас, может, уже батальон этих вагнеровцев сидит, а Бубочка только меняет памперсы.
И бросает умирающих воинов на передовой...
Думаю, что нашим воинам - патриотам будет о чем с ними "поговорить"
Было бы очень странно для спецслужб РФ не находиться сейчас в Беларуси, на них это не похоже. И тем более, что на территории Беларуси официально присутствуют воинские части РФ.