Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

В опублікованому списку затриманих під Мінськом російських найманців є імена тих, хто внесені в базу даних сайту "Миротворець". Майже всі вони брали участь у бойових діях на сході України, а також причетні до ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед таких, наприклад, Бахтігараєв Тахір Мінігаянович і Щербаков Сергій Володимирович.

40 років, уродженець Пермської області. Найманець "Вагнера", працював механіком у розвідувальній роті. Позивний - Фартовий.

39 років, народився в Астрахані. Брав участь у бойових діях на сході України.

Дрига Олег Ігорович





34-річний уродженець Донецька. Брав участь у бойових діях на боці "ДНР".

Руденко Олександр Святославович

36 років, місце народження - Клинці Брянської області. Служив за контрактом у російській армії. З початком "Російської Весни" вирушив на Донбас. Член Союзу добровольців Донбасу.

Харитонов Денис Юрійович

40 років. Уродженець Астраханській області. Брав участь у війні на Донбасі. Навідник. Позивний - Боян. Козацький отаман.

Кошман Максим Ярославович

Уродженець Донецької області, 39 років. Позивний - Коршун. Рядовий, водій-телефоніст.

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