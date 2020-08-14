Беларусь передала России 32 задержанных ранее террористов ЧВК "Вагнера"

Беларусь выдала 14 августа Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав тем самым запрос Украины на их экстрадицию.

Как передает Цензор.НЕТ, информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры России

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации… тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

Также в ГП РФ добавили, что передача "осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран".

"Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", - резюмируется в сообщении.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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