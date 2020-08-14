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Новости
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Беларусь передала России 32 задержанных ранее террористов ЧВК "Вагнера"

Беларусь передала России 32 задержанных ранее террористов ЧВК

Беларусь выдала 14 августа Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав тем самым запрос Украины на их экстрадицию.

Как передает Цензор.НЕТ, информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры России

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации… тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

Также в ГП РФ добавили, что передача "осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран".

"Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", - резюмируется в сообщении.

Читайте также: Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник

Автор: 

Беларусь (7937) наемники рф (2095) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+56
Бубочка посла хоть вызовет?
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14.08.2020 20:13 Ответить
+55
НИКТО и не сомневался !!! от ваще - никто!!!
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14.08.2020 20:14 Ответить
+49
А это не его зеленое стадо сейчас в миде и прокуратуре сидит..не??
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14.08.2020 20:20 Ответить
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Так спішили, що не встигли)))
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14.08.2020 20:49 Ответить
зачем задерживал-то???, ЧОПовцев???)))
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14.08.2020 20:50 Ответить
Смотрел, откуда будут на выборах мутить воду... Оказалось, с другой стороны!
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14.08.2020 20:56 Ответить
Лука заробляє на дачу по сусідству з януковичем. Жити то треба. Он діти підростають. Бо в Білорусі йому світить тільки казенний дім.
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14.08.2020 20:51 Ответить
Лукашенко скот ще гірший за карлика путлера.
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14.08.2020 20:51 Ответить
хитрее чем потлер?
но патлер имеет много возможностей
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14.08.2020 22:09 Ответить
Він просто усатий обісранець.
Трохи надавиш на нього і дивись, полізло гуано.
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15.08.2020 07:39 Ответить
А кто думал что будет иначе?
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14.08.2020 20:54 Ответить
Г@ндони підху#лята !!!
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14.08.2020 20:55 Ответить
Позор
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14.08.2020 20:58 Ответить
Ранше Зеля стучал пуем по рояле,теперь пуем по лбу Зеле стучат все кому не лень.Стоило ли менять должность клруна в 95м на должность клруна в правительстве?..
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14.08.2020 21:00 Ответить
Мда.....номер не удался. Факир был пьян.
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14.08.2020 21:00 Ответить
Лукашенко после протестов зависит от кремля на 100500%, он не только вагнеровцев здаст а и всю белорусь кремлю, лишь бы задницу свою спасти.
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14.08.2020 22:24 Ответить
все, таракан слился под *****.
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14.08.2020 21:01 Ответить
Гы, я с первого дня говорил что так будет и объяснял почему, но употорые меня обзывали кацапом и спамили
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14.08.2020 21:05 Ответить
лукаш- *****!
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14.08.2020 21:06 Ответить
лука мудищев. Ну теперь наверняка попросит путина ввести зеленых человечков, чтоб остаться у власти.
А Зеленскому наука.......не верь таким прошелыгам.
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14.08.2020 21:06 Ответить
Так они в одной команде. А у многих наших Лукашенко,вообще, образец как нужно править.
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14.08.2020 21:33 Ответить
Надо быть последним лохом, чтобы идти на поводу у таракана, и верить комуняке уголовнику.
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14.08.2020 21:07 Ответить
Ну все! Тепер тільки відставка та суд для Лукашенка!
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14.08.2020 21:08 Ответить
сам привез сам вернул, лехторат правда не схавал
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14.08.2020 21:09 Ответить
розіграли спектакль
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14.08.2020 21:09 Ответить
Ну кто там надрачивал на Луку и говорил, что он и нашим и вашим?
Запомните раз и навсегда - Лукашенко это кремлевская марионетка, практически уже сдавшая свою страну кремлю. За 26 лет Лукашенко уничтожил в своей стране все национальные признаки, практически весь рынок сбыта у Баларуси в рашке. Беларусь является членом кацапского военного аналога НАТО - ОДКБ и проводит с ними совместные учения вблизи украинских границ. Лукашенко полностью погрузил Беларусь в ватную информационную матрицу россии. О какой независимой политики Луки вы говорите?
Иногда Лукашенко разыгрывает цирк для выбивания каких-то льготных условий по энергоносителям, но не более. И если завтра ***** предложит луке бесплатный газ с нефтью в обмен на коридор для кацапских войск с целью нападения на Украину таракан не дрогнет и пропустит кацапские войска аж бегом.
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14.08.2020 21:10 Ответить
Беларусь передала россии 32 мешка картошки, Лукашенко ожидает ответного подарка.
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14.08.2020 21:21 Ответить
зря тільки на літак витратився вовчик, та знову себе лохом виставив, та опосередковано заявив про підримку луки на очікуваних виборах, добре хоч не привітав з перемогою
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14.08.2020 21:24 Ответить
"... а как дисал, как дисал!!"
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14.08.2020 21:28 Ответить
Усатое чучело с ними улетело?
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14.08.2020 21:29 Ответить
Все преступники и уголовники концентрируются в Московии. А вы удивляетесь, почему Московия - страна агрессоров, воров и убийц.
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14.08.2020 21:30 Ответить
А чего все ожидали от страны(если Беларусь можно так назвать) которая еще в 2014ом предала Украину и признала Крым российским?

27 марта 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральная Ассамблея ООН приняла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262 резолюцию 68/262 , в которой было заявлено, что «референдум, проведённый в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя». За принятие резолюции проголосовало 100 государств из 193 государств - членов ООН, воздержалось - 58,

против резолюции проголосовало 11 стран: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , Россия, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве
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14.08.2020 21:39 Ответить
Белоруссия это уже давно российская губерния.Смешно с тех кто надеется что махание шариками и хлопанье в ладоши что-то там изменит.Через неделю всё затихнет и будет как прежде.
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14.08.2020 21:41 Ответить
К сожалению это возможно.
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14.08.2020 23:08 Ответить
Вы это серьезно? Лука все время побирается и плачет, когда вы ему в "скидках" отказываете))) Да и страну он свою уже давно подложил под вас...
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15.08.2020 11:12 Ответить
Лукашенко использовал "задержание" вагнеровцев, 1) в попытке показать что только он является гарантом независимости 2) использовать их для торга с РФ ( в случае их более активного участия в проходящих выборах) Но все было на плаву - 1) Лукашенко ни КОГДА бы не выдал их Украине 2) и НИКОГДА бы их не довел до суда и приговора у себя. Изначально было ясно, что как только пройдут выборы он сразу же вернет их в РФ ( и без следов побоев в отличии от собственных демонстрантов), в противном случае это было бы для Путина переходом " красной линии", а куда Лука без РФ.. денег нет ( ну совсем), какой то хоть минимальной поддержки населения теперь уже тоже, санкции Запада не за горами, да и в случае и прямого вмешательства РФ вооруженной силой спец подразделений или как место эмиграции ( Ростов) тоже нужно ему было держать в уме. В общем все разговоры о выдаче хоть нескольких вагнеровцев Украине ( даже при наличии у кого то из них украинского гражданства на ряду с российским) это изначально было пустой надеждой, тогда Луке проще было бы сразу застрелиться. Политика одним словом.
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14.08.2020 21:42 Ответить
Чергова ЗеПеремога.
Ура!
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14.08.2020 21:48 Ответить
Купил себе койко-место в Ростове?
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14.08.2020 21:49 Ответить
Беларусь выдала 14 августа Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав тем самым запрос Украины на их экстрадицию. Источник: https://censor.net/n3213905

ПОРЕПАНИЙ ЛУКАШЕНКО - ЦЕ ВІН ДАРМА
КОНСЄРВА КРЕМЛІВСЬКА САМА ВІДКРИЛАСЬ

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14.08.2020 21:50 Ответить
тю
а ты не знал, что лука - ************???
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14.08.2020 23:50 Ответить
Вы тоже из розовых пони?))) В облаках все время находились?))) В ООН Беларусь все время голосовала ПРОТИВ Украины..
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15.08.2020 11:14 Ответить
кажи за себе якщо розовий, розмова була про видачу вагнерівців Україні і не кажи що ти знав чим все скінчиться
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15.08.2020 22:44 Ответить
В том, что вагнеровцев вернут в страну балалаек никто не сомневался, но есть вопрос до пани бенедиктовой : задержали наемников 29 июля, запрос на вашего офиса на выдачу Украине направлен в Беларусь лишь 11 августа.Это что игра в поддавки (если да, то по чьему указанию) или непрофессионализм что понадобилось две недели(!) на оформление соответствующих бумаг, то зачем тогда такие кадры ?
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14.08.2020 21:52 Ответить
Білорусь передала Росії 32 затриманих раніше терористів із ПВК "Вагнер" - Цензор.НЕТ 8089 Помнится переписывался на эту тему еще 1 августа.
https://censor.net/user/468575

Так эти вагнеровцы уже не один и не два года используют Беларусь как транзитный перевалочный пункт. И Лукашенко об этом понятное дело всегда знал. Но какое совпадение за неделю до выборов решил поиграть "как это неожиданно и возмутительно-задержать!". Если такие совпадения случаются перед выборами, значит они неслучайны. Кто в здравом уме может поверить в такие совпадения?
PS/ Обычная кремлёвская операция по лепки из Луки типо "спасителя суверенитета Беларусь". Не исключаю, что вагнеровцев использовали в тёмную, но это ничего не меняет.
https://censor.net/comments/locate/3211434/019214ce-9c42-718d-9c39-3fbe3a4c027ahttps://censor.net/user/432106

Дима , если хотя - бы половину этих ********* выдадут Украине , то Лукашенко - уже не фигляр . Дальше - смотрим . .. .
https://censor.net/comments/locate/3211434/019214ce-9c3c-7120-a3eb-0dc9f54f25e8https://censor.net/user/468575

Посмотрим конечно, но если бы букмекеры принимали ставки по этому вопросу, я бы поставил немаленькую сумму, что не выдадут и одного. Слишком уж попахивает "крем. многоходовочкой"...
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14.08.2020 21:55 Ответить
Бажаю лукашенку повиснути на березі.
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14.08.2020 22:05 Ответить
Кто-то еадеялся на другое развитие событий? Как говорил один нелох, какая разница кто отдаст рашке вагнеровцев. Если бы не Лукашенко, то зеля отдал бы точно
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14.08.2020 22:09 Ответить
от таракан подлючий..чтоб тебе бульба поперёк горла стала
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14.08.2020 22:14 Ответить
Краще поперек дупи...
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14.08.2020 22:28 Ответить
"Умом Россию не понять,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить."

Многие авторы рутинно отождествляют мысль четверостишия с русским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC иррационализмом («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F апология русского маниакального иррационализма»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-12 [12] ).
Я до того, що вкотре не зрозумієш #уйла = заради 32 відморожених п#дарасів вчинити бойню у сусідній "брацкай" державі
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14.08.2020 22:16 Ответить
Порох, *****, шо ти твориш? Чому не доклав зусиль?)))
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14.08.2020 22:21 Ответить
Опять верховного уклониста киданули.
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14.08.2020 22:33 Ответить
Не передала, а повернула. Нєпрігоділіс...
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14.08.2020 22:50 Ответить
Какой сюрприз!!
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14.08.2020 22:50 Ответить
а венедиктову нах? ну и правильно. кто только не опускает зеленых недоумков - теперь и последний диктатор Европы
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14.08.2020 22:52 Ответить
А что молчит наш ПреЗедент? МИД посла вызвал, ноту составил?
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14.08.2020 23:05 Ответить
Як повідомляють російські державні ЗМІ та Генпрокуратура Московії, 32 із 33 найманці «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до РФ.

«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.

https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
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14.08.2020 23:21 Ответить
Бубочка вже щось "проблеяв" з цього приводу чи язик в задниці?
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14.08.2020 23:35 Ответить
ну вот и все
батька обосрался от давления пу
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14.08.2020 23:49 Ответить
ЧВК "Вагнер" - Гру́ппа Ва́гнера - неофициальное вооружённое формирование, часто называемое в средствах массовой информации российской частной военной компанией. Утверждается, что группа действовала на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года.

Как пишет российский сайт "Фонтанка", Вагнер - это подполковник запаса Дмитрий Уткин. Ему 46 лет. "Профессиональный военный, до 2013 года - командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа ГРУ Минобороны. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали «Славянский корпус» и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой экспедиции. С 2014 года - командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК "Вагнер".

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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15.08.2020 09:40 Ответить
Можно делать вид, что можно договорится с местными коммуняками в Украине или договариваться с путиным и лукашенко итд!
Это хрень!!!! НАМ НУЖНО В НАТО И СВОБОДНОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ!!!!
И РАССКАЗАТЬ НАКОНЕЦ ПРАВДУ С КАРТИНКАМИ_КТО ЕСТЬ КОММУНЯКИ!!!!
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15.08.2020 09:49 Ответить
Лукашенко заказал путёвку на курорты Ростова , к своему дружбану Януковичу .
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15.08.2020 11:07 Ответить
Батька насрал Нелоху Оманскому на голову!
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15.08.2020 14:56 Ответить
Выводы напрашивались когда усатый подонок, назвал кровожадных вагнеровцев - эти ребята.
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15.08.2020 15:12 Ответить
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