СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків
Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі СБУ в четвер.
"Служба безпеки України переконана, що бойовики приватної військової компанії "Вагнер", яких 29 липня 2020 року затримали у Республіці Білорусь, мають бути екстрадовані до України. СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс Генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб", - йдеться в заяві.
У СБУ додали, що "всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших військових злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
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Лука расстреляй этих ***...в!!!
Бо наш ШанПанЗЕй их вернет ***** в праздничной упаковке.....
Лукашенко боится «Майдана» на деньги России !?
Пан Баканов, а що там з агентом у якого погоняло - Казбєк?
- это граждане Украины
- это граждане других стран, совершившие преступления на территории Украины и на них заведены уголовные дела.
Это граждане Раши; уголовных дел на них на момент задержания не было.
Никаких правовых оснований для выдачи нет. Беларусь спокойно проигнорит это "требование".
СБУ изображает бурную деятельность для лохтората.
То что имеют украинские паспорта - ну, не знаю, исходя из носвостей здесь же на Цензоре там все с российскими паспортами и 1 с беларуским. Если возникает угроза выдачи, они трясут раша-паспортами и вопрос закрыт. Даже если у них в загашнике еще 10 паспортов других стран.
А само чмо зэ-оманское куда спрятался? Отчего молчит? дЕрмак из кокаинового чулана не выпускает ?!
Или кто-то правда верит в реальность вражды лукашенко с путиным?
Ох и Ах
@JhoneSmith7
· 2 ч
Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.