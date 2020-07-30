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СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків

СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків

Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі СБУ в четвер.

"Служба безпеки України переконана, що бойовики приватної військової компанії "Вагнер", яких 29 липня 2020 року затримали у Республіці Білорусь, мають бути екстрадовані до України. СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс Генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб", - йдеться в заяві.

У СБУ додали, що "всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших військових злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь і Україна домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Також читайте: Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Читайте також: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Автор: 

Білорусь (7968) СБУ (12969) екстрадиція (437) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+24
Потім Вава обміняє їх на таксистів.
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30.07.2020 12:48 Відповісти
+17
Гідрант мислі...


СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков - Цензор.НЕТ 7666
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30.07.2020 12:53 Відповісти
+10
Нашо мінять? - будуть з сивохами мір встановлювать
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30.07.2020 12:55 Відповісти
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В Беларуси есть смертная казнь...
Лука расстреляй этих ***...в!!!
Бо наш ШанПанЗЕй их вернет ***** в праздничной упаковке.....
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30.07.2020 13:03 Відповісти
на каком основании? Они были без оружия. Преступления никакого не совершили. Их в Беларуси даже в тюрьму сажать не за что. Максимум - выдворят в Рашу и все.
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30.07.2020 13:23 Відповісти
мир должен посмотреть, как будет выходить «Батька».из этого положения.

Лукашенко боится «Майдана» на деньги России !?
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30.07.2020 13:03 Відповісти
Лука никого не выдаст,а наградит.
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30.07.2020 13:05 Відповісти
Наивное у нас СБУ.Луке еще сейчас посраться с рашкой не хватало.
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30.07.2020 13:06 Відповісти
Якось примітивно. Кремль позичає Луці бійців Уткіна,Лука віддає їх Єрмаку,Єрмак вимінює їх на донецьких перехожих.
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30.07.2020 13:07 Відповісти
Цензор.НЕТ - "СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков"
Пан Баканов, а що там з агентом у якого погоняло - Казбєк?

СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків - Цензор.НЕТ 2063
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30.07.2020 13:07 Відповісти
Вот это правильно. Наёмники должны отвечать в той стране, в которой они совершили преступления.
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Вспоминаем итальянца Маркива, товарищ Сухов.
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30.07.2020 19:40 Відповісти
А на каком основании? Экстрадиции можно требовать если:
- это граждане Украины
- это граждане других стран, совершившие преступления на территории Украины и на них заведены уголовные дела.
Это граждане Раши; уголовных дел на них на момент задержания не было.
Никаких правовых оснований для выдачи нет. Беларусь спокойно проигнорит это "требование".
СБУ изображает бурную деятельность для лохтората.
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Часть из них с Донбасса и имеют украинский паспорт. Часть из них принимало участие в незаконных военных формированиях на Донбассе.
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30.07.2020 13:43 Відповісти
понимаешь, то что принимало участие - это с юридической точки зрения до лампочки, если не заведено уголовных дел. Без уголовных дел Беларусь их выдать не имеет оснований.
То что имеют украинские паспорта - ну, не знаю, исходя из носвостей здесь же на Цензоре там все с российскими паспортами и 1 с беларуским. Если возникает угроза выдачи, они трясут раша-паспортами и вопрос закрыт. Даже если у них в загашнике еще 10 паспортов других стран.
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30.07.2020 14:26 Відповісти
Скорее предвыборные псевдопонты Лукашенко - типа "ох ты Путин, как я тебя не боюсь, я такой сам себе"
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30.07.2020 19:49 Відповісти
Со службой обслуги баклана и его суркисовско-каломойских друзей все уже давно ясно-понятно.
А само чмо зэ-оманское куда спрятался? Отчего молчит? дЕрмак из кокаинового чулана не выпускает ?!
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30.07.2020 13:23 Відповісти
Вот хорошая лакмусовая бумажка для Сашки 3%. Если передаст пару оболтусов, значит всё это не шапито. Если отморозится, значит совместная клоунада с х..лом. Хотя у меня сомнений почему-то нет.
Или кто-то правда верит в реальность вражды лукашенко с путиным?
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30.07.2020 13:31 Відповісти
Вражда -это неуместное слово. На личном фронте ,оба сильно не уважают друг-друга (каждый уверен ,что он на голову выше ); на политическом есть и взаимный интерес и непреодолимые разногласия. Этот странный симбиоз держится на временном ,сиюминутном интересе.
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30.07.2020 13:49 Відповісти
Вот и я о том же. Заклятые друзья.)
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Какая может быть вражда у проститутки и *****? повозмущается и попросит вдуть ему в газовое отверстие подешевле
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30.07.2020 13:49 Відповісти
Это шоу для зефилитиков. Официально ничего не сделают.
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30.07.2020 13:47 Відповісти
Зачем они нам? Чтоб на таксистов менять?
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30.07.2020 13:48 Відповісти
кто-то слишком сильно губу расскатал...
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30.07.2020 13:57 Відповісти
На tut.by пишут, что Тихановского начинают привязывать к этим уе.....нам из спектакля режиссёра постановщика от корыта "Разоблачение тараканьего заговора"
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30.07.2020 14:05 Відповісти
А что Тихановский говорит про Крьім? И бьівал ли он там незаконно?
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30.07.2020 18:41 Відповісти
good!только не меняйте! а в тюрягу эту падаль кацапскую!
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30.07.2020 14:09 Відповісти
КГБ
Ох и Ах
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30.07.2020 14:23 Відповісти
даже удивительно- есть пару разумных комментов но большинство от лопухов))
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30.07.2020 14:45 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
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30.07.2020 14:46 Відповісти
І які камент вы лічыце разумным?
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30.07.2020 14:47 Відповісти
если вы это мне, то разумный коммент от Ирины Халип
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30.07.2020 14:51 Відповісти
Я з вамі згодны, заусёды зса здапальненнем чытаю яе каменты.
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30.07.2020 15:16 Відповісти
У Ірыны заусёды вострыя і точныя каменты, яна малайчынка.
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30.07.2020 14:49 Відповісти
После клоунов на БТР-е в Луцке, не верится, что СБУ на что-то способно.
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30.07.2020 16:13 Відповісти
Нє-нє-нє! Нехай там відсидять своє, а лише потому - в Україну. На той час слідство все неспішно встановить і передасть до суду, який буде чекати їхньої екстрадиції.
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30.07.2020 18:33 Відповісти
А генпракурорше пох... От якби Петра треба було єкстрадиціювати,(а Петро,до речі,тут,як тут),от тоді вона аж бігом вазбуділась би...
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30.07.2020 18:58 Відповісти
Якщо не ініціювали в перші ж дні,то може вже ця служба бариг україни у моржової викусити.А ви хавайте лапшу з вух,лохи,якщо і це вам не "зрада".
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30.07.2020 20:43 Відповісти
после сдачи Крыма и даунбаса единственное, что может делать организация СлаБоУмных - это мастурбировать всухую...
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30.07.2020 20:49 Відповісти
для белорусских органов классная прессуха - не расколешься, передадим Украине
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30.07.2020 20:51 Відповісти
Та, которая...

@JhoneSmith7

· 2 ч

Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.
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30.07.2020 23:24 Відповісти
угу, и Лука сам их для этого пригласил и разместил в подведомственном санатории
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31.07.2020 00:44 Відповісти
ваЗелін освободит своих братушек
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31.07.2020 05:30 Відповісти
Бежать то придется в рашу а не в Україну.
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14.08.2020 21:23 Відповісти
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