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Новости Агрессия России против Украины Война
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СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ в четверг.

"Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании "Вагнер", которых 29 июля 2020 задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину. СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц", - говорится в заявлении.

В СБУ добавили, что "все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

Беларусь (7921) СБУ (20038) экстрадиция (568) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+24
Потім Вава обміняє їх на таксистів.
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30.07.2020 12:48 Ответить
+17
Гідрант мислі...


СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков - Цензор.НЕТ 7666
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30.07.2020 12:53 Ответить
+10
Нашо мінять? - будуть з сивохами мір встановлювать
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30.07.2020 12:55 Ответить
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В Беларуси есть смертная казнь...
Лука расстреляй этих ***...в!!!
Бо наш ШанПанЗЕй их вернет ***** в праздничной упаковке.....
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30.07.2020 13:03 Ответить
на каком основании? Они были без оружия. Преступления никакого не совершили. Их в Беларуси даже в тюрьму сажать не за что. Максимум - выдворят в Рашу и все.
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30.07.2020 13:23 Ответить
мир должен посмотреть, как будет выходить «Батька».из этого положения.

Лукашенко боится «Майдана» на деньги России !?
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30.07.2020 13:03 Ответить
Лука никого не выдаст,а наградит.
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30.07.2020 13:05 Ответить
Наивное у нас СБУ.Луке еще сейчас посраться с рашкой не хватало.
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30.07.2020 13:06 Ответить
Якось примітивно. Кремль позичає Луці бійців Уткіна,Лука віддає їх Єрмаку,Єрмак вимінює їх на донецьких перехожих.
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30.07.2020 13:07 Ответить
Цензор.НЕТ - "СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков"
Пан Баканов, а що там з агентом у якого погоняло - Казбєк?

СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків - Цензор.НЕТ 2063
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30.07.2020 13:07 Ответить
Вот это правильно. Наёмники должны отвечать в той стране, в которой они совершили преступления.
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30.07.2020 13:22 Ответить
Вспоминаем итальянца Маркива, товарищ Сухов.
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30.07.2020 19:40 Ответить
А на каком основании? Экстрадиции можно требовать если:
- это граждане Украины
- это граждане других стран, совершившие преступления на территории Украины и на них заведены уголовные дела.
Это граждане Раши; уголовных дел на них на момент задержания не было.
Никаких правовых оснований для выдачи нет. Беларусь спокойно проигнорит это "требование".
СБУ изображает бурную деятельность для лохтората.
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30.07.2020 13:22 Ответить
Часть из них с Донбасса и имеют украинский паспорт. Часть из них принимало участие в незаконных военных формированиях на Донбассе.
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30.07.2020 13:43 Ответить
понимаешь, то что принимало участие - это с юридической точки зрения до лампочки, если не заведено уголовных дел. Без уголовных дел Беларусь их выдать не имеет оснований.
То что имеют украинские паспорта - ну, не знаю, исходя из носвостей здесь же на Цензоре там все с российскими паспортами и 1 с беларуским. Если возникает угроза выдачи, они трясут раша-паспортами и вопрос закрыт. Даже если у них в загашнике еще 10 паспортов других стран.
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30.07.2020 14:26 Ответить
Скорее предвыборные псевдопонты Лукашенко - типа "ох ты Путин, как я тебя не боюсь, я такой сам себе"
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30.07.2020 19:49 Ответить
Со службой обслуги баклана и его суркисовско-каломойских друзей все уже давно ясно-понятно.
А само чмо зэ-оманское куда спрятался? Отчего молчит? дЕрмак из кокаинового чулана не выпускает ?!
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30.07.2020 13:23 Ответить
Вот хорошая лакмусовая бумажка для Сашки 3%. Если передаст пару оболтусов, значит всё это не шапито. Если отморозится, значит совместная клоунада с х..лом. Хотя у меня сомнений почему-то нет.
Или кто-то правда верит в реальность вражды лукашенко с путиным?
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30.07.2020 13:31 Ответить
Вражда -это неуместное слово. На личном фронте ,оба сильно не уважают друг-друга (каждый уверен ,что он на голову выше ); на политическом есть и взаимный интерес и непреодолимые разногласия. Этот странный симбиоз держится на временном ,сиюминутном интересе.
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30.07.2020 13:49 Ответить
Вот и я о том же. Заклятые друзья.)
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30.07.2020 14:04 Ответить
Какая может быть вражда у проститутки и *****? повозмущается и попросит вдуть ему в газовое отверстие подешевле
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30.07.2020 13:49 Ответить
Это шоу для зефилитиков. Официально ничего не сделают.
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30.07.2020 13:47 Ответить
Зачем они нам? Чтоб на таксистов менять?
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30.07.2020 13:48 Ответить
кто-то слишком сильно губу расскатал...
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30.07.2020 13:57 Ответить
На tut.by пишут, что Тихановского начинают привязывать к этим уе.....нам из спектакля режиссёра постановщика от корыта "Разоблачение тараканьего заговора"
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30.07.2020 14:05 Ответить
А что Тихановский говорит про Крьім? И бьівал ли он там незаконно?
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30.07.2020 18:41 Ответить
good!только не меняйте! а в тюрягу эту падаль кацапскую!
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30.07.2020 14:09 Ответить
КГБ
Ох и Ах
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30.07.2020 14:23 Ответить
даже удивительно- есть пару разумных комментов но большинство от лопухов))
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30.07.2020 14:45 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
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30.07.2020 14:46 Ответить
І які камент вы лічыце разумным?
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30.07.2020 14:47 Ответить
если вы это мне, то разумный коммент от Ирины Халип
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30.07.2020 14:51 Ответить
Я з вамі згодны, заусёды зса здапальненнем чытаю яе каменты.
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30.07.2020 15:16 Ответить
У Ірыны заусёды вострыя і точныя каменты, яна малайчынка.
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30.07.2020 14:49 Ответить
После клоунов на БТР-е в Луцке, не верится, что СБУ на что-то способно.
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30.07.2020 16:13 Ответить
Нє-нє-нє! Нехай там відсидять своє, а лише потому - в Україну. На той час слідство все неспішно встановить і передасть до суду, який буде чекати їхньої екстрадиції.
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30.07.2020 18:33 Ответить
А генпракурорше пох... От якби Петра треба було єкстрадиціювати,(а Петро,до речі,тут,як тут),от тоді вона аж бігом вазбуділась би...
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30.07.2020 18:58 Ответить
Якщо не ініціювали в перші ж дні,то може вже ця служба бариг україни у моржової викусити.А ви хавайте лапшу з вух,лохи,якщо і це вам не "зрада".
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30.07.2020 20:43 Ответить
после сдачи Крыма и даунбаса единственное, что может делать организация СлаБоУмных - это мастурбировать всухую...
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30.07.2020 20:49 Ответить
для белорусских органов классная прессуха - не расколешься, передадим Украине
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30.07.2020 20:51 Ответить
Та, которая...

@JhoneSmith7

· 2 ч

Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.
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30.07.2020 23:24 Ответить
угу, и Лука сам их для этого пригласил и разместил в подведомственном санатории
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31.07.2020 00:44 Ответить
ваЗелін освободит своих братушек
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31.07.2020 05:30 Ответить
Бежать то придется в рашу а не в Україну.
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14.08.2020 21:23 Ответить
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