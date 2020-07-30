СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков
Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ в четверг.
"Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании "Вагнер", которых 29 июля 2020 задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину. СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц", - говорится в заявлении.
В СБУ добавили, что "все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
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Лука расстреляй этих ***...в!!!
Бо наш ШанПанЗЕй их вернет ***** в праздничной упаковке.....
Лукашенко боится «Майдана» на деньги России !?
Пан Баканов, а що там з агентом у якого погоняло - Казбєк?
- это граждане Украины
- это граждане других стран, совершившие преступления на территории Украины и на них заведены уголовные дела.
Это граждане Раши; уголовных дел на них на момент задержания не было.
Никаких правовых оснований для выдачи нет. Беларусь спокойно проигнорит это "требование".
СБУ изображает бурную деятельность для лохтората.
То что имеют украинские паспорта - ну, не знаю, исходя из носвостей здесь же на Цензоре там все с российскими паспортами и 1 с беларуским. Если возникает угроза выдачи, они трясут раша-паспортами и вопрос закрыт. Даже если у них в загашнике еще 10 паспортов других стран.
А само чмо зэ-оманское куда спрятался? Отчего молчит? дЕрмак из кокаинового чулана не выпускает ?!
Или кто-то правда верит в реальность вражды лукашенко с путиным?
Ох и Ах
@JhoneSmith7
· 2 ч
Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.