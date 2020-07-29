Послов Украины и России вызовут в МИД Беларуси из-за российских боевиков
Министерство иностранных дел Беларуси собирается пригласить послов России и Украины в связи с задержанием 32 граждан РФ. Посла Украины пригласят, так как задержанные боевики воевали на Донбассе.
Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вопросы касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения", - сказал Равков.
"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - добавил Равков.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Также на Цензор.НЕТ: Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось хочу замутити...
(Там, вище, моя відписка для "буков", перечитайте)
Питаня тільки в тому, до чого вони підуть...
Майдан...
Повна здача *****...
Інший президент і тиша...
Цей же президент і тиша...
Написав -другий- маючи на увазі -інший-, але... якщо і буде зміна, то це дійсно буде лише другий президент, чи до Луки хтось був? (Нема бажання по гуглу бігати )
А ось в Хабаровську, дійсно, дуже багато плакатів написаних від руки...
Саме плакатів, а не банерів...
Згадав...
а що там у них буде, мене не сильно то і хвилює...
Він нічого не дає Бацькі (підтримка з Заходу)саме в час,що залишився до виборів...
Шпагат Луки мав колись врешті-решт скінчитися.
"Синдром трусливой агрессивности" называется. Бульбашским гебнявым слабО тявкнуть
на своих восточных хозяев
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
Лучше бы судили у себя за международный терроризм.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
я раньше сюда часто заходил, но со временем надоело с глупцами(не все конечно,но большинство я думаю) общаться...разочаровали они меня своим тупизмом-https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
разве это нормальные люди?