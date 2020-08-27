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Новини Агресія Росії проти України
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Спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб, - Путін

Спецоперація із затримання

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація із затриманими в Білорусі 33 членами приватної російської військової компанії "Вагнер" ​​- це спільна операція українських і американських спецслужб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Нині це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер цього", - сказав Путін.

Путін сказав, що затриманих "вагнерівців" нібито "втемну" використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі та представили як можливу ​​ударну силу для розхитування ситуації під час передвиборчої кампанії в Білорусі, що, за його словами, абсолютно не відповідало дійсності.

"Зараз це очевидно. Це акція спецслужб. Людей, про яких ви сказали, втемну використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі, поставити перед ними абсолютно легальні цілі: вони мали, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну, в Латинську Америку, на Близький Схід просто для абсолютно легальної роботи. Насправді, їх затягли на територію Білорусі та представили як можливу ​​ударну силу для розхитування ситуації під час передвиборчої кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності", - розповів він.

За словами президента РФ, "люди їхали на роботу в третю країну, їх просто заманили туди, перетягнули через кордон".

"Наші прикордонники їх не випускали, до речі, вони ж не могли в'їхати. Але за підробленими документами їх, фактично, ввезли", - пояснив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Читайте: Для допомоги Білорусі сформовано резерв із російських силовиків, - Путін

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) США (22568) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
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https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html

Оперативное мероприятие №16...GF

Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
....
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Итог:

Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.

п.с. кстати в эти же дни Минюст США - ставил в позу "зю" беню по по всему Кливленду))
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27.08.2020 14:40
+32
Спецоперация по задержанию "вагенровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб, - Путин - Цензор.НЕТ 5437
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27.08.2020 14:37
+29
п.с.фуйло озвучило то, что и так известно давно..
Но фуйло промолчало об одном: кто в ОП(Г) шмаркли слил в кремль инфу об операции: ермак, шмаркля и т.д.
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27.08.2020 14:43
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Тема с "вагнеровцами" и последующая деза в части участия в ней Украины и США это чисто тема Х1йла. Никакой Украиной и США здесь и не пахло даже. Этот спич Х1йла лучшее тому подтверждение...
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27.08.2020 15:11 Відповісти
Прикрывает своего агента, ибо, ну кто же ***** поверит
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27.08.2020 15:12 Відповісти
Путя молодец - сырнул еще раз на Зелю, крупным планом.
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27.08.2020 15:22 Відповісти
Спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб, - Путін - Цензор.НЕТ 8078
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27.08.2020 15:31 Відповісти
І як символічно, що ця картинка у стилі прихильників Порошенка (малиновое поле з надписом). Вони зараз з Путіним виступають одним фронтом.
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27.08.2020 16:10 Відповісти
совместная операция украинских и американских спецслужб/ теперь доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано. -О предательстве в кабинете президента Украины и провале операции по задержанию "вагнеровцев"./ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г./ Долг платежом красен. Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе./ Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять. /Провал операции- очередное предательство главнокомандующего-четыреждыуклониста из кодлана Коломойского..
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27.08.2020 15:35 Відповісти
ЦІКАВО БУДЕ СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПО ВИВОЗУ ЗРАДНИКІВ З УКРАЇНИ В США.
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31.12.2020 04:00 Відповісти
"Наши пограничники их не выпускали" - ну так потому что это найомники и убийцы ))) ***** сам проговорился .... ехали они в обычные страны на обычную работу ... ага ))) а если это обычные "люди" - нафига такая спец операция нужна США и СБУ ??? правильно потому что это ватные ******** и их нужно уничтожить.
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27.08.2020 15:37 Відповісти
Спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб, - Путін - Цензор.НЕТ 4086
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27.08.2020 19:49 Відповісти
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией, что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского…

«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
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27.08.2020 15:39 Відповісти
Капець
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27.08.2020 16:21 Відповісти
Ану розкажи, як таке було за часів Порошенка.
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Путин прикрывает ценного агента Ермака.
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27.08.2020 15:42 Відповісти
Зеленский - предатель, потому что прикрывает предателей.
Зачем вы это ничтожество избрали президентом?
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27.08.2020 15:48 Відповісти
Це ти у кого запитуєш? А кого було обирати серед гівна і два-гівна? Хто вивів у другий тур цих двох? Я звинувачую себе диш у тому, що взагалі пішов голосувати у другому турі...
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27.08.2020 16:05 Відповісти
Ти обирав між гімном і тим, кого мазали гімном, і в силу своєї розумової незграбності, вибрав, таки, гімно, бо воно, бач, свіже.
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27.08.2020 18:43 Відповісти
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27.08.2020 21:08 Відповісти
Ви обирали двох маріонеток мафіозних кланів.
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28.08.2020 00:08 Відповісти
на жаль, таких тожа не мало.
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27.08.2020 18:43 Відповісти
очередное отмазывание своих ихтамнетов.
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27.08.2020 15:57 Відповісти
відосіка не дививсь, від однієї назви підтошнює, проте коли ху.йло саме про це навоняло, значить холуй-зелепук таки злив йому тих виродків.
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27.08.2020 18:59 Відповісти
Скорее всего пуйло их туда запустил, чтобы они устроили там провокацию, положили пару сотен человек, а потом Лукашенко попросил бы ввести войска.
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27.08.2020 20:55 Відповісти
Так спецоперація усе ж таки була? Нехай навіть і з чортом лисим, але ж - була! Шмаркля, як ти тепер будеш відбріхуватись
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27.08.2020 16:02 Відповісти
Звичайно ж була! Путін же ніколи не бреше! А на Донбасі - громадянська війна...
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27.08.2020 16:05 Відповісти
Ти визначся спочатку - напевно, що для тебе Кравчук з Фокіним теж не брехуни, хоча із задоволенням збацають під дудку ху"ла.
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27.08.2020 16:09 Відповісти
Це ти спочатку визначся, для тебе Путін - абсолютна істина, чи ні?
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27.08.2020 16:12 Відповісти
Ну, почнемо з того, що абсолютної істини не існує. А допис мій перш за все натякає на брехливість шмарклі, який тепер практично змагається у цьому з ху"лом. Ти, напевно, вболіваєш за шмарклю? Достойний вибір. Бо мені обоє огидні...
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27.08.2020 16:42 Відповісти
Осталось узнать, кто из Офиса Президента ЗЕро, слил операцию ФСБ, хотя и так все уверены, что это агент Козырь.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
хйло крутить Зелей, як циган сонцем.. а воно, дурне, бачить якись там "мір" в очкє плюгавого педофіла
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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27.08.2020 16:32 Відповісти
А ***** ніколи не брехало?
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27.08.2020 17:55 Відповісти
Юляюляюляюляюля!
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28.08.2020 02:57 Відповісти
Люді проста єхалі на работу ...
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27.08.2020 16:45 Відповісти
Все что исходит от этой кремляди, продуманная брехня, всегда! ... давать подобную статью нужно исключительно исходя из этого факта. Даже если какие то части истории будут правдой, она будет использована для создания брехни. .... Почему до сих пор, слова этой моли подаются как проверенный факт?
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27.08.2020 16:57 Відповісти
какая же омерзительная рожа...

ботоксный Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши, он же Сцарёк-педофил, оно же моль, оно же окурок .
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27.08.2020 17:16 Відповісти
от тобі і на! але ж, але ж... Зелен-ий казав, що це - "повна маячня"! А тут сам Вол де Мор Шеломов каже, що бандерівці винні! І що тепер???
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27.08.2020 17:17 Відповісти
А если Пукин врет,что тогда?
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27.08.2020 17:18 Відповісти
А якщо обоє рябоє? Що тоді? Як же не хочеться позбуватися "куміров".
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27.08.2020 18:24 Відповісти
А як себе почуває стукач "Ярмачило"?
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27.08.2020 17:23 Відповісти
Зеленському відверто через ЗМІ показали, зо тримають його на гачку.
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27.08.2020 17:25 Відповісти
"Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб, - Путин." - Путин не сказал кто ему рассказал про эту спецоперацию, Ермак или Зеленский?
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27.08.2020 17:30 Відповісти
А какаяразніца
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27.08.2020 18:26 Відповісти
Оба.
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27.08.2020 19:05 Відповісти
Сасое фееричное в этой истории даже не то, что х...йло официально подтвердил факт такой операции, тем самым ткнул зеленое чмо носом в его же анализы. А то что как бы нелох не расстилался перед мокшанами, они все равно ложили на него хер слепленный по ихней традиции из говна. Вот теперь вопрос к СБУ... да и не только к ним... ау... у нас типо главнокомандующий совершил госизмену... давал ложные показание что вообще никокой спецоперации не было. Хотя да... баканов может лично в купейном вагоне "дАнецк-рАстов вез всю инфу. Одна надежда на США в этой истории.
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27.08.2020 17:35 Відповісти
До кого питання, вибачаюсь? Скоріше, чорт лисий відповість, ніж СБУ
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27.08.2020 18:28 Відповісти
https://twitter.com/Dmytro04882533
https://twitter.com/Dmytro04882533 @Dmytro04882533

Пам'ятаєте клістрони яки прокуратура вилучала у українських ПВО?
Вот наслідки - тоді виявили серійні номери та звідки вони були куплені (які військові частини РФ).
Зараз ФСБ заарештовує усіх хто продавав.
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27.08.2020 17:39 Відповісти
ФСБ РФ заявляет о задержании в Барнауле военнослужащего, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины. ВИДЕО



https://censor.net/video_news/3216095/******************************************************************************************************
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27.08.2020 17:40 Відповісти
Зачем писать явную чушь ? Какое отношение ВЧ лампьі из РЛС ПВО имеют к "информации" из РВСН ? В огороде бузина , а в Киеве дядька ...
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27.08.2020 17:45 Відповісти
Я не спец. Не уверена, что вы из них.
Подожду и других комментариев относительно данной версии.
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27.08.2020 17:54 Відповісти
Клістрон - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 електровакуумна лампа , що використовується для підсилення високочастотного радіосигналу, і в якій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F енергія від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) модульованого пучка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD електронів передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 електромагнітному полю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 резонатора . Клістрони використовуються у приймачах та передавачах комунікаційних та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F радіолокаційних пристроїв, а також у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA прискорювачах заряджених частинок .

Они не могут использоваться в ракетных войсках?
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27.08.2020 17:56 Відповісти
Ложь Путина о "спецоперации" спецслужб Украиньі и США - четкое подтверждение , что никакой спецоперации не бьіло. Мутила свою операцию ФСБ , в Беларуси . Или Путину можно верить ?
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27.08.2020 17:41 Відповісти
Ну всё! Теперь порохожопые только плешивой ботоксной собаке доверяют
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27.08.2020 17:51 Відповісти
Що? А хто ж тій собаці в очі зазирає Мдє, зла ботоксна собака накинулася на маленького єврейського хлопчика. Гевалт
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27.08.2020 18:32 Відповісти
Поки я бачу, як хтось дослухається до гнилозубої ботоксної падли... От тобі і Мдє
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27.08.2020 20:05 Відповісти
Українські спецслужби не здатні проводити спецоперації ?
Це така ваша думка ?
Мовчали б вже...
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28.08.2020 07:09 Відповісти
Справжній українець має знати, що ботоксна мерзота бреше. І робити з кожної її заяви відповідний висновок. А не сліпо вірити кожному слову. Прямо, наче діти малі
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28.08.2020 10:23 Відповісти
Аперация или операция - это не столь важно, главное очко то Ху-лу порвали и не по шву, а по живому.
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27.08.2020 18:04 Відповісти
Каким образом "порвали"? ******* - вернулись в будку, агенты Англии и Украины там засветились. Операция провалена благодаря сливу 2х насекомых.
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27.08.2020 19:18 Відповісти
А Ермак - Павлик Морозов - стуканул хутину
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27.08.2020 18:29 Відповісти
В 20-й раз повторяю: окружение зеленого торчка на 90% состоит из агентуры врага (кацапстана/москальщины). Они не обременены никакими патриотическими чувствами к государству Украина и не отягощены никакими моральными принципами.

Все эти мрази: Ермаки, Демченки, Шефиры, Тимошенки, Трофимовы - регулярно сливают через мессенджеры и в приватных беседах абсолютно всю информацию врагу (мокселям/кацапам), особено это касается планирования/проведения спецопераций, финансирования стратегических отраслей экономики, заключения внешнеэкономических контрактов.
Я не удивлюсь, если уже добрались и слили врагу (москалям) агентурный аппарат в СВР/СБУ/ГУР МО.
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27.08.2020 18:32 Відповісти
Ну начинается, царь хороший, а бояре плохие)))), смотрю на зелю и он не кажется мне полным идиотом, выводы делает каждый сам, главное чтоб награда нашла героев и вовремя!
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28.08.2020 01:12 Відповісти
А шо на это скажет Зеленский. Давеча ведь говорил, что туфта это все.
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27.08.2020 18:40 Відповісти
черговий висер кремлівського гібрида
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27.08.2020 19:23 Відповісти
До епізоду держ.зради у Омані приєднався новий...
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27.08.2020 20:47 Відповісти
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции

Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко

https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html

.........как минимум два как максимум четыре?.......... это феерический пистец товаристчи...........
это называется туши свет кидай гранту.............. не промажешь точно................
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27.08.2020 20:53 Відповісти
Президент, за якого соромно!
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27.08.2020 21:23 Відповісти
ПТН - ПНХ!
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27.08.2020 21:53 Відповісти
Вообще запутали!

Так это была операция или никакой операции не было? Даже тут показания расходятся
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27.08.2020 22:35 Відповісти
Я так ничего и не понял Ну летят над Украиной, вдруг у кого то пошла пена изо рта, так чего ради, на этом основании надо сажать тот самолёт в Киеве, если до Минска осталось 20 минут лёта? За 20 минут, он если бы и помер, всё равно не успел бы завонятся. Стюардесса, должна была положить припадочного на пол, всунуть ему в рот какую нибудь ручку от чемодана, и придерживать, чтобы он башку при конвульсиях о кресло не сильно повредил. Хлипкий какой то план.
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27.08.2020 22:41 Відповісти
Подростешь поймешь, а пока держи 10.сколько там за труды
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28.08.2020 01:13 Відповісти
Опоздал Вовочка, нам сначала об этом рассказала Комсомольская правда российская, потом Скабеева, а Юра Бутусов вообще все детали нам раскрыл, а ты Вовочка правду нам рассказываешь самый последний. Спасибо Юре Бутусову что убедил всех, что это не Раша хотела вагнеровцами воду мутить в Беларуси, а это Украина там мутки мутила в Беларуси с вагнеровцами
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27.08.2020 23:54 Відповісти
Якщо хтось забув, нагадую:Спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб, - Путін - Цензор.НЕТ 7734
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28.08.2020 00:52 Відповісти
А ведь кто то же слил операцию
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28.08.2020 01:38 Відповісти
"Злив" чи ні,але всі журнашлюшні виявилися спільниками ***** і посібниками окупанта-британці з американцями зараз сміються з дебілів.
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28.08.2020 02:35 Відповісти
Представить себе, что в той ситуации в какой был Лукашенко, он мог выдать вагнеровцев Украине и побить горшки с Россией, когда он нуждался в помощи Путина, можно было только расчитывая на идиотизм "бацьки". Особенно, если в этот же момент Зеленский и Кулеба сделали вместе с Польшей и Литвой крайне недружественный реверанс в сторону Лукашенко, предложив по сути сдаться на милость протестующих. В результате только подтолкнули Белоруссию в сторону Путина. Боюсь это еще аукнется Украине в ближайшем будущем.
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28.08.2020 02:30 Відповісти
Обидно, что Украина по сути подыгрывает Путину, создавая ему ореол дипломатического гения. Одно утешает что это не мы, а амеры напортачили. Мы что? Мы следовали скрипя сердце их ценным указаниям (ЦУ)
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28.08.2020 02:38 Відповісти
А Бутусов радий старатись. Цю версію озвучив давним давно. Не стидно бути корисним ідіотом?
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28.08.2020 02:52 Відповісти
А есть примеры когда ***** не врёт???
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28.08.2020 05:43 Відповісти
Верить путину, себя не уважать.
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28.08.2020 07:48 Відповісти
Ну конечно, Путин у нас как всегда "самых честных правил", хоть и с отмороженными глазами (также как "Там их нету".. . с 2014го) Настолько откровенное вранье, и грубая работа... - вот думаю, когда произошла трансформация этой личности... ведь с самого начала Путин был совсем другим, или нам казалось, что это надежда после беспредела Ельцинских лет...
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28.08.2020 12:45 Відповісти
ГБшна гніда Забордюр'я хіба могла бути іншою?
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01.09.2020 09:26 Відповісти
Намальоваий план технічно настільки простий та примітивний що, там н потрібно ні ЦРУ, ні Моссада для його планування та реалізації. Навіть креативності Кварталу чи Дизель-шоу вистачило б. Але *****, будь-яка операція без ЦРУ не в кайф. Тому що, #хахлытупые і #неттакогонарода. Йому пихв заважає диитися тверезо. І це добре. А нам треба робити здивоване обличчя і казати: #настамнет.
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01.09.2020 09:01 Відповісти
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