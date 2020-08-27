Спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація із затриманими в Білорусі 33 членами приватної російської військової компанії "Вагнер" - це спільна операція українських і американських спецслужб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".
"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Нині це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер цього", - сказав Путін.
Путін сказав, що затриманих "вагнерівців" нібито "втемну" використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі та представили як можливу ударну силу для розхитування ситуації під час передвиборчої кампанії в Білорусі, що, за його словами, абсолютно не відповідало дійсності.
"Зараз це очевидно. Це акція спецслужб. Людей, про яких ви сказали, втемну використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі, поставити перед ними абсолютно легальні цілі: вони мали, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну, в Латинську Америку, на Близький Схід просто для абсолютно легальної роботи. Насправді, їх затягли на територію Білорусі та представили як можливу ударну силу для розхитування ситуації під час передвиборчої кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності", - розповів він.
За словами президента РФ, "люди їхали на роботу в третю країну, їх просто заманили туди, перетягнули через кордон".
"Наші прикордонники їх не випускали, до речі, вони ж не могли в'їхати. Але за підробленими документами їх, фактично, ввезли", - пояснив Путін.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
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«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
Зачем вы это ничтожество избрали президентом?
ботоксный Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши, он же Сцарёк-педофил, оно же моль, оно же окурок .
https://twitter.com/Dmytro04882533 @Dmytro04882533
Пам'ятаєте клістрони яки прокуратура вилучала у українських ПВО?
Вот наслідки - тоді виявили серійні номери та звідки вони були куплені (які військові частини РФ).
Зараз ФСБ заарештовує усіх хто продавав.
https://censor.net/video_news/3216095/******************************************************************************************************
Подожду и других комментариев относительно данной версии.
Они не могут использоваться в ракетных войсках?
Це така ваша думка ?
Мовчали б вже...
Все эти мрази: Ермаки, Демченки, Шефиры, Тимошенки, Трофимовы - регулярно сливают через мессенджеры и в приватных беседах абсолютно всю информацию врагу (мокселям/кацапам), особено это касается планирования/проведения спецопераций, финансирования стратегических отраслей экономики, заключения внешнеэкономических контрактов.
Я не удивлюсь, если уже добрались и слили врагу (москалям) агентурный аппарат в СВР/СБУ/ГУР МО.
Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
.........как минимум два как максимум четыре?.......... это феерический пистец товаристчи...........
это называется туши свет кидай гранту.............. не промажешь точно................
Так это была операция или никакой операции не было? Даже тут показания расходятся