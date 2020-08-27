Спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація із затриманими в Білорусі 33 членами приватної російської військової компанії "Вагнер" ​​- це спільна операція українських і американських спецслужб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Нині це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер цього", - сказав Путін.

Путін сказав, що затриманих "вагнерівців" нібито "втемну" використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі та представили як можливу ​​ударну силу для розхитування ситуації під час передвиборчої кампанії в Білорусі, що, за його словами, абсолютно не відповідало дійсності.

"Зараз це очевидно. Це акція спецслужб. Людей, про яких ви сказали, втемну використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі, поставити перед ними абсолютно легальні цілі: вони мали, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну, в Латинську Америку, на Близький Схід просто для абсолютно легальної роботи. Насправді, їх затягли на територію Білорусі та представили як можливу ​​ударну силу для розхитування ситуації під час передвиборчої кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності", - розповів він.

За словами президента РФ, "люди їхали на роботу в третю країну, їх просто заманили туди, перетягнули через кордон".

"Наші прикордонники їх не випускали, до речі, вони ж не могли в'їхати. Але за підробленими документами їх, фактично, ввезли", - пояснив Путін.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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