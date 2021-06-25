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Новости Агрессия России против Украины
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Спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран. Украину максимально втягивали в этот вопрос, - Зеленский

Спецоперация по

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операцию по захвату "вагнеровцев" Украину втягивали другие страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, комментируя ситуацию со спецоперацией по захвату "вагнеровцев".

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+37
Так ты, зеленая сопля, согласен шо агент кремля позывной Козырь и по совместитеству вице-презедент-завхоз Андрей Елдак слил кацапам инфу по операции по Вангеровцам?
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25.06.2021 09:01
+36
То есть,те вагнеровцев ,которые убили столько наших пацанов,для зедегенерата значения не имеют?зесрань,я вас поздравляю -вот ваше дно,ублюдки
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25.06.2021 09:03
+31
Говнище зелёное.Эти недолюди пришли с войной на нашу Родину,убивали наших земляков...Идея других стран.Да другие страны более патриоты Украины,чем это недоразумение тупое на посту президента.Очумелая отара 73% должна слиться в экстазе от своего выбора.
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25.06.2021 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Так ты, зеленая сопля, согласен шо агент кремля позывной Козырь и по совместитеству вице-презедент-завхоз Андрей Елдак слил кацапам инфу по операции по Вангеровцам?
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25.06.2021 09:01 Ответить
100%
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25.06.2021 09:03 Ответить
вже виявилось, що злило воно само, особисто зателефонувавши бульбенфюреру(
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25.06.2021 09:05 Ответить
нет, он сам это сделал, лично. В интервью же об этом сказал
Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5033
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25.06.2021 09:50 Ответить
Ссыкун
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25.06.2021 09:01 Ответить
олігофрен.... мама Рімма, что ти надєлала...
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25.06.2021 09:02 Ответить
А вы маму Римму с папой Сашей видели?удивительно,что они вообще что то сфарганили
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25.06.2021 09:05 Ответить
повністю з Вами погоджуюсь... але вийшло в них, скажемо відверто, не дуже... і все це тепер на нашу голову(
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25.06.2021 09:09 Ответить
То есть,те вагнеровцев ,которые убили столько наших пацанов,для зедегенерата значения не имеют?зесрань,я вас поздравляю -вот ваше дно,ублюдки
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25.06.2021 09:03 Ответить
Это признание предателя: " … мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".
Это тот урод, который громче всех орёт на каждом углу "Почему мы ещё не в НАТО?" Ну козёл!
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25.06.2021 09:07 Ответить
Говнище зелёное.Эти недолюди пришли с войной на нашу Родину,убивали наших земляков...Идея других стран.Да другие страны более патриоты Украины,чем это недоразумение тупое на посту президента.Очумелая отара 73% должна слиться в экстазе от своего выбора.
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25.06.2021 09:07 Ответить
Спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран. Украину максимально втягивали в этот вопрос, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2090
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25.06.2021 09:08 Ответить
НУ допустим, другие страны нам предложили захватить наших врагов, убивавших наших ребят, так ты считаешь, что нас туда втянули? Мы не хотели, нас просто втянули эти жулики с других стран? Если бы не они, та мы бы никогда? Ни ни обижать наших соседей? Это твое оправдание сливу операции? Ой, этож вагнеровцы, зачем они нам надо?
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25.06.2021 09:11 Ответить
як він після цього збирається летіти в США?
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25.06.2021 09:15 Ответить
може його там повяжуть і в гуантанамо
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25.06.2021 10:37 Ответить
Брехня по кремлівській методі:
1. Операції по затримці вагнерівців не було - то видумка Пороха;
2. Операція була, але то не Україна її придумала;
3. Операцію злили рептилоїди;
4. ЗЄля переховується від суду в бункері Х..ла.
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25.06.2021 09:15 Ответить
Не, ну это уже называется comingout, согласитесь. Он откровенно признаётся в предательстве.
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25.06.2021 09:16 Ответить
Звичайно, в любій нормальній країні, опизиція зараз мала б об'єднатись і оголосити імпічмент зраднику. Але ми в Україні, нікуя не буде.
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25.06.2021 09:17 Ответить
А де опозиція? Що за бурні фантазії? Вони всі подєльники на т з виборах
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25.06.2021 10:38 Ответить
"И то, что этого не произошло, я считаю - слава богу" - лучше б оно молчало, ****.
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25.06.2021 09:19 Ответить
"Других стран" -це тих "стран" завдяки яким Мордор нас ще не окпував повністью, НІКЧЕМА гундоса!!! Стран, які нам допомогають вистояти! Ублюдочне брехливе низькоросле чмо! І тут воно ще й зізналося у держзраді
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25.06.2021 09:19 Ответить
Зелохи, что этот агент ФСБ делает в президентском кресле?
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25.06.2021 09:21 Ответить
Не хотел втягиваться и слил Путину, по-дружбе, свершив акт государственной из мены!
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25.06.2021 09:21 Ответить
То есть, признался, что не агент Ермак слил операцию.
А сам Зеленский ЛИЧНО!
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25.06.2021 09:22 Ответить
Многоходовочка не получилась . А вот дырявые Опы все не успокоятся . Агенты кремля ?
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25.06.2021 09:23 Ответить
Поясніть цьому недоумку різницю між політичними репресіями та невідворотністю покарання за військові злочини. На сцені 95 кварталу це був би найкращий жарт: "мене вагнерівцями спокушували, та не піддався я!!"
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25.06.2021 09:24 Ответить
Пора ставить вопрос о гос. измене и импичменте.
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25.06.2021 09:28 Ответить
Він хоч розуміє що дав покази на себе в звинуваченні в держзраді. Тепер йому як путіну, або в президенти довічно, або в тюрму.
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25.06.2021 09:29 Ответить
капризный мамкин карапуз давно и окончательно "поймал звезду" и совсем утратил связь с реальностью..
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25.06.2021 09:36 Ответить
Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8481
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25.06.2021 09:37 Ответить
вот кто правит-прислуга олигархов
и банальный предатель
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25.06.2021 09:38 Ответить
Та це Порох разом з американськими імперіалістами хотів посварити нас з братнім російським народом ).
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25.06.2021 09:38 Ответить
какой же он идиот
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25.06.2021 09:41 Ответить
паскуда
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25.06.2021 09:42 Ответить
вот что значит уклонист от армии в кресле главнокомандующего в воюющей стране
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25.06.2021 09:43 Ответить
Как бы вообще ничего удивительного. Зебил уничтожает и бокопорит все хорошее...Об этом еще до выборов адекватные люди предупреждали упоротых.
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25.06.2021 09:44 Ответить
Ждем многообещанный Бутусовым фильм о вагнеровцах. Иначе скоро Зе превратит предательство в свою победу. А фильм не выходит, потому что кое у каких украинских журналистов слишком длинный язык и короткий ум, чем и воспользовплись враги , тщеславие двух лысых журналистов похоронио премьеру фильма
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25.06.2021 09:47 Ответить
этот крендель объявил невиновных убийцами и отправил в тюрьму,
за это ему заплатил аваков,
с лукашенкой похожая история, только клован на шару отработал,
надеялся квартал в Беларуси продвинуть
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25.06.2021 10:05 Ответить
ИДИОТ! Только то, что их посадить должны были в Киеве - обо всем говорит!!! Когда ж тебя ПРИДУРКА уберут уже??????????
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25.06.2021 10:08 Ответить
Нет, не идиот. Ентот номер ещё большевики в 1905-ом году проделывали. На сходке потенциальному предателю сообщали " Типография находится в старой бане" и смотрели придут жандармы или нет?
"Сиволапая пехота" - так называемые "Вагнеровцы" никому не всра нужны. Что стрелок может сообщить чего раньше не знали? Суть операции - произойдёт ли утечка информации в ВПР Украины или нет. В сенате США заспорились. А Великобритания провела подготовительную работу.
Всем кто расхваливал ГРУ Украины - шалбан в лоб.
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25.06.2021 14:25 Ответить
1. хм. а шо делать с заявлением порошенко?!

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - сказал Порошенко в ток-шоу "Большая политика" Источник: https://censor.net/ru/n3239987

2. походу Забродский был прав в своих предположениях

"Силы, которые заинтересованы в затягивании и усложнении проведения расследования, не теряют времени. В частности, в рамках осуществления депутатских полномочий ко мне поступает информация о намерениях уничтожить значительную часть документальных доказательств по подготовке и проведению спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", - сообщил парламентарий.Источник: https://censor.net/ru/n3255332
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25.06.2021 10:16 Ответить
Так этот чмошник ещё и гордится, что сорвал эту операцию!
Нарид, проголосовавший за это чудо, гордись своим выбором!
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25.06.2021 10:17 Ответить
"Байден, чому ми не в НАТО?"
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25.06.2021 10:26 Ответить
імпічмент зраднику!
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25.06.2021 10:41 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , свідомо провалив масштабну операцію по вангеровцях !!!! А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!!
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25.06.2021 11:14 Ответить
Чи воно дійсно таке дурне? Чи то Єрмак його таким виставляє? Боюсь, і те і друге...
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25.06.2021 11:33 Ответить
Цей зашквар не черговий. Важко вигадати щось інше настільки вичерпно дискредитуюче його разом з командою, з яких боків на це не дивись: зрив супероперації спецслужб, зрада союзників, нахабна брехня народу, і на завершення рідкісна недоумкуватість - інакше б він просто мовчав далі, а не озвучував ідею про несприйняття таких дій у світі на прикладі посадки Протасевича.
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25.06.2021 11:59 Ответить
***... Ну як? Як докотилась Україна до такого? Так думаю, що спасти може тільки справжня націоналісьична зунта. По прикладу ізраїльскої початку 50х або чилійскої. З щобороною років 20-30 виборів взагалі. І повною блокадою всього без винятку з кацапії.
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25.06.2021 12:12 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:34 Ответить
@
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
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25.06.2021 18:34 Ответить
Господи, я наконец понял!
Никаких путаных многоходовок, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
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26.06.2021 05:31 Ответить
 
 