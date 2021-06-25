УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9919 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 439 57
Зеленський (22389) ПВК Вагнер (1534)

Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський

Спецоперація щодо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в операцію щодо захоплення "вагнерівців" Україну втягували інші країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, коментуючи ситуацію зі спецоперацією із захоплення "вагнерівців".

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції - це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання - це правда. І те, що цього не відбулося, я вважаю – дякувати Богу, що ми проявили суб'єктність у цьому важливому питанні", - заявив Зеленський.

Також читайте: Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську

Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Так ты, зеленая сопля, согласен шо агент кремля позывной Козырь и по совместитеству вице-презедент-завхоз Андрей Елдак слил кацапам инфу по операции по Вангеровцам?
показати весь коментар
25.06.2021 09:01
+36
То есть,те вагнеровцев ,которые убили столько наших пацанов,для зедегенерата значения не имеют?зесрань,я вас поздравляю -вот ваше дно,ублюдки
показати весь коментар
25.06.2021 09:03
+31
Говнище зелёное.Эти недолюди пришли с войной на нашу Родину,убивали наших земляков...Идея других стран.Да другие страны более патриоты Украины,чем это недоразумение тупое на посту президента.Очумелая отара 73% должна слиться в экстазе от своего выбора.
показати весь коментар
25.06.2021 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ты, зеленая сопля, согласен шо агент кремля позывной Козырь и по совместитеству вице-презедент-завхоз Андрей Елдак слил кацапам инфу по операции по Вангеровцам?
показати весь коментар
25.06.2021 09:01 Відповісти
100%
показати весь коментар
25.06.2021 09:03 Відповісти
вже виявилось, що злило воно само, особисто зателефонувавши бульбенфюреру(
показати весь коментар
25.06.2021 09:05 Відповісти
нет, он сам это сделал, лично. В интервью же об этом сказал
Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5033
показати весь коментар
25.06.2021 09:50 Відповісти
Ссыкун
показати весь коментар
25.06.2021 09:01 Відповісти
олігофрен.... мама Рімма, что ти надєлала...
показати весь коментар
25.06.2021 09:02 Відповісти
А вы маму Римму с папой Сашей видели?удивительно,что они вообще что то сфарганили
показати весь коментар
25.06.2021 09:05 Відповісти
повністю з Вами погоджуюсь... але вийшло в них, скажемо відверто, не дуже... і все це тепер на нашу голову(
показати весь коментар
25.06.2021 09:09 Відповісти
То есть,те вагнеровцев ,которые убили столько наших пацанов,для зедегенерата значения не имеют?зесрань,я вас поздравляю -вот ваше дно,ублюдки
показати весь коментар
25.06.2021 09:03 Відповісти
Это признание предателя: " … мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".
Это тот урод, который громче всех орёт на каждом углу "Почему мы ещё не в НАТО?" Ну козёл!
показати весь коментар
25.06.2021 09:07 Відповісти
Говнище зелёное.Эти недолюди пришли с войной на нашу Родину,убивали наших земляков...Идея других стран.Да другие страны более патриоты Украины,чем это недоразумение тупое на посту президента.Очумелая отара 73% должна слиться в экстазе от своего выбора.
показати весь коментар
25.06.2021 09:07 Відповісти
Спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран. Украину максимально втягивали в этот вопрос, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2090
показати весь коментар
25.06.2021 09:08 Відповісти
НУ допустим, другие страны нам предложили захватить наших врагов, убивавших наших ребят, так ты считаешь, что нас туда втянули? Мы не хотели, нас просто втянули эти жулики с других стран? Если бы не они, та мы бы никогда? Ни ни обижать наших соседей? Это твое оправдание сливу операции? Ой, этож вагнеровцы, зачем они нам надо?
показати весь коментар
25.06.2021 09:11 Відповісти
як він після цього збирається летіти в США?
показати весь коментар
25.06.2021 09:15 Відповісти
може його там повяжуть і в гуантанамо
показати весь коментар
25.06.2021 10:37 Відповісти
Брехня по кремлівській методі:
1. Операції по затримці вагнерівців не було - то видумка Пороха;
2. Операція була, але то не Україна її придумала;
3. Операцію злили рептилоїди;
4. ЗЄля переховується від суду в бункері Х..ла.
показати весь коментар
25.06.2021 09:15 Відповісти
Не, ну это уже называется comingout, согласитесь. Он откровенно признаётся в предательстве.
показати весь коментар
25.06.2021 09:16 Відповісти
Звичайно, в любій нормальній країні, опизиція зараз мала б об'єднатись і оголосити імпічмент зраднику. Але ми в Україні, нікуя не буде.
показати весь коментар
25.06.2021 09:17 Відповісти
А де опозиція? Що за бурні фантазії? Вони всі подєльники на т з виборах
показати весь коментар
25.06.2021 10:38 Відповісти
"И то, что этого не произошло, я считаю - слава богу" - лучше б оно молчало, ****.
показати весь коментар
25.06.2021 09:19 Відповісти
"Других стран" -це тих "стран" завдяки яким Мордор нас ще не окпував повністью, НІКЧЕМА гундоса!!! Стран, які нам допомогають вистояти! Ублюдочне брехливе низькоросле чмо! І тут воно ще й зізналося у держзраді
показати весь коментар
25.06.2021 09:19 Відповісти
Зелохи, что этот агент ФСБ делает в президентском кресле?
показати весь коментар
25.06.2021 09:21 Відповісти
Не хотел втягиваться и слил Путину, по-дружбе, свершив акт государственной из мены!
показати весь коментар
25.06.2021 09:21 Відповісти
То есть, признался, что не агент Ермак слил операцию.
А сам Зеленский ЛИЧНО!
показати весь коментар
25.06.2021 09:22 Відповісти
Многоходовочка не получилась . А вот дырявые Опы все не успокоятся . Агенты кремля ?
показати весь коментар
25.06.2021 09:23 Відповісти
Поясніть цьому недоумку різницю між політичними репресіями та невідворотністю покарання за військові злочини. На сцені 95 кварталу це був би найкращий жарт: "мене вагнерівцями спокушували, та не піддався я!!"
показати весь коментар
25.06.2021 09:24 Відповісти
Пора ставить вопрос о гос. измене и импичменте.
показати весь коментар
25.06.2021 09:28 Відповісти
Він хоч розуміє що дав покази на себе в звинуваченні в держзраді. Тепер йому як путіну, або в президенти довічно, або в тюрму.
показати весь коментар
25.06.2021 09:29 Відповісти
капризный мамкин карапуз давно и окончательно "поймал звезду" и совсем утратил связь с реальностью..
показати весь коментар
25.06.2021 09:36 Відповісти
Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8481
показати весь коментар
25.06.2021 09:37 Відповісти
вот кто правит-прислуга олигархов
и банальный предатель
показати весь коментар
25.06.2021 09:38 Відповісти
Та це Порох разом з американськими імперіалістами хотів посварити нас з братнім російським народом ).
показати весь коментар
25.06.2021 09:38 Відповісти
какой же он идиот
показати весь коментар
25.06.2021 09:41 Відповісти
паскуда
показати весь коментар
25.06.2021 09:42 Відповісти
вот что значит уклонист от армии в кресле главнокомандующего в воюющей стране
показати весь коментар
25.06.2021 09:43 Відповісти
Как бы вообще ничего удивительного. Зебил уничтожает и бокопорит все хорошее...Об этом еще до выборов адекватные люди предупреждали упоротых.
показати весь коментар
25.06.2021 09:44 Відповісти
Ждем многообещанный Бутусовым фильм о вагнеровцах. Иначе скоро Зе превратит предательство в свою победу. А фильм не выходит, потому что кое у каких украинских журналистов слишком длинный язык и короткий ум, чем и воспользовплись враги , тщеславие двух лысых журналистов похоронио премьеру фильма
показати весь коментар
25.06.2021 09:47 Відповісти
этот крендель объявил невиновных убийцами и отправил в тюрьму,
за это ему заплатил аваков,
с лукашенкой похожая история, только клован на шару отработал,
надеялся квартал в Беларуси продвинуть
показати весь коментар
25.06.2021 10:05 Відповісти
ИДИОТ! Только то, что их посадить должны были в Киеве - обо всем говорит!!! Когда ж тебя ПРИДУРКА уберут уже??????????
показати весь коментар
25.06.2021 10:08 Відповісти
Нет, не идиот. Ентот номер ещё большевики в 1905-ом году проделывали. На сходке потенциальному предателю сообщали " Типография находится в старой бане" и смотрели придут жандармы или нет?
"Сиволапая пехота" - так называемые "Вагнеровцы" никому не всра нужны. Что стрелок может сообщить чего раньше не знали? Суть операции - произойдёт ли утечка информации в ВПР Украины или нет. В сенате США заспорились. А Великобритания провела подготовительную работу.
Всем кто расхваливал ГРУ Украины - шалбан в лоб.
показати весь коментар
25.06.2021 14:25 Відповісти
1. хм. а шо делать с заявлением порошенко?!

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - сказал Порошенко в ток-шоу "Большая политика" Источник: https://censor.net/ru/n3239987

2. походу Забродский был прав в своих предположениях

"Силы, которые заинтересованы в затягивании и усложнении проведения расследования, не теряют времени. В частности, в рамках осуществления депутатских полномочий ко мне поступает информация о намерениях уничтожить значительную часть документальных доказательств по подготовке и проведению спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", - сообщил парламентарий.Источник: https://censor.net/ru/n3255332
показати весь коментар
25.06.2021 10:16 Відповісти
Так этот чмошник ещё и гордится, что сорвал эту операцию!
Нарид, проголосовавший за это чудо, гордись своим выбором!
показати весь коментар
25.06.2021 10:17 Відповісти
"Байден, чому ми не в НАТО?"
показати весь коментар
25.06.2021 10:26 Відповісти
імпічмент зраднику!
показати весь коментар
25.06.2021 10:41 Відповісти
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , свідомо провалив масштабну операцію по вангеровцях !!!! А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!!
показати весь коментар
25.06.2021 11:14 Відповісти
Чи воно дійсно таке дурне? Чи то Єрмак його таким виставляє? Боюсь, і те і друге...
показати весь коментар
25.06.2021 11:33 Відповісти
Цей зашквар не черговий. Важко вигадати щось інше настільки вичерпно дискредитуюче його разом з командою, з яких боків на це не дивись: зрив супероперації спецслужб, зрада союзників, нахабна брехня народу, і на завершення рідкісна недоумкуватість - інакше б він просто мовчав далі, а не озвучував ідею про несприйняття таких дій у світі на прикладі посадки Протасевича.
показати весь коментар
25.06.2021 11:59 Відповісти
***... Ну як? Як докотилась Україна до такого? Так думаю, що спасти може тільки справжня націоналісьична зунта. По прикладу ізраїльскої початку 50х або чилійскої. З щобороною років 20-30 виборів взагалі. І повною блокадою всього без винятку з кацапії.
показати весь коментар
25.06.2021 12:12 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
показати весь коментар
25.06.2021 17:34 Відповісти
@
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
показати весь коментар
25.06.2021 18:34 Відповісти
Господи, я наконец понял!
Никаких путаных многоходовок, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
показати весь коментар
26.06.2021 05:31 Відповісти
 
 