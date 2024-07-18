Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест, - нардеп "ЕС" Федына
18 июля Шевченковский суд Киева отправил экс-разведчика Романа Червинского под домашний арест.
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федына, передает Цензор.НЕТ.
"Червинского отправили на круглосуточный домашний арест. Судья Хардина выполняет волю Ермака", - написала депутат.
Напомним, 17 июля Романа Червинского выпустили под залог из Кропивницкого СИЗО, однако уже 18 июля стало известно, что экс-разведчику могут снова избрать меру пресечения.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
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А от Суду в Україні дійсно нема.
Судьбу этой страны могут решить всего лишь несколько хороших снайперов.
Але є прецедент: неробочий браслет і алергія на шкірі від браслета.
вумний на-ріт - лошари наївні, тупорилі какаразніци..
Каждому украинскому солдату, который воюет на Донбассе, пообещали там участок земли и два раба. Такое утверждение прозвучало в https://www.1tv.ru/news/world/271048 сюжете р https://www.1tv.ru/news/world/271048 оссийского Первого канал https://www.1tv.ru/news/world/271048 а от 2 ноября.
Ото навибирали, млин!!! Здобули!!!
Люстрація =3 метри вірьовки….