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Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест, - нардеп "ЕС" Федына

Суд призначив Червінському цілодобовий домашній арешт.

18 июля Шевченковский суд Киева отправил экс-разведчика Романа Червинского под домашний арест.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федына, передает Цензор.НЕТ.

"Червинского отправили на круглосуточный домашний арест. Судья Хардина выполняет волю Ермака", - написала депутат.

Напомним, 17 июля Романа Червинского выпустили под залог из Кропивницкого СИЗО, однако уже 18 июля стало известно, что экс-разведчику могут снова избрать меру пресечения.

Также читайте: После освобождения из СИЗО Червинский встретился с Порошенко и депутатами "ЕС"

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте: Дело Червинского: Судебное разбирательство будет закрытым

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

Читайте также: Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. ДОКУМЕНТ

Автор: 

суд (25155) домашний арест (190) Федына София (72) Червинский Роман (143)


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Топ комментарии
+30
Давайте правду - у нас диктатура, проросійська і імбіцильна. І ніхто їх нічого не зробить.
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18.07.2024 18:28 Ответить
+28
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк . За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента .
Судьбу этой страны могут решить всего лишь несколько хороших снайперов.
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18.07.2024 18:37 Ответить
+25
Гниди ніяк не вгамуються,циркова вистава триває!!))
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18.07.2024 18:34 Ответить
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Давайте правду - у нас диктатура, проросійська і імбіцильна. І ніхто їх нічого не зробить.
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18.07.2024 18:28 Ответить
Та ні. Ще не диктатура. Це « барижно- олігархічна система».

А от Суду в Україні дійсно нема.
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18.07.2024 18:56 Ответить
Звучить занадто песимістично. Янукович зі своїми поплічниками також мабуть були певні, що ніхто їм нічого не зробить. Думаю якби не війна то і клоун вже б дав дьору. А так вова,той що х*йло надав другому вові,тому що клоун, величезну послугу щоб той утримався при владі.
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18.07.2024 19:37 Ответить
Гниди ніяк не вгамуються,циркова вистава триває!!))
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18.07.2024 18:34 Ответить
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк . За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента .
Судьбу этой страны могут решить всего лишь несколько хороших снайперов.
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18.07.2024 18:37 Ответить
Кому донатити?
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18.07.2024 18:45 Ответить
Лучше отложите. Потом пригодится, чтобы выкапывать и закапывать их "на бис".
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18.07.2024 19:05 Ответить
А як там справи у зеленої прокуратури із кілею мітболом , так само як за Червінським полюють чи вже вибачилися і телефони нові йому придбали ?
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18.07.2024 18:37 Ответить
Хріново що він не зможе переміщуватися.

Але є прецедент: неробочий браслет і алергія на шкірі від браслета.
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18.07.2024 18:44 Ответить
Князєву браслет зняли бо не було електрики, тож є прецедент.
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18.07.2024 21:29 Ответить
цей прецедент закінчиться знову в СІЗО, домашній арешт не означає, що до нього ніхто не може прийти в гості, а розказати в межах можливого він може дуже багато чого цікавого.
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19.07.2024 10:03 Ответить
неповносправний пєрєсідєнт Зеленський - сором і ганьба України..(
вумний на-ріт - лошари наївні, тупорилі какаразніци..
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18.07.2024 18:45 Ответить
Хай тоді ці ****** судді особисто повернуть Пороху 9 мільйонів гривень застави.
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18.07.2024 18:48 Ответить
і на волю не відпустили і 9 млн. збрили заставу. Зепройдисвіти трускавецькі,недоумки.
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18.07.2024 18:49 Ответить
Українців заохочувати земельними паями і нерухомістю окупантів в криму.

Каждому украинскому солдату, который воюет на Донбассе, пообещали там участок земли и два раба. Такое утверждение прозвучало в https://www.1tv.ru/news/world/271048 сюжете р https://www.1tv.ru/news/world/271048 оссийского Первого канал https://www.1tv.ru/news/world/271048 а от 2 ноября.
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18.07.2024 19:20 Ответить
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18.07.2024 19:29 Ответить
Цікаво, а дєрьмака посадять,? Чи встигне здристнути
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18.07.2024 19:06 Ответить
Мабуть повісять , бажаючих дуже багато .
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18.07.2024 19:21 Ответить
За что садить дерьмака? Он даже не госслужащий. И отвечать он будет в рамках своих служебных обязанностей.
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18.07.2024 19:22 Ответить
Перевищення повноважень - або адмінка, або максимум 5 років.
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18.07.2024 19:28 Ответить
Маленька, пихата, мстива, підла зелена істота, яка обіс*алася по вуха та ніяк не може відчепитися від того, хто показав всьому світові її брудні штанці! Знищило би, але поки грабельки закороткі, ось воно і колупає, і колупає потроху, щоб хоч якось зіпсувати життя людині!
Ото навибирали, млин!!! Здобули!!!
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18.07.2024 19:14 Ответить
Це звичайна помста. Згадаймо Мельниченка.
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18.07.2024 19:36 Ответить
Що тільки, заради рашистів та їх служок в Україні, не зроблять суддівські та ОПУ!!!
Люстрація =3 метри вірьовки….
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18.07.2024 19:41 Ответить
А за що платники податків утримують цих так званих суддів ?ці корупційні судди виконують волю негідників від влади ,а де суддові справи проти ворогів які свідомо здали Південь ?
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18.07.2024 19:48 Ответить
Це не суд відправив , це завгосп так захотів .
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18.07.2024 19:49 Ответить
Історія рухається по спіралі,а зелені ублюдки про це забули! Тим гірше для них! Сюрпріз будєт! Вила вже заточені,а враховуючи,стільки зараз зброї на руках-вила не ************!!!
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18.07.2024 20:17 Ответить
Бояться слугориги Червінського. Недовго ще слугориги буде грати ваша музика, було б дуже добре, якби вас судили ці самі судді, а не військові з втоматами і без зачитки вироків.
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18.07.2024 21:24 Ответить
Радію, що з сім'єю буде. Владі, краще не бикувати. Робите, бл*ха, з чоловіка терориста.
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18.07.2024 22:35 Ответить
Цікаво, а хто Єрмаку передачі носити буде? Друзі із ФСБ?
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18.07.2024 23:20 Ответить
аби квіточки було кому принести
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19.07.2024 10:06 Ответить
Чім Україна при зеленськом відрізняється від рашки? Нічім, ручне,продажне правосуддя встивого наркомана🤮🤮🤮
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19.07.2024 15:40 Ответить
 
 