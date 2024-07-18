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В Шевченковском суде рассматривается новое уголовное производство против Червинского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 июля Романа Червинского выпустили под залог из Кропивницкого СИЗО, однако сегодня стало известно, что экс-разведчику могут избрать снова меру пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает партия "Европейская солидарность".

"Какая-то агония. Вчера Романа Червинского выпустили под залог из Кропивницкого СИЗО.

А уже сегодня ОП - офис политически мотивированных дел против неугодных - дал приказ новой волны издевательств. В Шевченковском суде рассматривается новое уголовное производство против полковника Червинского и новая мера пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под суд уже "нагнали полиции и охраны".

"В Шевченковском суде началось новое позорное судилище над Романом Червинским. Судилище происходит со всеми возможными и невозможными процессуальными нарушениями. Власти нечем заняться? Депутаты "Европейской солидарности" на судилище и готовы взять Романа на поруки", - написала нардеп Ирина Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. ДОКУМЕНТ

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
червінський
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського
У Києві розгялдають нове провадження щодо Червінського

Автор: 

суд (25155) Европейская Солидарность (1063) Червинский Роман (143)


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Топ комментарии
+54
Навіть не хочу коментувати.
Шобла ЗЕЛУП просто розпинає українця. Просто знущається, хуцаовато, огидно і нагло. Про яку демократію можна говорити? Якийсь політичний відстійник.
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18.07.2024 11:03 Ответить
+50
І хтось мав сумніви шо так воно і буде? Власть дЕрьмака, яку обрало 73% стадо баранів та вівець, це вже майже діктатура ларьочніка.
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18.07.2024 11:04 Ответить
+41
Терор, просто терор людини різними способами, щоб показати, хто тут господар і кому належить Україна. Все замасковано ніби під закон - суд, поліція, процедура..., але це все виключно безпідствне переслідування, щоб не казав на злочинців, що вони злочинці.
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18.07.2024 11:04 Ответить
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Навіть не хочу коментувати.
Шобла ЗЕЛУП просто розпинає українця. Просто знущається, хуцаовато, огидно і нагло. Про яку демократію можна говорити? Якийсь політичний відстійник.
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18.07.2024 11:03 Ответить
Це вже нагадує останні місяці правління яника, коли мєнтовські зашквари посипались один за одним, як з порваної торби. Але зараз ЗЄрмаки забезпечили себе 500тис. армією "космонавтів" та армією подонків "недорогеньких", що за 30 монет будуть вилизувати будь яку ОПівську сраку.
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18.07.2024 11:53 Ответить
зермаки забезпечили себе законной ліквідацієй неугодних. Ім не треба 500тис, їм достатньо сраной тисячі. Карманних тцкшників і суддів. Всі хто бздне опиниться в армії, а потім на нулі. Хто відмовиться - в тюрмі. Тому всі обісрані можуть лише на диваних в чятіках возмущатися. Дякуємо що зробили це разом.
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19.07.2024 21:12 Ответить
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18.07.2024 12:17 Ответить
Вони думали шо вбивати , грабувати та гвалтувати, уруцький зольдат , буде тільки тих , хто за Порошенко ...
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18.07.2024 12:56 Ответить
на жаль вони просто не думали. взагалі
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18.07.2024 13:27 Ответить
Я Вам більше скажу у тих вівець нічого у голові і не змінилося... На жаль.
Ті патріотки виїхали до країн Європи, розвинули ноги поширше і працюють і розказують які в них погані чоловіки і чому їх довелося покинути .. Жодну з українок не зустрів яка сказала, що залізла у постіль до фіна чи іспанця бо так вигідніше і дупа вигідніше примощена.
Всі раптово розвелись або розійшлись до війни.... Або чоловіки були погані, гуляли або ще щось
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18.07.2024 13:43 Ответить
їхня дірка то їх справа
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18.07.2024 13:56 Ответить
«Ідйот раздєл міра і Імєріка прінімаєт в єто актівноє участіє»-почув я від «біженки» зі Львова в… Америці.
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18.07.2024 13:56 Ответить
?
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18.07.2024 17:33 Ответить
Знаю Львів'янок яка активно голосували за і кричали Рассея Здесь ни при чем. Хто все порох винават
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18.07.2024 21:08 Ответить
Терор, просто терор людини різними способами, щоб показати, хто тут господар і кому належить Україна. Все замасковано ніби під закон - суд, поліція, процедура..., але це все виключно безпідствне переслідування, щоб не казав на злочинців, що вони злочинці.
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18.07.2024 11:04 Ответить
І хтось мав сумніви шо так воно і буде? Власть дЕрьмака, яку обрало 73% стадо баранів та вівець, це вже майже діктатура ларьочніка.
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18.07.2024 11:04 Ответить
Ви так акуратніше з %. Серед цих 73% є вже шановні люди). Просто вони помилилися, виправились та переглянули свою позицію.
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18.07.2024 11:08 Ответить
наприклад, ти, типовий 73/43%зебіл, якщо і переглянув - то лише в сторону чергового коміка ньюголобородька, пристули, наприклад.
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18.07.2024 11:16 Ответить
і тепер виберуть Аристовича чи Гардона?
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18.07.2024 11:21 Ответить
я за Арестовича.
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18.07.2024 14:07 Ответить
Україна ще не пережила правління 95 кагала
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18.07.2024 15:48 Ответить
можете еще за Рабиновича
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18.07.2024 15:49 Ответить
для Вас Арестович = Рабинович ?
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18.07.2024 17:38 Ответить
А кому сьогодні стало легче, що дебіли 73% таке зробили на виборах 2019 році? "Просто вони помилилися, виправились та переглянули свою позицію", а ситуцію в крїні хто виправить? Під час війни виборів бути не може, але і з цією владою як перемагати?
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18.07.2024 11:21 Ответить
А ти оживиш людей, які, загинули тому що у відповідності з первинною "позицією" цих, ("перевзувшихся зараз) - які перед тим привели Україну до катастрофи? Ну так сиди і не "*****"!!!
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18.07.2024 11:30 Ответить
Аби вони це публічно заявили. Або запустили петицію про відкликання своїх голосів.
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18.07.2024 12:26 Ответить
це бот від подляка реєстрація 08 червня 24 року. я тебе падлюку буду посилать у спам постійно. ти продажна наволоч.
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18.07.2024 13:20 Ответить
Шановні люди? Серед 73%?
Це шо, новий анекдот?
Давно я так не риготав!
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18.07.2024 13:40 Ответить
До речі, перелік оціх, так званих "шновних" надай.
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18.07.2024 13:50 Ответить
Так де перелік отіх "шановних" баранів та вівець? Перднув у калюжу та втік?
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18.07.2024 15:29 Ответить
Серед 73% може і є шановні...але ж все одно ідіоти.
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18.07.2024 18:24 Ответить
До чого тут Гадя з величезною кормою?
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18.07.2024 14:20 Ответить
пряма трансляція на ютубі 5-го телеканалу "https://www.youtube.com/watch?v=UzMjRkKc3BI НАЖИВО! Справа ЧЕРВІНСЬКОГО. Суд у Києві. 5 канал онлайн "
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18.07.2024 11:05 Ответить
Зедята не простят ему обвинения по вагнеровскому делу.
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18.07.2024 11:06 Ответить
І не тільки цього, бо х...йлу багато чого не подобається.
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18.07.2024 12:28 Ответить
Відчепіться від Червінського, Зєгниди!
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18.07.2024 11:07 Ответить
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18.07.2024 11:08 Ответить
Для прикладу - в один з них
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18.07.2024 11:18 Ответить
Майдану бути!
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18.07.2024 11:11 Ответить
Після цього і я переконуюся, що так.
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18.07.2024 11:15 Ответить
Это какой то п-здец! Вонючий зелёный п-здец!😠
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18.07.2024 11:15 Ответить
Мусорків якраз на фронт і не посилають ,щоб трон не забрали
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18.07.2024 11:15 Ответить
Предполагаю, что уничтожение Червинского является одним из условий какой-то сделки опы с Россией.
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18.07.2024 11:16 Ответить
Червинский взорвал кацапские трубопроводы в обход Украины. Я не думаю что их можно будет восстановить, там коррозия те трубы поест изнутри солёная водичка. Кривонос не дал кацапам приземлиться в Киеве (а заодно и ********* зе тварям), тоже получил дело. Генерал Марченко не дал кацапам взять Николаев и пойти дальше на Одессу. Тоже дело получай. Зе ***** зашкварились уже по полной, по шею в крови украинских граждан, и сидят на горе бабок, отжатых у украинцев.
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18.07.2024 13:32 Ответить
так це відома людина і так знущаються,..... для них прості люди це бидло і холоп без прав і свобод...треба дякувати за це "уставшим ат вайны" и барцам с липецкой фабрикой по приколу.....повернули державу назад в майбутне часів Януковича....умний нарід ****...нема слів.
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18.07.2024 11:18 Ответить
Та навіть за часів яника такого небуло! Зе! переплюнув вже всіх. Воно зібрання та втілення всього самого гнилого, що було у всіх попереднії владах.
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18.07.2024 13:49 Ответить
Хочуть закрить Романа.
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18.07.2024 11:19 Ответить
В Украине нет закона когда дело касается всяких коррупционеров. Тем смешнее когда устраивают все эти судилища.
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18.07.2024 11:20 Ответить
Зеленського-Підєрмачного - на нари!
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18.07.2024 11:21 Ответить
Хто-б сумнівався! Як мені колись сказали СБУшники - "Червінський "чепко знає свою роботу"!
Само собою - він не потрібен "дієвим" на фронті!Саме тому його маринують у кримінальних справах - щоб він не займався своєю роботою Саме це завдання поставлено "сірому кардиналу" А "Блазень" підписує все що йому той підсуне!
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18.07.2024 11:22 Ответить
Вони таки ***** дограються що обурені люди візьмуть ту бастилію на Лукїянівській штурмом. Як і палац Дерьмака на Банковій.
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18.07.2024 11:25 Ответить
Краще Банкову брати.
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18.07.2024 13:50 Ответить
там нефіг брати, паркан винести вантажівкою а мусора у лук'яні з мінюсту і без зброї
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18.07.2024 13:59 Ответить
Суддів на мило !!!
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18.07.2024 11:29 Ответить
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18.07.2024 11:31 Ответить
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18.07.2024 11:32 Ответить
юдьчин ти 73/43%зебіл, автора і час цього висеру давай!
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18.07.2024 12:02 Ответить
Таки я б зрозумів навідника російських ракет, якби він передав координати того Шевченківського судилища, коли там буде чергове закрите засідання...
І *****, пора вже перейменувати Шевченківський район на район імені Лейби! Шевченко вже років 25 в гробу перевертається - корчмірі і лихварі його використовують як франшизу і не заплатили ще ні однією відрубаною воровитою рукою чи зрадницькою головою.
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18.07.2024 11:36 Ответить
Дєрьмак з татаровим-тварюки і гниди.
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18.07.2024 11:42 Ответить
Кому треба пояснювати, що влада ворожа, та й ще і просрочена? ! Люди чекають на перемогу, а як? Як, якщо вороги керують країною.
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18.07.2024 11:48 Ответить
Неукраїнська влада дуже боїтся патріотів України більше чим ворогів ,ну і судді як і прокурори служать цій владі .
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18.07.2024 12:37 Ответить
Що треба ще зробити фсб-му кроту, щоб його нарешті винесли на вилах?
Безсвіт, безгаз, безжиття проковтнули...
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18.07.2024 12:42 Ответить
По аеродрому Канатове били ракетами і до Червінського і після. Але до відповідальності притягли тільки його.
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18.07.2024 12:57 Ответить
Україні в ЄС, як до Києва рачки. До РАШІ- рукою подать.
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18.07.2024 13:22 Ответить
Такі суди нам не потрібні.... Нажаль Україну можуть врятувати тільки "Суди Лінча"
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18.07.2024 13:25 Ответить
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18.07.2024 13:26 Ответить
остання спроба. Скільки вже було такого зеленого свавіля - Порошенко, Марченко, Стерненко а інш. Все повернеться зеленим паскудам та іх продажним прокурорам і судейкам
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18.07.2024 13:29 Ответить
Ну з Стерненко все вийшло - став лагідним та слухняним.
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18.07.2024 13:36 Ответить
а хотіли за грати
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18.07.2024 13:41 Ответить
***** він кому треба за гратами?
Грати - це стимул заткнути рота.

Якщо б Червінський погодився мовчати - і його б не тягали, а тримали на гачку.
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18.07.2024 13:48 Ответить
Що це за позорисько !!?? Є докази -садіть немає відпустіть . цирк шапіто 95 .
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18.07.2024 13:40 Ответить
Тілтки знищення ЗЄрмака зупинить всеосяжну державну зраду та судове свавілля.
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18.07.2024 13:46 Ответить
Так а що тепер "шиють" Червінському? Чи для іфіктівного манагера олєга це не проблема?
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18.07.2024 13:53 Ответить
Цікавий факт- єдині корупціонери (ще навіть остаточно не відомо, що корупціонери, можливо просто багаті і не діляться), котрих заарештували і заробили із цього шоу це етнічні українці зі Львова.
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18.07.2024 13:53 Ответить
Це все скиглення. Зєлю геть і вибори - ЄДИНЕ, спасіння України
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18.07.2024 14:09 Ответить
Дякую 73% вкраїнчикам, що відкрили другий фронт у 2019 році. Го..дони ви тупі і невдячні.
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18.07.2024 14:18 Ответить
І чим допомогли Червінському ті 9 мільонів? Мільони, які невідомо кому дістались.

Замість, щоб платити рекетирам, треба вимагати вибори. І вийдуть на волю Героями не тільки Червінський, а і сотні та тисячі наших ув'язнених військових
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18.07.2024 14:40 Ответить
Це такий собі різновид бізнесу від зє-влади. І допоки ті 5-6 іфіктівних манагєров, інших бізнес-рішень не передбачається
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18.07.2024 16:05 Ответить
Это писец, цирк на дроте
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18.07.2024 14:19 Ответить
Напевно кремлівський карлик вже заздрить гундосу і Ко в їхній здатності керувати судовою системою в частині розправи над патріотами та неугодними для їхньої влади, із замашками на авторитарну.
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18.07.2024 14:37 Ответить
Ця зелена погань реально вже за..да. І хто тепер розгойдує ситуацію я знаю хто єлдак, подоляк, татаров
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18.07.2024 14:41 Ответить
Ничего удивительного.
К власти пришли нечистоплотные "рыночные торгаши". А у них менталитет какой? Нае... и ная...
Вот эти принципы теперь у них в государственном масштабе.
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18.07.2024 15:12 Ответить
Критично великий відсоток мразоти у кріслах суддів та прокурорів (98% мінімум ).
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18.07.2024 14:42 Ответить
Зелений зоопарк
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18.07.2024 14:51 Ответить
Костін не може екстрадувати жодного рос військового злочинця або корупціонера з Європи, тільки липові справи патріотам шити спеціаліст.
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18.07.2024 15:05 Ответить
А почему Резников не сидит в СИЗО многие месяцы?
Почему против него так часто не проводятся судебные заседания?
Ущерб Резников нанес гораздо бОльший, чем Червинский, начиная с политического - подписание с россиянами поражения в 2022 году, до экономического - украденные многие миллиарды на закупках и несколько миллиардов на не полученных боеприпасах и бронежилетах и т.д.
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18.07.2024 15:07 Ответить
зепокідьки
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18.07.2024 15:21 Ответить
Зєлупа сцить правди.
Сцить, що правда за нього може бути почута…
Півтора роки протримали людину у сізо, нічого довести не змогли, відпустили під заставу..
Тепер по іншій надуманій справі намагаються закрити людину, щоби закрити Червинському рота…

Зєлю Геть!

Свободу Червинському!
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18.07.2024 15:26 Ответить
Рада у першому читанні дозволила корупціонерам відкуповуватись від в'язниці, як вам така новина шановні українці. Спочатку підвищили зарплати помічникам депутатів, тепер знімають кримінальну відповідальність за корупцію з цих *********.
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18.07.2024 15:55 Ответить
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18.07.2024 16:14 Ответить
Тварі, а як товстого п*дор@ з Зе-шобли на крадіжці піймали, або шм@ру з МІДа, яка 140 тисяч цигарок везе, то там вони нічого не можуть

Та будь вони всі прокляті, коли то все *лядство закінчиться
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18.07.2024 16:24 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/07/18/poroshenko-u-shevchenkivskomu-sudi-poruchyvsya-za-polkovnyka-chervinskogo-i-zaklykav-suddyu-uhvalyty-spravdelyve-rishennya-a-ne-vykonuvaty-vkazivky-vlady/ Петро Порошенко виступив в судовому засіданні, поручився за полковника Червінського і закликав суддю ухвалити справделиве рішення, а не виконувати вказівки влади :
«Я знаю Червінського з 2014 року. Як п'ятий Президент і Верховний Головнокомандувач я можу лише частково розкрити задачі міністра оборони, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, які ставилися перед цією героїчною особою - найкращим спецназівцем, найкращим розвідником. Ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв в укріпленні обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих, стратегічних операцій з 2014 року», - сказав Порошенко.
«Це була і ліквідація справжніх ворогів України за лінією фронту, і наповнення обмінного фонду. Зараз замість того, щоб судити зрадників, судити загарбників, влада намагається судити Червінського. Мотивація влади складається з двох частин - це помста Червінському і страх, бо вони його бояться», - констатував Порошенко.
«Я жодної секунди не коливався, коли почув рішення про 9-ти мільйонну заставу, яка пролунала з Кропивницького, бо я знаю рівень життя Романа. У нього немає не те що 9 мільйонів - у нього немає грошей для забезпечення родини», - сказав Порошенко.
Він також закликав громадськість не знижувати увагу до цього процесу: «ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права, правду та справедливість».
«Позавчора і вчора вся країна святкувала - Червінський на волі. Сьогодні вранці його знову намагаються запроторити за грати. Не вдалося в Кропивницькому - вони сподіваються на Шевченківський суд. Давайте їх розчаруємо. Давайте приймемо справедливе і правильне рішення. Запевняю вас, вам буде плескати не тільки Україна», - звернувся Порошенко до суду.
Клопотання про взяття на поруки Романа Червінського також заявили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність», учасники Революції Гідності та війни проти російської агресії, а також колишній політв'язень Кремля Володимир Балух. Раніше https://eurosolidarity.org/2024/07/16/poroshenko-vnis-zastavu-za-romana-chervinskogo/ Порошенко вніс 9 млн грн застави за Червінського в іншій справі, яку розглядали судді в Кропивницькому. Розвідник перебував у СІЗО з квітня минулого року.
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18.07.2024 16:26 Ответить
Саме цього і бажала миролюбива більшість коли обирала зеленского презедентом - знищити Україну, знищити все українське - ну скіки можна ще розжовути та у рот класти - це все дійсно хотіли та хоче українська більшість - у них паспорти громадян України, вони мали та мають всі права - вибирати тих кого вони хочуть. Так зла доля. Їхать світ за очі з такої країни.
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18.07.2024 17:42 Ответить
Суддя Хардіна ухвалила замовне з охвістя ЕрЗе рішення про цілодобовий домашній арешт Романа Червінського. Безпідставна і безвідповідальна ухвала судді.
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18.07.2024 18:17 Ответить
Звиняйте помилка, не ФСБ, а ГРУ 😆
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21.07.2024 16:57 Ответить
Червінський на радянського актора Басова дуже схожий!
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21.07.2024 18:51 Ответить
Єврейський клоун НІЯК не заспокоїться із Червінський!
Ми тобі ВСЕ ПРИГАДАЄМО! Месія хрєнов!
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22.07.2024 06:36 Ответить
 
 