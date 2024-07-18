В Шевченковском суде рассматривается новое уголовное производство против Червинского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
17 июля Романа Червинского выпустили под залог из Кропивницкого СИЗО, однако сегодня стало известно, что экс-разведчику могут избрать снова меру пресечения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает партия "Европейская солидарность".
"Какая-то агония. Вчера Романа Червинского выпустили под залог из Кропивницкого СИЗО.
А уже сегодня ОП - офис политически мотивированных дел против неугодных - дал приказ новой волны издевательств. В Шевченковском суде рассматривается новое уголовное производство против полковника Червинского и новая мера пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под суд уже "нагнали полиции и охраны".
"В Шевченковском суде началось новое позорное судилище над Романом Червинским. Судилище происходит со всеми возможными и невозможными процессуальными нарушениями. Власти нечем заняться? Депутаты "Европейской солидарности" на судилище и готовы взять Романа на поруки", - написала нардеп Ирина Геращенко.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
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Шобла ЗЕЛУП просто розпинає українця. Просто знущається, хуцаовато, огидно і нагло. Про яку демократію можна говорити? Якийсь політичний відстійник.
Ті патріотки виїхали до країн Європи, розвинули ноги поширше і працюють і розказують які в них погані чоловіки і чому їх довелося покинути .. Жодну з українок не зустрів яка сказала, що залізла у постіль до фіна чи іспанця бо так вигідніше і дупа вигідніше примощена.
Всі раптово розвелись або розійшлись до війни.... Або чоловіки були погані, гуляли або ще щось
Це шо, новий анекдот?
Давно я так не риготав!
Само собою - він не потрібен "дієвим" на фронті!Саме тому його маринують у кримінальних справах - щоб він не займався своєю роботою Саме це завдання поставлено "сірому кардиналу" А "Блазень" підписує все що йому той підсуне!
І *****, пора вже перейменувати Шевченківський район на район імені Лейби! Шевченко вже років 25 в гробу перевертається - корчмірі і лихварі його використовують як франшизу і не заплатили ще ні однією відрубаною воровитою рукою чи зрадницькою головою.
Безсвіт, безгаз, безжиття проковтнули...
Грати - це стимул заткнути рота.
Якщо б Червінський погодився мовчати - і його б не тягали, а тримали на гачку.
Замість, щоб платити рекетирам, треба вимагати вибори. І вийдуть на волю Героями не тільки Червінський, а і сотні та тисячі наших ув'язнених військових
К власти пришли нечистоплотные "рыночные торгаши". А у них менталитет какой? Нае... и ная...
Вот эти принципы теперь у них в государственном масштабе.
Почему против него так часто не проводятся судебные заседания?
Ущерб Резников нанес гораздо бОльший, чем Червинский, начиная с политического - подписание с россиянами поражения в 2022 году, до экономического - украденные многие миллиарды на закупках и несколько миллиардов на не полученных боеприпасах и бронежилетах и т.д.
Сцить, що правда за нього може бути почута…
Півтора роки протримали людину у сізо, нічого довести не змогли, відпустили під заставу..
Тепер по іншій надуманій справі намагаються закрити людину, щоби закрити Червинському рота…
Зєлю Геть!
Свободу Червинському!
Та будь вони всі прокляті, коли то все *лядство закінчиться
«Я знаю Червінського з 2014 року. Як п'ятий Президент і Верховний Головнокомандувач я можу лише частково розкрити задачі міністра оборони, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, які ставилися перед цією героїчною особою - найкращим спецназівцем, найкращим розвідником. Ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв в укріпленні обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих, стратегічних операцій з 2014 року», - сказав Порошенко.
«Це була і ліквідація справжніх ворогів України за лінією фронту, і наповнення обмінного фонду. Зараз замість того, щоб судити зрадників, судити загарбників, влада намагається судити Червінського. Мотивація влади складається з двох частин - це помста Червінському і страх, бо вони його бояться», - констатував Порошенко.
«Я жодної секунди не коливався, коли почув рішення про 9-ти мільйонну заставу, яка пролунала з Кропивницького, бо я знаю рівень життя Романа. У нього немає не те що 9 мільйонів - у нього немає грошей для забезпечення родини», - сказав Порошенко.
Він також закликав громадськість не знижувати увагу до цього процесу: «ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права, правду та справедливість».
«Позавчора і вчора вся країна святкувала - Червінський на волі. Сьогодні вранці його знову намагаються запроторити за грати. Не вдалося в Кропивницькому - вони сподіваються на Шевченківський суд. Давайте їх розчаруємо. Давайте приймемо справедливе і правильне рішення. Запевняю вас, вам буде плескати не тільки Україна», - звернувся Порошенко до суду.
Клопотання про взяття на поруки Романа Червінського також заявили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність», учасники Революції Гідності та війни проти російської агресії, а також колишній політв'язень Кремля Володимир Балух. Раніше https://eurosolidarity.org/2024/07/16/poroshenko-vnis-zastavu-za-romana-chervinskogo/ Порошенко вніс 9 млн грн застави за Червінського в іншій справі, яку розглядали судді в Кропивницькому. Розвідник перебував у СІЗО з квітня минулого року.
Ми тобі ВСЕ ПРИГАДАЄМО! Месія хрєнов!