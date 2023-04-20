Украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Против них возбудили дело, - СМИ (обновлено)

Украинские военные и правоохранители несколько месяцев выманивали с России военный самолет. Вражеский пилот, согласившийся на сотрудничество, в конце концов не прилетел.

Об этом идет речь в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

В апреле 2022 года пилот-любитель Алексей (имя изменено по соображениям безопасности) узнал, что Рада разрешила платить вознаграждение за добровольную сдачу ВСУ российской техники. Так он решил уговорить врага на авантюру. В интернете он нашел данные вражеских пилотов, награжденных за войну в Сирии. Через неофициальные платные сервисы он находил контакты пилотов и начинал с ними диалог, предлагал перегнать в Украину самолет.

В общей сложности мужчина пытался связаться примерно с сотней россиян. В конце концов сузил их круг до трех, наиболее серьезно настроенных.

Алексей собрал на них досье и через знакомых, которые имели контакты в Главном управлении разведки Минобороны Украины, ему удалось "достучаться" до заместителя начальника разведки Дмитрия Усова. Он взял собранные материалы, а затем не стал продолжать сотрудничество.

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Собеседник издания в ГУР подтвердил эту информацию и добавил, что обращался в ГУР также экс-разведчик Роман Червинский (Он был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию "вагнеровцев", выманивая их в Беларусь. - Ред.).

Тогда Алексей обратился к знакомому сотруднику Службы безопасности Максиму (имя изменено). Эта идея дошла до руководства СБУ, в частности, Ивана Баканова. Максим начал работу как оперативник.

У пилотов просили дополнительные подтверждения серьезности намерений. В частности, они отправляли видео своих самолетов. Но в обмен россияне ждали гарантий и денег украинской стороны. За каждое видео потенциальные российские предатели просили от 5 тысяч долларов.







Скриншоты из видео самолета, отправленного российским пилотом

СБУ не нашла денег на финансирование, поэтому оперативник отправился искать их сам. Именно здесь, отмечает издание, появился Роман Червинский. Он был знаком с СБУшником Максимом по службе.

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"На момент операции Червинский - заместитель командира воинской части в Силах спецопераций. Он уверяет, что согласовал действия со своим руководством, одобрившим операцию", - говорится в материале.

УП обратилась к ССО за комментарием, там обещали проработать запрос, но ответа не предоставили.

Позже организаторы сделки нашли деньги "на стороне". Журналист-расследователь Христо Грозев участвовал в операции как журналист. Операция была не проектом СБУ или ГУР, а отдельных силовиков, по сути "добровольцев".

По данным издания, операция начала набирать обороты в мае 2022 года. Участники заявили, что ее санкционировали в Генштабе. В Киеве была создана специальная рабочая группа. Туда вошел военный из Воздушных сил Павел (имя изменено). Его помощь требовалась, чтобы проверить российских пилотов на профессионализм.

Таким образом, сосредоточились на трех российских пилотах и рассматривали несколько истребителей серии "Су" и новейшую модификацию бомбардировщика Ту-22.

Да, семья пилота должна была уехать за границу, в Беларусь или другую "дружественную" РФ страну. Там им бы передали документы и деньги, чтобы они смогли скрыться в Европе.

"Один из пилотов заявил, что хочет выезжать не с женой, а с другой женщиной, якобы из-за плохих отношений с семьей. Но когда оперативники проверили любовницу, она оказалась агенткой ФСБ. Она также лгала, что не имеет загранпаспорта. Эту историю публично подтвердил и Христо Грозев", - пишет издание.

35-летний Роман Носенко, женатый и без детей, пилот Су-24 и Су-34 стал окончательным кандидатом. Однако и он вызвал подозрения у авторов операции. Его жена в какой-то момент уехала в Беларусь. Но просидела там несколько дней и вернулась. Украинские разведчики снова увидели ложь: им сообщили ложную дату выезда женщины. Среди звонков россиянки появились номера ФСБшников.

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"Носенко объяснил, что жена – психолог его воинской части, и по роду своей деятельности она общается с ФСБ", – рассказывает один из героев истории.

Такие объяснения могли быть как правдой, так и ложью. Разведчики решили не бросать дело. Они понимали, что враг может вести свою игру параллельно. И уверяют: военных тайн не разоблачали.

План был таким:

- Семья пилота выезжает за границу, получает документы и часть денег.

- Пилот в оговоренное время должен залететь в украинское пространство в конкретном квадрате и на определенной высоте. Там его встречают подготовленные украинские военные: в полях и на страже ПВО. Если бы россиянин нарушил какие-то договоренности, его сразу сбили бы.

– Своим диспетчерам пилот передает, что его подвели. Украина ему подыгрывает, объявив взятии в плен пилота. А на месте "сбития" уже ждут обломки.

– Пилот летит на небольшой высоте, чтобы его не фиксировали российские радары. И садится на аэродром "Канатово" на Кировоградщине. Россиянин Носенко сам предложил эту точку, то есть объект был уже известен Москве, его уже не раз обстреливали до проведения операции.

– Пилоту выдают новые документы и хоронят в Украине или Европе.

- Если в самолете будет второй пилот, его пленят, а впоследствии обменяют.

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Также участники операции решили больше концентрироваться на получении от пилотов тайной информации.

"Мы увидели контрразведчиков, курирующих военные аэродромы в России, всего около 14 аэродромов", - сказал один из них.

"Чтобы окончательно уничтожить россиянину пути для отступления, во время видеозвонков его выводили на разговоры о преступлениях своего руководства и отношении к власти Российской Федерации. В последний раз украинская группа общалась с пилотом Носенко незадолго до того времени, когда он должен был вылетать на операцию. Но в конце концов вместо россиянина на аэродром прилетели российские ракеты", - говорится в материале.

Так, говорится в материале, 23 июля организаторы операции приехали на аэродром "Канатово", чтобы встретить вражеский самолет. С ними было еще несколько десятков военных ССО. Кроме того, там несли службу бойцы других воинских частей. Когда около 4:30 утра начала раздаваться воздушная тревога, большинство военных на аэродроме, по воспоминаниям наших собеседников, пошли в укрытие.

"Между 5:00 и 5:45 в области неподалеку от Кропивницкого - от него до аэродрома 15 километров - были слышны взрывы. Позже власти сообщили: в тот день враг выпустил по области 13 ракет: "калибров" и "Х-22". Официальное следствие, данные которого получила в свое распоряжение УП, говорит, что в то утро 8 крылатых ракет попали в "Канатово".От этого обстрела погиб один военный. Средние или легкие ранения получили 17 человек, среди которых также сотрудники ГСЧС. Были повреждены здания и некоторая военная техника", - отмечают авторы.

Роспропаганда через 2 дня уже кичилась, как "предотвратили украинскую операцию". По словам Червинского, 10 августа к нему приехали следователи из СБУ.

СБУ сообщила УП, что ведет следствие по двум статьям: "государственная измена" и "превышение власти". По данным журналистов, расследование началось 4 августа, через полторы недели после неудачной операции.

"По версии следствия, военный якобы не согласовал операцию с ГУР, чем превысил свои полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно направил военных на аэродром для встречи самолета. Результаты обстрела правоохранители считают последствиями действий именно Червинского", - пишет издание.

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Источник в военной разведке также утверждает, что участники операции якобы выдали врагу точки размещения украинской ПВО, а на аэродроме сгорел состав дронов "Байрактар". Однако эти факты не только отрицает сам Червинский. Они не упоминаются и в официальной версии следствия против него.

Червинский считает преследование политически мотивированным и связывает его с делом "вагнеровцев". Также он убеждает, что политика снова начала руководить его жизнью сразу после назначения в ССО в апреле 2022 года.

"По словам военного, его руководству звонили из Офиса президента, возмущались назначением экс-разведчика и настаивали на переводе. А затем требовали расформирования части, где служил Червинский и еще один его коллега по "вагнеровской" операции", - пишет УП.

Грозев позже написал: "Вся разведка ФСБ боролась зубами против кучи, по сути, добровольцев. И не в первый раз".

"Что можно уже утверждать точно: несколько украинских смельчаков действительно бросили вызов российской разведывательной машине. Если же власть взялась судить о действиях этих добровольцев по Уголовному кодексу, она должна быть готова и сама дать ответы на вопросы. Если операция действительно не была согласована, как случилось, что один военный смог руководить бойцами из разных подразделений?И почему за 4 месяца подготовки кучку "энтузиастов" не остановило руководство ни одного ведомства?" - подытожила автор материала.

В комментарии Служба безопасности Украины заявила, что тщательно расследует все обстоятельства, приведшие к массированному ракетному удару по аэродрому "Канатово" 23 июля 2022 года.

"По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Во время этой "операции", которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные и позволили совершить обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

В результате обстрела, который по данным следствия, спровоцировал самовольные действия отдельных военнослужащих, погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.

Расследование установило, что ракетному удару предшествовало проведение некоторыми украинскими военными т.н. "специальной операции" по завладению самолетом вкс РФ, пилот которого, якобы, согласился на предложение перейти на сторону Украины. Во время этой "операции", которая была проведена, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные позволили с РФ осуществить массированный обстрел аэродрома "Канатово"", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.111 (государственная измена) и ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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