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разведка (4002) Россия (91256) вербовка (215) Червинский (74)

Украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Против них возбудили дело, - СМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные и правоохранители несколько месяцев выманивали с России военный самолет. Вражеский пилот, согласившийся на сотрудничество, в конце концов не прилетел.

Об этом идет речь в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

В апреле 2022 года пилот-любитель Алексей (имя изменено по соображениям безопасности) узнал, что Рада разрешила платить вознаграждение за добровольную сдачу ВСУ российской техники. Так он решил уговорить врага на авантюру. В интернете он нашел данные вражеских пилотов, награжденных за войну в Сирии. Через неофициальные платные сервисы он находил контакты пилотов и начинал с ними диалог, предлагал перегнать в Украину самолет.

В общей сложности мужчина пытался связаться примерно с сотней россиян. В конце концов сузил их круг до трех, наиболее серьезно настроенных.

Алексей собрал на них досье и через знакомых, которые имели контакты в Главном управлении разведки Минобороны Украины, ему удалось "достучаться" до заместителя начальника разведки Дмитрия Усова. Он взял собранные материалы, а затем не стал продолжать сотрудничество.

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Собеседник издания в ГУР подтвердил эту информацию и добавил, что обращался в ГУР также экс-разведчик Роман Червинский (Он был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию "вагнеровцев", выманивая их в Беларусь. - Ред.).

Тогда Алексей обратился к знакомому сотруднику Службы безопасности Максиму (имя изменено). Эта идея дошла до руководства СБУ, в частности, Ивана Баканова. Максим начал работу как оперативник.

У пилотов просили дополнительные подтверждения серьезности намерений. В частности, они отправляли видео своих самолетов. Но в обмен россияне ждали гарантий и денег украинской стороны. За каждое видео потенциальные российские предатели просили от 5 тысяч долларов.

Украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Против них возбудили дело, - СМИ 01
Украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Против них возбудили дело, - СМИ 02

Скриншоты из видео самолета, отправленного российским пилотом

СБУ не нашла денег на финансирование, поэтому оперативник отправился искать их сам. Именно здесь, отмечает издание, появился Роман Червинский. Он был знаком с СБУшником Максимом по службе.

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"На момент операции Червинский - заместитель командира воинской части в Силах спецопераций. Он уверяет, что согласовал действия со своим руководством, одобрившим операцию", - говорится в материале.

УП обратилась к ССО за комментарием, там обещали проработать запрос, но ответа не предоставили.

Позже организаторы сделки нашли деньги "на стороне". Журналист-расследователь Христо Грозев участвовал в операции как журналист. Операция была не проектом СБУ или ГУР, а отдельных силовиков, по сути "добровольцев".

По данным издания, операция начала набирать обороты в мае 2022 года. Участники заявили, что ее санкционировали в Генштабе. В Киеве была создана специальная рабочая группа. Туда вошел военный из Воздушных сил Павел (имя изменено). Его помощь требовалась, чтобы проверить российских пилотов на профессионализм.

Таким образом, сосредоточились на трех российских пилотах и рассматривали несколько истребителей серии "Су" и новейшую модификацию бомбардировщика Ту-22.

Да, семья пилота должна была уехать за границу, в Беларусь или другую "дружественную" РФ страну. Там им бы передали документы и деньги, чтобы они смогли скрыться в Европе.

"Один из пилотов заявил, что хочет выезжать не с женой, а с другой женщиной, якобы из-за плохих отношений с семьей. Но когда оперативники проверили любовницу, она оказалась агенткой ФСБ. Она также лгала, что не имеет загранпаспорта. Эту историю публично подтвердил и Христо Грозев", - пишет издание.

Украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Против них возбудили дело, - СМИ 03

35-летний Роман Носенко, женатый и без детей, пилот Су-24 и Су-34 стал окончательным кандидатом. Однако и он вызвал подозрения у авторов операции. Его жена в какой-то момент уехала в Беларусь. Но просидела там несколько дней и вернулась. Украинские разведчики снова увидели ложь: им сообщили ложную дату выезда женщины. Среди звонков россиянки появились номера ФСБшников.

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"Носенко объяснил, что жена – психолог его воинской части, и по роду своей деятельности она общается с ФСБ", – рассказывает один из героев истории.

Такие объяснения могли быть как правдой, так и ложью. Разведчики решили не бросать дело. Они понимали, что враг может вести свою игру параллельно. И уверяют: военных тайн не разоблачали.

План был таким:

- Семья пилота выезжает за границу, получает документы и часть денег.

- Пилот в оговоренное время должен залететь в украинское пространство в конкретном квадрате и на определенной высоте. Там его встречают подготовленные украинские военные: в полях и на страже ПВО. Если бы россиянин нарушил какие-то договоренности, его сразу сбили бы.

– Своим диспетчерам пилот передает, что его подвели. Украина ему подыгрывает, объявив взятии в плен пилота. А на месте "сбития" уже ждут обломки.

– Пилот летит на небольшой высоте, чтобы его не фиксировали российские радары. И садится на аэродром "Канатово" на Кировоградщине. Россиянин Носенко сам предложил эту точку, то есть объект был уже известен Москве, его уже не раз обстреливали до проведения операции.

– Пилоту выдают новые документы и хоронят в Украине или Европе.

- Если в самолете будет второй пилот, его пленят, а впоследствии обменяют.

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Также участники операции решили больше концентрироваться на получении от пилотов тайной информации.

"Мы увидели контрразведчиков, курирующих военные аэродромы в России, всего около 14 аэродромов", - сказал один из них.

"Чтобы окончательно уничтожить россиянину пути для отступления, во время видеозвонков его выводили на разговоры о преступлениях своего руководства и отношении к власти Российской Федерации. В последний раз украинская группа общалась с пилотом Носенко незадолго до того времени, когда он должен был вылетать на операцию. Но в конце концов вместо россиянина на аэродром прилетели российские ракеты", - говорится в материале.

Так, говорится в материале, 23 июля организаторы операции приехали на аэродром "Канатово", чтобы встретить вражеский самолет. С ними было еще несколько десятков военных ССО. Кроме того, там несли службу бойцы других воинских частей. Когда около 4:30 утра начала раздаваться воздушная тревога, большинство военных на аэродроме, по воспоминаниям наших собеседников, пошли в укрытие.

"Между 5:00 и 5:45 в области неподалеку от Кропивницкого - от него до аэродрома 15 километров - были слышны взрывы. Позже власти сообщили: в тот день враг выпустил по области 13 ракет: "калибров" и "Х-22". Официальное следствие, данные которого получила в свое распоряжение УП, говорит, что в то утро 8 крылатых ракет попали в "Канатово".От этого обстрела погиб один военный. Средние или легкие ранения получили 17 человек, среди которых также сотрудники ГСЧС. Были повреждены здания и некоторая военная техника", - отмечают авторы.

Роспропаганда через 2 дня уже кичилась, как "предотвратили украинскую операцию". По словам Червинского, 10 августа к нему приехали следователи из СБУ.

СБУ сообщила УП, что ведет следствие по двум статьям: "государственная измена" и "превышение власти". По данным журналистов, расследование началось 4 августа, через полторы недели после неудачной операции.

"По версии следствия, военный якобы не согласовал операцию с ГУР, чем превысил свои полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно направил военных на аэродром для встречи самолета. Результаты обстрела правоохранители считают последствиями действий именно Червинского", - пишет издание.

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Источник в военной разведке также утверждает, что участники операции якобы выдали врагу точки размещения украинской ПВО, а на аэродроме сгорел состав дронов "Байрактар". Однако эти факты не только отрицает сам Червинский. Они не упоминаются и в официальной версии следствия против него.

Червинский считает преследование политически мотивированным и связывает его с делом "вагнеровцев". Также он убеждает, что политика снова начала руководить его жизнью сразу после назначения в ССО в апреле 2022 года.

"По словам военного, его руководству звонили из Офиса президента, возмущались назначением экс-разведчика и настаивали на переводе. А затем требовали расформирования части, где служил Червинский и еще один его коллега по "вагнеровской" операции", - пишет УП.

Грозев позже написал: "Вся разведка ФСБ боролась зубами против кучи, по сути, добровольцев. И не в первый раз".

"Что можно уже утверждать точно: несколько украинских смельчаков действительно бросили вызов российской разведывательной машине. Если же власть взялась судить о действиях этих добровольцев по Уголовному кодексу, она должна быть готова и сама дать ответы на вопросы. Если операция действительно не была согласована, как случилось, что один военный смог руководить бойцами из разных подразделений?И почему за 4 месяца подготовки кучку "энтузиастов" не остановило руководство ни одного ведомства?" - подытожила автор материала.

В комментарии Служба безопасности Украины заявила, что тщательно расследует все обстоятельства, приведшие к массированному ракетному удару по аэродрому "Канатово" 23 июля 2022 года.

"По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Во время этой "операции", которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные и позволили совершить обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

В результате обстрела, который по данным следствия, спровоцировал самовольные действия отдельных военнослужащих, погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.

Расследование установило, что ракетному удару предшествовало проведение некоторыми украинскими военными т.н. "специальной операции" по завладению самолетом вкс РФ, пилот которого, якобы, согласился на предложение перейти на сторону Украины. Во время этой "операции", которая была проведена, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные позволили с РФ осуществить массированный обстрел аэродрома "Канатово"", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.111 (государственная измена) и ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+36
ще один вагнергейт..., люди, які стали свідками провалу влади, стали сильно незручними для цієї влади, їх тепер будуть переслідувати завжди...
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20.04.2023 13:05
+32
Зелене лайно і бардак .
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20.04.2023 13:08
+30
єрмаковщіна-бакановщіна будь які зусилля патріотів зведе нанівець
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20.04.2023 13:08
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ще один вагнергейт..., люди, які стали свідками провалу влади, стали сильно незручними для цієї влади, їх тепер будуть переслідувати завжди...
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20.04.2023 13:05 Ответить
Не провалу влади, роботі на ворога.
І ще одне цікаве речення.
"... а на враженому аеродромі згорів склад дронів "Байрактар".
Вони всі зберігались на одному складі?
Ну і ...
"його керівництву дзвонили з Офісу президента (з'ясувати, хто конкретно), обурювались призначенням ексрозвідника і наполягали на переведенні. А згодом вимагали розформування частини, де служив Червінський і ще один його колега по "вагнерівській" операції".
На якій підставі завгосп розформовує частини? Він вже офіційно презЕдент?
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20.04.2023 13:20 Ответить
та ні, мабудь не згорів, це їх в цьому обвинувачують, а це дуже різні речі...
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20.04.2023 13:31 Ответить
Хочеться сподіватися. Бо дуже дивне звинувачення.
Нагадує класику жанру. Операцію "И".
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20.04.2023 14:09 Ответить
99% Баканов й здав цю операцію ворогам України-фсб.
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20.04.2023 14:28 Ответить
єрмаковщіна-бакановщіна будь які зусилля патріотів зведе нанівець
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20.04.2023 13:08 Ответить
Зелене лайно і бардак .
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20.04.2023 13:08 Ответить
Рукаліцо.
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20.04.2023 13:08 Ответить
Если сократить до нескольких слов,то группа любителей решила сыграть против ФСБ и проиграла,ничего удивительного.
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20.04.2023 13:11 Ответить
Хто любителі, досвідчені розвідники?
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20.04.2023 13:22 Ответить
Не зовсім так. Просто не знали що у керівництві СБУ повно зрадників, Баканов й здав. ФСБ - срань, тільки з слабшим противником "герої".
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20.04.2023 14:31 Ответить
Сильно,особенно про Баканова
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20.04.2023 14:45 Ответить
нічаво удівітєльнава, ніпабідімий фесебе всех пєрєіграл, так дурню?
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24.04.2023 21:08 Ответить
Робота кротів Вавиної ОПи.
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20.04.2023 13:12 Ответить
99% Баканов й подзвонив "куди треба ".
Доречі де він зараз?
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20.04.2023 14:32 Ответить
Провальна буданівсько-баканівська операція ?
А що не так ?
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20.04.2023 13:12 Ответить
Рашковани водили наших за носа .
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20.04.2023 13:13 Ответить
Причем второй раз и теми же персонами з нашого боку.
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20.04.2023 13:30 Ответить
як казав путін - та ти що з глузду зїхав чи що....хто в державі де вище керівництво пронизано зрадниками проводить такі спецоперації ? ку - ку.
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20.04.2023 13:13 Ответить
..серед притомних людей довіри зебілам не було і не буде ніколи, скільки би нових відкритих телемарафонів для дебілів і закритих телеканалів для людей не натворили дермаківці-татаровці та буратіни з мальвінами Бєні...
також не плачтеся на гірку долю, 73%вий лохторат, і мовчки виправляйте своЮ помилку тут, а не тікайте закордон, як щурі... бо там ви - перші і вас найбільше, а якщо вже там, то хоча б не ганьбіть Україну
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20.04.2023 13:17 Ответить
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20.04.2023 13:23 Ответить
Авантюрна ідея, хоча б через те що очікувана. ФСБ швидше за все міцно тримає під ковпаком льотчиків та й мозок у цих "сталінських соколів" промитий конкретно.
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20.04.2023 13:19 Ответить
Кожна спецоперація, перш за все авантюра.
Для їх успішної реалізації потрібні професіонали, та патріоти, при владі.
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20.04.2023 13:26 Ответить
Кроти на Банковій і в СБУ тупо здали операцію.
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20.04.2023 13:22 Ответить
100%
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20.04.2023 14:33 Ответить
С тих пір, як набула обертів операція військовиків-інтузіастів із заманювання потенційних пілотів-зрадників ворожих "вкс", рашистські літаки перестали вилітати у бік українського кордону, аж поки китайські друзі пітьми не впровадили там виробництво систем керованих бомб...
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20.04.2023 13:24 Ответить
Агент фсб на прізвисько "Козир" тепер став правою рукою зеленського і мабуть в цій руці вже пішла гангрена.
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20.04.2023 13:31 Ответить
Що ж це таке!? Скільки можливо зривати важливі для краіни спецопераціі?! Доки там будуть сидіти зрадники! Козирі мають стати не козирями!!!!
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20.04.2023 13:34 Ответить
То, что зебилы подонки это понятно. Но с той информации, что озвучена -все как то мутно и по детски наивно. Кацапы обыграли на все 100%. Куховарка должна быть на кухне, а клоун в цирке
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20.04.2023 13:37 Ответить
І одразу ж пригадалась зелена справа про "незаконне ввезення клістронів" для озброєння українського ППО.
100 % помітна робота агентури фсб у СБУ чи ДБР.
Вони ж свою рашку захищають перебуваючи в наших силових структурах. Отак от.
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20.04.2023 13:53 Ответить
Наша влада виконує спецоперацію кремля "слуга народу" і тільки героїзм українців та ЗСУ заважає "слугам" досягти вагомих результатів. Зелик бачить, що плани кремля виконати важко, а тому пішов ва-банк - чи пан, чи пропав.
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20.04.2023 14:08 Ответить
Очередной пройоп. Еще и премий в тысячах баксов касапам насыпали.
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20.04.2023 14:10 Ответить
виглядає як упевнена перемога фсб.

це ж дитячість - вивозити сім'ю за кордон.

по перше фсб знало що будуть простукувати літунів.

а, отже, взяло під контроль кожного. тож, кожен літун очікував не контакту від України а провокації від фсб. і тому виїзд в білорусь це вже був провал, доказ що фсб веде гру.

виглядає так що справді дурень допоміг ворогу підсвітити наші ппо.

треба було по старовинній схемі спрацювати = увечері стільці - гроші вранці. уранці стільці - гроші увечері.

тільки як прижене літак тоді щось давати а сім'ю заховати на конспіративній квартирі і потайки вивозити через грузію чи вірменію а не через білорусь де кожен другий феесбешник а кожен перший стукачок.
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20.04.2023 14:12 Ответить
Все це зрозуміло, якби прилетів літак отримали б Героя України, прилетіли ракети - отримали статтю.
Єдине що дійсно бісить, що злопців звинуватили у обстрілі літовища наче це вони запускали ракети.
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20.04.2023 14:25 Ответить
Почему они не остановились когда подставная подруга одного пилота оказалась агентом ФСБ, а жена другого общалась с ФСБешниками по телефону. Это точно глупая наивность? А Грозев пытается защитить провал в котором сам участвовал.
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20.04.2023 14:27 Ответить
Допускаю, что её могли наши потом перехватить, когда бы она покинула территорию кацапии и перевербовать...
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20.04.2023 22:33 Ответить
Это называется: "развели". Без лоха жизнь плоха.
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20.04.2023 14:39 Ответить
Буданов та Єрмак по-їншому не можуть !
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20.04.2023 14:41 Ответить
Так само цю спецоперацію злили зелені зрадники ,
як і спецоперацію вагнерівців !😠

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20.04.2023 14:45 Ответить
А що з пілотом? Тільки після інформації про його долю млжна робити якісь попередні висновки. По-друге, я б не наважувався здійснювати якусь спецоперацію, якщо хоча б один з оточення *********** знав про це. А вони знали, бо в їх групі, скоріше всього, був інформатор.
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20.04.2023 14:54 Ответить
Дивлячись на Оманського, бачу не просто "крота", а "крота" з величезною лопатою...
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20.04.2023 14:54 Ответить
Не так це робиться. Коли Міг 35 сів у Японії, з пілотом попередньо ніхто не домовлявсь. Дати оголошення, запропонувати умови і гарантії, тариф за кожну марку техніки, амністію за всі військові злочини і українське громадянство. А там нехай думають.
Доречі ракети могли і без спецоперації прилетіти
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20.04.2023 15:26 Ответить
Це й в мирний час рідкість. А під час війни розраховувати, що вражеський льотчик полетить через лінію фронта, через декілька рубежів ППО з обих сторін, самовільно здаватись, дуже наївно.
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20.04.2023 16:37 Ответить
Може я б і посперичавсь, але з відвертими котами у владі будьяка спецоперація є утопія
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21.04.2023 06:31 Ответить
ванья, з тобою сперечатись може тільки дурень, але ти задавиш авторитетом. от якби тімашонка взялася б за переговори, то кацапи безкоштовно всі літаки віддали, егеж.
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24.04.2023 21:13 Ответить
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20.04.2023 18:15 Ответить
Навіть, враховуючи неповноту інформації, можна зробити висновок, що вся проблема якраз в тому, що керівництво структур знало про операцію. Напрошується аналогія з вагнергейтом - поки керівництво не знало все йшло як по маслу, а потім злив прямісінько в ФСБ. Кострубата операція прикриття з залученням самого бульбофюрера і " затрманням " вагнерівців тільки підтвердила наявність крота ФСБ на самому високому рівні і під височайшим покровительством.
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20.04.2023 22:26 Ответить
Что я думаю по этому поводу...
1 и самое главное - участники этой операции НЕ ВИНОВАТЫ в её провале и в том, что кацапы обстреляли аэродром !!!
2 наши не проиграли... Они на равных попадались с кацапами... А закончилось тем, что НИКТО ( ни мы, ни кацапы ) не смогли реализовать первоначальные свои планы !
3 то, что обстреляли аэродром... ,А что их без операции не обстреливают ?!
Не велик секрет, где он и что там...
4 допускаю, что утечка произошла как с нашей стороны, так и кацапская контразведка могла хорошо сама сработать ( не дураки там сидят)
5 допускаю, что кто то у нас в верхах нарочно мог слить кацапам и они ждали, когда наши втянуться и вскроют нашу агентуру на кацапии...
6 считаю, что только враг внутри Украины может предъявить претензии участникам операции, с целью обескровить и деморализовать наши спец.службы !
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20.04.2023 22:30 Ответить
Прикро таке читати.
Ідея добровольця, зробив власноруч, половину, довелося повідомляти та умовляти всіх, ГУР, СБУ, ССО, ПС, ППО, звісно що був витік і програли. Це абсолютно не так має працювати.
Має бути активна спецслужба, яка дуже зацікавлена, та дуже мотивована щоб вести подібні проекти. Такої спецслужби наразі нема.
Має бути маленька група в одному відомстві, яке веде все від початку до кінця.
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25.04.2023 20:45 Ответить
Аэродром Канатово РФ бомбила 01.03.2022. Как узнали черти, если операция по вербовке началась не ранее апреля? И то, это только момент сбора информации. https://www.unn.com.ua/ru/news/1965951-aerodrom-kanatove-na-kirovogradschini-opinivsya-pid-vorozhim-obstrilom-oda
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15.05.2023 16:00 Ответить
 
 