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розвідка (3618) Росія (47203) вербування (193) Червінський (78)

Українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Проти них порушили справу, - ЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові та правоохоронці кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів.

Про це йдеться у матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

У квітні 2022 року пілот-любитель та айтівець Олексій (ім'я змінене з міркувань безпеки) дізнався, що Рада дозволила платити винагороду за добровільну здачу ЗСУ російської техніки. Так він вирішив вмовити ворога на авантюру. В інтернеті він знайшов дані ворожих пілотів, нагороджених за війну в Сирії. Через неофіційні платні сервіси він знаходив контакти пілотів і розпочинав із ними діалог, пропонував перегнати в Україну літак.

Загалом чоловік намагався зв'язатись приблизно із сотнею росіян. Зрештою звузив їхнє коло до трьох, що були найбільш серйозно налаштованими.

Олексій зібрав на них досьє та через знайомих, які мали контакти в Головному управлінні розвідки Міноборони України, йому вдалося "достукатися" до заступника начальника розвідки Дмитра Усова. Він взяв зібрані айтівцем матеріали, а потім не став продовжувати співпрацю.

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Співрозмовник видання у ГУР підтвердив цю інформацію та додав, що звертався до ГУР також ексрозвідник Роман Червінський (Він був одним із розвідників, які в 2020 році організовували операцію із затримання "вагнерівців", виманюючи їх у Білорусь. - Ред.).

Тоді Олексій звернувся до знайомого співробітника Служби безпеки Максима (ім'я змінене). Ця ідея дійшла до керівництва СБУ, зокрема Івана Баканова. Максим почав роботу як оперативник. 

У пілотів просили додаткові підтвердження серйозності намірів. Зокрема, вони відправляли відео своїх літаків. Але в обмін росіяни чекали гарантій і грошей від української сторони. За кожне відео потенційні російські зрадники просили від 5 тисяч доларів.

Українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Проти них порушили справу, - ЗМІ 01
Українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Проти них порушили справу, - ЗМІ 02

Скриншоти з відео літака, надісланого російським пілотом

СБУ не знайшла грошей на фінансування, тому оперативник пішов шукати їх сам. Саме тут, зазначає видання, з'явився Роман Червінський. Він був знайомий із СБУшником Максимом по службі.

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"На момент операції Червінський- заступник командира військової частини в Силах спецоперацій. Він запевняє, що погодив дії зі своїм керівництвом, яке схвалило операцію", - йдеться в матеріалі.

УП звернулася до ССО по коментар, там обіцяли опрацювати запит, але відповіді не надали.

Пізніше організатори операції знайшли гроші "на стороні". Журналіст-розслідувач Христо Грозєв брав участь у операції як журналіст. Операція була не проєктом СБУ чи ГУР, а окремих силовиків, по суті "добровольців". 

За даними видання, операція почала набирати обертів у травні 2022 року. Учасники заявили, що її санкціонували в Генштабі. У Києві створили спеціальну робочу групу. Туди зокрема увійшов військовий із Повітряних сил Павло (ім'я змінено). Його допомога була потрібна, щоб перевірити російських пілотів на професійність.

Таким чином, зосередилися на трьох російських пілотах та розглядали кілька винищувачів серії "Су" та новітню модифікацію бомбардувальника Ту-22.

Так, родина пілота мала виїхати за кордон, в Білорусь або іншу "дружню" РФ країну. Там би їм передали документи та гроші, щоб вони змогли сховатися у Європі.

"Один із пілотів заявив, що хоче виїжджати не з дружиною, а з іншою жінкою, нібито через погані стосунки з родиною. Але коли оперативники перевірили коханку, вона виявилась агенткою ФСБ. Вона також брехала, що не має закордонного паспорту. Цю історію публічно підтвердив і Христо Грозєв", - пише видання.

Українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Проти них порушили справу, - ЗМІ 03

35-річний Роман Носенко, одружений і бездітний, пілот Су-24 і Су-34 став остаточним кандидатом. Проте й і він викликав підозри в авторів операції. Його дружина в якийсь момент таки поїхала в Білорусь. Але просиділа там кілька днів і повернулась назад. Українські розвідники знову побачили брехню: їм повідомили неправдиву дату виїзду жінки. А серед дзвінків росіянки з'явились номери ФСБшників.

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"Носенко пояснив, що дружина – психолог його військової частини, і за родом своєї діяльності вона спілкується з ФСБ", – розповідає один із героїв історії.

Такі пояснення могли бути як правдою, так і брехнею. Розвідники вирішили не кидати справу. Вони розуміли, що ворог може вести свою гру паралельно. І запевняють: військових таємниць не викривали.

План був таким:

-  Сім'я пілота виїжджає за кордон, отримує документи і частину грошей.

- Пілот в обумовлений час має залетіти в український простір у конкретному квадраті та на визначеній висоті. Там його зустрічають підготовлені українські військові: у полях і на варті ППО. Якби росіянин порушив якісь домовленості, його одразу би збили.

- Своїм диспетчерам пілот передає, що його підбили. Україна йому підіграє, оголосивши про полон пілота. А на місці "збиття" вже чекають уламки.

- Пілот летить на невеликій висоті, щоб його не фіксували російські радари. І сідає на аеродром "Канатове", що на Кіровоградщині. Росіянин Носенко сам запропонував цю точку, тобто об'єкт був уже відомий Москві, його вже неодноразово обстрілювали до проведення операції.

- Пілоту видають нові документи і ховають в Україні або Європі.

- Якщо у літаку буде другий пілот, його візьмуть у полон, а згодом обміняють.

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Також учасники операції вирішили більше концентруватись на отриманні від пілотів таємної інформації.

"Ми побачили контррозвідників, які курирують військові аеродроми в Росії, загалом близько 14 аеродромів", - сказав один з них.

"Щоб остаточно знищити росіянину шляхи для відступу, під час відеодзвінків його виводили на розмови про злочини свого керівництва і ставлення до влади Російської Федерації. Востаннє українська група спілкувалась із пілотом Носенком незадовго до того часу, коли він мав би вилітати на операцію. Він підтвердив готовність. Та зрештою замість росіянина на аеродром прилетіли російські ракети", - йдеться в матеріалі.

Так, ідеться в матеріалі, 23 липня організатори операції приїхали на аеродром "Канатове", щоб зустріти ворожий літак. З ними були ще кілька десятків військових ССО. Крім того, там несли службу бійці інших військових частин. Коли близько 4:30 ранку почала лунати повітряна тривога, більшість військових на аеродромі, за спогадами наших співрозмовників, пішли в укриття.

"Між 5:00 і 5:45 в області неподалік Кропивницького – від нього до аеродрому 15 кілометрів – було чути вибухи. Пізніше влада повідомила: того дня ворог випустив по області 13 ракет: "калібрів" і "Х-22". Офіційне слідство, дані якого отримала у своє розпорядження УП, каже, що того ранку 8 крилатих ракет влучили в "Канатове". Від цього обстрілу загинув один військовий. Середні або легкі поранення дістали 17 людей, серед яких також співробітники ДСНС. Були пошкоджені будівлі та деяка військова техніка", - зазначають автори.

Роспропаганда за 2 дні вже хизувалася, як "запобігли українській операції". За словами Червінського, 10 серпня до нього приїхали слідчі з СБУ.

СБУ повідомила УП, що веде слідство за двома статтями: "державна зрада" і "перевищення влади". За даними журналістів, розслідування почали 4 серпня, за півтора тижні після невдалої операції. 

"За версією слідства, військовий нібито не погодив операцію з ГУР, чим перевищив свої повноваження. Він же, за твердженням СБУ, самостійно відрядив військових на аеродром для зустрічі літака. Результати обстрілу правоохоронці вважають наслідками дій саме Червінського", - пише видання.

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Джерело у воєнній розвідці також стверджує, що учасники операції нібито видали ворогу точки розміщення української ППО, а на враженому аеродромі згорів склад дронів "Байрактар". Однак ці факти не лише заперечує сам Червінський. Вони не згадуються і в офіційній версії слідства проти нього.

Червінський вважає переслідування політично мотивованим і пов'язує його зі справою "вагнерівців". Також він переконує, що політика знову почала керувати його життям одразу після призначення в ССО у квітні 2022.

"За словами військового, його керівництву дзвонили з Офісу президента, обурювались призначенням ексрозвідника і наполягали на переведенні. А згодом вимагали розформування частини, де служив Червінський і ще один його колега по "вагнерівській" операції", - пише УП.

Грозєв пізніше написав: "Вся розвідка ФСБ боролася зубами проти купи, по суті, добровольців. І не вперше".

"Що можна вже стверджувати точно: кілька українських сміливців дійсно кинули виклик російській розвідницькій машині. Якщо ж влада взялась судити про дії цих добровольців за Кримінальним кодексом, вона має бути готовою й сама дати відповіді на запитання. Якщо операція і справді не була узгоджена, як сталось, що один військовий зміг керувати бійцями з різних підрозділів? І чому за 4 місяці підготовки купку "ентузіастів" не зупинило керівництво жодного відомства?" - підсумувала авторка матеріалу.

У коментарі Служба безпеки України заявила, що ретельно розслідує усі обставини, що призвели до масованого ракетного удару по аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року.

"За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести т.зв. "спецоперацію" із заволодіння літаком повітряно-космічних сил рф, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Під час цієї "операції", що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу зс рф здійснити обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників та нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
ще один вагнергейт..., люди, які стали свідками провалу влади, стали сильно незручними для цієї влади, їх тепер будуть переслідувати завжди...
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20.04.2023 13:05
+32
Зелене лайно і бардак .
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20.04.2023 13:08
+30
єрмаковщіна-бакановщіна будь які зусилля патріотів зведе нанівець
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20.04.2023 13:08
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ще один вагнергейт..., люди, які стали свідками провалу влади, стали сильно незручними для цієї влади, їх тепер будуть переслідувати завжди...
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20.04.2023 13:05 Відповісти
Не провалу влади, роботі на ворога.
І ще одне цікаве речення.
"... а на враженому аеродромі згорів склад дронів "Байрактар".
Вони всі зберігались на одному складі?
Ну і ...
"його керівництву дзвонили з Офісу президента (з'ясувати, хто конкретно), обурювались призначенням ексрозвідника і наполягали на переведенні. А згодом вимагали розформування частини, де служив Червінський і ще один його колега по "вагнерівській" операції".
На якій підставі завгосп розформовує частини? Він вже офіційно презЕдент?
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20.04.2023 13:20 Відповісти
та ні, мабудь не згорів, це їх в цьому обвинувачують, а це дуже різні речі...
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20.04.2023 13:31 Відповісти
Хочеться сподіватися. Бо дуже дивне звинувачення.
Нагадує класику жанру. Операцію "И".
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20.04.2023 14:09 Відповісти
99% Баканов й здав цю операцію ворогам України-фсб.
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20.04.2023 14:28 Відповісти
єрмаковщіна-бакановщіна будь які зусилля патріотів зведе нанівець
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20.04.2023 13:08 Відповісти
Зелене лайно і бардак .
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20.04.2023 13:08 Відповісти
Рукаліцо.
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20.04.2023 13:08 Відповісти
Если сократить до нескольких слов,то группа любителей решила сыграть против ФСБ и проиграла,ничего удивительного.
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20.04.2023 13:11 Відповісти
Хто любителі, досвідчені розвідники?
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20.04.2023 13:22 Відповісти
Не зовсім так. Просто не знали що у керівництві СБУ повно зрадників, Баканов й здав. ФСБ - срань, тільки з слабшим противником "герої".
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20.04.2023 14:31 Відповісти
Сильно,особенно про Баканова
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20.04.2023 14:45 Відповісти
нічаво удівітєльнава, ніпабідімий фесебе всех пєрєіграл, так дурню?
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24.04.2023 21:08 Відповісти
Робота кротів Вавиної ОПи.
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20.04.2023 13:12 Відповісти
99% Баканов й подзвонив "куди треба ".
Доречі де він зараз?
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20.04.2023 14:32 Відповісти
Провальна буданівсько-баканівська операція ?
А що не так ?
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20.04.2023 13:12 Відповісти
Рашковани водили наших за носа .
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20.04.2023 13:13 Відповісти
Причем второй раз и теми же персонами з нашого боку.
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20.04.2023 13:30 Відповісти
як казав путін - та ти що з глузду зїхав чи що....хто в державі де вище керівництво пронизано зрадниками проводить такі спецоперації ? ку - ку.
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20.04.2023 13:13 Відповісти
..серед притомних людей довіри зебілам не було і не буде ніколи, скільки би нових відкритих телемарафонів для дебілів і закритих телеканалів для людей не натворили дермаківці-татаровці та буратіни з мальвінами Бєні...
також не плачтеся на гірку долю, 73%вий лохторат, і мовчки виправляйте своЮ помилку тут, а не тікайте закордон, як щурі... бо там ви - перші і вас найбільше, а якщо вже там, то хоча б не ганьбіть Україну
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20.04.2023 13:17 Відповісти
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20.04.2023 13:23 Відповісти
Авантюрна ідея, хоча б через те що очікувана. ФСБ швидше за все міцно тримає під ковпаком льотчиків та й мозок у цих "сталінських соколів" промитий конкретно.
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20.04.2023 13:19 Відповісти
Кожна спецоперація, перш за все авантюра.
Для їх успішної реалізації потрібні професіонали, та патріоти, при владі.
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20.04.2023 13:26 Відповісти
Кроти на Банковій і в СБУ тупо здали операцію.
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20.04.2023 13:22 Відповісти
100%
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20.04.2023 14:33 Відповісти
С тих пір, як набула обертів операція військовиків-інтузіастів із заманювання потенційних пілотів-зрадників ворожих "вкс", рашистські літаки перестали вилітати у бік українського кордону, аж поки китайські друзі пітьми не впровадили там виробництво систем керованих бомб...
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20.04.2023 13:24 Відповісти
Агент фсб на прізвисько "Козир" тепер став правою рукою зеленського і мабуть в цій руці вже пішла гангрена.
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20.04.2023 13:31 Відповісти
Що ж це таке!? Скільки можливо зривати важливі для краіни спецопераціі?! Доки там будуть сидіти зрадники! Козирі мають стати не козирями!!!!
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20.04.2023 13:34 Відповісти
То, что зебилы подонки это понятно. Но с той информации, что озвучена -все как то мутно и по детски наивно. Кацапы обыграли на все 100%. Куховарка должна быть на кухне, а клоун в цирке
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20.04.2023 13:37 Відповісти
І одразу ж пригадалась зелена справа про "незаконне ввезення клістронів" для озброєння українського ППО.
100 % помітна робота агентури фсб у СБУ чи ДБР.
Вони ж свою рашку захищають перебуваючи в наших силових структурах. Отак от.
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20.04.2023 13:53 Відповісти
Наша влада виконує спецоперацію кремля "слуга народу" і тільки героїзм українців та ЗСУ заважає "слугам" досягти вагомих результатів. Зелик бачить, що плани кремля виконати важко, а тому пішов ва-банк - чи пан, чи пропав.
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20.04.2023 14:08 Відповісти
Очередной пройоп. Еще и премий в тысячах баксов касапам насыпали.
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20.04.2023 14:10 Відповісти
виглядає як упевнена перемога фсб.

це ж дитячість - вивозити сім'ю за кордон.

по перше фсб знало що будуть простукувати літунів.

а, отже, взяло під контроль кожного. тож, кожен літун очікував не контакту від України а провокації від фсб. і тому виїзд в білорусь це вже був провал, доказ що фсб веде гру.

виглядає так що справді дурень допоміг ворогу підсвітити наші ппо.

треба було по старовинній схемі спрацювати = увечері стільці - гроші вранці. уранці стільці - гроші увечері.

тільки як прижене літак тоді щось давати а сім'ю заховати на конспіративній квартирі і потайки вивозити через грузію чи вірменію а не через білорусь де кожен другий феесбешник а кожен перший стукачок.
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20.04.2023 14:12 Відповісти
Все це зрозуміло, якби прилетів літак отримали б Героя України, прилетіли ракети - отримали статтю.
Єдине що дійсно бісить, що злопців звинуватили у обстрілі літовища наче це вони запускали ракети.
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20.04.2023 14:25 Відповісти
Почему они не остановились когда подставная подруга одного пилота оказалась агентом ФСБ, а жена другого общалась с ФСБешниками по телефону. Это точно глупая наивность? А Грозев пытается защитить провал в котором сам участвовал.
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20.04.2023 14:27 Відповісти
Допускаю, что её могли наши потом перехватить, когда бы она покинула территорию кацапии и перевербовать...
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20.04.2023 22:33 Відповісти
Это называется: "развели". Без лоха жизнь плоха.
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20.04.2023 14:39 Відповісти
Буданов та Єрмак по-їншому не можуть !
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20.04.2023 14:41 Відповісти
Так само цю спецоперацію злили зелені зрадники ,
як і спецоперацію вагнерівців !😠

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20.04.2023 14:45 Відповісти
А що з пілотом? Тільки після інформації про його долю млжна робити якісь попередні висновки. По-друге, я б не наважувався здійснювати якусь спецоперацію, якщо хоча б один з оточення *********** знав про це. А вони знали, бо в їх групі, скоріше всього, був інформатор.
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20.04.2023 14:54 Відповісти
Дивлячись на Оманського, бачу не просто "крота", а "крота" з величезною лопатою...
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20.04.2023 14:54 Відповісти
Не так це робиться. Коли Міг 35 сів у Японії, з пілотом попередньо ніхто не домовлявсь. Дати оголошення, запропонувати умови і гарантії, тариф за кожну марку техніки, амністію за всі військові злочини і українське громадянство. А там нехай думають.
Доречі ракети могли і без спецоперації прилетіти
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20.04.2023 15:26 Відповісти
Це й в мирний час рідкість. А під час війни розраховувати, що вражеський льотчик полетить через лінію фронта, через декілька рубежів ППО з обих сторін, самовільно здаватись, дуже наївно.
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20.04.2023 16:37 Відповісти
Може я б і посперичавсь, але з відвертими котами у владі будьяка спецоперація є утопія
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21.04.2023 06:31 Відповісти
ванья, з тобою сперечатись може тільки дурень, але ти задавиш авторитетом. от якби тімашонка взялася б за переговори, то кацапи безкоштовно всі літаки віддали, егеж.
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24.04.2023 21:13 Відповісти
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20.04.2023 18:15 Відповісти
Навіть, враховуючи неповноту інформації, можна зробити висновок, що вся проблема якраз в тому, що керівництво структур знало про операцію. Напрошується аналогія з вагнергейтом - поки керівництво не знало все йшло як по маслу, а потім злив прямісінько в ФСБ. Кострубата операція прикриття з залученням самого бульбофюрера і " затрманням " вагнерівців тільки підтвердила наявність крота ФСБ на самому високому рівні і під височайшим покровительством.
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20.04.2023 22:26 Відповісти
Что я думаю по этому поводу...
1 и самое главное - участники этой операции НЕ ВИНОВАТЫ в её провале и в том, что кацапы обстреляли аэродром !!!
2 наши не проиграли... Они на равных попадались с кацапами... А закончилось тем, что НИКТО ( ни мы, ни кацапы ) не смогли реализовать первоначальные свои планы !
3 то, что обстреляли аэродром... ,А что их без операции не обстреливают ?!
Не велик секрет, где он и что там...
4 допускаю, что утечка произошла как с нашей стороны, так и кацапская контразведка могла хорошо сама сработать ( не дураки там сидят)
5 допускаю, что кто то у нас в верхах нарочно мог слить кацапам и они ждали, когда наши втянуться и вскроют нашу агентуру на кацапии...
6 считаю, что только враг внутри Украины может предъявить претензии участникам операции, с целью обескровить и деморализовать наши спец.службы !
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20.04.2023 22:30 Відповісти
Прикро таке читати.
Ідея добровольця, зробив власноруч, половину, довелося повідомляти та умовляти всіх, ГУР, СБУ, ССО, ПС, ППО, звісно що був витік і програли. Це абсолютно не так має працювати.
Має бути активна спецслужба, яка дуже зацікавлена, та дуже мотивована щоб вести подібні проекти. Такої спецслужби наразі нема.
Має бути маленька група в одному відомстві, яке веде все від початку до кінця.
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25.04.2023 20:45 Відповісти
Аэродром Канатово РФ бомбила 01.03.2022. Как узнали черти, если операция по вербовке началась не ранее апреля? И то, это только момент сбора информации. https://www.unn.com.ua/ru/news/1965951-aerodrom-kanatove-na-kirovogradschini-opinivsya-pid-vorozhim-obstrilom-oda
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15.05.2023 16:00 Відповісти
 
 