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вибух (3757) розвідка (3622) Росія (47286)

Значна частина вибухів, що відбуваються в Росії, є результатом дій громадян РФ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,росія

У Росії є активісти, які готові до збройного опору та вже діють. Вони намагаються боротися з внутрішньою окупацією.

Про це  в ефірі Україна 24 сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Дійсно готові, і мало того – вже діють. Хтось у режимі передачі інформації для українських сил безпеки та оборони. А хтось безпосередньо реалізує активні заходи", – повідомив представник розвідки.

За його словами, деякі росіяни намагаються боротися з внутрішньою окупацією.

"І можна сказати, що значна частина умовної "бавовни", що відбувається на території РФ – це власне результат дій самих громадян Російської Федерації, які намагаються боротися із внутрішньою окупацією, а саме – з кривавим режимом Путіна". – зазначив голова ГУР.

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Він додав, що останні події на Брянській області також свідчать про те, що всередині Росії йдуть певні процеси.

"І вони тільки набиратимуть обертів. Звичайно, дуже багато ми зможемо розповісти вже після української перемоги та падіння злочинного путінського режиму", – сказав Юсов.

Автор: Марина Макєєва
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Нас там нєт ))
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13.04.2023 09:27 Відповісти
единственный вопрос к украинской разсветки - зачем звездеть в зеленый свисток? ЗАЧЕМ? ВЫ ДУРАЧЬЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ... ПОТОМУ КАК ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ОБРАЗОВАННЫМИ, ТО ЗНАЛИ - ЕСТЬ ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ТИШИНУ - РАЗВЕДКА И ФИНАНСЫ... а вы - бараны безмозглые, как и ваш отгогилашвиленный булданов...
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13.04.2023 09:30 Відповісти
Та правильно роблять тут Тверезо мислячі прекрасно розуміють що "борці з внутрішньою окупацією - як "білоруські партизани" Про них усі кажуть але про наслідки роботи не чуть Грушники просто ІПСО проводять по Росії І всі випадки кацапської "рукожопості" видають за "диверсії борців з путінським режимом" Хай ФСБшники "з ніг збиваються" у пошуках гіпотетичних диверсантів - менше сил буде на реальну роботу А ресурси людські хай кидають на охорону об"єктів від "диверсій" - а не на фронт
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13.04.2023 10:23 Відповісти
Даите ім долярів -- таи хаи бавляться -- наші як за гроші віиськові об*єкти здають .
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13.04.2023 09:35 Відповісти
Все можливо....і всі брешуть,тому ,кому це вигідно.
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13.04.2023 09:36 Відповісти
присудить в Гааге изуверу медленное отрезание головы по живому
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13.04.2023 09:38 Відповісти
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13.04.2023 09:47 Відповісти
Хто бореться - може програти.... хто НЕ бореться - той ВЖЕ програв....

кріпосні на раZZії починають "прозрівати"....
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13.04.2023 10:26 Відповісти
Когда то там тоже начиналось с юношей-бомбистов со взором горящим... Харошие, хорошие руzzкие
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13.04.2023 12:26 Відповісти
 
 