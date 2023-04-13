Значна частина вибухів, що відбуваються в Росії, є результатом дій громадян РФ, - розвідка

У Росії є активісти, які готові до збройного опору та вже діють. Вони намагаються боротися з внутрішньою окупацією.

Про це в ефірі Україна 24 сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Дійсно готові, і мало того – вже діють. Хтось у режимі передачі інформації для українських сил безпеки та оборони. А хтось безпосередньо реалізує активні заходи", – повідомив представник розвідки.

За його словами, деякі росіяни намагаються боротися з внутрішньою окупацією.

"І можна сказати, що значна частина умовної "бавовни", що відбувається на території РФ – це власне результат дій самих громадян Російської Федерації, які намагаються боротися із внутрішньою окупацією, а саме – з кривавим режимом Путіна". – зазначив голова ГУР.

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Він додав, що останні події на Брянській області також свідчать про те, що всередині Росії йдуть певні процеси.

"І вони тільки набиратимуть обертів. Звичайно, дуже багато ми зможемо розповісти вже після української перемоги та падіння злочинного путінського режиму", – сказав Юсов.