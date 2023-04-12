Росія здебільшого не підтверджує перебування у полоні українських воїнів, - ГУР

Відповідно до міжнародного права, офіційно визнаними полоненими вважаються ті люди, особи яких було підтверджено Комітетом Червоного Хреста, для чого та чи інша держава має підтвердити Червоному Хресту перебування в себе полоненого. І росіяни у більшості випадків цього якраз не роблять.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" заявив керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо погодження списків, то є формальна величезна проблема. Тому що, за міжнародним правом, полонений офіційно вважається визнаний таким (якщо він. - Ред.), підтверджений Комітетом Червоного Хреста. Для цього держава-агресор має підтвердити Комітету Червоного Хреста наявність перебування полоненого у себе. І, на відміну від України, рашисти в більшості випадків цього якраз не роблять", - сказав він.

Проте, як зазначив Юсов, попри наявність цього статусу з боку Червоного Хреста чи його відсутність, Україна збирає цю інформацію з усіх джерел, щоб володіти даними про те, що боєць живий і перебуває у полоні, і повертає своїх.

За словами спікера, є навіть особи, які вважалися вже загиблими.

"Це справді важка робота. Але все одно найважче у цій (ситуації. - Ред.) родичам наших захисників, які знаходяться у полоні. І їм - окрема подяка і за розуміння, і за витримку. І повірте: ця робота (з повернення українців з полону. - Ред.) триває, і кожен український полонений повернеться додому", - запевнив представник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо полонених "азовців" Росія не реагує навіть на запити міжнародних організацій, - Коордштаб