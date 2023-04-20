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ГУР МО про візит Путіна на окуповані території: Відвідування умовно безпечних позицій, роспропаганда має щось показувати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Вище керівництво РФ не бачили на передових позиціях, "воєнкори" і критикують Путіна та генералів. Тому роспропаганда і публікує відео з нібито візитом Путіна на окуповані території України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Українське військово-політичне керівництво - це і Верховний головнокомандувач, і українські бойові генерали регулярно відвідують позиції український військ. Це відбувається публічно, це бачить весь світ. На певному етапі навіть з внутрішньою шовіністичною позицією Кремль зіткнувся, коли воєнкори почали критикувати, що вони всі бункерні. 

На передових позиціях не бачили нікого, ні Путіна, ні Шойгу. З рештою не бачать на передових позиціях і зараз. Навіть те, що нам зараз показують (візит Путіна на окуповані території. - Ред.), це відвідування умовно безпечних позицій. Звичайно, зокрема, у передчутті подій, про які говорить увесь світ, Україна продовжить визволення власних територій. І російські пропагандистська машина має щось показувати, ось показують такі мультфільми нам", - сказав він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що попри російські заяви про нібито "візит" російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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20.04.2023 10:28 Відповісти
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20.04.2023 10:32 Відповісти
Да...двойник, тройник и удлинитель...))))
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20.04.2023 10:53 Відповісти
Смысл в том, что Зеленский круче пуйла или что?
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20.04.2023 10:39 Відповісти
Ага, був двійник-трійник-розгалужувач.
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20.04.2023 10:47 Відповісти
А кроме "комментариев" по поводу и без, ГУР МО есть чем похвастаться?
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20.04.2023 11:32 Відповісти
Знаеш да ты знаеш!!!путин *****!!!ты скоро СДОХНЕШ!!!!И нет этому оконьчания!!!СРАТЬ БУДУТ НА ТЕБЯ!!!УЖЕ К СТАТИ НАЧАЛИ!!!МРАЗЬ СОЗДАЙ ЧТОТО МРАЗЬ А НЕ УНЕЧТОЖАЙ!!!!ПРОКЛЯТЫ ПУТИ ДАЖЕ ТВОИ ТРУСЫ!!!!!!!!!!!!!ФУ ТЫ ГОВНОЩИЩЕЕ!!!!ЕСТЬ ГАЧАЛО И КОНЕЦ!!!!!!! пути***** В.В. президент поРаши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2023 11:54 Відповісти
 
 