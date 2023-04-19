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Новини Війна в Україні
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Данілов (1191) Путін (21440)

На окуповану Херсонщину їздив двійник Путіна, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Попри російські заяви про нібито "візит" російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"По-перше, ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ", - заявив Данілов.

Він нагадав, що перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин.

"Ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустріч з іноземними представниками, то відстань дотримується, щоб нічого не сталося з цим "терористом №1 у світі", - наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що Путін дуже боїться, щоб наскільки сильно ризикувати.

"Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що там був двійник. Він людина-переляк. Він не міг приїхати в такий спосіб, це просто неможливо", - підкреслив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Ветеринарна Ванга знов вилізла. Мабуть десь дєрьмаківці знов обіср@лися... Чекаємо агрохімію, безумну, будановангу, подляка та інші джерела "білого шуму". Рєзніков вже в ефірі...
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19.04.2023 21:15
+21
Таку ***** може нести баба на базарі,яку посаду Данілов займає?Посаду тупої баби на базарі?
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19.04.2023 21:17
+18
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19.04.2023 21:18
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Ветеринарна Ванга знов вилізла. Мабуть десь дєрьмаківці знов обіср@лися... Чекаємо агрохімію, безумну, будановангу, подляка та інші джерела "білого шуму". Рєзніков вже в ефірі...
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19.04.2023 21:15 Відповісти
В данном случае - все верно. Настоящий муйлуша заморожен в морозилке. чекае на свой официоз под Лебединое озеро. Кремляди так проще, спишут все на ущербного пыню, мол, осознали-осудили (пыню)... и т.д.
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19.04.2023 21:19 Відповісти
Тоді, якщо дійсно оригінал вже мертвий, то найпростіше - вбити двійника під камери ЗМІ. Тоді ніяким чином не можна буде довести, що справжній живий без його появи на публіці. З такою мережею шпигунів, як то намагаються показати зливом у ЗМІ, така поява надасть ДНК того "появлюна". Ну а далі все залежить від "доцільності" того самого "Заходу", який нам допоммагає. Якщо вже буде розроблена стратегія та сценарій знищення росії, то ці дані випливуть, якщо вони не готові до контролю над ЯЗ московитів, то все буде продовжуватись так, наче нічого не сталося.
Але це моя така думка. А я всього не знаю і не можу знать....
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19.04.2023 22:16 Відповісти
Таку ***** може нести баба на базарі,яку посаду Данілов займає?Посаду тупої баби на базарі?
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19.04.2023 21:17 Відповісти
У нього електорат такий, він ж не для адекватних таку дічь несе
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19.04.2023 21:31 Відповісти
Дякувати Богу, що їздив не тройнік путіна, а тільки двійник.
А коли данілов розкаже в якому батальоні служить його синочок і зятьки.
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19.04.2023 21:18 Відповісти
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19.04.2023 21:18 Відповісти
Рєзніков пост здав, Данілов пост прийняв.
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19.04.2023 21:19 Відповісти
вони разом намагаються люсю замінити. але, люсин звездьож переплюнути - не легка справа
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19.04.2023 21:23 Відповісти
Ти вважаєш що приїздило справжнє *****?
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19.04.2023 21:38 Відповісти
вважаю за потрібне не висловлюватись на цю тему без доказів.
у Миротворця, команда якого краще за мене розуміється на питанні, є така штука "Нейроідентиграф", яка випробувана на тисячах підорів. Так от, вони існування двійників не підтверджують.
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19.04.2023 21:55 Відповісти
Простіше зробити імітацію поїздки, ніж тримати якусь фізичну особу...а якщо цього двійника вб'ють?
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19.04.2023 22:00 Відповісти
якщо вб'ють, то ніхто нікуди не їздив, або х..ло хєройськи вижив і в ніравнам баю спалив тисячу абрамсів одним коктейлем молова, який сам же й не допив.
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19.04.2023 22:21 Відповісти
"Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж відкрити рот і остаточно розвіяти сумніви". Марк Твен
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19.04.2023 21:21 Відповісти
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19.04.2023 21:22 Відповісти
Хватить вже обговорювати ці поїздки! Це одне і теж що обговорювати "політ на сонце "родича Ким Чен Ина.
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19.04.2023 21:23 Відповісти
Сказав двійник данілова. Та й найвеличніший з бункера не вилазить. В Авдіївці точно був двійник.
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19.04.2023 21:25 Відповісти
Психічних відхилень не знайдено, просто дурак
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19.04.2023 21:25 Відповісти
Я взагалі не можу зрозуміти яка цінність для держави Україна цього пєрсонажа - данілова. Нафіга, на утримання цього пісдобола, ми витрачаємо під сотню тисяч гривень на місяць? Що він такого робить корисного для країни?
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19.04.2023 21:25 Відповісти
То зарплатня тільки. Ви все інше не підрахували.
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19.04.2023 22:04 Відповісти
що від цього змінилося...
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19.04.2023 21:25 Відповісти
Звісно,хуєдригало рояльний справжній їздив,який же він герой!!!! на відміну від ***** .Аж гордість за нашого одоробла пробирає від голови до п*яток
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19.04.2023 21:30 Відповісти
Чого ви смієтесь ? Це напружена робота секретаря РНБО ...
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19.04.2023 21:26 Відповісти
Ще Буданов має щось відмочити по цьому поводу
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19.04.2023 21:26 Відповісти
А це правда ?
GalideШикарна
@GalynaKohut
🤬Фонд державного майна України продав Житомирські Мальдіви, а точніше Дружбівський карьєр громадянину Ізраїлю, а це 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Земельна ділянка загальною площею 128,7467 га.🤬Шкода, що так і не довелося там побувати
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19.04.2023 21:28 Відповісти
О, я ж казала - брати за шкірбон той фонд треба й саджати всіх керівників з моменту заснування, а прихватизоване повернути у державну власність. Награбоване - конфіскувати.
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19.04.2023 22:07 Відповісти
.

чому так дорого? треба було за 750 баксiв, або взагалi за 75 вiддати...😡
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20.04.2023 06:09 Відповісти
Яке воно дурне,як зеля
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19.04.2023 21:28 Відповісти
От тут не можу погодитись,бо Зеля на рівні комахи,а цей все таки ветеринар,хоча й сЦивоху погодився взяти собі в "радники",замість генерала Кривоноса. .
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19.04.2023 21:40 Відповісти
Якби зелень довела до пуття Грім-2, чи інші ракетні розробки далекобійної зброї, то Данілов міо би перевірити, чи то справжнє *****, чи двійник. Зробили б пуск по тому місцю - якщо після влучання пуцин знову з'явився, то це однозначно двійник був.
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19.04.2023 21:30 Відповісти
"Книга пророка Даниїла" - це вiн шо, х#йлу в очко очi заглядав, чи звiдки iнфа?
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19.04.2023 21:32 Відповісти
Хтось може дати якийсь лінк на розбір двійників Путіна? Бо для мене це виглядає як красива легенда якась)
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19.04.2023 21:35 Відповісти
Десь в моєму фотоархіві була картинка з кількома профілями ****** в профіль. У всіх різні раковини вух, а їх не зміниш.
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19.04.2023 21:46 Відповісти
Добре, а з голосом що? Ви ж не думаєте, що постійно накладають звукову доріжку?
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19.04.2023 21:57 Відповісти
Десь навіть документалка є..і текст, там путінга по фухах з двійниками ідентифікували
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19.04.2023 22:09 Відповісти
Они там сравнивают фото разных лет, так что вряд ли эти сравнения корректны. У пуйла уши без мочек. На фотографиях после 60 лет вроде как появились мочки, из чего делается вывод о том, что на фото с мочками двойник. Но я по себе сужу. У меня такая же форма - без мочек. Но в возрасте за 50 появились изменения, обусловленные ослаблением хрящей, кожи. Проще говоря нижняя часть уха уже не такая ровная и потому внешне как будто стала появляться мочка. А у пуйла к тому же килограммы залитого ботокса. Так что эти сравнения по ушам сами за уши притянуты
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19.04.2023 22:40 Відповісти
Може й так. Воно просто ходяча ботоксна скульптура. Там все деформоване.
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19.04.2023 23:51 Відповісти
А все просто двійник на відстані 1-2 метри від простих смертних,а ***** мінімум 5-6 метрів навіть від найближчих соратників і 10 днів карантину...І до-речі підозріло що у вас ***** з великої букви і з псевдонімом путін...
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19.04.2023 22:30 Відповісти
Ну в заголовку теж з великої, ви можете і там зраду пошукати)
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19.04.2023 22:38 Відповісти
Кому він це заявів? Президенту Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало?
Треба меняти назву партії ЗеЙобики
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19.04.2023 21:35 Відповісти
це він заявив у телемарафоні.
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19.04.2023 21:42 Відповісти
Ти навіть знаєш того президента?
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19.04.2023 21:47 Відповісти
Эта тема про двойников и прочих тройников как то захлестнула нас. Да толку кто ездил для нас? Это кацапам тема---но им похер, хоть 10 штук в 10 местах одновременно приедут, будут лапоть целовать и верещать с перебуху от радости! Пусть мир это смотрит---Запад ему сраку лизал 15 лет кряду. Пусть теперь любуются собой кретины. Ведь все стало на свои места с 14г. Яснее ясного кто есть кто. Подождите либералы чуть---конфетка на тортик пока не лягла ещё. Как бы ветерка радиационного не нюхнуть вдруг.
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19.04.2023 21:42 Відповісти
Просто у путіна є багато однояйцевих близнюків. І у цьому нема нічого дивного крім того, що вони всі однояйцеві...думать нада!
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19.04.2023 21:43 Відповісти
А ось і Незнайка. Ану згадай що ти був накарябав про мене.
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19.04.2023 21:50 Відповісти
да что ты свинорылая такая упоротая...
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19.04.2023 22:18 Відповісти

Навіть не хочу і тиснути на посилання , бо вже й так - зрозуміло що то таке .
Всім тут вже давно відомо що подібні коментарі ( термінова новина , або сенсаційна і т.д ) з посиланням на ютуб , це не що інше як відосік , на якому йо..нута кобилиця - Аскерова + її така ж сама - мама , показує на увесь світ що в неї не все в порядку з головою .
Креативніше працюй .
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19.04.2023 22:37 Відповісти
І цей двійник він же не сам по собі...це велика кількість людей у цій виставі має бути задіяна...а уявіть, що цей двійник заявить, що це саме він справжній путін...
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19.04.2023 22:20 Відповісти
Брехня, то був не двійник, а..трійник.
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19.04.2023 22:27 Відповісти
Коли вже ціх клоунів повикидають з посад. Дянілов папуга...досить ******* про цих двійників яких не існує...
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19.04.2023 22:45 Відповісти
Яку користь приносять такі бредові заяви, крім того що це всіх бісить? Чому від цих данілових, будонових та іншим немає ніякої корисної інформації для населення
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19.04.2023 23:03 Відповісти
беріть вище - трійник!
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20.04.2023 01:43 Відповісти
Подовжувач!
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20.04.2023 08:48 Відповісти
Хлопци, на прием к ***** надо сидить два тижні на карантину, а тут наразі він ручкается з кожним!
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20.04.2023 06:09 Відповісти
 
 