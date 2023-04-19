На окуповану Херсонщину їздив двійник Путіна, - Данілов
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Попри російські заяви про нібито "візит" російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"По-перше, ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ", - заявив Данілов.
Він нагадав, що перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин.
"Ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустріч з іноземними представниками, то відстань дотримується, щоб нічого не сталося з цим "терористом №1 у світі", - наголосив секретар РНБО.
Він зауважив, що Путін дуже боїться, щоб наскільки сильно ризикувати.
"Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що там був двійник. Він людина-переляк. Він не міг приїхати в такий спосіб, це просто неможливо", - підкреслив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Але це моя така думка. А я всього не знаю і не можу знать....
А коли данілов розкаже в якому батальоні служить його синочок і зятьки.
у Миротворця, команда якого краще за мене розуміється на питанні, є така штука "Нейроідентиграф", яка випробувана на тисячах підорів. Так от, вони існування двійників не підтверджують.
GalideШикарна
@GalynaKohut
🤬Фонд державного майна України продав Житомирські Мальдіви, а точніше Дружбівський карьєр громадянину Ізраїлю, а це 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Земельна ділянка загальною площею 128,7467 га.🤬Шкода, що так і не довелося там побувати
чому так дорого? треба було за 750 баксiв, або взагалi за 75 вiддати...😡
очкоочi заглядав, чи звiдки iнфа?
Треба меняти назву партії ЗеЙобики
Навіть не хочу і тиснути на посилання , бо вже й так - зрозуміло що то таке .
Всім тут вже давно відомо що подібні коментарі ( термінова новина , або сенсаційна і т.д ) з посиланням на ютуб , це не що інше як відосік , на якому йо..нута кобилиця - Аскерова + її така ж сама - мама , показує на увесь світ що в неї не все в порядку з головою .
Креативніше працюй .