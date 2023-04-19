На окуповану Херсонщину їздив двійник Путіна, - Данілов

Попри російські заяви про нібито "візит" російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"По-перше, ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ", - заявив Данілов.

Він нагадав, що перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин.

"Ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустріч з іноземними представниками, то відстань дотримується, щоб нічого не сталося з цим "терористом №1 у світі", - наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що Путін дуже боїться, щоб наскільки сильно ризикувати.

"Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що там був двійник. Він людина-переляк. Він не міг приїхати в такий спосіб, це просто неможливо", - підкреслив Данілов.

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