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Путін розуміє, що справи для Росії йдуть так собі, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу заявила, що візит російського диктатора Путіна на окуповану територію України означає, що він усвідомлює не найкращий стан справ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Візит Путіна видається показником того, що вони (росіяни. - Ред.) знають: для Росії справи йдуть так собі. І Путін, схоже, дуже добре це знає", – наголосила Жан-П’єр.

"Він, найімовірніше, намагається підтримати власне населення, оскільки знає, що його армія не справляється зі своїми завданнями і не може досягти своїх цілей шляхом вторгнення в Україну, що ми спостерігали протягом останнього року", – додала вона.

Представниця Білого дому наголосила, що США ніколи не визнають будь-яких претензій Росії на суверенні території України.

"Ми дуже чітко про це заявили і будемо продовжувати це повторювати, тому ми також продовжуватимемо підтримувати Україну та український уряд", - зазначила вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
"у самої росії багато сильних та впливових союзників" на єтом месте было особено ржачно особено еритрея,венесуела,гондурас...китай сам себе союзник,только на словах поддержка... ну может горстку транзисторов отсыпят да стекляный камуфляжик дадут.
а забыл вечных военных студентов бульбокомандос,хотя бульбооблатсь скорее оккупированая территория а не страна отдельная.
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20.04.2023 10:24
+3
Похоже х-лу всё равно, пока в США такая беззубая администрация которая вообще ничем не отвечает уже на агрессию против сбития их летательных аппаратов и похищения их же граждан на территории рф. Чего путину должно быть плохо? Наоборот, сейчас ему можно всё и ничего ему за это не делают, это лучший период в его жизни, мобилизует еще миллионы холопов, нефть и газ как качали так и качают, бабла на войну - куча, год..два и они наладят выпуск всякого дерьма, типа шахед или что покруче, которое бесконечно будет кошмарить Украину.
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20.04.2023 10:25
+3
Сила в нумерології.
Пізнай курсовий дзен:
64$/₽ 6+4=10,
73$/₽ 7+3=10,
82$/₽ 8+2=10,
91$/₽ 9+1 =10,
109$/₽ 1+0+9=10.
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20.04.2023 10:36
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20.04.2023 10:17 Відповісти
не найкращий стан справ Росії усвідомлює той екземпляр наполебздона, який сере у бункері...
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20.04.2023 10:17 Відповісти
це прекрасно, але я думаю, що путіну з його статками та можливостями глибоко байдуже, як там йдуть справи для росії, населення його обожнює та вмирає за нього сотнями на день..., у самої росії багато сильних та впливових союзників, для яких її дії це ознака сили, а не відсутність здорового глузду та прояв злочинної агресії, а також в неї повно таємних прихильників, як от всі країни Північної Америки й навіть північна Корея..., так що не треба робити з мухи слона..., двійника послали туди, щоб не відставати від нашого президента, заради картинки, а не чогось там, чого не існує...
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20.04.2023 10:17 Відповісти
Вмирають смертники, яких стратами та тортурами змушують іти на смерть. А решта населення за 8 років навіть одну область захопити не може, бо не бажає вмирати
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20.04.2023 10:33 Відповісти
"так собі" це для американця погано та ганьба, а для рашки - нормальний стан життя
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20.04.2023 12:33 Відповісти
"у самої росії багато сильних та впливових союзників" на єтом месте было особено ржачно особено еритрея,венесуела,гондурас...китай сам себе союзник,только на словах поддержка... ну может горстку транзисторов отсыпят да стекляный камуфляжик дадут.
а забыл вечных военных студентов бульбокомандос,хотя бульбооблатсь скорее оккупированая территория а не страна отдельная.
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20.04.2023 10:24 Відповісти
не, особо ржачно было тут:

а також в неї повно таємних прихильників, як от всі країни Північної Америки й навіть північна Корея...
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20.04.2023 10:38 Відповісти
Похоже х-лу всё равно, пока в США такая беззубая администрация которая вообще ничем не отвечает уже на агрессию против сбития их летательных аппаратов и похищения их же граждан на территории рф. Чего путину должно быть плохо? Наоборот, сейчас ему можно всё и ничего ему за это не делают, это лучший период в его жизни, мобилизует еще миллионы холопов, нефть и газ как качали так и качают, бабла на войну - куча, год..два и они наладят выпуск всякого дерьма, типа шахед или что покруче, которое бесконечно будет кошмарить Украину.
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20.04.2023 10:25 Відповісти
Сила в нумерології.
Пізнай курсовий дзен:
64$/₽ 6+4=10,
73$/₽ 7+3=10,
82$/₽ 8+2=10,
91$/₽ 9+1 =10,
109$/₽ 1+0+9=10.
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20.04.2023 10:36 Відповісти
На фото якщо не двійник, то трійник, але точно не #уйло
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20.04.2023 11:17 Відповісти
Там пукиных много

А какой именно не понимает. Не понятно.
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20.04.2023 11:44 Відповісти
 
 