Путін розуміє, що справи для Росії йдуть так собі, - Білий дім

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу заявила, що візит російського диктатора Путіна на окуповану територію України означає, що він усвідомлює не найкращий стан справ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Візит Путіна видається показником того, що вони (росіяни. - Ред.) знають: для Росії справи йдуть так собі. І Путін, схоже, дуже добре це знає", – наголосила Жан-П’єр.

"Він, найімовірніше, намагається підтримати власне населення, оскільки знає, що його армія не справляється зі своїми завданнями і не може досягти своїх цілей шляхом вторгнення в Україну, що ми спостерігали протягом останнього року", – додала вона.

Представниця Білого дому наголосила, що США ніколи не визнають будь-яких претензій Росії на суверенні території України.

"Ми дуже чітко про це заявили і будемо продовжувати це повторювати, тому ми також продовжуватимемо підтримувати Україну та український уряд", - зазначила вона.

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