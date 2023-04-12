Росіяни переконані у контрнаступі ЗСУ на Мелітополь та будують три лінії оборони на Запоріжжі, - розвідка Великої Британії
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Російські загарбники продовжують будувати велику лінійну оборону на Запоріжжі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
"Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати лінійну оборону в Запорізькій області на півдні України. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає Південне угруповання військ Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Росія наразі завершила створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі.
За даними розвідки Великої Британії, вони складаються з передньої лінії бойових позицій, а також двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км за тією, що попереду.
"Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість атаки на Мелітополь. Оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зараз зібрати ці ресурси", - підсумували у розвідці.
Будь ласка, зачекайте...
хіба що в Мелітополь з Бердянська по ній будуть набої носити
не буде й "сотен тисяч батарей", а будуть "розбирати" укріплення артою
Вона займалась розмінуванням для того, щоб брацкие рашавійська впевнено зайшли в Україну
а на погрози ядерною зброєю не реагувати, вже давно б путін нею вдарив би якщо хотів, не хоче бо не може.
тож, цієї карти не варто боятися, ворог всерівно нею зіграє.
та й якщо Українська армія піде на маца-кву, то мосКАЛі не так завзято будуть її обстрілювати У СВОЇХ МІСТАХ і НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ, як це вони роблять в Україні... а про застосування ядерної зброї по Українській армії, коли вона буде на території п е д е р а ц і ї, то і взагалі мови не може бути....
також нагадаю, що не так давно головний чех сказав, що якщо контр-наступ буде провалено, то буде дуже і дуже важко зібрати і організувати новий! то я би спочатку десять раз подумав куди контр-наступати.
ну але то мої такі думки, ідеї і я ні разу не військовий стратег!
Зброю куплять в военторзі, техніку накопають в шахтах під белгородом.
Україна буде тут зовсім не причем.
Київ має провести спеціальну миротворчу операцію на території кремля!
це дійсно схоже на надзвичайно глибоку ешелоновану оборону типу курської дуги - совіцька школа фортифікації із "укрєп. районами
Навіть і не знаю , чи приділяли копанню подібних канав скільки уваги , під час першої і другої світових війн .
Коли арта випалить все , в глиб десятків кілометрів від цих канав і зубів дракона , дуже сумніваюсь вони завадять просуванню військ . Хіба що затримають на деякий час , поки інженерна техніка буде їх загортати .
Саме тому наша арта в Бахмуті і на інших ділянках , і сидить - на голодному пайку . Бо накопичують бк .
А величезної прям , переваги у кацапні теж вже немає ,, кількісно вони дещо переважають , це правда , але в порівнянні з минулим літом , це - небо і земля .
На деяких ділянка фронту , як от в Бахмуті , або під Кремінною , вони створюють враження насиченості артою , за рахунок того що стягують її з інших ділянок , але на всьому фронті цього немає.
А мене в училищі вчили тому що - наступ розпочинається з масованої артпідготовки . Зі знищення артою ( рсзв ) вогневих точок , опорників ворога , КП , і так далі .
Може викладачі були якісь - неправильні .
у нас нет неиссякаемого количества БК для арты, нет смысла перепахивать артой наши поля.
артподготовка нужна, не спорю, но точечно по КП и скоплению техники
а тотальное закидывание артой, учитывая раздолбанность стволов, - только трата ресурса.
нужно заканчивать с тактикой 2-мировой (образно).
Выше Вы писали, про экономию арты в Бахмуте. На мой взгляд - это ошибка. Как раз под Бахмутом арта была очень нужна.
Я мав на увазі те що ті кацапські - лінії тувіно , а саме можливі ( найбільш зручні ) точки їх прориву , будуть прикриватись артилерією противника - з тилу , і вона заважатиме нашій інженерній техніці рвати ті гірлянди ..! І саме - знищення тієї арти я мав на увазі , коли казав - випалювати все . Тобто все те що нестиме загрозу нашій інженерній техніці , броні , і піхоті , яка йтиме вслід їй .
Класичний наступ це - ракетна атака , робота авіації , артпідготовка , далі броня , і далі - піхота ..
броня и пехота должна действовать вместе. арта и авиация должны прикрыкрывать, чтобы броня и пехота подошли в передовым рубежам противника, загоняя противника глубже в окопы и погашая оставшуюся арту противника
Ви самі розробили таку тактику , чи вам допоміг - зелений змій . ?? 😂 Бо на тверезу голову таке важко придумати .
прикрывать и бить по своим - это разные вещи...
прикрывать ПОДХОД к противнику, вести контр батарейную, если не всю арту противника уничтожили перед наступлением. после арта по передку замолкает и работает броня (лучше танки), пехота и остальная броня подходят ближе, ну и....
Отличительной чертой от простого наступления, является то, что сторона, намеренная перейти в масштабную контратаку, сперва максимально изматывает противника, выбивая из его рядов наиболее боеспособные и мобильные подразделения, используя при этом все преимущества, которые даёт заранее приготовленная и пристреленная позиция.
В процессе контрнаступления войска, неожиданно для противника, захватывают инициативу и навязывают свою волю противнику.
Наибольшие последствия для противника исходят из того, что в отличие от обороны, где тыловые подразделения оттянуты от линии фронта, наступающий противник подтягивает их как можно ближе, чтобы иметь возможность снабжать свои наступающие войска.
Когда натиск врага остановлен и части обороняющихся переходят в контрнаступление, тыловые подразделения экс-атакующих оказываются беззащитны и чаще всего попадают в окружение.
Кацапи молодці в єдиному - вчаться на наших помилках!..