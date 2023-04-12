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Велика Британія (3684) війна (56671) розвідка (3622)

Росіяни переконані у контрнаступі ЗСУ на Мелітополь та будують три лінії оборони на Запоріжжі, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запорізька

Російські загарбники продовжують будувати велику лінійну оборону на Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати лінійну оборону в Запорізькій області на півдні України. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає Південне угруповання військ Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія наразі завершила створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі.

За даними розвідки Великої Британії, вони складаються з передньої лінії бойових позицій, а також двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км за тією, що попереду.

"Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість атаки на Мелітополь. Оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зараз зібрати ці ресурси", - підсумували у розвідці.

Також читайте: Витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності, - Міноборони Великої Британії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Що ж ска заважало зельоній владі за 3 міс мінімум зробити хоч щось схоже на це?????
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12.04.2023 09:26
+29
зелена плесень навіть не збиралась шось робити крім шашликів
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12.04.2023 09:31
+18
До наступу вони ще 33 лінії побудують
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12.04.2023 09:20
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До наступу вони ще 33 лінії побудують
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12.04.2023 09:20 Відповісти
Вже викопали 70 км шанців для брацкой могили
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12.04.2023 09:22 Відповісти
та "таншея-колоссаль" - ідіотська, вони прикриває море

хіба що в Мелітополь з Бердянська по ній будуть набої носити

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12.04.2023 10:36 Відповісти
якщо наступ і буде то масований і з повітря
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12.04.2023 09:26 Відповісти
з повітря - ні, надто сильне ППО

не буде й "сотен тисяч батарей", а будуть "розбирати" укріплення артою
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12.04.2023 10:38 Відповісти
Що ж ска заважало зельоній владі за 3 міс мінімум зробити хоч щось схоже на це?????
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12.04.2023 09:26 Відповісти
Та повно інфи, ви без проблем зможете знайти відповід в інтернеті по цьому питанню…
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12.04.2023 09:29 Відповісти
що ЗЄ розмінував Перекоп і не підірвав Чонгарський міст і греблю ?

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12.04.2023 10:41 Відповісти
зелена плесень навіть не збиралась шось робити крім шашликів
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12.04.2023 09:31 Відповісти
»Шашлыки»и «день пААбеды» означали КАПИТУЛЯЦИЮ И СДАЧУ ЮГА , но ***** КИНУЛО СВОИХ КРОТОВ и ГНИД И ПОПЕРЛО по всем НАПРАВЛЕНИЯМ с особой жестокостью
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12.04.2023 20:45 Відповісти
Оманські договорняки!
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12.04.2023 09:44 Відповісти
наверное то же, что и за 8 лет "папередникам". привычки тяжело менять, а тратить бабло не на себя - так вообще.
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12.04.2023 20:24 Відповісти
Так « папаредники» минировали , а твои КЛОУНЫ МАРИОНЕТКИ - разминировали и расформировывали танковаые полки под Киевом, конфисковали клистроны и преследовали Марченко, Бурбу, Павловского, Грицакаи СПЕЦИАЛЬНО ВЫПОЛНЯЛИ ЗАКАЗ ***** , как и витькабандюкович на расстановку своих ВЫРОДКОВ САДИСТОВ КАЦАПСКИХ МРАЗОТ - Баканова Наумова Кулинича татарова …………
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12.04.2023 20:51 Відповісти
минировали-не-минировали и как минировали это вообще вопрос. кацапы за полгода понарыли окопов, понаставили всякой бетонной х*рни которую в общем-то прекрасно видно на кучу км. если бы так "минировали" все 8 лет, разминировать пришлось бы столько же, имхо. (ну или хотя бы запустили производство\переработку старых мин\снарядов). нужно просто признать, что никто не собирался воевать несмотря на кучу трупов, угрозы Хйла, оккупированные территории, Конституцию, законы, логику, и т.д. и т.п. (включая 90% мудрого народа) а самое грустное - что продолжили пилить все что пилится по инерции (и всем тоже это было норм) типа, если все плохо то нечего и собираться.
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13.04.2023 12:37 Відповісти
"зробити хоч щось?"

Вона займалась розмінуванням для того, щоб брацкие рашавійська впевнено зайшли в Україну
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13.04.2023 14:54 Відповісти
по хорошому б було правильно вдарити на бєлгород і не повертати російські території поки з наших не підуть.

а на погрози ядерною зброєю не реагувати, вже давно б путін нею вдарив би якщо хотів, не хоче бо не може.
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12.04.2023 09:33 Відповісти
Який бєлгарад,коли на своїй території не здатні збити фланги навколо Бахмута та Авдіївки.
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12.04.2023 09:59 Відповісти
Здатні. Ми або фланги збиваємо, або до контрнаступу готуємось
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12.04.2023 10:16 Відповісти
Або...або,тобто-ні.
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12.04.2023 10:22 Відповісти
Ніхто на Белгород вдарити не дозволить. Захід відразу припинить допомогу, а Росія оголосить війну і мобілізує ще сотні тисяч або навіть мільйон проти нас.
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12.04.2023 11:20 Відповісти
вони й так той мільйон відмобілізують, це добре видно по стратегії путіна - закидати м'ясом.

тож, цієї карти не варто боятися, ворог всерівно нею зіграє.
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12.04.2023 12:13 Відповісти
Захід все ще боїться давати далекобійні ракети або винищувачі, і ти серйозно віриш що Україні дозволять атакувати кордони Росії 1991 року?
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12.04.2023 17:08 Відповісти
Нє шоб до шашликів готуватись.
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12.04.2023 09:59 Відповісти
За всіма відчуттями контрнаступ буде розвиватися в сторону Москви. Так що подивимося, хто буде 9 Травня йти маршем по Червоній Площі.
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12.04.2023 10:05 Відповісти
Пусть строят! Никто в лоб атаковать не будет.
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12.04.2023 10:07 Відповісти
Так для того і будують,щоб скорегувати та направити контрнаступ у вигідному та очікуваному для них направленні.
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12.04.2023 10:19 Відповісти
Серед літературного гуртка ім арестовича хоч одна людина зі здоровим глуздом.
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12.04.2023 16:10 Відповісти
А как будут атаковать?
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12.04.2023 11:17 Відповісти
Самальоти літят - будєм всєх бамбіть!(c)
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12.04.2023 15:23 Відповісти
продовжуйте в тому ж дусі, мосКАЛі! а Україна тим часом зробить марш-кидок на мацкву і обнулить там всіх чекістів-сатаністів!!!! Україні на даний момент так званий контр-наступ на власній землі НЕВИГІДНИЙ, як не крути! бо на території України і вся недоармія кацапська сидить і вона до нього посилено готується, і навіть якщо буде успіх і їх розгромлять, то це тільки відтягне чергову війну, бо сатанинський центр буде збережено, який за десяток-другий років продасть смердючого газу і жижи ще на трильйон-другий доларів і знову організує чергову недоармію і війну. і я вас можу запевнити, що як тільки поточна війна "закінчиться", то захід моментально перейде в стан "бізнес, як звичайно" з мосКАЛями. та й навіть зараз захід активно веде бізнес з мосКАЛями.
та й якщо Українська армія піде на маца-кву, то мосКАЛі не так завзято будуть її обстрілювати У СВОЇХ МІСТАХ і НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ, як це вони роблять в Україні... а про застосування ядерної зброї по Українській армії, коли вона буде на території п е д е р а ц і ї, то і взагалі мови не може бути....
також нагадаю, що не так давно головний чех сказав, що якщо контр-наступ буде провалено, то буде дуже і дуже важко зібрати і організувати новий! то я би спочатку десять раз подумав куди контр-наступати.

ну але то мої такі думки, ідеї і я ні разу не військовий стратег!
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12.04.2023 10:13 Відповісти
Навіщо нам москва? В белгороді чи курську з'являться російські добровольчі загони.
Зброю куплять в военторзі, техніку накопають в шахтах під белгородом.
Україна буде тут зовсім не причем.
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12.04.2023 10:34 Відповісти
а нащо мосКАЛям потрібен був Київ рік назад??? вісім років назад??
Київ має провести спеціальну миротворчу операцію на території кремля!
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12.04.2023 23:47 Відповісти
Ешелонована оборона як на Курський дузі...Не гають часу,курви,поки Бахмутом відволікають.
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12.04.2023 10:15 Відповісти
Якщо не будують лінію оборони Маннергема з залізобетону в півтора метри а риють просто окопи - то їм вони не допоможуть. Абрамсами та Пантерами, ф-16 їх там просто позакопують, хто не встигне втекти до Криму.
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12.04.2023 10:27 Відповісти
щоб лінію Маннергейма побудувати треба було мати мізки, яких в каців немає

це дійсно схоже на надзвичайно глибоку ешелоновану оборону типу курської дуги - совіцька школа фортифікації із "укрєп. районами
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12.04.2023 10:45 Відповісти
Всі ці траншеї і "пірамідки гондона" - до сраки, кілометри мінних полів і десятки тисяч керованих фугасів - ось де справжня біда.
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12.04.2023 12:38 Відповісти
Саме так!ВТО буде все вирішувати на полі бою
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12.04.2023 13:35 Відповісти
Тактика , минулого століття ..
Навіть і не знаю , чи приділяли копанню подібних канав скільки уваги , під час першої і другої світових війн .
Коли арта випалить все , в глиб десятків кілометрів від цих канав і зубів дракона , дуже сумніваюсь вони завадять просуванню військ . Хіба що затримають на деякий час , поки інженерна техніка буде їх загортати .
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12.04.2023 10:54 Відповісти
Арта ніколи не випалить все. У нас немає стільки снарядів. Не кажучи вже про величезну перевагу артилерії яку мають росіяни.
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12.04.2023 11:18 Відповісти
Якраз - для наступу у нас стільки снарядів і є .
Саме тому наша арта в Бахмуті і на інших ділянках , і сидить - на голодному пайку . Бо накопичують бк .
А величезної прям , переваги у кацапні теж вже немає ,, кількісно вони дещо переважають , це правда , але в порівнянні з минулим літом , це - небо і земля .
На деяких ділянка фронту , як от в Бахмуті , або під Кремінною , вони створюють враження насиченості артою , за рахунок того що стягують її з інших ділянок , але на всьому фронті цього немає.
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12.04.2023 11:30 Відповісти
Тут должна работать не арта, она малоэффективна для таких целей. Это работа для инженерных машин. Они существуют, но чтоб они могли работать, нужно отогнать врага далеко от этой каменной гирлянды. Иначе эти инженерные машины будут подбиты.
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12.04.2023 11:27 Відповісти
Так відганяти ворога від гірлянди , якраз і - задача артилерії ..
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12.04.2023 11:32 Відповісти
арта эффективна в первую очередь против нападающих на открытой местности, а у Вас все наоборот
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12.04.2023 15:28 Відповісти
Та невже ?
А мене в училищі вчили тому що - наступ розпочинається з масованої артпідготовки . Зі знищення артою ( рсзв ) вогневих точок , опорників ворога , КП , і так далі .
Може викладачі були якісь - неправильні .
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12.04.2023 20:11 Відповісти
неправильные. 1 в 1 как у кацапов.

у нас нет неиссякаемого количества БК для арты, нет смысла перепахивать артой наши поля.

артподготовка нужна, не спорю, но точечно по КП и скоплению техники
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12.04.2023 20:25 Відповісти
Вы своим коментарием отвечали по теме кацапских окопов и гирлянд. Бить артой по окопам - смысла мало, по броня стоящей в капонирах - также (тут Эскалибуры нужны).
а тотальное закидывание артой, учитывая раздолбанность стволов, - только трата ресурса.
нужно заканчивать с тактикой 2-мировой (образно).

Выше Вы писали, про экономию арты в Бахмуте. На мой взгляд - это ошибка. Как раз под Бахмутом арта была очень нужна.
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12.04.2023 20:35 Відповісти
Так я і не казав що треба стріляти артою по окопах , до того ж здебільшого порожніх , бо не вистачить ніяких військ щоб заповнити ними багато десятків км тих окопів , та ще й серед голого степу .. Їх нарили стільки , здебільшого , на мою думку - аби освоїти ( розікрасти ) кошти ..
Я мав на увазі те що ті кацапські - лінії тувіно , а саме можливі ( найбільш зручні ) точки їх прориву , будуть прикриватись артилерією противника - з тилу , і вона заважатиме нашій інженерній техніці рвати ті гірлянди ..! І саме - знищення тієї арти я мав на увазі , коли казав - випалювати все . Тобто все те що нестиме загрозу нашій інженерній техніці , броні , і піхоті , яка йтиме вслід їй .
Класичний наступ це - ракетна атака , робота авіації , артпідготовка , далі броня , і далі - піхота ..
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12.04.2023 20:57 Відповісти
ну да, у Вас классическое наступление именно по кацапскому (совковому) варианту.

броня и пехота должна действовать вместе. арта и авиация должны прикрыкрывать, чтобы броня и пехота подошли в передовым рубежам противника, загоняя противника глубже в окопы и погашая оставшуюся арту противника
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12.04.2023 21:19 Відповісти
Тобто броня і піхота - вперьод на амбразури , а авіація і арта будуть їх прикривати . І лупити по своїй наступаючій броні і піхоті . Ну ну .. !
Ви самі розробили таку тактику , чи вам допоміг - зелений змій . ?? 😂 Бо на тверезу голову таке важко придумати .
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12.04.2023 21:28 Відповісти
ну не знаю, как у Вас с зеленим змієм...
прикрывать и бить по своим - это разные вещи...
прикрывать ПОДХОД к противнику, вести контр батарейную, если не всю арту противника уничтожили перед наступлением. после арта по передку замолкает и работает броня (лучше танки), пехота и остальная броня подходят ближе, ну и....
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12.04.2023 21:43 Відповісти
Нє, ну чому саме зелений змій? Цілком можливо, Ваш опонент надихається кацапським кіношлаком. Або мемуарами вєлікага стратега жюкава...
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12.04.2023 23:58 Відповісти
До речі , згадав , американці в Іраку теж діяли за " кацапсько -совковою " тактикою , коли війська Саддама випалювали авіацією і ракетами близько двох діб , перш ніж рушила піхота з танками .
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12.04.2023 21:36 Відповісти
вот это то, что Вам в училище преподносили как артподготовку
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12.04.2023 21:45 Відповісти
Эти три уровня обороны давным давно построены, британскую разведку информируют британские учёные.🤓
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12.04.2023 11:43 Відповісти
Контрнаступление - разновидность наступления - одного из основных видов военных действий (наряду с обороной и встречным боем).

Отличительной чертой от простого наступления, является то, что сторона, намеренная перейти в масштабную контратаку, сперва максимально изматывает противника, выбивая из его рядов наиболее боеспособные и мобильные подразделения, используя при этом все преимущества, которые даёт заранее приготовленная и пристреленная позиция.

В процессе контрнаступления войска, неожиданно для противника, захватывают инициативу и навязывают свою волю противнику.

Наибольшие последствия для противника исходят из того, что в отличие от обороны, где тыловые подразделения оттянуты от линии фронта, наступающий противник подтягивает их как можно ближе, чтобы иметь возможность снабжать свои наступающие войска.

Когда натиск врага остановлен и части обороняющихся переходят в контрнаступление, тыловые подразделения экс-атакующих оказываются беззащитны и чаще всего попадают в окружение.
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12.04.2023 12:10 Відповісти
не ламайте психику людей, зараженных марафоновирусом
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12.04.2023 12:32 Відповісти
Молодец,наступать будем в интернете,там будет без потерь и всё захватим и всех уничтожим.
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12.04.2023 12:39 Відповісти
Что то подобное или лучше наши должны с нового года возводить подКраматорском.Что бы наши могли занять подготовленные позиции,а не рыть под огнём окопы.Если этого не сделают,это будет большим разочарованием в нашем командовании.
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12.04.2023 12:35 Відповісти
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12.04.2023 12:37 Відповісти
одні будують дороги,другі оборонні лінії.Вам це щось не нагадує?
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12.04.2023 15:37 Відповісти
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12.04.2023 16:37 Відповісти
не повезло кацапам что у них нету такого кулебы с улыбкой
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12.04.2023 16:39 Відповісти
Зате їм пощастило мати Говорящу Коняку.
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12.04.2023 23:42 Відповісти
А чи не можна віддати кацапам те саме,що вони дали: зробити так,щоби самі розмінували свої мінні загородження, зняти війська з оборонних укріплень,відвести вглиб свої війська по напряму на Крим?
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12.04.2023 17:01 Відповісти
Дивно, а чому "українська влада" не вірила в російський наступ і так само не діяла по обороні від російської атаки зі сторони Криму, Білорусі, та рос території ?!

Кацапи молодці в єдиному - вчаться на наших помилках!..
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12.04.2023 21:33 Відповісти
на жаль...
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12.04.2023 21:35 Відповісти
Чому це не вірила? вона знала, але нам не сказала і клала дороги.
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12.04.2023 23:17 Відповісти
Ну что сказать? Шмыгаль уже брякнул что контрнаступление может быть летом. Но не надо быть большим стратегом, чтобы понять что задержка контрнаступления дает возможность рашистам строить высокоэшелонированную оборону которую ох как будет тяжело пробить. Они ведь тоже не сидят сложа руки. Там мясо не только идет в атаки но еще и копает рвы как проклятые.
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12.04.2023 23:44 Відповісти
Я от читаю багато скепичних зауважень відносно цих ліній оборони. Нічого смішного тут немає. Ці лінії дозволяють кацапам тримати там менше ообового складу, а покривати цю лінію оборони лише артилерією. При такій обороні ніяка техніка з наскоку не пройде. А в місцях розблокування цих оборонних споруд накопичиться багато наступальної техніки, яка може бути легко знищена артилерією. Звільнений з цього місця контингент каапів може підсилити інші ділянки фронту. Це також дозволяє кацапам пердбачити та локалізувати напрямки українського наступу і зосередити більше особового складу та артилерії на цих напрямках. Менше з тим картина дуже печальна. Не потрібно недооцінювати ворога.
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13.04.2023 05:02 Відповісти
 
 