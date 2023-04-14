Интенсивность боевых действий в Украине возрастет в ближайшие недели, - разведка Эстонии

Разведка Эстонии считает, что в ближайшие недели в Украине произойдет эскалация военных действий – и речь идет не только о вероятном контрнаступлении ВСУ, но и об усилении интенсивности российских атак.

Об этом сказал на брифинге командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Гросберг отметил, что в 2022 году в конце апреля и начале мая в Украине также резко усиливалась интенсивность военных действий.

Сейчас на линии фронта наблюдается передислокация войск страны-агрессора, которая может означать, что россияне продолжают готовиться к возможному наступлению ВСУ, сказал он.

При этом, считает разведка Эстонии, Россия по-прежнему удерживает инициативу, хотя, по данным аналитиков, ей уже не хватает ресурсов для нанесения ударов по всей линии фронта. Это, однако, не означает, что РФ не может начать наступление на отдельных участках, хотя атакам одновременно на нескольких направлениях препятствуют колоссальные потери в живой силе и технике, полагает Гросберг.

По его данным, потери РФ превысили 2000 танков, другой бронетехники – суммарно более 10 000 машин. Такие потери превышают возможности России восполнять убыль за счет собственного производства или внешних закупок, однако старой техники на ее складах хватит для ведения войны как минимум до конца 2023 года.

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