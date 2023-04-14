Россия потеряла в Украине большую часть подразделений спецназначения, - The Washington Post

Издание The Washington Post после изучения "слитых" секретных документов Пентагона считает, что российские подразделения специального назначения истощены войной в Украине, и Москве понадобятся годы, чтобы их восстановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Силы спецназа России, предназначенные для тайных действий в тылу, использовали в качестве пехоты, и в результате они понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, отмечает издание. Американские аналитики объясняют такие оценки тем, что, по их мнению, российские командиры слишком полагаются на специализированные подразделения.

Обычно спецназ получает тайные и рискованные задачи – в качестве примера американское издание приводит приказ захватить президента Украины Владимира Зеленского. Но после начала войны в феврале прошлого года российские командиры "стремились воспользоваться моментом" и приказали элитным силам спецназа вступить в прямое сражение, отмечает Washington Post.

По словам наблюдателей, быстрое истощение подразделений российского спецназа изменило динамику войны с самого начала, серьезно ограничив способность Москвы использовать секретные тактики для поддержки привычных боевых операций. Американские чиновники в своих оценках считают, что огромные потери, понесенные этими подразделениями, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские военные силы.

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В качестве доказательств среди слившихся в интернет документов содержатся спутниковые снимки. Так, по снимку военной базы, которую использует 22-я отдельная бригада спецназа на юге России, американские чиновники пришли к выводу, что вернувшиеся из Украины летом 2022 года четыре из пяти бригад спецназа понесли значительные потери. По оценкам специалистов, 22-я и две другие бригады спецназа понесли потери на уровне 90-95%, отмечает WP.

Проблемы России усложняет утрата опыта среди ее элитных сил. Военнослужащие спецназа нуждаются в не менее четырех лет специализированной подготовки, говорится в американских документах, в которых приходят к выводу, что Москве может понадобиться целых десять лет, чтобы восстановить эти подразделения.

В документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибли или ранены. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".

Оценки правительства США согласуются с наблюдениями аналитиков. Роб Ли, военный эксперт по России и старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики, говорит, что из-за того, что российская мотострелковая пехота оказалась неэффективной, командиры пытались компенсировать это, выдвинув элитные воздушно-десантные подразделения, морскую пехоту и спецназ на передовую - в частности во время неудачной попытки захватить Киев и кампании на востоке и юге. Эта стратегия имела мгновенные последствия, говорит Ли. Российские командиры, потеряв лучше всего подготовленных бойцов, потеряли также и ценные навыки, которые имели эти войска, в том числе сбор разведданных, от начала вторжения до прошлой осени.

Расходы Россией своих элитных войск будут иметь каскадные последствия, говорится в документах - в частности, утрату способности обучать военизированные группы нетрадиционной тактике ведения войны, "которую Россия использовала для продвижения своих интересов за границей".