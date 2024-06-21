Дело Червинского: Судебное разбирательство будет закрытым
Рассмотрение дела полковника ССО Романа Червинского в целом будет проводиться в закрытом режиме без допуска средств массовой информации, сторонних наблюдателей, граждан, поддерживающих экс-разведчика. Такое решение сегодня было принято Кировоградским районным судом Кировоградской области.
Об этом заявил адвокат Червинского Андрей Иосифов в комментарии журналистам по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ.
"Все, что мы видели в течение нескольких последних судебных заседаний - своеобразные провокации, направленные на то, чтобы не допустить всех вас в зал судебных заседаний, чтобы ограничить в праве на выступления, во времени на выступления адвокатов, чтобы не выслушать других защитников - все это было исключительно направлено на то, чтобы проводить рассмотрение судебного заседания в закрытом режиме. Я об этом говорил во время судебного заседания и повторюсь: возможно рассмотрение только одного тома уголовного производства в закрытом судебном заседании, потому что он - под грифом "секретно". Ни свидетели, со стороны обвинения, ни свидетели со стороны защиты, ни документы стороны обвинения, ни документы защитников не имеют какого-либо грифа "секретно" для того, чтобы проводить их рассмотрение именно в закрытом режиме. То есть, я уверен на 100%, что закрытое судебное разбирательство исключительно для того, чтобы вообще сделать невозможным присутствие прессы на судебных заседаниях, и всех тех, кто поддерживает Романа", - сказал защитник.
Адвокаты подали ряд ходатайств об истребовании документов и допросах свидетелей. Они были удовлетворены частично.
Судьи постановили истребовать у Воздушных Сил ВСУ, у Государственного космического агентства и других соответствующих органов информацию о воздушной разведке, которую могла осуществлять Россия перед обстрелом. Также результаты служебного расследования относительно того, почему не сработала во время обстрела аэродрома "Канатово" в июле 2022 года противовоздушная оборона.
Но ходатайство по ряду важных документов, по словам адвоката, судьи все же не удовлетворили.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
