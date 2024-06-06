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суд (24810) Червинский (134)

Суд в Кропивницком отклонил заявления поручителей и оставил Червинского под стражей

червінський

Коллегия судей Кировоградского районного суда в Кропивницком оставила под стражей полковника Романа Червинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В суд поступили полсотни заявлений о взятии на поруки Червинского. 30 поручителей присутствовали на заседании.

Прокурор Ярослав Гаврищук просил суд избрать для Червинского меру пресечения в виде содержания под стражей.

Спустя почти четыре часа, после возвращения из совещательной комнаты, судья Игорь Гершкул зачитал решение: "Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Заявления о желании взять Червинского Романа Григорьевича на поруки оставить без удовлетворения".

Читайте также: Апелляционный суд оставил Червинского под стражей

Будут ли обжаловать решение суда, адвокаты решат, посоветовавшись с Червинским, сказал адвокат Константин Глоба. Следующее заседание назначили на 14 июня.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация относительно "вагнеровцев" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
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Топ комментарии
+32
Свободу Червінському, - буцигарню зеленій зраді.
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06.06.2024 22:38
+25
Разом із прокурором Гаврищуком, який просив суддів залишити Червінського під вартою у клоповнику.
Рашистських покидьків тримають в набагато кращих умовах.
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06.06.2024 22:48
+23
судьи тупо работают на Зе и Ермачелло, при смене власти надо посадить этих тварей с конфискацией имущества, чтоб хоть как-то боялись остальные "судьи" за несправедливые и заказные дела.....
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06.06.2024 22:39
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Свободу Червінському, - буцигарню зеленій зраді.
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06.06.2024 22:38 Ответить
На початку війни Сашка Білика вбили, а тепер Червінського хочуть доконати, змість того щоб вони били і досить успішно кацапонаволоч.
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06.06.2024 22:39 Ответить
судьи тупо работают на Зе и Ермачелло, при смене власти надо посадить этих тварей с конфискацией имущества, чтоб хоть как-то боялись остальные "судьи" за несправедливые и заказные дела.....
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06.06.2024 22:39 Ответить
....На цей раз суддями були... Родная суддівська говень для їх земляка Татарова. Рік назад він одного з братів суддів завчасно зробив головою апеляційного суду. План Б.
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07.06.2024 05:23 Ответить
Пора вже того суддю брати за ''білі рученьки''
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06.06.2024 22:41 Ответить
Разом із прокурором Гаврищуком, який просив суддів залишити Червінського під вартою у клоповнику.
Рашистських покидьків тримають в набагато кращих умовах.
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06.06.2024 22:48 Ответить
Тетяна Дубровська:

"Коли в суді коротка перерва, ми можемо поспілкуватись з розвідником Червінським і зафіксувати який він покусаний КЛОПАМИ!!!
ТОРТУРИ ГЕРОЯ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ І ЦЕ В УКРАЇНІ!!! НЕ В ПОЛОНІ!!! "
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06.06.2024 22:51 Ответить
Костянтин Глоба, адвокат:

"Тримання під вартою залишили. Надалі ані суду, ані процесу не буде…

Червінський прокоментував коротко: «Це вже вирок»…"
Без доведеної вини. Без права застави.

07.06.2024 411-та ніч в полоні в одиночній камері без права застави.
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07.06.2024 09:19 Ответить
Free Roman Chervinsciy
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06.06.2024 22:47 Ответить
Ски, ски, ски - де наш Піночет?!
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06.06.2024 22:48 Ответить
Пішов послом.
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06.06.2024 22:53 Ответить
Судді вже собі містечко для подальшого життя підготували в Барвіхє чи в Ростові?Бо можна потім не всигнути,після зміни влади.Не всім так повезе,як судді Кірєєву,а ФСБшний щур Єрмак,коли тікатиме, використані презервативи за собою в орду не потащить.
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06.06.2024 22:55 Ответить
Якщо розвалиться расєя то нікуди суддям після війни тікати. Вони там нікому не потрібні
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07.06.2024 06:10 Ответить
Что так ненавидит его ермак?
Раскрыл госизмену? Договорняки?
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06.06.2024 23:05 Ответить
Боїться щоб часом не зорганізував ще якийсь атентат
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07.06.2024 06:11 Ответить
Приклад чергового злочину залєрмака!!!
Татаров гадить!
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06.06.2024 23:05 Ответить
в Кропивницькому рулять бандюки, в судах теж
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06.06.2024 23:28 Ответить
А чого хотіли, дякуйте тим що поржали... А пора вже їх стирати...
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06.06.2024 23:31 Ответить
Ганьба владі, свободу Червінському.
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06.06.2024 23:51 Ответить
Як би вкрав міліард , вже давно би вийшов
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07.06.2024 01:56 Ответить
Очевидно що він буде сидіти поки буде ця банда у владі. А от якби вкрав на оборонці кілька міліардів - уже був би в Монако з листом від ГУР
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07.06.2024 02:51 Ответить
Бо портновські судді- спадкова мафія:

https://texty.org.ua/fragments/103138/batko-suddi-z-suddivskoyi-dynastiyi-yaku-obraly-do-vrp-zasudyv-voyaka-upa-do-straty/
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07.06.2024 03:51 Ответить
Це ж як боїться мафіозна агентура в ОПг презідента одну людину,що готова тримати його вічно.Нешановні виборці "зе" ви хоч розумієте кого ви привели до влади своїм тупим вибором.
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07.06.2024 05:03 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лозунг: голосував за ЗЕ - на фронт !!!!!!!!!!!!
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07.06.2024 10:25 Ответить
А був би попом МП давно відпустили, а так розвідник.
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07.06.2024 05:36 Ответить
Поки дует буде банкувати на Банковій, Роман буде під вартою. Особистий ворог. Ось відомий інфоциган Бені (гаварящая жопа ) чого мається в СІЗО, бо був безпосередньо причетний до спецоперації ФСБ і Козиря по дискредитації Байдена і розвязав язика. А Нестор ну просто чахне в невідомості і теж в СІЗО. Для самого Нестора арешт був повною несподіванкою, судячи з розгубленого виразу морди. А чому ? Ще до війни один з його кулка, теж нардеп але від слуг. розповідав, як вони під водітельством Дерьмака та Мертвечука із залученням всього спектру " авторитетних бізнесменів" готуються повертати взад велике родовище газу. Щойно першийзам льохи Джилі повідомляв. що призначили експертизу, яка буде встановлювати чи є в піз......жі Нестора за останні роки такий склад злочину як державна зрада.
Залізні маски дуету.
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07.06.2024 05:38 Ответить
Кілька слів по методі слідства ДБР. ОГПУ проводило на початку 30 років операцію по ліквідації українських письменників. Відомо, що в основному автором доносів був Юринець. Бажан, Копиленко, Корнійчук теж доклали руки. Але по кожній справі призначалась експертиза творчості кожного з письменників. Імена так званих експертів не озвучувались. Історики встановили, що це була невелика група московських графоманів, які шикувались біля відомого покровителя літераторів Генріха Ягоди, той керував процесом безпосередньо через свого другана Балицького. Це було ще до конвеєєра трійок, необхідні були відкриті процеси. Ясна річ, що експерти свідчили, що творчість не відповідає лінії партії і проповідує дрібнобуржуазний націоналізм. Рідко кому пощастило вижити.
Зараз ФСБ теж взяло за правило по справах по держзраді проводити експертизи постів в інтернеті, їх проводять різномастні викладачі вишів. І ось вже ДБР устами першого зама бахвалиться, що і вони теж призначають такі експертизи в справах по держзраді. Тенденція, однако.
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07.06.2024 06:14 Ответить
"Справа" Офіцера Червінського--реальне ставлення чинної зрадницької влади до війни.
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07.06.2024 08:57 Ответить
На жаль, радикальні патріоти типу Сергія Лісника-Мужчіля в Україні закінчились і нема кому привести цих "суддів" з прокурвами до тями.
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07.06.2024 09:13 Ответить
коли прийде українська влада гершкул має сісти на довічне
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07.06.2024 09:22 Ответить
"А что народ?
Народ БЄЗМОЛВСТВУЄТ"...
І цей "нарід" влада має в усіх уявних позах з особливими збоченнями.
Бидлота. "Абинєпорох"
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07.06.2024 09:36 Ответить
Народ-ще так...
А офіцери,де їх як честь? Чекають,поки по кожному пройдуться?
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07.06.2024 10:00 Ответить
Отож.
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07.06.2024 10:02 Ответить
Вони, бачте, "внє палітікі".
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07.06.2024 10:11 Ответить
Хай живе найгуманніший в світі суд в Кропивницькому! А суддям бажаю в один прекрасний день опинитись на лаві підсудних...
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07.06.2024 11:04 Ответить
скоты зелёные
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07.06.2024 11:16 Ответить
 
 