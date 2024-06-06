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Суд у Кропивницькому відхилив заяви поручителів та залишив Червінського під вартою

червінський

Колегія суддів Кіровоградського районного суду у Кропивницькому залишила під вартою полковника Романа Червінського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

До суду надійшли півсотні заяв про взяття на поруки Червінського. 30 поручителів були присутні на засіданні.

Прокурор Ярослав Гаврищук просив суд обрати для Червінського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Через майже чотири години, після повернення з нарадчої кімнати, суддя Ігор Гершкул зачитав рішення: "Суд постановив: клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою задовольнити. Заяви про бажання взяти Червінського Романа Григоровича на поруки залишити без задоволення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Червінського під вартою

Чи оскаржуватимуть рішення суду, адвокати вирішать, порадившись з Червінським, сказав адвокат Костянтин Глоба. Наступне засідання призначили на 14 червня.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Автор: 

суд (11684) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+32
Свободу Червінському, - буцигарню зеленій зраді.
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06.06.2024 22:38
+25
Разом із прокурором Гаврищуком, який просив суддів залишити Червінського під вартою у клоповнику.
Рашистських покидьків тримають в набагато кращих умовах.
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06.06.2024 22:48
+23
судьи тупо работают на Зе и Ермачелло, при смене власти надо посадить этих тварей с конфискацией имущества, чтоб хоть как-то боялись остальные "судьи" за несправедливые и заказные дела.....
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06.06.2024 22:39
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Свободу Червінському, - буцигарню зеленій зраді.
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06.06.2024 22:38 Відповісти
На початку війни Сашка Білика вбили, а тепер Червінського хочуть доконати, змість того щоб вони били і досить успішно кацапонаволоч.
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06.06.2024 22:39 Відповісти
судьи тупо работают на Зе и Ермачелло, при смене власти надо посадить этих тварей с конфискацией имущества, чтоб хоть как-то боялись остальные "судьи" за несправедливые и заказные дела.....
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06.06.2024 22:39 Відповісти
....На цей раз суддями були... Родная суддівська говень для їх земляка Татарова. Рік назад він одного з братів суддів завчасно зробив головою апеляційного суду. План Б.
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07.06.2024 05:23 Відповісти
Пора вже того суддю брати за ''білі рученьки''
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06.06.2024 22:41 Відповісти
Разом із прокурором Гаврищуком, який просив суддів залишити Червінського під вартою у клоповнику.
Рашистських покидьків тримають в набагато кращих умовах.
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06.06.2024 22:48 Відповісти
Тетяна Дубровська:

"Коли в суді коротка перерва, ми можемо поспілкуватись з розвідником Червінським і зафіксувати який він покусаний КЛОПАМИ!!!
ТОРТУРИ ГЕРОЯ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ І ЦЕ В УКРАЇНІ!!! НЕ В ПОЛОНІ!!! "
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06.06.2024 22:51 Відповісти
Костянтин Глоба, адвокат:

"Тримання під вартою залишили. Надалі ані суду, ані процесу не буде…

Червінський прокоментував коротко: «Це вже вирок»…"
Без доведеної вини. Без права застави.

07.06.2024 411-та ніч в полоні в одиночній камері без права застави.
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07.06.2024 09:19 Відповісти
Free Roman Chervinsciy
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06.06.2024 22:47 Відповісти
Ски, ски, ски - де наш Піночет?!
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06.06.2024 22:48 Відповісти
Пішов послом.
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06.06.2024 22:53 Відповісти
Судді вже собі містечко для подальшого життя підготували в Барвіхє чи в Ростові?Бо можна потім не всигнути,після зміни влади.Не всім так повезе,як судді Кірєєву,а ФСБшний щур Єрмак,коли тікатиме, використані презервативи за собою в орду не потащить.
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06.06.2024 22:55 Відповісти
Якщо розвалиться расєя то нікуди суддям після війни тікати. Вони там нікому не потрібні
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07.06.2024 06:10 Відповісти
Что так ненавидит его ермак?
Раскрыл госизмену? Договорняки?
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06.06.2024 23:05 Відповісти
Боїться щоб часом не зорганізував ще якийсь атентат
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07.06.2024 06:11 Відповісти
Приклад чергового злочину залєрмака!!!
Татаров гадить!
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06.06.2024 23:05 Відповісти
в Кропивницькому рулять бандюки, в судах теж
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06.06.2024 23:28 Відповісти
А чого хотіли, дякуйте тим що поржали... А пора вже їх стирати...
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06.06.2024 23:31 Відповісти
Ганьба владі, свободу Червінському.
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06.06.2024 23:51 Відповісти
Як би вкрав міліард , вже давно би вийшов
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07.06.2024 01:56 Відповісти
Очевидно що він буде сидіти поки буде ця банда у владі. А от якби вкрав на оборонці кілька міліардів - уже був би в Монако з листом від ГУР
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07.06.2024 02:51 Відповісти
Бо портновські судді- спадкова мафія:

https://texty.org.ua/fragments/103138/batko-suddi-z-suddivskoyi-dynastiyi-yaku-obraly-do-vrp-zasudyv-voyaka-upa-do-straty/
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07.06.2024 03:51 Відповісти
Це ж як боїться мафіозна агентура в ОПг презідента одну людину,що готова тримати його вічно.Нешановні виборці "зе" ви хоч розумієте кого ви привели до влади своїм тупим вибором.
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07.06.2024 05:03 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лозунг: голосував за ЗЕ - на фронт !!!!!!!!!!!!
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07.06.2024 10:25 Відповісти
А був би попом МП давно відпустили, а так розвідник.
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07.06.2024 05:36 Відповісти
Поки дует буде банкувати на Банковій, Роман буде під вартою. Особистий ворог. Ось відомий інфоциган Бені (гаварящая жопа ) чого мається в СІЗО, бо був безпосередньо причетний до спецоперації ФСБ і Козиря по дискредитації Байдена і розвязав язика. А Нестор ну просто чахне в невідомості і теж в СІЗО. Для самого Нестора арешт був повною несподіванкою, судячи з розгубленого виразу морди. А чому ? Ще до війни один з його кулка, теж нардеп але від слуг. розповідав, як вони під водітельством Дерьмака та Мертвечука із залученням всього спектру " авторитетних бізнесменів" готуються повертати взад велике родовище газу. Щойно першийзам льохи Джилі повідомляв. що призначили експертизу, яка буде встановлювати чи є в піз......жі Нестора за останні роки такий склад злочину як державна зрада.
Залізні маски дуету.
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07.06.2024 05:38 Відповісти
Кілька слів по методі слідства ДБР. ОГПУ проводило на початку 30 років операцію по ліквідації українських письменників. Відомо, що в основному автором доносів був Юринець. Бажан, Копиленко, Корнійчук теж доклали руки. Але по кожній справі призначалась експертиза творчості кожного з письменників. Імена так званих експертів не озвучувались. Історики встановили, що це була невелика група московських графоманів, які шикувались біля відомого покровителя літераторів Генріха Ягоди, той керував процесом безпосередньо через свого другана Балицького. Це було ще до конвеєєра трійок, необхідні були відкриті процеси. Ясна річ, що експерти свідчили, що творчість не відповідає лінії партії і проповідує дрібнобуржуазний націоналізм. Рідко кому пощастило вижити.
Зараз ФСБ теж взяло за правило по справах по держзраді проводити експертизи постів в інтернеті, їх проводять різномастні викладачі вишів. І ось вже ДБР устами першого зама бахвалиться, що і вони теж призначають такі експертизи в справах по держзраді. Тенденція, однако.
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07.06.2024 06:14 Відповісти
"Справа" Офіцера Червінського--реальне ставлення чинної зрадницької влади до війни.
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07.06.2024 08:57 Відповісти
На жаль, радикальні патріоти типу Сергія Лісника-Мужчіля в Україні закінчились і нема кому привести цих "суддів" з прокурвами до тями.
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07.06.2024 09:13 Відповісти
коли прийде українська влада гершкул має сісти на довічне
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07.06.2024 09:22 Відповісти
"А что народ?
Народ БЄЗМОЛВСТВУЄТ"...
І цей "нарід" влада має в усіх уявних позах з особливими збоченнями.
Бидлота. "Абинєпорох"
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07.06.2024 09:36 Відповісти
Народ-ще так...
А офіцери,де їх як честь? Чекають,поки по кожному пройдуться?
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07.06.2024 10:00 Відповісти
Отож.
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07.06.2024 10:02 Відповісти
Вони, бачте, "внє палітікі".
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07.06.2024 10:11 Відповісти
Хай живе найгуманніший в світі суд в Кропивницькому! А суддям бажаю в один прекрасний день опинитись на лаві підсудних...
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07.06.2024 11:04 Відповісти
скоты зелёные
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07.06.2024 11:16 Відповісти
 
 