Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного, - Бутусов
Суд відмовився приймати будь-які докази на користь командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами Бутусова, генерал Віктор Ганущак приїхав виступити особисто на захист свого підлеглого - але судді відмовились його заслухати.
"Тобто командир Червінського дав покази у справі, що ніякого перевищення службових повноважень не було, взяв усю відповідальність на себе. Тобто у справі відсутня навіть сама подія злочину! Але суд відмовився приймати будь-які докази та свідчення на користь підозрюваного військовослужбовця, і відверто фальсифікує справу. Тому судді Юрдига, Фрис та Мельник залишили Червінського під вартою по цій абсолютно вигаданій справі", - зазначив журналіст.
"Хочу нагадати, що відкриті російські агенти, депутати ОПЗЖ, довірена особа Медведчука Нестор Шуфрич, ексголова СБУ Іван Баканов, який виконував завдання ФСБ РФ згідно з кримінальною справою СБУ, знаходяться на свободі і не мають жодних обмежень, бо діюча влада їх відверто захищає від будь-яких кримінальних справ.
Президент Зеленський та голова офісу Єрмак створили систему відвертого беспредела та порушення законів, така фальсифікація кримінальної справи. Для захисту своїх прав покладатись на закон не варто, показує Зеленський, захищатись треба на власний розсуд, бо суд буде працювати не по закону, а по дзвінку з Банкової", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX6FiRIOrK8ZYtw7vV2HjjK-2NCc4_PCVaUmoYVIOsH_92MRBrk59baH3jPFp6ta5QQqEEbzz_QLtfXlHST0RW3IGFSLxPIBmTkO39oB3ikp_DyqX_g-djY5GJcPGJPV6VfyxlIUpXEJZ6MZQ2IugmGwm9D8hT4B256GElUHYjNrA&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов
Судове засідання у справі полковника ССО ЗСУ Червінського оголосили закритим, і Червінського залишили під вартою на два місяці.
Генерал Віктор Ганущак приїхав виступити особисто на захист свого підлеглого - але судді відмовились його заслухати. Тобто командир Червінського дав покази у справі, що ніякого перевищення службових повноважень не було, взяв усю відповідальність на себе. Тобто у справі відсутня навіть сама подія злочину!
Але суд відмовився приймати будь-які докази та свідчення на користь підозрюваного військовослужбовця й відверто фальсифікує справу. Тому в цій абсолютно вигаданій справі судді Юрдига, Фрис та Мельник залишили Червінського під вартою.
Хочу нагадати, що відкриті російські аґенти - депутати ОПЗЖ, довірена особа Медведчука Нестор Шуфрич, екс-голова СБУ Іван Баканов, який виконував завдання ФСБ рф згідно з кримінальною справою СБУ, - на свободі й не мають жодних обмежень, чинни влада відверто захищає їх від будь-яких кримінальних справ.
Президент Зеленський і голова офісу Єрмак створили систему відвертого свавілля й порушення законів. Така фальсифікація кримінальної справи свідчить про те, що для захисту своїх прав покладатися на закон не варто, захищатися треба на власний розсуд, бо суд чинитиме не за законом, а за дзвінком з Банкової.
https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZX6FiRIOrK8ZYtw7vV2HjjK-2NCc4_PCVaUmoYVIOsH_92MRBrk59baH3jPFp6ta5QQqEEbzz_QLtfXlHST0RW3IGFSLxPIBmTkO39oB3ikp_DyqX_g-djY5GJcPGJPV6VfyxlIUpXEJZ6MZQ2IugmGwm9D8hT4B256GElUHYjNrA&__tn__=-]K-R Taras Chornovil
Київський [апеляційний - закреслено] окупаційний суд Зеленського-Портнова залишив у сізо українського розвідника Романа Червінського. Рішення цілковито політично мотивоване, всі пункти звинувачення або повністю фейкові, або штучно натягнуті. Рішення винесено на вимогу зеленої опи та в інтересах рф. Особисту відповідальність за це понесе громадянин Zеленський V.О. Всі згадали, що суд проходив у закритому режимі, але тільки в Бутусова побачив інформацію, що до суду прибув командир Червінського генерал Віктор Ганущак, щоб виступити в судовому засіданні та сповістити, що він відавав команди Червінському й операція була санкціонована. Але портновські та медведчуківські судді Zеленського саме через це поспіхом оголосили закрите засідання й відмовилися допустити генерала з найвищим рівнем допуску.
Справа Червінського - лише один з тисяч елементів, але відповідати перед судом доведеться за все. До речі, сам Zеленський V.О. продовжує покривати зрадників у своєму оточенні. І судити Червінського, в діях якого відсутній склад злочину, коли досі не арештований навідник рашистських ракет Подоляк, який призвів до вбивства понад 50 новобранців, коли при посаді голова Рівенської ОВА, який навів ворожі ракети на Сарненський полігон, де проходила підготовка бійців, і ще тисячі таких справ - це ще один вирок цій владі.
Від себе, як юриста.
1. Перевищення влади та самовільні дії. Ідею підкуповувати ворожих летунів запропонував уряд і підтримав Зеленський. Сума $1 мільйон викликала несприйняття в суспільстві, але тоді ж усе було "неначасі". За командою з Банкової в ЗСУ й спецслужбах на всі боки металися, щоб виконати цю забаганку Зеленського - отримати трофейні літачки. Саме накази, а не власні рішення спонукали розвідників та спецназівців займатися цією дуже проблемною справою. Без усіх рішень і погоджень по вертикалі учасників операції зупинили б на першому ж етапі, оскільки у вакуумі це не проведеш.
2. Несанкціонована операція... Брехня. Операцію санкціоновано на всіх рівнях: РНБО, контррозвідка СБУ, ГУР, Генштаб ЗСУ, Повітряні Війська та система ППО, міністр оборони, члени уряду... Як може проводити таку операцію офіцер, а контррозвідка за тривалий час її б не побачила? Учасників операції була певна кількість, а не одна особа, але звинувачують лише особистого ворога Зеленського Червінського. Та й не взнати, що група офіцерів тривалий період веде переговори й радіо-гру неможливо. До початку переговорів ППО і ПС мали дати ґарантію пропуску даного літака та його захисту при заході в наш повітряний простір. Міністр оборони анонсував, а уряд підтвердив астрономічну виплату ворожому льотчикові за доставку літака. Це все готується на початку операції й надається особі, яку вербували. Далі всі сторони подають свої доповіді. Група ж Червінського могла виконати лише один вузький сектор - прямі переговори і вербування. Для чого нам розповідають ці тупі казочки?
3. Здано локацію аеропорту та факт перебування там бойових літаків, через що, мовляв, туди прилетіли ракети, пошкоджено літаки і є загиблий і поранені. Аеропорт і дислокацію авіації справді здано, але роком раніше. За це вже засуджено на 14 років конкретного офіцера СБУ (ще бакановського). Відтак туди були щонайменше три результативні прильоти ще до даної операції. Оскільки наше ППО збиває понад 80% ракет, а над авіабазами й більше, то невдалих атак на аеродром було ґарантовано понад 10-20. На рашистських картах яндекс цей аеродром демонструють у високій якості з наявними там винищувачами, тож рашисти добре знали й не раз цілилися по об'єкту. Як можна "здати" те, що вже відоме й атаковане. Це не компактний тренувальний центр на одній з ділянок Яворівського полігону, де Подоляк та Арахамія у присутності Рєзнікова чітко засвітили ворогові локацію розташування навчального центру - про цей об'єкт ворог до того не міг знати. Але ці зелені зрадники на свободі й при владі.
4. З його вини чи небалості ворог взнав про операцію. Червінський автор і організатор численних операцій проти рф, найперше, проти ваґнерів. Жодної операції не злито й не здано ворогові, крім спроби затримати ваґнерню. Але й вона провалилася лише після того, як про неї доповіли Зеленському, а він особисто (сам це підтвердив у Трускавці) повідомив про неї лукашенка. Червінський переконаний, що злив інформації ворогові здійснили з будановського ГУР - прихистку численних зрадників. А ГУР що, також "несанкціоновано" брав участь в операції? До речі, в Червінського і в його колі зливів не було, а в оточенні Буданова вже був - особливо секретна операція в Криму за його особистої участи. Росіяни про неї знали наперед. З учасників досі живим залишився тільки Буданов!
5. Провал операції призвів до особливо тяжких наслідків (пошкодження техніки, загибель, поранення). Знову ж таки юридична некоректність. Наскільки пригадую, командир (саме він тоді загинув) хотів роззосередити літаки, але їх із 2019 припинили експлуатувати й обслуговувати, а потім ніби й не дали розпорядження про виведення з уже давно засвіченої авіабази. На момент прильоту ракет діяв режим повітряної тривоги, ворожі пуски були зафіксовані своєчасно. Але суд і слідство не зацікавило, чому сиґнал і вимога укритися не були доведені до особового складу, а також чи не було блоковане надходження сиґналу тривоги й чи робилися спроби перехопити ракети, які летіли на авіабазу?
Я погоджуюся з усіма, що цей процес над Червінським - це персональна політична розправа від Зеленського та Єрмака, здійснювана в інтересах рф. Але збіг низки фактів викликає питання: чи, здавши цю операцію ворогові, наші кроти не подбали самі про ті особливо тяжкі наслідки, щоб ціною життя людей зліпити максимально гучну справу. Скажете, що таке неможливо? Чомусь думаю, що вже надивилися й тепер не скажете...
Навіщо вам "юридична мова" якщо ви не розумієте базових речей? Ви у курсі що в Україні має діяти принцип презумпції невинуватості, а не Суд-95?
Сторона обвинувачення має довести на обранні запобіжного заходу не віну підозрюваного, а обґрунтованість підозри. Слова Ганущака повністю руйнують сфабриковану справу - факту злочину немає, він повністю відсутній.
Дізнавшись про ці обставини прокурор сам має зняти обвинувачення, вже не кажучи про те що суд не може вважати таку "підозру" обґрунтованою.
Навіщо вам "юридична мова"? Щоб говорити з такими "знавцями", як Ви ... Інакше розмови будуть до нескінченності.