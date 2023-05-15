Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного, - Бутусов

Суд відмовився приймати будь-які докази на користь командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, генерал Віктор Ганущак приїхав виступити особисто на захист свого підлеглого - але судді відмовились його заслухати.

"Тобто командир Червінського дав покази у справі, що ніякого перевищення службових повноважень не було, взяв усю відповідальність на себе. Тобто у справі відсутня навіть сама подія злочину! Але суд відмовився приймати будь-які докази та свідчення на користь підозрюваного військовослужбовця, і відверто фальсифікує справу. Тому судді Юрдига, Фрис та Мельник залишили Червінського під вартою по цій абсолютно вигаданій справі", - зазначив журналіст.

"Хочу нагадати, що відкриті російські агенти, депутати ОПЗЖ, довірена особа Медведчука Нестор Шуфрич, ексголова СБУ Іван Баканов, який виконував завдання ФСБ РФ згідно з кримінальною справою СБУ, знаходяться на свободі і не мають жодних обмежень, бо діюча влада їх відверто захищає від будь-яких кримінальних справ.

Президент Зеленський та голова офісу Єрмак створили систему відвертого беспредела та порушення законів, така фальсифікація кримінальної справи. Для захисту своїх прав покладатись на закон не варто, показує Зеленський, захищатись треба на власний розсуд, бо суд буде працювати не по закону, а по дзвінку з Банкової", - підсумував Бутусов.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою

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