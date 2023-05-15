Суд залишив Червінського під вартою

Київський апеляцій суд залишив під вартою в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Суд вирішив проводити засідання в закритому режимі, не допустивши на нього журналістів і вільних слухачів. Прокурор пояснив це тим, що в справі є інформація про армію та воєнні операції.

Захист заперечував проти закриття, однак у коментарі УП адвокатка Червінського Людмила Кукса підтвердила, що в матеріалах наявна інформація, зокрема, про розташування військових частин.

Адвокатка також розповіла, що під час засідання захист просив скасувати арешт, посилаючись на відсутність ризиків, той факт, що з початком повномасштабної війни Червінський добровільно мобілізувався, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, дружину і матір. Підозра, на думку адвокатів, є необгрунтованою.

Прокурор відмовився надавати коментарі після засідання.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави.

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