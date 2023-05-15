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Суд залишив Червінського під вартою

червінський

Київський апеляцій суд залишив під вартою в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Суд вирішив проводити засідання в закритому режимі, не допустивши на нього журналістів і вільних слухачів. Прокурор пояснив це тим, що в справі є інформація про армію та воєнні операції.

Захист заперечував проти закриття, однак у коментарі УП адвокатка Червінського Людмила Кукса підтвердила, що в матеріалах наявна інформація, зокрема, про розташування військових частин.

Адвокатка також розповіла, що під час засідання захист просив скасувати арешт, посилаючись на відсутність ризиків, той факт, що з початком повномасштабної війни Червінський добровільно мобілізувався, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, дружину і матір. Підозра, на думку адвокатів, є необгрунтованою.

Прокурор відмовився надавати коментарі після засідання.

Дивіться: Воїн Костенко про арешт Червінського: Це як судити пілота "Формули-1" за перевищення швидкості. Безпрєдєл! ВIДЕО

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави.

Дивіться: "Канатове": Хто насправді винен в ударах по аеродрому? / Волонтер Дмитро Завражний / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

арешт (2520) Червінський (146)


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Топ коментарі
+101
Підори зелені
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15.05.2023 15:07
+95
полювання на патріотів продовжується! а зрадники в ОП сокійно собі продовжують працювати на ворога!
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15.05.2023 15:07
+85
Молодший лейтенант СБУ і прокурор вирішили долю кадрового офіцера. Люди без фаху,моралі і честі,не дивлячись на відсутність доказів і присутність здорового глузду. Так говорити,що зе популярний....і що дерьмак його сильна сторона....
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15.05.2023 15:09
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Сторінка 2 з 2
Вы не очень внимательно прочитали то, что я написал: если бы операция была санкционирована надлежащим порядком, то были бы учетные документы (и исполнитель, и непосредственный начальник сами всегда крайне заинтересованы в этом): в конце-концов исполнителю шифрованный (крытый) канал связи нужен (например, самое простое: специальные номера сотовых телефонов по которым он с агентом связываться будет. Ты их просто так не получишь - нужен специальный ("легендированный") канал - СИМки-то должны быть российские и из разных регионов); нужен специальный "легендированный" счет - денежки агенту переводить. Много чего для агентурной работы нужно такого, что исполнитель сам получить не может. Но об учетных документах не говорят ни Ч., ни Г. (с якобы санкции и по приказу которого операция и проводилась).
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15.05.2023 17:51 Відповісти
Ще раз: це помста фсб розвіднику за його попередні блискучі операції.
Гадати можна будь-що,але логічно,або по наслідку-помста фсб через своїх агентів впливу.
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15.05.2023 18:00 Відповісти
Хорошая аргументация. Главное - доходчиво.
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15.05.2023 18:02 Відповісти
Звісно, а кивати на учетние документи,щоби виправдати арешт блискучого укр.розвідника-в крайньому разі не витримає ніякої критики.
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15.05.2023 18:37 Відповісти
Вы или понять написанное не в состоянии, или просто понимать не желаете.
Меня обвиняют в совершении воинского преступления. Я даю показания, что я невиновен и действовал с санкции руководства. И тут же, под протокол, заявляю ходатайство: запросите такие-то учетные документы. Они в ГУРе есть (там-то и там-то, № дела такой-то, дата регистрации дела такая-то). В них доказательства того, что я действовал с санкции своего руководства. Там и уведомление (и согласие) СБУ есть. Всё. Что проще? Все обвинения рассыпаются в прах. В самом крайнем случае, судья задаст вопрос следователю: "Подозреваемый вам ходатайство заявил; вы документы истребовали? Нет? А что вы тогда за продлением пришли? Работать кто должен по делу? Обвиняемый или всё-таки вы? Отказать в продлении меры пресечения". А раз об этом никто не заикается, то этих документов, скорее всего, просто нет в природе. А показания свидетеля (пусть и высокого ранга), всего лишь подтверждение написанного в документах (но никак не их замена).
Как уже проще объяснять - я не знаю.
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15.05.2023 18:55 Відповісти
Ви певно адвокат.А чи знаєте,що таке дзвінок з банкової і ніякі доводи для судді не підуть.
Доказом цього є відмова суду у свідченнях його безпоседнього начальника.
Це на Заході адвокат може чіпитись процедури і т.д,тут продовження арешту неугодного- кожні два місяці,коли нема доказів.
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15.05.2023 19:30 Відповісти
Не следует искать черную кошку в тёмной комнате. Особенно, если её там нет (что означает: не следует придумывать новые сложные сущности - из всех объяснений следует брать самое простое): если бы описанное мною выше произошло, то сведенья об этом просочились в прессу, через адвокатов или того же ЮБ (эти сведенья не секретные). А раз об этом никто не говорит - значит этого не было.
И звонить никуда не надо. Всё гораздо проще (жизнь вообще простая штука).
Что касается продления без новых доказательств: это называется неэффективное ведение следствия - "чугунное" основание в отказе продления меры пресечения (но ведь и об этом никто не говорил, т.е. и этого нет).
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15.05.2023 19:42 Відповісти
Це було і всі про це говорять.В безпечній і ситій Канаді важко уявити якийсь сюрр.
А "чугунное основание" вже було по відношенню до іншого військового із ССО-Антоненка.
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15.05.2023 19:54 Відповісти
А я и не в Канаде вовсе - это анонимайзер работает.
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15.05.2023 20:02 Відповісти
Ок,може і з ерефії. Читайте Цензор частіше,щоб розуміти,що і чому таке тут робиться.
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15.05.2023 20:10 Відповісти
Дело Антоненко - неудачный пример (есть особенности в правах подозреваемого в части выдвижения версий в свою защиту и предоставления/истребования доказательств, эти версии подтверждающих, и обязанности следствия версии проверить и доказательства получить - не делает это следователь - бездействие. По делу А. такого не было).
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15.05.2023 20:09 Відповісти
Скажіть,скільки разів суд продовжував увязнення військового Антоненка через відсутність доказів.
А теорія адвокатської практики,думаю,цікава лише людям їх професії.
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15.05.2023 20:15 Відповісти
Это в википедии есть (да я и следил за этим делом).
Там ситуация несколько иная была.
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15.05.2023 20:32 Відповісти
Якщо маєте смілість,скажіть звідки це ви і все.
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15.05.2023 20:51 Відповісти
А чего мне бояться? Я на этом сайте зарегистрирован гораздо дольше, чем вы. И никогда не скрывал, что я из РФ (анонимайзером я пользуюсь с того времени, как Цензор в РФ заблокировали, а до этого времени под своим флагом был).
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15.05.2023 21:02 Відповісти
Щось пригадаю по газетці, ви там були?
Якщо були,то мене знаєте.
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15.05.2023 21:42 Відповісти
По газетам - по тому же Цензору (ну, еще газета.уа; НВ).
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16.05.2023 01:02 Відповісти
А слово Дар?
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16.05.2023 06:20 Відповісти
??
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16.05.2023 15:12 Відповісти
Це все було б правильно при вашому судочинстві. В Україні всі суді продажні і повязані. Що їм сказали те і присудять
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15.05.2023 20:32 Відповісти
Я в ветке всё подробно описал и объяснил "на пальцах". Продажность здесь более или менее не при чем: то, что я писал, стало бы известно широкой публике, если было бы в реальности.
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15.05.2023 20:50 Відповісти
Сколько вы хитрых слов знаете…
откуда?

а почему не написали, что на действующий аэродром вообще не надо перелетать? Пусть на заброшенный, или вообще на дороге садится.

А ещё интересней: за какой исход войны вы топите и почему
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16.05.2023 00:16 Відповісти
"на действующий аэродром вообще не надо перелетать? Пусть на заброшенный или вообще на дороге садится" - По чисто техническим причинам.
А готовить к приему заброшенный - возможна утечка информации.
Последний вопрос - глупый, честно говоря.
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16.05.2023 00:53 Відповісти
Ну, вот результат утечки утечки про незаброшеный.

И что там готовить, была б впп без колдобин?

Действительно, глупо надеятся, что в рф есть адекватные люди за поражение рыло в «СВО». Ясебя вообще идиотом с 24фев. чувствую. Думал, россияне будут против масштабной войны. Теперь, уверен, они и против бомбежек ЯО не будут.
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16.05.2023 01:15 Відповісти
*за поражение рф в «сво»
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16.05.2023 01:16 Відповісти
Ну, даже до объявления частичной мобилизации, из РФ уехало 800 000 человек (а после ее объявления - еще 180 000). А по контракту (добровольно и полудобровольно) в армию (на сегодняшний день) пришло , от силы, 150 000 (по моим прикидкам - около 130 000).
Вот такое примерно соотношение 5 к 1...
Не все уехавшие - противники войны. Не все контрактники - её сторонники. Но тенденция прослеживается.
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16.05.2023 01:40 Відповісти
Я вас лично не знаю, поэтому не обижайтесь на вопросы.
Цифры приведены интересные, но, ИМХО, на приведенную корреляцию надо накладывать такой коэфициент, что 5:1 станет скорее 1:5. И вот почему:

1. уезд до СВО -- скорее колбасная эмиграция. (как я когда-то) Мало кто верил что начнется маштабная война. Даже среди украинцев. (Сестра сумку хоть и собрала, на за 5 дней еще прикалывась с четырех канистр в чьем-то багажнике на заправке.) Кстати, а когда вы были уверены, что война таки будет?

2. те 130 тыщ записались до или таки после 24.02.2022? Тоже -- огромная разница и скорее будет аргументом в пользу вашей оценки, если большинство 130К -- "до" .

3. идти добровольцем не фронт и слинять в теплую страну -- очень разные по уровню радикализма действия. (допустим даже что гистограммы радикализма противников и сторонников одинаковое) Сравнивать надо скорее количество добровольцев на передовой и тех, кто за отказ пошел в тюрьму.

Моя статистически незначительная выборка среди давних знакомых по институту в Москве и родичей. За все время только один очень далеко знакомый человек, с которым более года до того совсем немного общались по делам, написл с извинениями. Даже неловко было. Другие же, родичи причём, некоторые несколько летних каникул проводили в селе на полтавщине писали про "8 лет бамбили" цитирую: "мы не хотим войны! ... Мы защищаем СВОЮ страну". да-да большими буквами. И эта женщина не простой зомбак -- не кандидат, а целый доктор наук. Кстати, они тоже очень старались вытурить сына забугор.
Самая сердечная и добрая из всех (1 чел) -- против войны потому что боится, что Америка будет бомбить их город.
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16.05.2023 17:54 Відповісти
1 Любой военный, обладающий здравым смыслом и какой-никакой войсковой практикой, может увидеть "маркеры", которые указывают на подготовку к войне (такие мероприятия невозможно было скрыть и 100 лет назад). Эти маркеры стали проявляться, как минимум за пол года до вторжения (впрочем, не все, которые я ожидал бы увидеть). Но, когда в декабре 21 года с восточных регионов страны стали перебрасывать на запад мостостроительные батальоны ЖД бригад, я для себя сделал вывод, что затевается что-то крайне серьезное. За пару дней до начала войны я увидел видео техники, на котором знаки Z и V были нанесены на технику ПОВЕРХ старых тактических знаков (такого не может быть, потому что, не может быть никогда - это двойное раздолбайство, его просто не допускают). С этого момента я понял, что вторжение зависит только от факта отдачи приказа. Это последняя стадия. Как пистолет достать, взвести и направить на противника - осталось только на курок нажать.
2. Нет, 130 К после 24.02.22. Даже и после апреля 22-го (после "жеста доброй воли") и до декабря 2023 г. И это, на самом деле, очень мало. Объясняю. Призывной контингент в РФ где-то около миллиона (помимо тех, кто уже в армии был, МВД, ФСБ и прочих военизированных структурах). Опыт последних 2-х веков показывает, что в нормальной, устойчивой стране 25% готовы воевать своей волей; 15% готовы сотрудничать с противником, если наметится его успех (оккупация), и 60% занимают выжидательную позицию. 25% это около 250К, которых могли бы завербовать спокойно, без всяких денежных выплат. Только на чувстве "патриотизма". А смогли только половину. И за хорошие деньги. И при том накале пропаганды, который я бы охарактеризовал, как "безумный". Это ненормальность. Это показывает, что половина людей, психотипом которых является "бей" (другие: замри; беги) не хотят идти воевать. Они готовы раззевать рот на ширину приклада, готовы бить себя пятками в грудь, но вот воевать - не готовы.
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18.05.2023 17:16 Відповісти
сверху старых тактических знаков
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18.05.2023 17:20 Відповісти
Интересно. Спасибо.
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19.05.2023 06:42 Відповісти
Я не верил, что будет большая война, т.к. это тупик и бомба замедленного действия, даже если бы Запад не помог, даже если бы взяли Киев за 3 дня. Куда более стабильный СССР развалился, а это уродство развалилось бы и подавно. Это был бы такой очаг нестабильности, даже путсь невооруженный, что рф должна была бы оставаться конц.лагерем долгие десятилетия.
Мне казалось, путин свои вопросы порешал в 14м -- дал русским крымнаш и войну на донбасе и тем хорошо усилился, парадоксально загнав страну в жопу. (апогей "загадочности" русской души)
Зачем ему СВО, если это не шизофрения?

ИМХО, самое лучшее, что сейчас может произойти с рф -- это наискореейцее поражение, смена верхушки и таким образом как можно более быстрое возвращение в круг цивилизованых стран.

Я не понимаю, как всякие геополитологи и пр. специалисты не понимают, что страна-конц.лагерь, изоляция от запада и роль сырьевого придатка Китая -- путь в никуда. Как они не видят, что Запад готов и хочет дружить с рф -- им усиление Китая вассалами и придатками ни к чему.

Или я что-то упускаю?
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16.05.2023 18:13 Відповісти
Нет, не упускаете. У меня с 2014 года вообще ощущение складывается, что я сижу один трезвый на свадьбе. А гости уже перепились. Скоро драка будет. С утра похмелье. Но они этого просто не осознают, и вместо того, чтобы закусить и пропустить пару рюмок, наоборот, до краев наливают. Сюрреализм какой-то.
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18.05.2023 17:24 Відповісти
Нагадую початок історії на Цензорі: ""
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15.05.2023 16:40 Відповісти
Це йух зна що,а не суд.
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15.05.2023 17:01 Відповісти
Я просто не можу збагнути це. Як зухвало знущаються над людиною. Чи ми це дозволимо робити безкарно?
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15.05.2023 17:02 Відповісти
Ох, курва, здається мені, що теплу ванну разом із Віслюком в ній підключать до 380V.
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15.05.2023 17:04 Відповісти
Зате боголюбова прискореними темпами готують на обмін.
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15.05.2023 17:27 Відповісти
Ригі в зеленій шкурі продовжують свій антиМайдан
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15.05.2023 17:32 Відповісти
Деякі вироки судді мають виносити не іменем України, а іменем Єрмака-Татарова.
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15.05.2023 17:35 Відповісти
Розвідника, який приймав участь в успішній ліквідації Гіві, Мотороли, у вивозу з окупованої території Цемаха судять продажні судді під керівництвом агентури ФСБ Портнова-Татарова, агента Козиря - Ермака.
А де зрадник Баканов? Не в СИЗО - живе в роскоші у дворцах Суркіса.
Зеленим ублюдкам тільки дай волю - вони б всіх своїх ворогів знищували б по ліквідаційним спискам, як російські окупанти страчували та катували на окупованих територіях.
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15.05.2023 17:50 Відповісти
"Зеленим ублюдкам тільки дай волю..." А що - ще не дали їм волі... Що ще треба їм дати, щоб зрозуміти , що навпаки, треба не давати а відбирати? Ну , зщвісно, що в правовому констітуційному процесі...Бо зелені дуже поважають закони і констітуцію, так ?
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15.05.2023 18:46 Відповісти
Все вірно ключево уточнення по тексту-"агентури ФСБ Зеленського,Дермака,Баканова,Портнова-Татарова"
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15.05.2023 20:51 Відповісти
Без Буданова така підстава була б не можлива.
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15.05.2023 17:54 Відповісти
Його пророчать в президенти на слідуючу каденцію! Господи одведи і сохрани Україну!
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15.05.2023 21:48 Відповісти
Буданов - кар'єрист, за "пагони" буде обслуговувати кого завгодно і не обов'язково це буде Народ України.
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15.05.2023 22:48 Відповісти
Коли суд і прокуратура керуються з однієї жОПи зезидента,і не КПКУ,а бажаням зезидента,іншого годі й чекати.
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15.05.2023 18:21 Відповісти
медведчуку домашній арешт, Червінському - тюрма ????!!!!
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15.05.2023 18:22 Відповісти
МАЛОРОС ЦАРЮЄ
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15.05.2023 19:09 Відповісти
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15.05.2023 19:43 Відповісти
Оце обрали, блд...
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15.05.2023 20:43 Відповісти
наркоманна мерзота без моральних принципів і мізків
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16.05.2023 00:38 Відповісти
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15.05.2023 18:42 Відповісти
Тиловие криси военних садят.
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15.05.2023 19:15 Відповісти
Твари . Просто твари. По сути - те же х**лы.
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15.05.2023 19:24 Відповісти
Это какой то позор для суда.
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15.05.2023 20:15 Відповісти
Та нема в нас суда і ніколи не було, е мафія паразитів яка на пороках і бідах людей заробляе великі кошти
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15.05.2023 20:55 Відповісти
В Україні ні Суда, ні Суддів не має - є проститутки за викликом владних покидьків
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15.05.2023 22:18 Відповісти
Виконується спецоперація кремля "слуга народа", але кремлівські посіпаки будуть висіти замість ліхтарів на стовпах, уникнути відповідальності вони не зможуть.
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15.05.2023 20:55 Відповісти
татарово-єрмаківські тварі та підари!
Горіти вам всім зрадникам в вогні, виродки кінчені!
Архіви не горять!
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15.05.2023 21:29 Відповісти
О *****
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15.05.2023 21:31 Відповісти
Волю політв'язню зеленої влади!
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15.05.2023 21:44 Відповісти
У 1919 році за мовчазної згоди симона петлюри, інтриг володимира винниченка та роботі москальсько-більшовицьких агентів був безпідставно звинувачений, несправедливо засуджений і розстріляний полковник Петро Болбочан...
Тоді - Пе-влада (петлюра - винниченко - дрібніші москальські агенти (напр., омелян волох))...
Тепер - Зе-влада (зеленський - єрмак - дрібніші москальські агенти)...
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15.05.2023 23:48 Відповісти
Є питання по суддях - чи можна їх допускати до секртених даних, адже ця мерзота може бути московською агентурою...
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16.05.2023 00:36 Відповісти
Варто створити петицію, щоб привернути увагу громадськості
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16.05.2023 00:39 Відповісти
СБУ фсбшна філія, сдали Херсон підари, зараз на патріотів полюють.
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16.05.2023 01:50 Відповісти
Шо-шо,а вчк-фсб у москалів на висоті.
Чого не скажеш про їх економіку: вона в них ззаду займає перші місця.
А ми то дивуємся,як це легендарного українського розвідника "свої " судять: це ще треба вміти так зробити.
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16.05.2023 16:34 Відповісти
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