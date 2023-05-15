Суд залишив Червінського під вартою
Київський апеляцій суд залишив під вартою в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Суд вирішив проводити засідання в закритому режимі, не допустивши на нього журналістів і вільних слухачів. Прокурор пояснив це тим, що в справі є інформація про армію та воєнні операції.
Захист заперечував проти закриття, однак у коментарі УП адвокатка Червінського Людмила Кукса підтвердила, що в матеріалах наявна інформація, зокрема, про розташування військових частин.
Адвокатка також розповіла, що під час засідання захист просив скасувати арешт, посилаючись на відсутність ризиків, той факт, що з початком повномасштабної війни Червінський добровільно мобілізувався, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, дружину і матір. Підозра, на думку адвокатів, є необгрунтованою.
Прокурор відмовився надавати коментарі після засідання.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави.
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Гадати можна будь-що,але логічно,або по наслідку-помста фсб через своїх агентів впливу.
Меня обвиняют в совершении воинского преступления. Я даю показания, что я невиновен и действовал с санкции руководства. И тут же, под протокол, заявляю ходатайство: запросите такие-то учетные документы. Они в ГУРе есть (там-то и там-то, № дела такой-то, дата регистрации дела такая-то). В них доказательства того, что я действовал с санкции своего руководства. Там и уведомление (и согласие) СБУ есть. Всё. Что проще? Все обвинения рассыпаются в прах. В самом крайнем случае, судья задаст вопрос следователю: "Подозреваемый вам ходатайство заявил; вы документы истребовали? Нет? А что вы тогда за продлением пришли? Работать кто должен по делу? Обвиняемый или всё-таки вы? Отказать в продлении меры пресечения". А раз об этом никто не заикается, то этих документов, скорее всего, просто нет в природе. А показания свидетеля (пусть и высокого ранга), всего лишь подтверждение написанного в документах (но никак не их замена).
Как уже проще объяснять - я не знаю.
Доказом цього є відмова суду у свідченнях його безпоседнього начальника.
Це на Заході адвокат може чіпитись процедури і т.д,тут продовження арешту неугодного- кожні два місяці,коли нема доказів.
И звонить никуда не надо. Всё гораздо проще (жизнь вообще простая штука).
Что касается продления без новых доказательств: это называется неэффективное ведение следствия - "чугунное" основание в отказе продления меры пресечения (но ведь и об этом никто не говорил, т.е. и этого нет).
А "чугунное основание" вже було по відношенню до іншого військового із ССО-Антоненка.
А теорія адвокатської практики,думаю,цікава лише людям їх професії.
Там ситуация несколько иная была.
Якщо були,то мене знаєте.
откуда?
а почему не написали, что на действующий аэродром вообще не надо перелетать? Пусть на заброшенный, или вообще на дороге садится.
А ещё интересней: за какой исход войны вы топите и почему
А готовить к приему заброшенный - возможна утечка информации.
Последний вопрос - глупый, честно говоря.
И что там готовить, была б впп без колдобин?
Действительно, глупо надеятся, что в рф есть адекватные люди за поражение рыло в «СВО». Ясебя вообще идиотом с 24фев. чувствую. Думал, россияне будут против масштабной войны. Теперь, уверен, они и против бомбежек ЯО не будут.
Вот такое примерно соотношение 5 к 1...
Не все уехавшие - противники войны. Не все контрактники - её сторонники. Но тенденция прослеживается.
Цифры приведены интересные, но, ИМХО, на приведенную корреляцию надо накладывать такой коэфициент, что 5:1 станет скорее 1:5. И вот почему:
1. уезд до СВО -- скорее колбасная эмиграция. (как я когда-то) Мало кто верил что начнется маштабная война. Даже среди украинцев. (Сестра сумку хоть и собрала, на за 5 дней еще прикалывась с четырех канистр в чьем-то багажнике на заправке.) Кстати, а когда вы были уверены, что война таки будет?
2. те 130 тыщ записались до или таки после 24.02.2022? Тоже -- огромная разница и скорее будет аргументом в пользу вашей оценки, если большинство 130К -- "до" .
3. идти добровольцем не фронт и слинять в теплую страну -- очень разные по уровню радикализма действия. (допустим даже что гистограммы радикализма противников и сторонников одинаковое) Сравнивать надо скорее количество добровольцев на передовой и тех, кто за отказ пошел в тюрьму.
Моя статистически незначительная выборка среди давних знакомых по институту в Москве и родичей. За все время только один очень далеко знакомый человек, с которым более года до того совсем немного общались по делам, написл с извинениями. Даже неловко было. Другие же, родичи причём, некоторые несколько летних каникул проводили в селе на полтавщине писали про "8 лет бамбили" цитирую: "мы не хотим войны! ... Мы защищаем СВОЮ страну". да-да большими буквами. И эта женщина не простой зомбак -- не кандидат, а целый доктор наук. Кстати, они тоже очень старались вытурить сына забугор.
Самая сердечная и добрая из всех (1 чел) -- против войны потому что боится, что Америка будет бомбить их город.
2. Нет, 130 К после 24.02.22. Даже и после апреля 22-го (после "жеста доброй воли") и до декабря 2023 г. И это, на самом деле, очень мало. Объясняю. Призывной контингент в РФ где-то около миллиона (помимо тех, кто уже в армии был, МВД, ФСБ и прочих военизированных структурах). Опыт последних 2-х веков показывает, что в нормальной, устойчивой стране 25% готовы воевать своей волей; 15% готовы сотрудничать с противником, если наметится его успех (оккупация), и 60% занимают выжидательную позицию. 25% это около 250К, которых могли бы завербовать спокойно, без всяких денежных выплат. Только на чувстве "патриотизма". А смогли только половину. И за хорошие деньги. И при том накале пропаганды, который я бы охарактеризовал, как "безумный". Это ненормальность. Это показывает, что половина людей, психотипом которых является "бей" (другие: замри; беги) не хотят идти воевать. Они готовы раззевать рот на ширину приклада, готовы бить себя пятками в грудь, но вот воевать - не готовы.
Мне казалось, путин свои вопросы порешал в 14м -- дал русским крымнаш и войну на донбасе и тем хорошо усилился, парадоксально загнав страну в жопу. (апогей "загадочности" русской души)
Зачем ему СВО, если это не шизофрения?
ИМХО, самое лучшее, что сейчас может произойти с рф -- это наискореейцее поражение, смена верхушки и таким образом как можно более быстрое возвращение в круг цивилизованых стран.
Я не понимаю, как всякие геополитологи и пр. специалисты не понимают, что страна-конц.лагерь, изоляция от запада и роль сырьевого придатка Китая -- путь в никуда. Как они не видят, что Запад готов и хочет дружить с рф -- им усиление Китая вассалами и придатками ни к чему.
Или я что-то упускаю?
А де зрадник Баканов? Не в СИЗО - живе в роскоші у дворцах Суркіса.
Зеленим ублюдкам тільки дай волю - вони б всіх своїх ворогів знищували б по ліквідаційним спискам, як російські окупанти страчували та катували на окупованих територіях.
Горіти вам всім зрадникам в вогні, виродки кінчені!
Архіви не горять!
Тоді - Пе-влада (петлюра - винниченко - дрібніші москальські агенти (напр., омелян волох))...
Тепер - Зе-влада (зеленський - єрмак - дрібніші москальські агенти)...
Чого не скажеш про їх економіку: вона в них ззаду займає перші місця.
А ми то дивуємся,як це легендарного українського розвідника "свої " судять: це ще треба вміти так зробити.