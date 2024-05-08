Апеляційний суд залишив Червінського під вартою

Кропивницький апеляційний суд залишив ексрозвідника Романа Червінського під вартою, не задовільнивши скаргу сторони захисту щодо ухвали суду першої інстанції, яка була винесена без присутності його адвокатів. Про мотиви такого рішення наразі нічого не відомо, оскільки судом оголошено лише результативну частину, повний текст буде через п’ять днів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила адвокат Червінського Людмила Куса.

Своєю чергою ще один його адвокат Костянтин Глоба наголосив, що сторона захисту вважає ухвалу Кіровоградського райсуду, винесену за 615 статтею КПК незаконною, що й намагалася сьогодні довести в судовому засіданні.

"Судді апеляційної інстанції не вбачили незаконного у незаконному і залишили незаконне в силі", - зазначив він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. - Сьогодні до суду з’явився основний свідок захисту, Генерал, який мав повідомити обставини, які виключають обвинувачення Червінського в принципі. Суд відмовив у даному допиті. І це вже суд по суті обвинувачення!

Захист також надав докази відсутності журналу судового засідання після 18:14 год 19.04.24. Саме з цього часу почалось складання документа, який названий Ухвалою без нарадчої кімнати, просто в якомусь кабінеті.

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Захистом зафіксовано, що судді 19.04.24 після 18:14 год. оголосили перерву, проте самовільно, без виходу до нарадчої кімнати, без відповідно виходу із нарадчої кімнати, без оголошення ухвали, без адвокатів, без Червінського, без прокурора, без фіксації і журналу судового засідання… без СУДУ, складено документ який названий Ухвалою суду! Дана Ухвала досі не оголошена! Вона просто складена в кабінеті під час оголошеної перерви у засіданні".

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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