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Новини
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Апеляційний суд залишив Червінського під вартою

червінський

Кропивницький апеляційний суд залишив ексрозвідника Романа Червінського під вартою, не задовільнивши скаргу сторони захисту щодо ухвали суду першої інстанції, яка була винесена без присутності його адвокатів. Про мотиви такого рішення наразі нічого не відомо, оскільки судом оголошено лише результативну частину, повний текст буде через п’ять днів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила адвокат Червінського Людмила Куса.

Своєю чергою ще один його адвокат Костянтин Глоба наголосив, що сторона захисту вважає ухвалу Кіровоградського райсуду, винесену за 615 статтею КПК незаконною, що й намагалася сьогодні довести в судовому засіданні.

"Судді апеляційної інстанції не вбачили незаконного у незаконному і залишили незаконне в силі", - зазначив він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. - Сьогодні до суду з’явився основний свідок захисту, Генерал, який мав повідомити обставини, які виключають обвинувачення Червінського в принципі. Суд відмовив у даному допиті. І це вже суд по суті обвинувачення!

Захист також надав докази відсутності журналу судового засідання після 18:14 год 19.04.24. Саме з цього часу почалось складання документа, який названий Ухвалою без нарадчої кімнати, просто в якомусь кабінеті.

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Захистом зафіксовано, що судді 19.04.24 після 18:14 год. оголосили перерву, проте самовільно, без виходу до нарадчої кімнати, без відповідно виходу із нарадчої кімнати, без оголошення ухвали, без адвокатів, без Червінського, без прокурора, без фіксації і журналу судового засідання… без СУДУ, складено документ який названий Ухвалою суду! Дана Ухвала досі не оголошена! Вона просто складена в кабінеті під час оголошеної перерви у засіданні".

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також читайте: Захист Червінського терміново подав звернення до ЄСПЛ, яке вже розглядається

Автор: 

суд (11660) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+19
Зедермаку досить знущатися над чесним і відданим патріоту України ,
розвідником Романом Червінським і негайно звільнити його 🙁
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08.05.2024 23:08
+18
Микола Волинко

Полковник Червінський не підсудний, він - військовополонений. Його взяла в полон злочинна ворожа дрг, що засіла в ОПі. Це ми усі їх заручники, а він військовополонений. Закон та Право в країні, захопленій цією дрг перетворилися в пусті слова, в знаряддя террору захопленого населення. Ми або звільнемо військовополоненого… або опинимося, по черзі, на його місці.
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08.05.2024 23:20
+13
Зеленське Поддермачне - ворог України
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08.05.2024 23:19
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Як ви думаєте, цей правовий беСпредел допоможе Україні отримувати підтримку Заходу і приєднатися до ЄС та НАТО?
Кому під час кацапської ашресії це вигідно?
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08.05.2024 23:27 Відповісти
Наше приєднання до безвізу було б таким же спірним, популістичним і тяглось би 10 років, якби попередня влада не робила б конкретних кроків.
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09.05.2024 00:16 Відповісти
Заслуга попередньої влади. Не крутіть!
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09.05.2024 05:40 Відповісти
Зедермаку досить знущатися над чесним і відданим патріоту України ,
розвідником Романом Червінським і негайно звільнити його 🙁
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08.05.2024 23:08 Відповісти
Free Roman Chervinsciy
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08.05.2024 23:14 Відповісти
Зеленське Поддермачне - ворог України
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08.05.2024 23:19 Відповісти
Микола Волинко

Полковник Червінський не підсудний, він - військовополонений. Його взяла в полон злочинна ворожа дрг, що засіла в ОПі. Це ми усі їх заручники, а він військовополонений. Закон та Право в країні, захопленій цією дрг перетворилися в пусті слова, в знаряддя террору захопленого населення. Ми або звільнемо військовополоненого… або опинимося, по черзі, на його місці.
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08.05.2024 23:20 Відповісти
"ППО надали команду не збивати ракети і це зробив не Червінський",- адвокат Глоба Це офіційний документ в матеріалах досудового розслідування Також був акт службової перевірки, де встановлені неправомірні дії цих осіб"
https://twitter.com/i/status/1788262442138489170
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08.05.2024 23:24 Відповісти
твари зеленые
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08.05.2024 23:43 Відповісти
Ручний суд ОПи займається незаконною діяльністю...ганьба...!
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09.05.2024 00:23 Відповісти
Вот и последствия критики ОП. и Ермака.
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09.05.2024 01:39 Відповісти
У Зеленського вже 20 травня закiнчюються повноваження, цiкаво, яке рiшення судiв, верховних судiв, конституцiйних судiв, ще якихось судiв будуть з цього приводу?👈
Ця гнiда вирiшила створити в краiнi конц. табiр, не закiнчувати вiйну ( на украiнських умовах, ясна рiч),👈
Хоче влаштувати для украiнцiв террор за допомогою рiзних военiзованих банд формувань.👈
Слухаю, як деяки юристи починають стверджувати , що те , що робить ця гнiда можно впевнено назвати -"державним терором" ( почитайте в вiкiпедii , що це таке) i подумайте 😇
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09.05.2024 01:59 Відповісти
Червінський для Зеленого - як Навальний для прутіна
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09.05.2024 06:13 Відповісти
Коли Зеленського звинувачують у трагедіях, що сталися з вини влади, СБУ відкриває справи за заперечення збройної агресії росії. Але у замовній справі проти Червінського керовані з ОП СБУ й суди слідують іншій логіці.
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09.05.2024 06:15 Відповісти
********, сэр!
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09.05.2024 07:49 Відповісти
А що з тими полковниками УДО, які скоїли замах на самоє святоє в Україні - Бубочку? Здавалося б то самий величезний злочин, але чомусь про них мертва тиша. Де вони? Мабуть Володя про них буде розповідати в ООН? Чи готуються отримати ордена за гарно зіграну роль нападників?
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09.05.2024 08:09 Відповісти
Народу "не зайшла" історія про замах. Навіть мала протилежну дію. Зелена пліснява зрозуміла, що народ зовсім не проти такого сценарію - усунення чотириразового оманського ухилянта від влади.
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09.05.2024 09:51 Відповісти
Операцію з вагнерівцями злив особисто Зєлєнскій. Саме він підлабузливо дзвонив диктатору Лукашенко і ніс ахінею про "спецоперацію третіх держав". Він зрадник. Тому і намагаються закрити свідка.
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09.05.2024 08:15 Відповісти
Цей суд це великий сором зеленському. Криворізкий юрист зовсім не знає шо таке закони , він з усього зробив цирк
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09.05.2024 08:23 Відповісти
А також це ганьба всій системі "правосуддя".
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09.05.2024 09:52 Відповісти
Ганьба владі. Свободу Червінському!
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09.05.2024 08:25 Відповісти
Прокурор бурмотів під ніс загальні фрази, аж від сорому вуха горіли. Адвокат подавав переконливі аргументи. Суддя з кам'яним обличчям, прийняв сторону прокурора.
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09.05.2024 08:55 Відповісти
 
 