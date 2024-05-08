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Апелляционный суд оставил Червинского под стражей

червінський

Кропивницкий апелляционный суд оставил экс-разведчика Романа Червинского под стражей, не удовлетворив жалобу стороны защиты на постановление суда первой инстанции, которое было вынесено без присутствия его адвокатов. О мотивах такого решения пока ничего не известно, поскольку судом объявлена только результативная часть, полный текст будет через пять дней.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила адвокат Червинского Людмила Куса.

В свою очередь, еще один его адвокат Константин Глоба отметил, что сторона защиты считает решение Кировоградского райсуда, вынесенное по 615 статье УПК, незаконным, что и пыталась сегодня доказать в судебном заседании.

"Судьи апелляционной инстанции не увидели незаконного в незаконном и оставили незаконное в силе", - отметил он на своей странице в социальной сети Фейсбук. - Сегодня в суд явился основной свидетель защиты, генерал, который должен был сообщить обстоятельства, исключающие обвинение Червинского в принципе. Суд отказал в данном допросе. И это уже суд по существу обвинения!

Защита также предоставила доказательства отсутствия журнала судебного заседания после 18:14 ч 19.04.24. Именно с этого времени началось составление документа, который назван Постановлением без совещательной комнаты, просто в каком-то кабинете.

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Защитой зафиксировано, что судьи 19.04.24 после 18:14 ч. объявили перерыв, однако самовольно, без выхода в совещательную комнату, без соответственно выхода из совещательной комнаты, без объявления постановления, без адвокатов, без Червинского, без прокурора, без фиксации и журнала судебного заседания ... без СУДА, составлен документ, который назван Постановлением суда! Данное Постановление до сих пор не оглашено! Оно просто составлено в кабинете во время объявленного перерыва в заседании".

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

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Автор: 

суд (25081) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+19
Зедермаку досить знущатися над чесним і відданим патріоту України ,
розвідником Романом Червінським і негайно звільнити його 🙁
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08.05.2024 23:08
+18
Микола Волинко

Полковник Червінський не підсудний, він - військовополонений. Його взяла в полон злочинна ворожа дрг, що засіла в ОПі. Це ми усі їх заручники, а він військовополонений. Закон та Право в країні, захопленій цією дрг перетворилися в пусті слова, в знаряддя террору захопленого населення. Ми або звільнемо військовополоненого… або опинимося, по черзі, на його місці.
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08.05.2024 23:20
+13
Зеленське Поддермачне - ворог України
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08.05.2024 23:19
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Правила форума Совет форумчан
Як ви думаєте, цей правовий беСпредел допоможе Україні отримувати підтримку Заходу і приєднатися до ЄС та НАТО?
Кому під час кацапської ашресії це вигідно?
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08.05.2024 23:27 Ответить
Наше приєднання до безвізу було б таким же спірним, популістичним і тяглось би 10 років, якби попередня влада не робила б конкретних кроків.
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09.05.2024 00:16 Ответить
Заслуга попередньої влади. Не крутіть!
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09.05.2024 05:40 Ответить
Зедермаку досить знущатися над чесним і відданим патріоту України ,
розвідником Романом Червінським і негайно звільнити його 🙁
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08.05.2024 23:08 Ответить
Free Roman Chervinsciy
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08.05.2024 23:14 Ответить
Зеленське Поддермачне - ворог України
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08.05.2024 23:19 Ответить
Микола Волинко

Полковник Червінський не підсудний, він - військовополонений. Його взяла в полон злочинна ворожа дрг, що засіла в ОПі. Це ми усі їх заручники, а він військовополонений. Закон та Право в країні, захопленій цією дрг перетворилися в пусті слова, в знаряддя террору захопленого населення. Ми або звільнемо військовополоненого… або опинимося, по черзі, на його місці.
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08.05.2024 23:20 Ответить
"ППО надали команду не збивати ракети і це зробив не Червінський",- адвокат Глоба Це офіційний документ в матеріалах досудового розслідування Також був акт службової перевірки, де встановлені неправомірні дії цих осіб"
https://twitter.com/i/status/1788262442138489170
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08.05.2024 23:24 Ответить
твари зеленые
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08.05.2024 23:43 Ответить
Ручний суд ОПи займається незаконною діяльністю...ганьба...!
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09.05.2024 00:23 Ответить
Вот и последствия критики ОП. и Ермака.
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09.05.2024 01:39 Ответить
У Зеленського вже 20 травня закiнчюються повноваження, цiкаво, яке рiшення судiв, верховних судiв, конституцiйних судiв, ще якихось судiв будуть з цього приводу?👈
Ця гнiда вирiшила створити в краiнi конц. табiр, не закiнчувати вiйну ( на украiнських умовах, ясна рiч),👈
Хоче влаштувати для украiнцiв террор за допомогою рiзних военiзованих банд формувань.👈
Слухаю, як деяки юристи починають стверджувати , що те , що робить ця гнiда можно впевнено назвати -"державним терором" ( почитайте в вiкiпедii , що це таке) i подумайте 😇
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09.05.2024 01:59 Ответить
Червінський для Зеленого - як Навальний для прутіна
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09.05.2024 06:13 Ответить
Коли Зеленського звинувачують у трагедіях, що сталися з вини влади, СБУ відкриває справи за заперечення збройної агресії росії. Але у замовній справі проти Червінського керовані з ОП СБУ й суди слідують іншій логіці.
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09.05.2024 06:15 Ответить
********, сэр!
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09.05.2024 07:49 Ответить
А що з тими полковниками УДО, які скоїли замах на самоє святоє в Україні - Бубочку? Здавалося б то самий величезний злочин, але чомусь про них мертва тиша. Де вони? Мабуть Володя про них буде розповідати в ООН? Чи готуються отримати ордена за гарно зіграну роль нападників?
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09.05.2024 08:09 Ответить
Народу "не зайшла" історія про замах. Навіть мала протилежну дію. Зелена пліснява зрозуміла, що народ зовсім не проти такого сценарію - усунення чотириразового оманського ухилянта від влади.
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09.05.2024 09:51 Ответить
Операцію з вагнерівцями злив особисто Зєлєнскій. Саме він підлабузливо дзвонив диктатору Лукашенко і ніс ахінею про "спецоперацію третіх держав". Він зрадник. Тому і намагаються закрити свідка.
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09.05.2024 08:15 Ответить
Цей суд це великий сором зеленському. Криворізкий юрист зовсім не знає шо таке закони , він з усього зробив цирк
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09.05.2024 08:23 Ответить
А також це ганьба всій системі "правосуддя".
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09.05.2024 09:52 Ответить
Ганьба владі. Свободу Червінському!
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09.05.2024 08:25 Ответить
Прокурор бурмотів під ніс загальні фрази, аж від сорому вуха горіли. Адвокат подавав переконливі аргументи. Суддя з кам'яним обличчям, прийняв сторону прокурора.
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09.05.2024 08:55 Ответить
 
 