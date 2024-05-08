Апелляционный суд оставил Червинского под стражей
Кропивницкий апелляционный суд оставил экс-разведчика Романа Червинского под стражей, не удовлетворив жалобу стороны защиты на постановление суда первой инстанции, которое было вынесено без присутствия его адвокатов. О мотивах такого решения пока ничего не известно, поскольку судом объявлена только результативная часть, полный текст будет через пять дней.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила адвокат Червинского Людмила Куса.
В свою очередь, еще один его адвокат Константин Глоба отметил, что сторона защиты считает решение Кировоградского райсуда, вынесенное по 615 статье УПК, незаконным, что и пыталась сегодня доказать в судебном заседании.
"Судьи апелляционной инстанции не увидели незаконного в незаконном и оставили незаконное в силе", - отметил он на своей странице в социальной сети Фейсбук. - Сегодня в суд явился основной свидетель защиты, генерал, который должен был сообщить обстоятельства, исключающие обвинение Червинского в принципе. Суд отказал в данном допросе. И это уже суд по существу обвинения!
Защита также предоставила доказательства отсутствия журнала судебного заседания после 18:14 ч 19.04.24. Именно с этого времени началось составление документа, который назван Постановлением без совещательной комнаты, просто в каком-то кабинете.
Защитой зафиксировано, что судьи 19.04.24 после 18:14 ч. объявили перерыв, однако самовольно, без выхода в совещательную комнату, без соответственно выхода из совещательной комнаты, без объявления постановления, без адвокатов, без Червинского, без прокурора, без фиксации и журнала судебного заседания ... без СУДА, составлен документ, который назван Постановлением суда! Данное Постановление до сих пор не оглашено! Оно просто составлено в кабинете во время объявленного перерыва в заседании".
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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Кому під час кацапської ашресії це вигідно?
розвідником Романом Червінським і негайно звільнити його 🙁
Полковник Червінський не підсудний, він - військовополонений. Його взяла в полон злочинна ворожа дрг, що засіла в ОПі. Це ми усі їх заручники, а він військовополонений. Закон та Право в країні, захопленій цією дрг перетворилися в пусті слова, в знаряддя террору захопленого населення. Ми або звільнемо військовополоненого… або опинимося, по черзі, на його місці.
https://twitter.com/i/status/1788262442138489170
Ця гнiда вирiшила створити в краiнi конц. табiр, не закiнчувати вiйну ( на украiнських умовах, ясна рiч),👈
Хоче влаштувати для украiнцiв террор за допомогою рiзних военiзованих банд формувань.👈
Слухаю, як деяки юристи починають стверджувати , що те , що робить ця гнiда можно впевнено назвати -"державним терором" ( почитайте в вiкiпедii , що це таке) i подумайте 😇