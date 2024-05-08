Апелляционный суд оставил Червинского под стражей

Кропивницкий апелляционный суд оставил экс-разведчика Романа Червинского под стражей, не удовлетворив жалобу стороны защиты на постановление суда первой инстанции, которое было вынесено без присутствия его адвокатов. О мотивах такого решения пока ничего не известно, поскольку судом объявлена только результативная часть, полный текст будет через пять дней.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила адвокат Червинского Людмила Куса.

В свою очередь, еще один его адвокат Константин Глоба отметил, что сторона защиты считает решение Кировоградского райсуда, вынесенное по 615 статье УПК, незаконным, что и пыталась сегодня доказать в судебном заседании.

"Судьи апелляционной инстанции не увидели незаконного в незаконном и оставили незаконное в силе", - отметил он на своей странице в социальной сети Фейсбук. - Сегодня в суд явился основной свидетель защиты, генерал, который должен был сообщить обстоятельства, исключающие обвинение Червинского в принципе. Суд отказал в данном допросе. И это уже суд по существу обвинения!

Защита также предоставила доказательства отсутствия журнала судебного заседания после 18:14 ч 19.04.24. Именно с этого времени началось составление документа, который назван Постановлением без совещательной комнаты, просто в каком-то кабинете.

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Защитой зафиксировано, что судьи 19.04.24 после 18:14 ч. объявили перерыв, однако самовольно, без выхода в совещательную комнату, без соответственно выхода из совещательной комнаты, без объявления постановления, без адвокатов, без Червинского, без прокурора, без фиксации и журнала судебного заседания ... без СУДА, составлен документ, который назван Постановлением суда! Данное Постановление до сих пор не оглашено! Оно просто составлено в кабинете во время объявленного перерыва в заседании".

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

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