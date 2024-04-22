Захист Червінського терміново подав звернення до ЄСПЛ, яке вже розглядається

Адвокати полковника ССО Романа Червінського подали звернення до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомила МГО "Міжнародне об’єднання "Народний адвокат", інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з незаконним позбавленням волі після 19 квітня 2024 року та незаконним переховуванням (тримання incommunicado) полковника Романа Червінського, адвокат Віктор Василюк, партнер ЮК "Катеринчук, Моор і партнери", терміново подав звернення до ЄСПЛ в порядку, передбаченому Правилом 39. Ця процедура передбачає можливість Суду відреагувати на звернення невідкладно", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що вбачають загрозу здоров'ю Романа Червінського через недбале ставлення та катування під час тримання його під вартою (ненадання медичної допомоги, тримання без їжі та інше).

"А з огляду на певні прецеденти, як, скажімо, видача Володимира Цемаха, видача беркутівців до РФ в обхід усіх законних процедур, не виключаємо і загрозу його життю. Зловживання інструментами кримінального переслідування вже стало ганебною ознакою теперішньої влади. Це страшенно шкодить не лише тим, хто мимоволі стали жертвами порушення статті 18 Європейської конвенції, яка забороняє це робити, але шкодить і всім нам, шкодить Україні, адже є перепоною на шляху європейської інтеграції України", - наголосили в МГО.

Скаргу Романа Червінського вже розглядає ЄСПЛ.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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