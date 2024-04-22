Захист Червінського терміново подав звернення до ЄСПЛ, яке вже розглядається
Адвокати полковника ССО Романа Червінського подали звернення до Європейського суду з прав людини.
Про це повідомила МГО "Міжнародне об’єднання "Народний адвокат", інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з незаконним позбавленням волі після 19 квітня 2024 року та незаконним переховуванням (тримання incommunicado) полковника Романа Червінського, адвокат Віктор Василюк, партнер ЮК "Катеринчук, Моор і партнери", терміново подав звернення до ЄСПЛ в порядку, передбаченому Правилом 39. Ця процедура передбачає можливість Суду відреагувати на звернення невідкладно", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що вбачають загрозу здоров'ю Романа Червінського через недбале ставлення та катування під час тримання його під вартою (ненадання медичної допомоги, тримання без їжі та інше).
"А з огляду на певні прецеденти, як, скажімо, видача Володимира Цемаха, видача беркутівців до РФ в обхід усіх законних процедур, не виключаємо і загрозу його життю. Зловживання інструментами кримінального переслідування вже стало ганебною ознакою теперішньої влади. Це страшенно шкодить не лише тим, хто мимоволі стали жертвами порушення статті 18 Європейської конвенції, яка забороняє це робити, але шкодить і всім нам, шкодить Україні, адже є перепоною на шляху європейської інтеграції України", - наголосили в МГО.
Скаргу Романа Червінського вже розглядає ЄСПЛ.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Руснява пропаганда миттю рознесе по світу доконаний факт політичної репресії в Україні.
Цугцванг виходить.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXhZc0RxkSQuwRaDzGgBM04jmRHaime5FabL2PliPd-8Sj1o4li3Uc58f6uPl4eA41p8i0E4m3s_bYR8ilndBrFkWFFtgcSLjxQglQ-*****************************************************************************-fRp8X9J6qSxF-jLLZhJrjjIPNNdQ4mAsiL&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
Проросійський діяч Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня цього року переписав великий маєток в елітному селищі Козин.. на своїх дітей.
Переоформленням майна вартістю у 19 мільйонів гривень в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді.
https://www.facebook.com/corruption.schemes?__cft__[0]=AZXhZc0RxkSQuwRaDzGgBM04jmRHaime5FabL2PliPd-8Sj1o4li3Uc58f6uPl4eA41p8i0E4m3s_bYR8ilndBrFkWFFtgcSLjxQglQ-*****************************************************************************-fRp8X9J6qSxF-jLLZhJrjjIPNNdQ4mAsiL&__tn__=-]K-y-R Схеми: корупція в деталях - RFERL отримали цей договір у своє розпорядження.
У ньому сказано, що будинок загальною площею понад 1000 квадратів та земельну ділянку у 65 соток в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра отримали четверо його неповнолітніх дітей - рівними частинами, в якості подарунка.
При переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як ми з'ясували, із 2014 року має громадянство Російської Федерації.
Чому Портнов вирішив переписати майно на дітей?
Юристи припускають, що це може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.
тож не думай що він зверне увага на єспл...
я не заперечую
за чий кошт???
ЗЕбанди??
Думайте, мої рідненькі....
Валерій Прозапас: Зникнення полковника Червінського, про місце перебування якого не знають навіть адвокати - це вирок майбутньому держави в складі цивілізованого світу. Всі, хто це замовляє, організовує та виконує - злочинці. Хто замовчує - ще гірші.
Олексій Петров: Судячи з усього, невдалий кейс відмороженої влади Януковича, (коли люди зникали просто так), так нічому і не навчив Зеленського і Ко.
Карл Волох: Я не пригадаю навіть за часів Януковича ситуацій, подібних до викрадення й тримання в заручниках Чауса. Чи нинішній абсолютно неймовірний «бєспредєл» щодо Червінського. Але в нашому хворому на всю голову суспільстві узурпація президентом влади чи відкрита наруга над Конституцією викликають суспільне обурення не зрівняно менше, ніж «яйця по 17». І влада це прекрасно розуміє.
Юрій Луценко: - Ізраїль чітко продемонстрував, що ракети важливіше асфальту. Країна, яка роками розбудовувала власне ВПК, змогла у час Ч захистити себе. - Ізраїль показав, як діють справжні Угоди з союзниками, підготовлені професіоналами, а не рамкові угоди про співпрацю, які колекціонують шоумени. - Одним із факторів допомоги у відбитті ракетної атаки є інвестиції союзних західних держав у економіку Ізраїлю. Бо там іншні політики не заробляють на місцевих Трипільських ТЕЦ, а пов'язують США, Британію та інші спільним бізнес інтересом. - При цьому Ізраїль залишається прикладом демократії та свободи слова. Ніяких вам шашликів і єдиних марафонів.
Бо всюди правлять бал або відверті росіяни, або їх маріонетки.
Треба терміново припиняти братовбивчу війну та об'єднуватись.
Детектор медіа: Заарештований бізнесмен та медіавласник Ігор Коломойський не перебуває в установі, яка підпорядковується Міністерству юстиції України. Про це повідомив очільник Мін'юсту Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.
А коли ЄСПЛ винесе рішення, яке татаровсько-дєрьмаковська шобла, звісно, проігнорує, здогадуєтесь, які наслідки на всіх нас чекають.
Сподіваюсь що справу виграють
і Україна заплатить Червінському з бюджету....
якщо грошей не вистачить в пісіонерів візьмуть
А зебанда тим часом буде кіздить допомогу..