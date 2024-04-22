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Захист Червінського терміново подав звернення до ЄСПЛ, яке вже розглядається

богачук,червінський

Адвокати полковника ССО Романа Червінського подали звернення до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомила МГО "Міжнародне об’єднання "Народний адвокат", інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з незаконним позбавленням волі після 19 квітня 2024 року та незаконним переховуванням (тримання incommunicado) полковника Романа Червінського, адвокат Віктор Василюк, партнер ЮК "Катеринчук, Моор і партнери", терміново подав звернення до ЄСПЛ в порядку, передбаченому Правилом 39. Ця процедура передбачає можливість Суду відреагувати на звернення невідкладно", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що вбачають загрозу здоров'ю Романа Червінського через недбале ставлення та катування під час тримання його під вартою (ненадання медичної допомоги, тримання без їжі та інше).

"А з огляду на певні прецеденти, як, скажімо, видача Володимира Цемаха, видача беркутівців до РФ в обхід усіх законних процедур, не виключаємо і загрозу його життю. Зловживання інструментами кримінального переслідування вже стало ганебною ознакою теперішньої влади. Це страшенно шкодить не лише тим, хто мимоволі стали жертвами порушення статті 18 Європейської конвенції, яка забороняє це робити, але шкодить і всім нам, шкодить Україні, адже є перепоною на шляху європейської інтеграції України", - наголосили в МГО.

Скаргу Романа Червінського вже розглядає ЄСПЛ.

Також читайте: Червінському продовжили строк тримання під вартою, без захисників. Зараз він у СІЗО, - адвокат Лисенко

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також читайте: Немає жодної інформації щодо місцеперебування Червінського, він міг бути викрадений для передачі РФ, - адвокат Йосипов

Автор: 

Європейський суд з пр... (452) Червінський (146)


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Топ коментарі
+40
Це єдиний спосіб вплинути на мафіозну зграю Ze.
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22.04.2024 15:00
+27
думати треба була весною 2019 року ... нажаль ...

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22.04.2024 15:09
+25
Червінський причетний , як я читала, до розробки операцій на знищення й Гіви й Мотороли , операція з Цемахом- його власна ... То, окрім всього що він знає про парочку вова-Козир , його знищення вигідне усій кремлівській ********* в Україні й поза її межами.
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22.04.2024 15:19
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Це єдиний спосіб вплинути на мафіозну зграю Ze.
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22.04.2024 15:00 Відповісти
Думаю, татаров просто віддасть наказ проігнорувати вирок, якщо він передбачатиме звільнення.
Руснява пропаганда миттю рознесе по світу доконаний факт політичної репресії в Україні.
Цугцванг виходить.
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22.04.2024 15:07 Відповісти
Червінський причетний , як я читала, до розробки операцій на знищення й Гіви й Мотороли , операція з Цемахом- його власна ... То, окрім всього що він знає про парочку вова-Козир , його знищення вигідне усій кремлівській ********* в Україні й поза її межами.
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22.04.2024 15:19 Відповісти
Зеленський продовжує ганебно захищати проросійського діяча, і не вводить санкції проти Портнова, які ввели США. Портнов через офіс президента продовжує вирішувати особисті питання у українських судах.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXhZc0RxkSQuwRaDzGgBM04jmRHaime5FabL2PliPd-8Sj1o4li3Uc58f6uPl4eA41p8i0E4m3s_bYR8ilndBrFkWFFtgcSLjxQglQ-*****************************************************************************-fRp8X9J6qSxF-jLLZhJrjjIPNNdQ4mAsiL&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

Проросійський діяч Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня цього року переписав великий маєток в елітному селищі Козин.. на своїх дітей.

Переоформленням майна вартістю у 19 мільйонів гривень в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді.

https://www.facebook.com/corruption.schemes?__cft__[0]=AZXhZc0RxkSQuwRaDzGgBM04jmRHaime5FabL2PliPd-8Sj1o4li3Uc58f6uPl4eA41p8i0E4m3s_bYR8ilndBrFkWFFtgcSLjxQglQ-*****************************************************************************-fRp8X9J6qSxF-jLLZhJrjjIPNNdQ4mAsiL&__tn__=-]K-y-R Схеми: корупція в деталях - RFERL отримали цей договір у своє розпорядження.

У ньому сказано, що будинок загальною площею понад 1000 квадратів та земельну ділянку у 65 соток в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра отримали четверо його неповнолітніх дітей - рівними частинами, в якості подарунка.

При переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як ми з'ясували, із 2014 року має громадянство Російської Федерації.

Чому Портнов вирішив переписати майно на дітей?

Юристи припускають, що це може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.
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22.04.2024 15:21 Відповісти
він забив болт на конституцію, партнерів, нас та все що йому "не важливе"
тож не думай що він зверне увага на єспл...
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22.04.2024 15:22 Відповісти
Побачимо. Потрібно використовувати ВСІ можливості для захисту справжнього патріота, ворога роZії і її кротів в Україні.
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22.04.2024 15:29 Відповісти
згоден на 100
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22.04.2024 15:34 Відповісти
яким чином це вплине на зепокідьків???
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22.04.2024 15:43 Відповісти
Українська судово-правоохоронна система ЗОБОВ'ЯЗАНА виконувати рішення ЄСПЛ.
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22.04.2024 15:45 Відповісти
звичайно
я не заперечую
за чий кошт???
ЗЕбанди??
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22.04.2024 15:49 Відповісти
Звичайно ні. Все за рахунок платників податків. Але в цьому випадку головне витягнути із буцегарні Червінського.
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22.04.2024 15:56 Відповісти
єдиний вплинути це 7,62...
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22.04.2024 17:10 Відповісти
А на його місці можу бути я і не дай Боже Ви!
Думайте, мої рідненькі....
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22.04.2024 15:04 Відповісти
думати треба була весною 2019 року ... нажаль ...

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22.04.2024 15:09 Відповісти
А Єрьмак вийшов з ЄСПЛ. Йому пох...
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22.04.2024 15:06 Відповісти
Коли це Україна вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ?
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22.04.2024 15:09 Відповісти
5 років тому, коли проголосувала за це зелене н*ркоманське, криворагульне лайно !!!
Валерій Прозапас: Зникнення полковника Червінського, про місце перебування якого не знають навіть адвокати - це вирок майбутньому держави в складі цивілізованого світу. Всі, хто це замовляє, організовує та виконує - злочинці. Хто замовчує - ще гірші.
Олексій Петров: Судячи з усього, невдалий кейс відмороженої влади Януковича, (коли люди зникали просто так), так нічому і не навчив Зеленського і Ко.
Карл Волох: Я не пригадаю навіть за часів Януковича ситуацій, подібних до викрадення й тримання в заручниках Чауса. Чи нинішній абсолютно неймовірний «бєспредєл» щодо Червінського. Але в нашому хворому на всю голову суспільстві узурпація президентом влади чи відкрита наруга над Конституцією викликають суспільне обурення не зрівняно менше, ніж «яйця по 17». І влада це прекрасно розуміє.
Юрій Луценко: - Ізраїль чітко продемонстрував, що ракети важливіше асфальту. Країна, яка роками розбудовувала власне ВПК, змогла у час Ч захистити себе. - Ізраїль показав, як діють справжні Угоди з союзниками, підготовлені професіоналами, а не рамкові угоди про співпрацю, які колекціонують шоумени. - Одним із факторів допомоги у відбитті ракетної атаки є інвестиції союзних західних держав у економіку Ізраїлю. Бо там іншні політики не заробляють на місцевих Трипільських ТЕЦ, а пов'язують США, Британію та інші спільним бізнес інтересом. - При цьому Ізраїль залишається прикладом демократії та свободи слова. Ніяких вам шашликів і єдиних марафонів.

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22.04.2024 15:19 Відповісти
росія https://www.bbc.com/ukrainian/news-62926473 офіційно вийшла , а ми? Не чув.
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22.04.2024 15:22 Відповісти
ще раз прочитайте що я написав вище ...
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22.04.2024 15:25 Відповісти
Якщо так думати, то Україна вже де-факто є частиною росії.
Бо всюди правлять бал або відверті росіяни, або їх маріонетки.
Треба терміново припиняти братовбивчу війну та об'єднуватись.
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22.04.2024 15:27 Відповісти
це питання до керуючого ж ОПою зе-прі3,14здента-наркомана дермака ... саме він і такі як він винконує "оманські договорняки" з кацапами керуючи усім в країні, у ручному режимі !!!
Детектор медіа: Заарештований бізнесмен та медіавласник Ігор Коломойський не перебуває в установі, яка підпорядковується Міністерству юстиції України. Про це повідомив очільник Мін'юсту Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.



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22.04.2024 15:34 Відповісти
Якби Україна, як росія, де-юде вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ, то цей крок не мав би жодних наслідків.
А коли ЄСПЛ винесе рішення, яке татаровсько-дєрьмаковська шобла, звісно, проігнорує, здогадуєтесь, які наслідки на всіх нас чекають.
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22.04.2024 15:37 Відповісти
Шкодуєте, що мєртвєчук нє в дєлє?
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22.04.2024 15:10 Відповісти
Невже одразу після 2019-го всі причетні втекли, як у 2014-му?
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22.04.2024 15:16 Відповісти
. Якщо ти зе-бот то може знаєш де зараз Червінський чи в методичці про це нічого сказано ?
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22.04.2024 15:16 Відповісти
Зникнення людини, яка довший час знаходилася під слідсвом у "зекривосуддя " є вже прямою вказівкою і на замовників і на виконавців цього викрадення .Викрадення людини - вказує для світової спільноти.що в Україні відсутнє правосуддя.а це тягне за собою певні (досить погані для України,як держави ) наслідки ,із боку ЄС. І США .Нічого не даремно...
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22.04.2024 15:24 Відповісти
Зелена барижна гнида творить беззаконня.
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22.04.2024 15:12 Відповісти
Зермаки прикидаються патріотами але відчувається, що за ними стоїть кремль, оманські договорняки.
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22.04.2024 15:14 Відповісти
Проснулися...
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22.04.2024 15:17 Відповісти
те що я й казав ..прокурорів і суддів хвамілії в студію .якщо суд ЄСПЛ визнає правим розвідника ..сумма буде не мала а це збитки державі завдяні прокурорами і суддями
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22.04.2024 15:25 Відповісти
Прокурори та судді отримають гарні оклади та довічні пенсії, за них можна не переживати. А ще ці слизькі мерзотники вірно прислуговують будь-якій владі, за що будь-яка влада їх і цінує.
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22.04.2024 16:14 Відповісти
Зелену хрипату мерзоту, будуть судити публічним судом!
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22.04.2024 15:30 Відповісти
Як у страшному сні-завгосп керує країною ...
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22.04.2024 15:40 Відповісти
Це дуже добре..
Сподіваюсь що справу виграють
і Україна заплатить Червінському з бюджету....
якщо грошей не вистачить в пісіонерів візьмуть
А зебанда тим часом буде кіздить допомогу..
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22.04.2024 15:41 Відповісти
Цікаво, на що сподіваються виконавці цього замовлення? Це ж навіть не погрози, це зайшло дкже далеко і тягне на тяжкий злочин. Иа і замовники надто помітні, щоб змогти десь сховатися. З-за кордону їх видадуть наступній владі, або ж витягнуть з якогось притону, як медведчука. Якщр не цього року, то через рік, максимум-два. Хоча такі дії наближають час розплати.
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22.04.2024 15:59 Відповісти
Суки, відпустіть, нарешті, Романа!
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22.04.2024 16:06 Відповісти
Слідкуємо пильно за рухами і руками чиновників...
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22.04.2024 18:16 Відповісти
Побачили що судді з Кропивницького нічим не відрізняються від інших запроданців в мантіях і готові за якісь плюшки дупи вилизувати ОПі. Після винесення рішення ЄСПЛ всих причетних до справи суддів потрібно позбавити статуса та звільнити без права поновлення і отримання пенсій.
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22.04.2024 19:01 Відповісти
20.04.2019 року Україна засинала як Україна, а 21.04.2019 року -як росія.
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23.04.2024 12:18 Відповісти
 
 