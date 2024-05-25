Червинский поблагодарил Бутусова за поддержку: Ты – фундамент для нашей будущей страны. ВИДЕО

Экс-разведчик Роман Червинский поблагодарил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за поддержку в информационном освещении позиции Червинского в судебном деле против него, а также за бескомпромиссное информирование журналистом о событиях на фронте и в общественно-политической жизни нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Юра, я очень рад тебя видеть и слышать. Спасибо тебе за страшную поддержку, за твою позицию, за то, что ты вообще такой существуешь, потому что ты являешься фундаментом для нашей будущей страны. Это один из тех краеугольных камней, на котором мы будем строить наше будущее. Твоя правда, твоя справедливость, твоя война, которую ты ведешь и на фронте с россиянами, и у нас, это то, чего не хватает сейчас большинству наших людей, особенно тем, которые сейчас сидят у власти, заняли должности и используют их для самообогащения! Юра,... я хотел бы быть сейчас рядом с тобой!" - заявил Червинский из зала суда.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация относительно "вагнеровцев" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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