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Червинский поблагодарил Бутусова за поддержку: Ты – фундамент для нашей будущей страны. ВИДЕО

Экс-разведчик Роман Червинский поблагодарил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за поддержку в информационном освещении позиции Червинского в судебном деле против него, а также за бескомпромиссное информирование журналистом о событиях на фронте и в общественно-политической жизни нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Юра, я очень рад тебя видеть и слышать. Спасибо тебе за страшную поддержку, за твою позицию, за то, что ты вообще такой существуешь, потому что ты являешься фундаментом для нашей будущей страны. Это один из тех краеугольных камней, на котором мы будем строить наше будущее. Твоя правда, твоя справедливость, твоя война, которую ты ведешь и на фронте с россиянами, и у нас, это то, чего не хватает сейчас большинству наших людей, особенно тем, которые сейчас сидят у власти, заняли должности и используют их для самообогащения! Юра,... я хотел бы быть сейчас рядом с тобой!" - заявил Червинский из зала суда.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация относительно "вагнеровцев" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+55
Свободу Герою України Червінському !!! Банду зелених - геть з Украіни !!
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25.05.2024 11:22
+43
--Чому ми бідніємо ? Тому що війна ! А чому Ви так потужно багатієте ? Ану закрий рот агєнт кремля !!!
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25.05.2024 11:22
+42
З радістю приєднуюсь до подяк для Юря Бутусова від Романа Червінського 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.05.2024 11:23
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--Чому ми бідніємо ? Тому що війна ! А чому Ви так потужно багатієте ? Ану закрий рот агєнт кремля !!!
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25.05.2024 11:22 Ответить
Свободу Герою України Червінському !!! Банду зелених - геть з Украіни !!
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25.05.2024 11:22 Ответить
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25.05.2024 12:33 Ответить
Російськомовні метастази...
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25.05.2024 11:31 Ответить
Схоже "эта страна" для вас чужа, "путєшественік", де ви зараз мандруєте?
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25.05.2024 11:41 Ответить
Та ні. Лікуємось.
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25.05.2024 13:21 Ответить
Кого і де вкрали? А вбили кого? Не варто перегинати. Якщо ви стосовно мобілізації, то "так" - є процедурні порушення. Але врешті все буде впорядковано як треба не зважаючи на ідіотизм "зелені".
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25.05.2024 15:47 Ответить
З радістю приєднуюсь до подяк для Юря Бутусова від Романа Червінського 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.05.2024 11:23 Ответить
Вас? Вот? Що?
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25.05.2024 11:29 Ответить
Розвіднику Роману Червінському потрібна негайна свобода ,
бо такі , як Він захищають нашу країну від кремлівських
вбиввць і шакалів 🙁
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25.05.2024 11:27 Ответить
Це не він пише, а автор: Ірина Дашківська. Читайте уважніше.
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25.05.2024 11:34 Ответить
сміх без причини--ознака beqa-дурачини
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25.05.2024 11:35 Ответить
Він пише не про себе, він наводить слова Червінського. Різницю відчуваєш?
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25.05.2024 11:36 Ответить
- Написав Альоша, сам знищивший танк окупантів, паравда?
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25.05.2024 11:36 Ответить
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25.05.2024 11:38 Ответить
Зелені мародери.

На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ

Журналісти виявили митну декларацію на ввезення майже 10 тис. тактичних аптечок, які зникли у Львові у листопаді 2022 року. Це перше документальне підтвердження того, що отримувачем гуманітарного вантажу була безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація.

Про це https://ngl.media/2024/05/24/ngl-media-viyavili-mitnu-deklaratsiyu-na-znikli-u-lvovi-majzhe-10-tis-aptechok-dlya-zsu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0kZIJf7kbnRuGjDAfKhqOBhvZ0LnlTbrQMwfQz3ne1lNW4nic0WhAbELA_aem_AY_PSoMs8M_iccX3br4STERfUCIx4EmzAnOgkh7wP-********************************************** повідомляє Ngl.media.

Публічно про зникнення важливого гуманітарного вантажу стало відомо у липні 2023 року. Тоді ОВА заперечувала, що отримувала партію тактичних аптечок.

Проте представник Злученого Українського Американського Допомогового Комітету Андрій Дида стверджував, що він особисто бачив коробки з аптечками на одному зі складів у Львові, який використовував гуманітарний штаб Львівської ОВА.

Пізніше Андрій Дида, який міг би стати одним із ключових свідків, помер.

Копія митної декларації свідчить, що вантажівка з аптечками справді перетнула кордон 10 листопада 2022 року, отримувачем вказана облдержадміністрація, а сам вантаж мав бути доставлений за адресою Львів, вул. Земельна,1, де на той момент був розташований склад гуманітарний штаб Львівської ОВА.

Як зазначають журналісти, за півтора року результатів у слідства немає. поліція нікого не затримала і не відшукала зниклі аптечки. Майже за рік після злочину, у вересні 2023 року слідчі отримали дозвіл провести обшуки на складі, аби вилучити документи. Пізніше, у листопаді 2023 року, слідчі отримали дозвіл вилучити і дослідити митні документи щодо двох вантажівок Man, які завозили гуманітарну допомогу від Злученого Українського Американського Допомогового Комітету.

Раніше у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.
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25.05.2024 11:39 Ответить
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25.05.2024 11:43 Ответить
в Оркостані? ну так, ще Саша Нєвская так само ханам доповідала.
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25.05.2024 11:48 Ответить
при царі та совку....
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25.05.2024 11:51 Ответить
Дякуємо панам Червінському та Бутусову!
Ви разом із мільйонами українських Воїнів, Волонтерів і Патріотів захищаєте Демократичну Україну!
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25.05.2024 11:50 Ответить
Свободу пану Роману ! Зеля- - Підарєшт!
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25.05.2024 12:07 Ответить
Витяг з Ухвали від 23.05.2024 року у справі № https://reyestr.court.gov.ua/Review/119224611 642/2756/24:

" ...
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024170020003242 від 11.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911667/ed_2024_05_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#911667 425 , ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2309/ed_2024_05_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#2309 429 КК України .

Процесуальне керівництво здійснюється Харківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в зоні відповідальності ОТУ «Харків» ОСУВ «Хортиця» - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії Державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125 окремої бригади Сухопутних військ ЗС України (військова частина НОМЕР_1 , далі 125 бригада) чисельністю до 1 роти (підрозділи 1 ешелону оборони) та силами НОМЕР_2 прикордонного загону ДПС України, внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.

Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_3 ) 23 механізованої бригади ( НОМЕР_4 ); 172 окремого стрілецького (військова частини НОМЕР_5 ), 125 окремої бригади Сухопутних військ ЗС України (військова частина НОМЕР_6 ), 1 прикордонного загону ДПС України та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій накордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.

Відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетного командування НОМЕР_7 окремої бригади Сухопутних військ ЗСУ, зокрема 415 окремого батальйону, 215 окремого батальйону, 217 окремого батальйону, 172 окремого батальйону, які внаслідок недбалого ставлення до військової служби не організували належним чином оборону позицій в зоні відповідальності ОТУ «Харків» - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району, Харківської області та рф, що призвело до втрат вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
..."
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25.05.2024 12:13 Ответить
Витяг з іншої https://reyestr.court.gov.ua/Review/119224611 ухвали від 23.05.2024:

" ...
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в зоні відповідальності ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії Державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 , далі 125 бригада) чисельністю до 1 роти (підрозділи 1 ешелону оборони) та силами НОМЕР_2 , внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.

Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_3 ) 23 механізованої бригади ( НОМЕР_4 ); 172 окремого стрілецького (військова частини НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій накордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
..."
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25.05.2024 12:21 Ответить
Слава герою!Мародерам зелёным ганьба!
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25.05.2024 12:17 Ответить
всі чесні журналісти, які не працюють на замовлення олігархів і 'иліт', а викривають злочини у владі, є фундаментом нашої майбутньої країни
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25.05.2024 12:54 Ответить
мені здається, що треба вимагати проведення справжньої люстрації суддів, прокурорів, поліції, високопоставлених чиновників, треба вимагати від депутатів нормального закону про люстрацію, щоб ті, хто не пройшов люстрацію не міг поновитися через суд. Якщо нічого не робити, то мафія врешті - решт допоможе путіну добити Україну.
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25.05.2024 13:21 Ответить
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25.05.2024 13:27 Ответить
Свободу Роману Червінському !
ЗЕкагал95 на нари !
Дякую Юрію Бутусову за тверду потріотичну позицію!
Слава Україні !
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25.05.2024 13:28 Ответить
Тримайтесь пане Червінський,за такими як ви і Бутусов майбутнє,а зелена пліснява пропаде,як роса на сонці.Хоча,нажаль,нам ще довго прийдеться вихаркувати цей"розумний" вибір.
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25.05.2024 13:37 Ответить
Шановні.Ось в і-нет медіа сервісах, такі як sweet tv,youtv,lanet tv показують 5й канал,еспресо.Навіть є канали "укр.правди","апостроф".А чьому б пану Бутусову(власникам видання цензор.нет) зробити свій канал(наприклад "антіцензор").Бо зомбомарафон вже не відрізняється от раша тв з своїми скарабєєвой-мусейчу,соловьовимі.
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25.05.2024 14:08 Ответить
Хто платити буде за Канал ? Бюджет тільки для мараХВону.
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25.05.2024 14:15 Ответить
За Червінського, за "вбивць" журналіста Шеремета всіх причетних треба судити показово. А це Аваков, зеленскаЯ курва, це - дЄрмак, знову зеленскаЯ курва ... й інших суддів та слідчих.
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25.05.2024 14:14 Ответить
Чоловіче, тримайся.
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25.05.2024 15:01 Ответить
Тримайтесь Роман, спільнота з Вами !
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25.05.2024 16:45 Ответить
#свободуРомануЧервінському!
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25.05.2024 17:50 Ответить
Роман правий.
бидло збагачується
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25.05.2024 20:08 Ответить
Герою-розвіднику, герою-журналісту! Романе ! Юрій ! Тримайтеся і бережіть себе. Ви наша надія. Прийде час патріотів, час правди і справедливості.
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26.05.2024 00:31 Ответить
З освідченних , не заплямованих корупцією, які мають підтримку в населення людей створити "круглий стіл" , орган , який би впливав на парламент, а той , в свою чергу , на президента. Потрібно , таким чином "заставити" парламент проголосувати за закон про "чесну " люстрацію. Поетапно. Починаючи з суддів і закінчуючи середньою ланкою керівників. В Україні не було нормальної люстрації. Чому змін у нас ніяких не відбулося. Щоб створити такий "круглий стіл" потрібні незаплямовані лідери з народу- вчителі, лікарі тощо , до яких народ має довіру. Народна підтримка - це велика сила.
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26.05.2024 01:00 Ответить
 
 