Червінський подякував Бутусову за підтримку: Ти - фундамент для нашої майбутньої країни. ВIДЕО
Ексрозвідник Роман Червінський подякував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову за підтримку в інформаційному висвітленні позиції Червінського у судовій справі проти нього, а також за безкомпромісне інформування журналістом про події на фронті та в суспільно-політичному житті нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
"Юро, я дуже радий тебе бачити і чути. Дякую тобі за страшну підтримку, за твою позицію, за те, що ти взагалі такий існуєш, бо ти являєшся фундаментом для нашої майбутньої країни. Це один з тих вуглових каменів, на якому ми будемо будувати наше майбутнє. Твоя правда, твоя справедливість, твоя війна, яку ти ведеш і на фронті з росіянами, і в нас, це чого не вистачає зараз більшості наших людей, особливо тим, які зараз сидять при владі, позаймали посади і використовують їх для самозбагачення! Юро,... я хотів би бути зараз поруч з тобою!" - заявив Червінський із залу суду.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
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бо такі , як Він захищають нашу країну від кремлівських
вбиввць і шакалів 🙁
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
Журналісти виявили митну декларацію на ввезення майже 10 тис. тактичних аптечок, які зникли у Львові у листопаді 2022 року. Це перше документальне підтвердження того, що отримувачем гуманітарного вантажу була безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація.
Про це https://ngl.media/2024/05/24/ngl-media-viyavili-mitnu-deklaratsiyu-na-znikli-u-lvovi-majzhe-10-tis-aptechok-dlya-zsu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0kZIJf7kbnRuGjDAfKhqOBhvZ0LnlTbrQMwfQz3ne1lNW4nic0WhAbELA_aem_AY_PSoMs8M_iccX3br4STERfUCIx4EmzAnOgkh7wP-********************************************** повідомляє Ngl.media.
Публічно про зникнення важливого гуманітарного вантажу стало відомо у липні 2023 року. Тоді ОВА заперечувала, що отримувала партію тактичних аптечок.
Проте представник Злученого Українського Американського Допомогового Комітету Андрій Дида стверджував, що він особисто бачив коробки з аптечками на одному зі складів у Львові, який використовував гуманітарний штаб Львівської ОВА.
Пізніше Андрій Дида, який міг би стати одним із ключових свідків, помер.
Копія митної декларації свідчить, що вантажівка з аптечками справді перетнула кордон 10 листопада 2022 року, отримувачем вказана облдержадміністрація, а сам вантаж мав бути доставлений за адресою Львів, вул. Земельна,1, де на той момент був розташований склад гуманітарний штаб Львівської ОВА.
Як зазначають журналісти, за півтора року результатів у слідства немає. поліція нікого не затримала і не відшукала зниклі аптечки. Майже за рік після злочину, у вересні 2023 року слідчі отримали дозвіл провести обшуки на складі, аби вилучити документи. Пізніше, у листопаді 2023 року, слідчі отримали дозвіл вилучити і дослідити митні документи щодо двох вантажівок Man, які завозили гуманітарну допомогу від Злученого Українського Американського Допомогового Комітету.
Раніше у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.
Ви разом із мільйонами українських Воїнів, Волонтерів і Патріотів захищаєте Демократичну Україну!
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Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024170020003242 від 11.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911667/ed_2024_05_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#911667 425 , ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2309/ed_2024_05_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#2309 429 КК України .
Процесуальне керівництво здійснюється Харківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в зоні відповідальності ОТУ «Харків» ОСУВ «Хортиця» - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії Державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125 окремої бригади Сухопутних військ ЗС України (військова частина НОМЕР_1 , далі 125 бригада) чисельністю до 1 роти (підрозділи 1 ешелону оборони) та силами НОМЕР_2 прикордонного загону ДПС України, внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.
Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_3 ) 23 механізованої бригади ( НОМЕР_4 ); 172 окремого стрілецького (військова частини НОМЕР_5 ), 125 окремої бригади Сухопутних військ ЗС України (військова частина НОМЕР_6 ), 1 прикордонного загону ДПС України та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій накордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
Відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетного командування НОМЕР_7 окремої бригади Сухопутних військ ЗСУ, зокрема 415 окремого батальйону, 215 окремого батальйону, 217 окремого батальйону, 172 окремого батальйону, які внаслідок недбалого ставлення до військової служби не організували належним чином оборону позицій в зоні відповідальності ОТУ «Харків» - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району, Харківської області та рф, що призвело до втрат вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
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Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в зоні відповідальності ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії Державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 , далі 125 бригада) чисельністю до 1 роти (підрозділи 1 ешелону оборони) та силами НОМЕР_2 , внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.
Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_3 ) 23 механізованої бригади ( НОМЕР_4 ); 172 окремого стрілецького (військова частини НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій накордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
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ЗЕкагал95 на нари !
Дякую Юрію Бутусову за тверду потріотичну позицію!
Слава Україні !
бидло збагачується