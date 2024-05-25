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Червінський подякував Бутусову за підтримку: Ти - фундамент для нашої майбутньої країни. ВIДЕО

Ексрозвідник Роман Червінський подякував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову за підтримку в інформаційному висвітленні позиції Червінського у судовій справі проти нього, а також за безкомпромісне інформування журналістом про події на фронті та в суспільно-політичному житті нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео. 

"Юро, я дуже радий тебе бачити і чути. Дякую тобі за страшну підтримку, за твою позицію, за те, що ти взагалі такий існуєш, бо ти являєшся фундаментом для нашої майбутньої країни. Це один з тих вуглових каменів, на якому ми будемо будувати наше майбутнє. Твоя правда, твоя справедливість, твоя війна, яку ти ведеш і на фронті з росіянами, і в нас, це чого не вистачає зараз більшості наших людей, особливо тим, які зараз сидять при владі, позаймали посади і використовують їх для самозбагачення! Юро,... я хотів би бути зараз поруч з тобою!" - заявив Червінський із залу суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Червінського під вартою

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також читайте: Захист Червінського терміново подав звернення до ЄСПЛ, яке вже розглядається

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+55
Свободу Герою України Червінському !!! Банду зелених - геть з Украіни !!
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25.05.2024 11:22
+43
--Чому ми бідніємо ? Тому що війна ! А чому Ви так потужно багатієте ? Ану закрий рот агєнт кремля !!!
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25.05.2024 11:22
+42
З радістю приєднуюсь до подяк для Юря Бутусова від Романа Червінського 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.05.2024 11:23
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--Чому ми бідніємо ? Тому що війна ! А чому Ви так потужно багатієте ? Ану закрий рот агєнт кремля !!!
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25.05.2024 11:22 Відповісти
Свободу Герою України Червінському !!! Банду зелених - геть з Украіни !!
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25.05.2024 11:22 Відповісти
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25.05.2024 12:33 Відповісти
Російськомовні метастази...
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25.05.2024 11:31 Відповісти
Схоже "эта страна" для вас чужа, "путєшественік", де ви зараз мандруєте?
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25.05.2024 11:41 Відповісти
Та ні. Лікуємось.
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25.05.2024 13:21 Відповісти
Кого і де вкрали? А вбили кого? Не варто перегинати. Якщо ви стосовно мобілізації, то "так" - є процедурні порушення. Але врешті все буде впорядковано як треба не зважаючи на ідіотизм "зелені".
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25.05.2024 15:47 Відповісти
З радістю приєднуюсь до подяк для Юря Бутусова від Романа Червінського 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.05.2024 11:23 Відповісти
Вас? Вот? Що?
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25.05.2024 11:29 Відповісти
Розвіднику Роману Червінському потрібна негайна свобода ,
бо такі , як Він захищають нашу країну від кремлівських
вбиввць і шакалів 🙁
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25.05.2024 11:27 Відповісти
Це не він пише, а автор: Ірина Дашківська. Читайте уважніше.
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25.05.2024 11:34 Відповісти
сміх без причини--ознака beqa-дурачини
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25.05.2024 11:35 Відповісти
Він пише не про себе, він наводить слова Червінського. Різницю відчуваєш?
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25.05.2024 11:36 Відповісти
- Написав Альоша, сам знищивший танк окупантів, паравда?
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25.05.2024 11:36 Відповісти
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25.05.2024 11:38 Відповісти
Зелені мародери.

На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ

Журналісти виявили митну декларацію на ввезення майже 10 тис. тактичних аптечок, які зникли у Львові у листопаді 2022 року. Це перше документальне підтвердження того, що отримувачем гуманітарного вантажу була безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація.

Про це https://ngl.media/2024/05/24/ngl-media-viyavili-mitnu-deklaratsiyu-na-znikli-u-lvovi-majzhe-10-tis-aptechok-dlya-zsu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0kZIJf7kbnRuGjDAfKhqOBhvZ0LnlTbrQMwfQz3ne1lNW4nic0WhAbELA_aem_AY_PSoMs8M_iccX3br4STERfUCIx4EmzAnOgkh7wP-********************************************** повідомляє Ngl.media.

Публічно про зникнення важливого гуманітарного вантажу стало відомо у липні 2023 року. Тоді ОВА заперечувала, що отримувала партію тактичних аптечок.

Проте представник Злученого Українського Американського Допомогового Комітету Андрій Дида стверджував, що він особисто бачив коробки з аптечками на одному зі складів у Львові, який використовував гуманітарний штаб Львівської ОВА.

Пізніше Андрій Дида, який міг би стати одним із ключових свідків, помер.

Копія митної декларації свідчить, що вантажівка з аптечками справді перетнула кордон 10 листопада 2022 року, отримувачем вказана облдержадміністрація, а сам вантаж мав бути доставлений за адресою Львів, вул. Земельна,1, де на той момент був розташований склад гуманітарний штаб Львівської ОВА.

Як зазначають журналісти, за півтора року результатів у слідства немає. поліція нікого не затримала і не відшукала зниклі аптечки. Майже за рік після злочину, у вересні 2023 року слідчі отримали дозвіл провести обшуки на складі, аби вилучити документи. Пізніше, у листопаді 2023 року, слідчі отримали дозвіл вилучити і дослідити митні документи щодо двох вантажівок Man, які завозили гуманітарну допомогу від Злученого Українського Американського Допомогового Комітету.

Раніше у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.
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25.05.2024 11:39 Відповісти
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25.05.2024 11:43 Відповісти
в Оркостані? ну так, ще Саша Нєвская так само ханам доповідала.
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25.05.2024 11:48 Відповісти
при царі та совку....
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25.05.2024 11:51 Відповісти
Дякуємо панам Червінському та Бутусову!
Ви разом із мільйонами українських Воїнів, Волонтерів і Патріотів захищаєте Демократичну Україну!
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25.05.2024 11:50 Відповісти
Свободу пану Роману ! Зеля- - Підарєшт!
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25.05.2024 12:07 Відповісти
Витяг з Ухвали від 23.05.2024 року у справі № https://reyestr.court.gov.ua/Review/119224611 642/2756/24:

" ...
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024170020003242 від 11.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911667/ed_2024_05_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#911667 425 , ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2309/ed_2024_05_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#2309 429 КК України .

Процесуальне керівництво здійснюється Харківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в зоні відповідальності ОТУ «Харків» ОСУВ «Хортиця» - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії Державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125 окремої бригади Сухопутних військ ЗС України (військова частина НОМЕР_1 , далі 125 бригада) чисельністю до 1 роти (підрозділи 1 ешелону оборони) та силами НОМЕР_2 прикордонного загону ДПС України, внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.

Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_3 ) 23 механізованої бригади ( НОМЕР_4 ); 172 окремого стрілецького (військова частини НОМЕР_5 ), 125 окремої бригади Сухопутних військ ЗС України (військова частина НОМЕР_6 ), 1 прикордонного загону ДПС України та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій накордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.

Відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетного командування НОМЕР_7 окремої бригади Сухопутних військ ЗСУ, зокрема 415 окремого батальйону, 215 окремого батальйону, 217 окремого батальйону, 172 окремого батальйону, які внаслідок недбалого ставлення до військової служби не організували належним чином оборону позицій в зоні відповідальності ОТУ «Харків» - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району, Харківської області та рф, що призвело до втрат вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
..."
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25.05.2024 12:13 Відповісти
Витяг з іншої https://reyestr.court.gov.ua/Review/119224611 ухвали від 23.05.2024:

" ...
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в зоні відповідальності ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії Державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 , далі 125 бригада) чисельністю до 1 роти (підрозділи 1 ешелону оборони) та силами НОМЕР_2 , внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.

Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_3 ) 23 механізованої бригади ( НОМЕР_4 ); 172 окремого стрілецького (військова частини НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій накордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.
..."
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25.05.2024 12:21 Відповісти
Слава герою!Мародерам зелёным ганьба!
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25.05.2024 12:17 Відповісти
всі чесні журналісти, які не працюють на замовлення олігархів і 'иліт', а викривають злочини у владі, є фундаментом нашої майбутньої країни
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25.05.2024 12:54 Відповісти
мені здається, що треба вимагати проведення справжньої люстрації суддів, прокурорів, поліції, високопоставлених чиновників, треба вимагати від депутатів нормального закону про люстрацію, щоб ті, хто не пройшов люстрацію не міг поновитися через суд. Якщо нічого не робити, то мафія врешті - решт допоможе путіну добити Україну.
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25.05.2024 13:21 Відповісти
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25.05.2024 13:27 Відповісти
Свободу Роману Червінському !
ЗЕкагал95 на нари !
Дякую Юрію Бутусову за тверду потріотичну позицію!
Слава Україні !
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25.05.2024 13:28 Відповісти
Тримайтесь пане Червінський,за такими як ви і Бутусов майбутнє,а зелена пліснява пропаде,як роса на сонці.Хоча,нажаль,нам ще довго прийдеться вихаркувати цей"розумний" вибір.
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25.05.2024 13:37 Відповісти
Шановні.Ось в і-нет медіа сервісах, такі як sweet tv,youtv,lanet tv показують 5й канал,еспресо.Навіть є канали "укр.правди","апостроф".А чьому б пану Бутусову(власникам видання цензор.нет) зробити свій канал(наприклад "антіцензор").Бо зомбомарафон вже не відрізняється от раша тв з своїми скарабєєвой-мусейчу,соловьовимі.
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25.05.2024 14:08 Відповісти
Хто платити буде за Канал ? Бюджет тільки для мараХВону.
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25.05.2024 14:15 Відповісти
За Червінського, за "вбивць" журналіста Шеремета всіх причетних треба судити показово. А це Аваков, зеленскаЯ курва, це - дЄрмак, знову зеленскаЯ курва ... й інших суддів та слідчих.
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25.05.2024 14:14 Відповісти
Чоловіче, тримайся.
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25.05.2024 15:01 Відповісти
Тримайтесь Роман, спільнота з Вами !
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25.05.2024 16:45 Відповісти
#свободуРомануЧервінському!
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25.05.2024 17:50 Відповісти
Роман правий.
бидло збагачується
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25.05.2024 20:08 Відповісти
Герою-розвіднику, герою-журналісту! Романе ! Юрій ! Тримайтеся і бережіть себе. Ви наша надія. Прийде час патріотів, час правди і справедливості.
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26.05.2024 00:31 Відповісти
З освідченних , не заплямованих корупцією, які мають підтримку в населення людей створити "круглий стіл" , орган , який би впливав на парламент, а той , в свою чергу , на президента. Потрібно , таким чином "заставити" парламент проголосувати за закон про "чесну " люстрацію. Поетапно. Починаючи з суддів і закінчуючи середньою ланкою керівників. В Україні не було нормальної люстрації. Чому змін у нас ніяких не відбулося. Щоб створити такий "круглий стіл" потрібні незаплямовані лідери з народу- вчителі, лікарі тощо , до яких народ має довіру. Народна підтримка - це велика сила.
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26.05.2024 01:00 Відповісти
 
 