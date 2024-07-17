Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. ДОКУМЕНТ

Полковника ССО Романа Червінського відпустили із СІЗО під заставу у 9 млн грн, поклавши на нього низку зобов'язань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду.

Так, суд частково задовольнив скаргу адвоката Червінського Йосипова та скасував ухвалу про продовження тримання під вартою.

Новою ухвалою Червінському продовжили строк тримання під вартою до 4 серпня 2024 року із визначенням застави у розмірі 9 млн 84 тис. грн.

Після внесення застави Червінський має:

- прибувати за викликом до суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу суду;

- повідомляти суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Водночас суд відмовив у задоволені клопотання про взяття на особисту поруку Червінського.

Повний текст ухвали проголосять 19 липня.





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Як повідомлялося, 16 липня 2024 року Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського. 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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