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Новини
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Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. ДОКУМЕНТ

червінський

Полковника ССО Романа Червінського відпустили із СІЗО під заставу у 9 млн грн, поклавши на нього низку зобов'язань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду.

Так, суд частково задовольнив скаргу адвоката Червінського Йосипова та скасував ухвалу про продовження тримання під вартою.

Новою ухвалою Червінському продовжили строк тримання під вартою до 4 серпня 2024 року із визначенням застави у розмірі 9 млн 84 тис. грн.

Після внесення застави Червінський має:

- прибувати за викликом до суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу суду;
- повідомляти суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Водночас суд відмовив у задоволені клопотання про взяття на особисту поруку Червінського.

Повний текст ухвали проголосять 19 липня.

Червінського відпустили під заставу
Червінського відпустили під заставу

Читайте: Усі 27 народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" готові взяти на поруки Червінського, - заява

Як повідомлялося, 16 липня 2024 року Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського. 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Дивіться: Червінський подякував Бутусову за підтримку: Ти - фундамент для нашої майбутньої країни. ВIДЕО

Автор: 

суд (11757) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+23
"Зеленский категорически требовал, чтобы Червинский сел пожизненно. Чтобы прочим было неповадно. Реализовать желание экс-шоумена было поручено господину Татарову. "

ТК "Печерский холм"
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17.07.2024 14:12 Відповісти
+14
чума на блаЗЄнських!
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17.07.2024 14:12 Відповісти
+14
Міністр юстиції України Малюська проігнорував вимогу Зеленського про юридичну заборону виконання рішення Кропивницького апеляційного суду про звільнення колишнього співробітника Головного управління розвідки Романа Червінського. Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом Петра Порошенко. Малюська вже давно хоче у відставку і відмовився підписувати будь-які документи.
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17.07.2024 14:23 Відповісти
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чума на блаЗЄнських!
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17.07.2024 14:12 Відповісти
"Зеленский категорически требовал, чтобы Червинский сел пожизненно. Чтобы прочим было неповадно. Реализовать желание экс-шоумена было поручено господину Татарову. "

ТК "Печерский холм"
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17.07.2024 14:12 Відповісти
він свідок справи "Визволення вагнерівцім " зеленським і єрмаком
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17.07.2024 14:55 Відповісти
Для таких бажань треба, принаймні, пожиттєво залишатись президентом, або робити президентом довірену особу. Бо в'язні інколи повертаються на свободу щоб помститися. Почнемо з літературного Монте-Крісто.
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17.07.2024 15:34 Відповісти
Міністр юстиції України Малюська проігнорував вимогу Зеленського про юридичну заборону виконання рішення Кропивницького апеляційного суду про звільнення колишнього співробітника Головного управління розвідки Романа Червінського. Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом Петра Порошенко. Малюська вже давно хоче у відставку і відмовився підписувати будь-які документи.
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17.07.2024 14:23 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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17.07.2024 14:24 Відповісти
єрмаки отсосали.льод тронулся.
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17.07.2024 14:25 Відповісти
...навіть з проглотом
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17.07.2024 14:32 Відповісти
А Героям Слава!
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17.07.2024 15:57 Відповісти
А як-же відео, на якому Червінський вимагав 100 000 доларів? Ой, про що це я, це ж фейк.
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17.07.2024 14:49 Відповісти
а як же відео, де ти згвалтував 12 дитсадків ?
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17.07.2024 16:47 Відповісти
Його немає, а ось про Червінського є скрізь https://www.unian.net/politics/100-tys-za-poreshat-vopros-opublikovano-skandalnoe-video-s-eks-razvedchikom-chervinskim-12251202.html
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17.07.2024 16:49 Відповісти
https://t.me/libertatemua/1956
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17.07.2024 15:07 Відповісти
А чи понесли відповідальність різні авакови, які роками мурижили людей по страві вбивства Шеремета? Втім питання риторичне. З Червінським це повтор такого правового невігластва по політичному замовленню.
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17.07.2024 15:10 Відповісти
Ви забули згадати генпрокулола Луценка юлу,для якого каламойський,розенблат,Кононенко і ін.швальне були злочинцями
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17.07.2024 16:10 Відповісти
"- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України...", так він же не шефір чи Ханумак, або порнов, щоб його пропустили на кордоні під чс зборони виїзду чоловікам під час війни.
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17.07.2024 15:39 Відповісти
Шефіри й ханумаки не чоловіки, так, середній рід.
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17.07.2024 18:00 Відповісти
 
 