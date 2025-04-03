Суд повернув Червінському закордонний паспорт, - адвокат Глоба
Кропивницький райсуд ухвалив рішення повернути закордонний паспорт Роману Червінському. Раніше з нього зняли засіб контролю.
Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.
"Ранок почався з замінування будівлі суду. Згодом суд відновив розгляд і за відповідним рішенням Червінському повернули паспорт для виїзду за кордон!
Маленька, чергова перемога. Раніше суд зважив на наші доводи і не продовжив обовʼязок носіння електронного засобу контролю, що призвело до зняття "слідчого нашийника", - зазначив захисник.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.
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Червінського, може, просто хотіли вивести з гри і знешкодити, як розвідника та вербувальника.
І це вдалось Козирю.
А тут - і живого свідка держзради (вагнєргєйт) не змусили замовкнути.
Сциклива диктатура, перефразовуючи Митця.
От коли був з браслетом - це ж актуальні координати в реальному часі. То чому?
Напруга зростає! Шуфрич з коломийським, підуть живим щитом??
Лізти в сімейні справи - річ огидна. Але. Коли ідеться про політиків, проти волі згадуєш фразу з Чейза: "Золотим рибкам нема де сховатися". Не даремно декларувати статки і майно примусили не тільки політиків та чиновників, а й їхніх близьких родичів. Бо надкто гарно ми знаємо, як воно буває - злиденний нужденний політик, біля дружини-мільйонера.
Саме тому декларація першої леді України Олени Зеленської для нас цікава ніяк не менше ніж декларація її чоловіка - все ще голови держави. Що ми бачимо у декларації першої леді?
Ба-бах! У декларації Олени Зеленської ми бачимо саме те, за що преса роками гнобила Петра Порошенка. Ми бачимо те, що за словами знаних антикорупціонерів для політика є амральним і неприпустимим.
Видихніть і затамуйте подих. В декларації Олени Зеленської ми бачимо... ОФШОРИ.
Багато офшорів. От їхні назви.
"Strand Residential GP Limited"
"Strand Residential Nominee Limited" - острів Джерсі
"Aldorante Limited" - Кіпр, Нікосія
"FILM HERITAGE Inc" - Беліз
І ще "San Tommaso S.R.L." в Італії - це не офшорна фірма, але її засновником є офшор з Кіпру.
У всьому світі офшорні компанії використовують для приховування податків. Доречне питання, а навіщо офшорні фірми родині президента України? Отут постає цікаве.
Президент Зеленський щойно подав декларацію, за якої виходить так, що він бідний мов церковна миша. За рік доходи його родини склали 15,3 мільйони грн, з яких 8,6 мільйонів це доходи з погашення облігацій ОВДП - тих самих за дохід з яких цькували Петра Порошенка. Особливо мені сподоабался зарплатня президента - 336000 грн, сержант-інструктор ЗСУ за рік заробляє більше.
Проте.
У той самий час як президент декларує копійчані доходи, дружина президента виявляється нехилим власником нерухомості у екзотичних частинах світу.
Наприклад, фірма "Strand Residential Nominee Limited" на острові Джерсі є власником квартири подружжя Зеленських у Лондоні, вартістю більше 2 мільйонів євро на 2014 р. Ця фірма дозволила родині Зеленських уникнути сплати разового податку у 91,5 тис євро. Проте, для утримування юридичних осіб родина преЗЕдента сплачує на рік 7000 євро податку. За офіційних доходів Зеленського - кусюче, скажу я вам.
Або от. Фірма "Aldorante Limited" з сонячного Кіпру. На неї зареєстрована квартира в Нікосії площиною у 270 квадратних метрів. Вистачить влаштувати виступ всього "Кварталу 95".
Ще фірма "Aldorante Limited" є засновником італійської фірми "San Tommaso S.R.L.", яка є власником 15-кімнатної вілли у місті Форте де Мармі. Італійська преса оцінює віллу у 4 мільйони євро - оцініть як збагатили родину Зеленський українці, що бігають на концерти реготати з пласких жартів Кварталу.
У Італії, до речі, чималі податки на нерухомість. За фірму вартістю у 4 мільйони євро, родина Зеленських мусить щороку сплачувати від 10,5 до 25 тисяч євро. За офіційних доходів Зеленського...
Схоже на те що посада президента України для Зеленського - суцільне розорення. Офіційної зарплатні Зеленському явно вистачає тільки на податки. Родині президента явно доводиться жити на зароблене непосильною шоуменською працею в попередні роки. Каторзі цій - кінця краю нема.
Якщо раптом ОП оголосить збір на підтримку президента - не дивуйтеся. Квартила в Лондоні і вілла в Італії самі за себе не заплатять.
Ні, я припускаю, що родина Зеленських нічого не порушує фіормально. Але виникає кілька "але".
Українська преса нас привчила до думки, що офшори це дуже погано, бо то неморально коли президент подає приклад несплати податків. Тим більше - в країнах-союзниках з Європи. Петра Порошенко преса свого часу за офшор аж на 3000 євро, поперек згризла.
Чому та сама преса мовчить зараз? Чому не обурюється, не видає гнівні матеріали?
По-друге. Є такий цікавий прецедент. У 2016 р. прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон подав у відставку після того як в нього і його дружини знайшли офшорні компанії. Там це було національної ганьбою і політика засудило суспільство.
Але ж у нас не Ісландія, вірно?
Возможно все это как-то связано:
Офису Ермака прямо пригрозили санкциями в случае атак на украинскую оппозицию