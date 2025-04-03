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Новини Справи проти Червінського
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Суд повернув Червінському закордонний паспорт, - адвокат Глоба

Роману Червінському повернули закордонний паспорт

Кропивницький райсуд ухвалив рішення повернути закордонний паспорт Роману Червінському. Раніше з нього зняли засіб контролю.

Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок почався з замінування будівлі суду. Згодом суд відновив розгляд і за відповідним рішенням Червінському повернули паспорт для виїзду за кордон!

Маленька, чергова перемога. Раніше суд зважив на наші доводи і не продовжив обовʼязок носіння електронного засобу контролю, що призвело до зняття "слідчого нашийника", - зазначив захисник.

Читайте: Суд продовжив до 20 травня домашній арешт Червінському

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Також дивіться: Єрмак із Зеленським прийшли до влади, щоб сформувати свою корупційну еліту у нашій державі, - Червінський. ВIДЕО

Автор: 

суд (11669) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+28
Червинському потрібна охорона, бо він головний свідок держзради зеленського і єрмака
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03.04.2025 15:58
+21
Шобла ларьочників готується до виборів. Ну тоді мають сісти єрмак, безугла і віслюк за зрив і фальсифікацію операції по вагнерівцях.
показати весь коментар
03.04.2025 15:27
+17
ЛЕДІ ОФШОР

Лізти в сімейні справи - річ огидна. Але. Коли ідеться про політиків, проти волі згадуєш фразу з Чейза: "Золотим рибкам нема де сховатися". Не даремно декларувати статки і майно примусили не тільки політиків та чиновників, а й їхніх близьких родичів. Бо надкто гарно ми знаємо, як воно буває - злиденний нужденний політик, біля дружини-мільйонера.

Саме тому декларація першої леді України Олени Зеленської для нас цікава ніяк не менше ніж декларація її чоловіка - все ще голови держави. Що ми бачимо у декларації першої леді?

Ба-бах! У декларації Олени Зеленської ми бачимо саме те, за що преса роками гнобила Петра Порошенка. Ми бачимо те, що за словами знаних антикорупціонерів для політика є амральним і неприпустимим.

Видихніть і затамуйте подих. В декларації Олени Зеленської ми бачимо... ОФШОРИ.

Багато офшорів. От їхні назви.

"Strand Residential GP Limited"
"Strand Residential Nominee Limited" - острів Джерсі
"Aldorante Limited" - Кіпр, Нікосія
"FILM HERITAGE Inc" - Беліз
І ще "San Tommaso S.R.L." в Італії - це не офшорна фірма, але її засновником є офшор з Кіпру.

У всьому світі офшорні компанії використовують для приховування податків. Доречне питання, а навіщо офшорні фірми родині президента України? Отут постає цікаве.

Президент Зеленський щойно подав декларацію, за якої виходить так, що він бідний мов церковна миша. За рік доходи його родини склали 15,3 мільйони грн, з яких 8,6 мільйонів це доходи з погашення облігацій ОВДП - тих самих за дохід з яких цькували Петра Порошенка. Особливо мені сподоабался зарплатня президента - 336000 грн, сержант-інструктор ЗСУ за рік заробляє більше.

Проте.

У той самий час як президент декларує копійчані доходи, дружина президента виявляється нехилим власником нерухомості у екзотичних частинах світу.

Наприклад, фірма "Strand Residential Nominee Limited" на острові Джерсі є власником квартири подружжя Зеленських у Лондоні, вартістю більше 2 мільйонів євро на 2014 р. Ця фірма дозволила родині Зеленських уникнути сплати разового податку у 91,5 тис євро. Проте, для утримування юридичних осіб родина преЗЕдента сплачує на рік 7000 євро податку. За офіційних доходів Зеленського - кусюче, скажу я вам.

Або от. Фірма "Aldorante Limited" з сонячного Кіпру. На неї зареєстрована квартира в Нікосії площиною у 270 квадратних метрів. Вистачить влаштувати виступ всього "Кварталу 95".

Ще фірма "Aldorante Limited" є засновником італійської фірми "San Tommaso S.R.L.", яка є власником 15-кімнатної вілли у місті Форте де Мармі. Італійська преса оцінює віллу у 4 мільйони євро - оцініть як збагатили родину Зеленський українці, що бігають на концерти реготати з пласких жартів Кварталу.

У Італії, до речі, чималі податки на нерухомість. За фірму вартістю у 4 мільйони євро, родина Зеленських мусить щороку сплачувати від 10,5 до 25 тисяч євро. За офіційних доходів Зеленського...

Схоже на те що посада президента України для Зеленського - суцільне розорення. Офіційної зарплатні Зеленському явно вистачає тільки на податки. Родині президента явно доводиться жити на зароблене непосильною шоуменською працею в попередні роки. Каторзі цій - кінця краю нема.

Якщо раптом ОП оголосить збір на підтримку президента - не дивуйтеся. Квартила в Лондоні і вілла в Італії самі за себе не заплатять.

Ні, я припускаю, що родина Зеленських нічого не порушує фіормально. Але виникає кілька "але".

Українська преса нас привчила до думки, що офшори це дуже погано, бо то неморально коли президент подає приклад несплати податків. Тим більше - в країнах-союзниках з Європи. Петра Порошенко преса свого часу за офшор аж на 3000 євро, поперек згризла.

Чому та сама преса мовчить зараз? Чому не обурюється, не видає гнівні матеріали?

По-друге. Є такий цікавий прецедент. У 2016 р. прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон подав у відставку після того як в нього і його дружини знайшли офшорні компанії. Там це було національної ганьбою і політика засудило суспільство.

Але ж у нас не Ісландія, вірно?
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03.04.2025 16:49
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як би там не було , але адміністрація Трампа ,кольйоні попіджимає зеленській 🤡 шоблі ...і навіть українськім судьям ...вони знають шо персональні санкції можно отримати, за попрання законів та Констітуції ...
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03.04.2025 15:24 Відповісти
Шобла ларьочників готується до виборів. Ну тоді мають сісти єрмак, безугла і віслюк за зрив і фальсифікацію операції по вагнерівцях.
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03.04.2025 15:27 Відповісти
Ну який з зєлі диктатор? Сміху варте. Зєлєний пуцьвірінок. Навіть Червінського не посадив.
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03.04.2025 15:31 Відповісти
Можливо, задачі посадити і не було.
Червінського, може, просто хотіли вивести з гри і знешкодити, як розвідника та вербувальника.
І це вдалось Козирю.
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03.04.2025 16:15 Відповісти
Юля при янику сиділа. Сидів навалєнний у *****. Є політзеки у бульби, і у Мадуро. Асад - окрема справа, там за кривавістю репресій ***** далеко.
А тут - і живого свідка держзради (вагнєргєйт) не змусили замовкнути.
Сциклива диктатура, перефразовуючи Митця.
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03.04.2025 16:24 Відповісти
Міг би погодитись, якщо б не існувало припущення, що "на волі" його змусити може бути простіше, ніж за гратами...
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03.04.2025 16:30 Відповісти
Це ще питання, де він буде знаходитись на волі, якщо браслета більше не має.
От коли був з браслетом - це ж актуальні координати в реальному часі. То чому?
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03.04.2025 16:33 Відповісти
Тому що вдома його не може збити машина чи цеглина на голову не впаде …
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03.04.2025 19:59 Відповісти
бо зараз головна перепона перед виборами це клятий Порох
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03.04.2025 22:46 Відповісти
Що пов'язано з мінуванням це "пташки"Єрмака-Татарова.Сама справа шита проти Червінського білими нитками.Судити б не його,а всі перші рожі держави,було б справедливо.Може й настане той час.
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03.04.2025 15:55 Відповісти
Червинському потрібна охорона, бо він головний свідок держзради зеленського і єрмака
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03.04.2025 15:58 Відповісти
Пильнуймо, за криптовалютними особами з Урядового кварталу!
Напруга зростає! Шуфрич з коломийським, підуть живим щитом??
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03.04.2025 16:07 Відповісти
ЛЕДІ ОФШОР

Лізти в сімейні справи - річ огидна. Але. Коли ідеться про політиків, проти волі згадуєш фразу з Чейза: "Золотим рибкам нема де сховатися". Не даремно декларувати статки і майно примусили не тільки політиків та чиновників, а й їхніх близьких родичів. Бо надкто гарно ми знаємо, як воно буває - злиденний нужденний політик, біля дружини-мільйонера.

Саме тому декларація першої леді України Олени Зеленської для нас цікава ніяк не менше ніж декларація її чоловіка - все ще голови держави. Що ми бачимо у декларації першої леді?

Ба-бах! У декларації Олени Зеленської ми бачимо саме те, за що преса роками гнобила Петра Порошенка. Ми бачимо те, що за словами знаних антикорупціонерів для політика є амральним і неприпустимим.

Видихніть і затамуйте подих. В декларації Олени Зеленської ми бачимо... ОФШОРИ.

Багато офшорів. От їхні назви.

"Strand Residential GP Limited"
"Strand Residential Nominee Limited" - острів Джерсі
"Aldorante Limited" - Кіпр, Нікосія
"FILM HERITAGE Inc" - Беліз
І ще "San Tommaso S.R.L." в Італії - це не офшорна фірма, але її засновником є офшор з Кіпру.

У всьому світі офшорні компанії використовують для приховування податків. Доречне питання, а навіщо офшорні фірми родині президента України? Отут постає цікаве.

Президент Зеленський щойно подав декларацію, за якої виходить так, що він бідний мов церковна миша. За рік доходи його родини склали 15,3 мільйони грн, з яких 8,6 мільйонів це доходи з погашення облігацій ОВДП - тих самих за дохід з яких цькували Петра Порошенка. Особливо мені сподоабался зарплатня президента - 336000 грн, сержант-інструктор ЗСУ за рік заробляє більше.

Проте.

У той самий час як президент декларує копійчані доходи, дружина президента виявляється нехилим власником нерухомості у екзотичних частинах світу.

Наприклад, фірма "Strand Residential Nominee Limited" на острові Джерсі є власником квартири подружжя Зеленських у Лондоні, вартістю більше 2 мільйонів євро на 2014 р. Ця фірма дозволила родині Зеленських уникнути сплати разового податку у 91,5 тис євро. Проте, для утримування юридичних осіб родина преЗЕдента сплачує на рік 7000 євро податку. За офіційних доходів Зеленського - кусюче, скажу я вам.

Або от. Фірма "Aldorante Limited" з сонячного Кіпру. На неї зареєстрована квартира в Нікосії площиною у 270 квадратних метрів. Вистачить влаштувати виступ всього "Кварталу 95".

Ще фірма "Aldorante Limited" є засновником італійської фірми "San Tommaso S.R.L.", яка є власником 15-кімнатної вілли у місті Форте де Мармі. Італійська преса оцінює віллу у 4 мільйони євро - оцініть як збагатили родину Зеленський українці, що бігають на концерти реготати з пласких жартів Кварталу.

У Італії, до речі, чималі податки на нерухомість. За фірму вартістю у 4 мільйони євро, родина Зеленських мусить щороку сплачувати від 10,5 до 25 тисяч євро. За офіційних доходів Зеленського...

Схоже на те що посада президента України для Зеленського - суцільне розорення. Офіційної зарплатні Зеленському явно вистачає тільки на податки. Родині президента явно доводиться жити на зароблене непосильною шоуменською працею в попередні роки. Каторзі цій - кінця краю нема.

Якщо раптом ОП оголосить збір на підтримку президента - не дивуйтеся. Квартила в Лондоні і вілла в Італії самі за себе не заплатять.

Ні, я припускаю, що родина Зеленських нічого не порушує фіормально. Але виникає кілька "але".

Українська преса нас привчила до думки, що офшори це дуже погано, бо то неморально коли президент подає приклад несплати податків. Тим більше - в країнах-союзниках з Європи. Петра Порошенко преса свого часу за офшор аж на 3000 євро, поперек згризла.

Чому та сама преса мовчить зараз? Чому не обурюється, не видає гнівні матеріали?

По-друге. Є такий цікавий прецедент. У 2016 р. прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон подав у відставку після того як в нього і його дружини знайшли офшорні компанії. Там це було національної ганьбою і політика засудило суспільство.

Але ж у нас не Ісландія, вірно?
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03.04.2025 16:49 Відповісти
Класна інфа , почала через вайбер по друзям розповсюджувати .
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03.04.2025 17:59 Відповісти
До 1019 року зеленські зовсім не платили податків. Всі їхні підприємства були збитковими.
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03.04.2025 19:43 Відповісти
Тепер питання,ХТО ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕЙ ЖАХ!!!! Якщо повернули закордонний паспорт--це,майже,визнання невинності!! Хай виставляє позов на один мільярд!!,а там скине щось,а цей позов хай оплатить той,хто все це замовляв. Походу, я так розумію,що потихеньку підходить казець Єрмаку.
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03.04.2025 16:09 Відповісти
"потихеньку підходить казець Єрмаку"

Возможно все это как-то связано:
Офису Ермака прямо пригрозили санкциями в случае атак на украинскую оппозицию
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03.04.2025 17:48 Відповісти
ЄРМАК НЕ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ. ВІН НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ.
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03.04.2025 19:45 Відповісти
Ця маленька перемога Червінського відбулась завдяки підтримці величезної більшості українців "від Сяну до Дону". Всім українцям пора задуматись над висуненням Червінського в кандидати у президенти - на сьогодні він буде сильнішим за всі інші відомі кандидатури.
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03.04.2025 18:16 Відповісти
...давайте..чого ж думати!!! Давайте Червінського... Зеркаль... Бутусова... Мад*яра...Навалимо з пять десятків осіб..і будемо щасливі. Хрипате це і жде..коли десятків п*ять буде кандидатів! Правильно Ленін вклав у мозок ідіотів фразу... Кожна кухарка може керцувати країною... А Хрипатий добавив.... Всі ми президенти! То яка Вам фраза більш до вподоби? Леніна..чи Хрипатого? В пусту макітру все можна влити...)))
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03.04.2025 21:18 Відповісти
Не вперше зелений режим мурижить невинну людину за гратами.
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03.04.2025 18:54 Відповісти
Добре що тільки мурижать. Ігоря Гуминюка, якого посадили в сізо ще при порошенкові, через 8 років вбили в суді за зеленського.
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03.04.2025 19:47 Відповісти
Сильно под надзором откормился парень судя по фото. Видать весело было там.
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03.04.2025 19:55 Відповісти
зелених потвор неможна випускати за кордон, вони всі ОПГ...
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03.04.2025 22:33 Відповісти
Дякуючи небайдужим, обличчя українського моссаду знову на свободі
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04.04.2025 01:14 Відповісти
Згадалась фраза із фільму: Если человек идиот, то ето надолго. Ти кого тут обслуговуєш недоразумніє? Ще до Червінського наносився удар по аеродрому.
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04.04.2025 07:43 Відповісти
Повністю сфабрикована "справа" Червінського на мою думку це перша серйозна поразка агента ФСБ єрмака а тому йому треба бути дуже обережним і потурбуватись про свою безпеку ця ФСБешна падаль дуже мстива і просто так не заспокоїться.
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04.04.2025 08:54 Відповісти
 
 