Ермаку пока не сообщено о подозрении, - НАБУ
Антикоррупционные органы пока не сообщили о подозрении экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку.
Об этом во время заседания ВСК заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, на изъятые во время обыска у Ермака вещи наложен арест. Среди них есть определенные цифровые носители.
В то же время обыск на рабочем месте Ермака НАБУ не проводило.
Допрашивали ли Ермака?
На вопрос, проводили ли допрос эксглавы ОП, Кривонос заявил, что это тайна досудебного расследования.
Глава САП Клименко заявил, что дело может быть успешным только если антикоррупционные органы будут соблюдать и хранить тайну досудебного расследования.
Подозрение Ермаку
Директор Бюро Кривонос сообщил, что пока Ермаку не сообщено о подозрении.
Руководитель подразделения детективов Абакумов пояснил, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.
"Максимальный срок проведения досудебного расследования, если оно не приостанавливается, составляет 12 месяцев. Мы предпринимаем все необходимые следственные действия, чтобы объективно расследовать это производство и прийти к логическому выводу - отсутствие или наличие состава преступления", - добавил он.
Было ли давление на НАБУ?
Никто не оказывал давления на НАБУ, чтобы Ермаку не сообщали о подозрении, подчеркнул Кривонос.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
