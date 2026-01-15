РУС
Новости
845 16

Ермаку пока не сообщено о подозрении, - НАБУ

Было ли сообщено о подозрении Ермаку? В НАБУ ответили

Антикоррупционные органы пока не сообщили о подозрении экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку

Об этом во время заседания ВСК заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, на изъятые во время обыска у Ермака вещи наложен арест. Среди них есть определенные цифровые носители.

В то же время обыск на рабочем месте Ермака НАБУ не проводило.

Читайте также: Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ

Допрашивали ли Ермака?

На вопрос, проводили ли допрос эксглавы ОП, Кривонос заявил, что это тайна досудебного расследования.

Глава САП Клименко заявил, что дело может быть успешным только если антикоррупционные органы будут соблюдать и хранить тайну досудебного расследования.

Читайте также: Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ

Подозрение Ермаку

Директор Бюро Кривонос сообщил, что пока Ермаку не сообщено о подозрении.

Руководитель подразделения детективов Абакумов пояснил, что в настоящее время продолжается досудебное расследование. 

"Максимальный срок проведения досудебного расследования, если оно не приостанавливается, составляет 12 месяцев. Мы предпринимаем все необходимые следственные действия, чтобы объективно расследовать это производство и прийти к логическому выводу - отсутствие или наличие состава преступления", - добавил он.

Смотрите: Мы на той стадии Миндичгейта, когда привыкаем, что Ермак не сядет, - Николов. ВИДЕО

Было ли давление на НАБУ?

Никто не оказывал давления на НАБУ, чтобы Ермаку не сообщали о подозрении, подчеркнул Кривонос.

Читайте: НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

Увольнение Ермака

Смотрите также: Ермак, который обещал отправиться на фронт, нигде не служит, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4823) Ермак Андрей (1484)
Топ комментарии
+4
Цирк від НАБУ продовжується. Коли Міндіча оголосять у міжнародний розшук?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:28 Ответить
+2
як би ще вибачатися перед Єрмаком не довелося!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:31 Ответить
+1
Зачекайте ще міндіч з цукерманом вернуться, ще героями обявлять і гроші виплатять .
показать весь комментарий
15.01.2026 16:33 Ответить
дарма....
показать весь комментарий
15.01.2026 16:22 Ответить
цікаво, за що?
вкрав кілометр туалетного папіру?
виплачував неправомірну премію електрику та сантехніку?
тим більше, що дєрьмачина сесот! патріотично партизанив проти ворогів зе!нугдоса, тобто проти ворогів україни!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:26 Ответить
Андрій Борисович тепер агент 007 "на мінімалках", який прикриває потужний тил Вови.
Щоби хтось інший, не засадив Вові свою 🌽 😂
показать весь комментарий
15.01.2026 16:27 Ответить
Цирк від НАБУ продовжується. Коли Міндіча оголосять у міжнародний розшук?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:28 Ответить
Тоді коли він гроші добре пристроїть, та іншим допоможе
показать весь комментарий
15.01.2026 16:45 Ответить
Ну і правильно грошикі відпрацювали, хабарників одних на других поміняли от і все НАБУ.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:31 Ответить
як би ще вибачатися перед Єрмаком не довелося!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:31 Ответить
Зачекайте ще міндіч з цукерманом вернуться, ще героями обявлять і гроші виплатять .
показать весь комментарий
15.01.2026 16:33 Ответить
Володя їм напевно вже і "Героя України" видав кожному, закритим указом.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:37 Ответить
НАБУ і що це за цирк ?? Чи вона "нівчьом нє вінаватая"? А якщо такі да вінаватая, то вручайте підозру, чи чекаєте поки він зі "спецзавданням" від СЗР чкурне за кордон??
показать весь комментарий
15.01.2026 16:33 Ответить
От новина! Лінтінанту бакланову теж ніяких підозр. Усе--на контролі пуйла.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:35 Ответить
Дали час або зробити пластику по зміні статі,або шиють плаття ,в якому він буде як кєрєнскій:нєатразімий та невпізнаний,а там таксі,мабуть і Відень(((
показать весь комментарий
15.01.2026 16:35 Ответить
Так а хто йому повідомить, зараз навіть не ясно хто для кого дах, незламний для нього або він для незламного
показать весь комментарий
15.01.2026 16:41 Ответить
Та вже пора Єрмака запроторити,щось затягується.Вдпрацьовуюються варіанти залізного алібі для Єрмака?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:48 Ответить
До речі, а обшуки тоді навіщо проводити якщо даже підозри не має. А квартиру обшукали яку він дав.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:49 Ответить
Гівно яке не тоне.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:50 Ответить
 
 