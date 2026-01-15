УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8465 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
1 512 31

Умєров зараз не є підозрюваним у справі Міндіча, - НАБУ

Секретарю Ради національної безпеки та оборони Рустему Умєрову, який раніше обіймав посаду міністра оборони, не оголошували підозру у справі про корупцію в енергетиці, відомої як "Мідас".

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сам факт підозри щодо впливу на нього не говорить про склад злочину в його діях. Щодо інших епізодів ми проводимо досудове розслідування. Наразі Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у зазначеному кримінальному провадженні", - сказав Кривонос.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов, який був присутній на засіданні ТСК, сказав, що слідство діє в межах процесуального строку, який становить 12 місяців.

"Ми вживаємо всі необхідні слідчі дії для того, щоб об’єктивно і повно розслідувати це кримінальне провадження і прийти до логічного висновку — про відсутність або наявність складу злочину в діях конкретних осіб, дії яких ми розслідуємо", - наголосив він.

Як зазначив Абакумов, на цьому етапі, з огляду на слідство, що триває, "робити публічні висновки або політичні оцінки є передчасно".

Крім того, Кривонос сказав, що на вилучене під час обшуків у колишнього керівника ОП Андрія Єрмака накладено арешт. У матеріалах є певні цифрові носії.

Водночас він не став відповідати на запитання про те, чи допитували Єрмака, пояснивши це таємницею досудового розслідування.

Автор: 

НАБУ (5696) Кривонос Семен (116) підозра (961) Умєров Рустем (869)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Мабуть він потерпілий ?
показати весь коментар
15.01.2026 20:28 Відповісти
+14
Поїхав до сім'ї у США .
показати весь коментар
15.01.2026 20:33 Відповісти
+11
А по пиці стопудово підозрюваний
показати весь коментар
15.01.2026 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.01.2026 20:25 Відповісти
А куди він дівся?
показати весь коментар
15.01.2026 20:28 Відповісти
Поїхав до сім'ї у США .
показати весь коментар
15.01.2026 20:33 Відповісти
Мабуть він потерпілий ?
показати весь коментар
15.01.2026 20:28 Відповісти
В може криса. Здав всю кодлу набу
показати весь коментар
15.01.2026 20:32 Відповісти
не просто так в США (ФБР) шлявся... за державний кошт...
показати весь коментар
15.01.2026 20:39 Відповісти
Скоріше терпіла .
показати весь коментар
15.01.2026 21:14 Відповісти
Точно і Юлька винна.
показати весь коментар
15.01.2026 23:37 Відповісти
А по пиці стопудово підозрюваний
показати весь коментар
15.01.2026 20:28 Відповісти
В америці хоче як павло лазаренко . Спочатку американці водоять його а потім віддадуть в Україну або не віддадуть .
показати весь коментар
15.01.2026 21:18 Відповісти
Не є. А де він є?
показати весь коментар
15.01.2026 20:30 Відповісти
Хто би сумнівався, друзям все, а українцям що залишиться після них, точніше якщо
показати весь коментар
15.01.2026 20:33 Відповісти
А міндіч щи є підозрюваний по цій справі?
показати весь коментар
15.01.2026 20:35 Відповісти
Трохи був, зараз не є, і напевно не буде.) Потужний підметушився?
показати весь коментар
15.01.2026 20:40 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 20:42 Відповісти
І що він робитиме, гроші з бюджету брати замість фінансування ЗСУ?
показати весь коментар
15.01.2026 20:51 Відповісти
Горіть всі в пеклі. Мразоти.
Чекаємо повернення хлопців ЗСУ!!!✌️
показати весь коментар
15.01.2026 20:48 Відповісти
Не дохрена ви хочите від хлопців з ЗСУ,і ворога бий на фронті 24/7 без відпусток,нормальної зп сім'ї,а потім приїдь і лайно розгрібай за тими дегенератами що наголосували у 2019 році,поки дегенерати сидять на дивані зі своїм язиком і себе в дупі ,терплять як з них відверто знущається їх обранець зі своїм шапіто, та чекає поки прийдуть хлопці з ЗСУ?
показати весь коментар
15.01.2026 21:23 Відповісти
Було б цікаво взнати що за скасування підозри він пообіцяв Вітькову&Зятькову у справі здачі України *****.
показати весь коментар
15.01.2026 20:51 Відповісти
Чебуречну на набережній в Алушті.
показати весь коментар
15.01.2026 20:54 Відповісти
Чебуречна доволі величенька там. Але це для Умерова як соняшникове насіння, на плювок.
показати весь коментар
15.01.2026 20:58 Відповісти
Все тоді з вами, красапєти ,зрозуміло. Єдиним корупціонером виявився не займаючий жодної державної посади Міндіч, а топпосадовці виявилися непричетними.Всі оці "розслідування " з такими результатами схожі на діяльність банди шантажистів, а не про справедливість,закон та правопорядок.
показати весь коментар
15.01.2026 21:15 Відповісти
Не просто так Чебурек сидів на допитах у Штатах,
здав Портрета та Алібабу,
але по версії 95 переулку-винен ПарашенкА!
показати весь коментар
15.01.2026 21:16 Відповісти
Що це за псевдоукраїнці (абхази, абреки, жиди, буряти?) в де українці?
показати весь коментар
15.01.2026 21:17 Відповісти
Двушка пішла
показати весь коментар
15.01.2026 21:22 Відповісти
Надо абрека заманить в Украину.
показати весь коментар
15.01.2026 21:39 Відповісти
Ти диви.
Підозра єрмаку не дійшла до адресата.
Тепер і броніки стали якісними?
показати весь коментар
15.01.2026 21:45 Відповісти
Зграю вовків не ділять на хороших і поганих. Мочать усіх. А нє - то плакали ваші вівці.
показати весь коментар
15.01.2026 21:46 Відповісти
на превеликий жаль. Як міністр оборони - 0. скоро стане ясно, як переговірник - 0. секретар РНБО?
показати весь коментар
15.01.2026 23:06 Відповісти
Тобто? Згадується історія в британському парламенті. Когось із парламентарів назвали підорасом. Він зажадав спростування в публічному просторі. Гаразд, спростували. В усіх таблоїдах так і написали: - Такий-то не є Підорасом.
показати весь коментар
16.01.2026 00:10 Відповісти
 
 