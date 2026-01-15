Умєров зараз не є підозрюваним у справі Міндіча, - НАБУ

Секретарю Ради національної безпеки та оборони Рустему Умєрову, який раніше обіймав посаду міністра оборони, не оголошували підозру у справі про корупцію в енергетиці, відомої як "Мідас".

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Сам факт підозри щодо впливу на нього не говорить про склад злочину в його діях. Щодо інших епізодів ми проводимо досудове розслідування. Наразі Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у зазначеному кримінальному провадженні", - сказав Кривонос.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов, який був присутній на засіданні ТСК, сказав, що слідство діє в межах процесуального строку, який становить 12 місяців.

"Ми вживаємо всі необхідні слідчі дії для того, щоб об’єктивно і повно розслідувати це кримінальне провадження і прийти до логічного висновку — про відсутність або наявність складу злочину в діях конкретних осіб, дії яких ми розслідуємо", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндіч планував виїзд з України щонайменше за добу до обшуків НАБУ, - Кривонос

Як зазначив Абакумов, на цьому етапі, з огляду на слідство, що триває, "робити публічні висновки або політичні оцінки є передчасно".

Обшуки у Єрмака

Крім того, Кривонос сказав, що на вилучене під час обшуків у колишнього керівника ОП Андрія Єрмака накладено арешт. У матеріалах є певні цифрові носії.

Водночас він не став відповідати на запитання про те, чи допитували Єрмака, пояснивши це таємницею досудового розслідування.

Читайте також: Поліція почала розслідування щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Міндічгейту"

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки "Міндічгейту": Наглядова рада "Енергоатома" отримала нових незалежних членів