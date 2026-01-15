Умєров зараз не є підозрюваним у справі Міндіча, - НАБУ
Секретарю Ради національної безпеки та оборони Рустему Умєрову, який раніше обіймав посаду міністра оборони, не оголошували підозру у справі про корупцію в енергетиці, відомої як "Мідас".
Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.
Умєров
"Сам факт підозри щодо впливу на нього не говорить про склад злочину в його діях. Щодо інших епізодів ми проводимо досудове розслідування. Наразі Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у зазначеному кримінальному провадженні", - сказав Кривонос.
Детектив НАБУ Олександр Абакумов, який був присутній на засіданні ТСК, сказав, що слідство діє в межах процесуального строку, який становить 12 місяців.
"Ми вживаємо всі необхідні слідчі дії для того, щоб об’єктивно і повно розслідувати це кримінальне провадження і прийти до логічного висновку — про відсутність або наявність складу злочину в діях конкретних осіб, дії яких ми розслідуємо", - наголосив він.
Як зазначив Абакумов, на цьому етапі, з огляду на слідство, що триває, "робити публічні висновки або політичні оцінки є передчасно".
Обшуки у Єрмака
Крім того, Кривонос сказав, що на вилучене під час обшуків у колишнього керівника ОП Андрія Єрмака накладено арешт. У матеріалах є певні цифрові носії.
Водночас він не став відповідати на запитання про те, чи допитували Єрмака, пояснивши це таємницею досудового розслідування.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
