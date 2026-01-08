Поліція почала розслідування щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Міндічгейту"
Солом’янське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного стеження за низкою журналістів фігурантами операції НАБУ "Мідас".
Про це повідомили у Нацполіції на запит голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардепа Ярослава Юрчишина, інформує Цензор.НЕТ.
Розпочато розслідування
Правоохоронці розслідуватимуть стеження за медійниками. Фігуранти "Міндічгейту" збирали інформацію на: Марину Ансіфорову, Юрія Бутусова, Станіслава Речинського, Володимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрія Ніколова, Андрія Куликова та навіть покійних Володимира Мостового та Олексу Шалайського.
"Відкриття провадження – це єдина правильна реакція правоохоронних органів. Тримаю руку на пульсі. Далі буде", - додав Юрчишин.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
- Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Де покарання тих службовців з СБУ і ДБР, які виконували ЗЛОЧинні НАКАЗИ єрмака-татарова з Банкової???
Їх керовніки, потужно насрали Українцям в очі, і тепер «незламно» ховаються, за спинами рядових службовців!?!?