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Новини Тиск на ЗМІ Міндічгейт
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Поліція почала розслідування щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Міндічгейту"

юрчишин

Солом’янське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного стеження за низкою журналістів фігурантами операції НАБУ "Мідас".   

Про це повідомили у Нацполіції на запит голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардепа Ярослава Юрчишина, інформує Цензор.НЕТ.

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Розпочато розслідування

Правоохоронці розслідуватимуть стеження за медійниками. Фігуранти "Міндічгейту" збирали інформацію на: Марину Ансіфорову, Юрія Бутусова, Станіслава Речинського, Володимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрія Ніколова, Андрія Куликова та навіть покійних Володимира Мостового та Олексу Шалайського.

"Відкриття провадження – це єдина правильна реакція правоохоронних органів. Тримаю руку на пульсі. Далі буде", - додав Юрчишин.

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Розслідування щодо стеження за журналістами "Міндічгейту"

Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
  • Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

Міндічгейт

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Автор: 

журналістика (1825) Нацполіція (15858) стеження (136) Юрчишин Ярослав (185) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+9
мусора на себе вийдуть
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08.01.2026 16:55 Відповісти
+4
Молодці, самі себе вони швидко викриють, тільки винних доведеться призначати, не тикатимеш же в керівництво
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08.01.2026 17:00 Відповісти
+3
Если зло свергать пора, То нельзя быть хилым: Зло боится не добра - Зло боится силы!
Де покарання тих службовців з СБУ і ДБР, які виконували ЗЛОЧинні НАКАЗИ єрмака-татарова з Банкової???
Їх керовніки, потужно насрали Українцям в очі, і тепер «незламно» ховаються, за спинами рядових службовців!?!?
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08.01.2026 18:46 Відповісти

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