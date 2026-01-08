Поліція почала розслідування щодо незаконного стеження за журналістами у справі "Міндічгейту"

Солом’янське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного стеження за низкою журналістів фігурантами операції НАБУ "Мідас".

Про це повідомили у Нацполіції на запит голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардепа Ярослава Юрчишина, інформує Цензор.НЕТ.

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Розпочато розслідування

Правоохоронці розслідуватимуть стеження за медійниками. Фігуранти "Міндічгейту" збирали інформацію на: Марину Ансіфорову, Юрія Бутусова, Станіслава Речинського, Володимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрія Ніколова, Андрія Куликова та навіть покійних Володимира Мостового та Олексу Шалайського.

"Відкриття провадження – це єдина правильна реакція правоохоронних органів. Тримаю руку на пульсі. Далі буде", - додав Юрчишин.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

Міндічгейт

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