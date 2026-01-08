Телеканал "Рада" призупинив мовлення. Контент для нього виробляла пов’язана з Міндічем компанія

Телеканал "Рада" не мовить у телемарафоні "Єдині новини" з 1 січня цього року.

Канал також не з’являвся в ефірі марафону 29-30 грудня, а 31 грудня вийшов лише з підсумковим випуском новин, свідчить моніторинг галузевого видання "Детектора медіа".

Раніше телеканал "Рада" мовив у телемарафоні по понеділках з 6:00 до 12:00, вівторках з 12:00 до 18:00 та середах з 18:00 до 00:00. За словами джерел видання, телеканал не повідомляє публічно про вихід з марафону, оскільки сподівається повернутися в нього протягом найближчих тижнів.

Ймовірною причиною припинення мовлення "Ради" джерела називають бюрократичні процедури, пов’язані з виділенням бюджетних коштів на виробництво контенту для парламентського телеканалу.

Один із співрозмовників видання, причетний до роботи телемарафону, додає, що також не працює компанія "Кінокіт", яка виробляла контент на замовлення телеканалу "Рада" з кінця 2021 року. Ця компанія з 2022 року була постійним переможцем мистецьких конкурсів на виробництво марафону для парламентського каналу.

На сайті Prozorro станом на зараз немає даних про проведення мистецьких конкурсів або тендерів на закупівлю контенту для телеканалу "Рада" на 2026 рік

Раніше джерела "Детектор медіа" повідомили, що 24 грудня керівництво компанії "Кінокіт" повідомило співробітникам про припинення роботи продакшну та вихід з виробництва контенту для телемарафону "Єдині новини" для каналу "Рада".

5 грудня джерела видання повідомляли про підготовку до скорочень у команді виробників марафону для телеканалу "Рада". Тоді і "Кінокіт", і "Рада" заперечили цю інформацію.

Як повязані "Кінокіт" і Тімур Міндіч

Тімур Міндіч є бенефіціаром британської компанії Meylor Global LLP, яка, як зазначено у LinkedIn, займається міжнародною дистрибуцією дорогоцінного каміння – штучних діамантів.

З Meylor Global LLP Міндіча пов'язана і офіційна власниця компанії "Кінокіт", яка почала заробляти на державних підрядах після обрання Зеленського президентом, а під час повномасштабної війни отримала сотні мільйонів від державного телеканалу "Рада" на виробництво програм для телемарафону.

Офіційна власниця фірми "Кінокіт" Юлія Дроздова була юридичною радницею Meylor Global. У спілкуванні з журналістами Bihus.info вона спочатку заперечувала це, але згодом все ж визнала, але запевнила, що Міндіч на оформлену на неї компанію нібито не впливає.

Нагадаємо, 10 листопада минулого року НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, за даними слідства, злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від підрядників "Енергоатому".

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації. Сам Міндіч встиг виїхати за кордон і мешкає в Ізраїлі.