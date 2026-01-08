Полиция начала расследование по факту незаконной слежки за журналистами по делу "Миндичгейта"

Соломенское управление полиции Киева начало уголовное производство по факту возможного незаконного слежения за рядом журналистов, фигурантами операции НАБУ "Мидас".

Об этом сообщили в Нацполиции по запросу председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардепа Ярослава Юрчишина, информирует Цензор.НЕТ.

Начато расследование

Правоохранители будут расследовать слежку за медийщиками. Фигуранты "Миндичгейта" собирали информацию на: Марину Ансифорову, Юрия Бутусова, Станислава Речинского, Владимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрия Николова, Андрея Куликова и даже покойных Владимира Мостового и Алексея Шалайского.

"Открытие производства – это единственная правильная реакция правоохранительных органов. Держу руку на пульсе. Продолжение следует", – добавил Юрчишин.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.

Миндичгейт

