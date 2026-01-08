РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Давление на СМИ Миндичгейт
775 5

Полиция начала расследование по факту незаконной слежки за журналистами по делу "Миндичгейта"

юрчишин

Соломенское управление полиции Киева начало уголовное производство по факту возможного незаконного слежения за рядом журналистов, фигурантами операции НАБУ "Мидас".   

Об этом сообщили в Нацполиции по запросу председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардепа Ярослава Юрчишина, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Начато расследование

Правоохранители будут расследовать слежку за медийщиками. Фигуранты "Миндичгейта" собирали информацию на: Марину Ансифорову, Юрия Бутусова, Станислава Речинского, Владимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрия Николова, Андрея Куликова и даже покойных Владимира Мостового и Алексея Шалайского.

"Открытие производства – это единственная правильная реакция правоохранительных органов. Держу руку на пульсе. Продолжение следует", – добавил Юрчишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканал "Рада" приостановил вещание. Контент для него производила связанная с Миндичем компания

Расследование по факту слежки за журналистами "Міндічгейту"

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
  • Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндичгейт: залог в 40 млн грн за Басова внесли новосозданная компания с капиталом 75 тыс грн и его адвокаты, - СМИ

Автор: 

журналистика (3375) Нацполиция (17027) слежка (197) Юрчишин Ярослав (172) Миндич Тимур (183)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мусора на себе вийдуть
показать весь комментарий
08.01.2026 16:55 Ответить
Молодці, самі себе вони швидко викриють, тільки винних доведеться призначати, не тикатимеш же в керівництво
показать весь комментарий
08.01.2026 17:00 Ответить
"Відкриття провадження - це єдина правильна реакція правоохоронних органів. Тримаю руку на пульсі. Далі буде", - додав Юрчишин. ВИРОК СУДУ, ЄДИНО ПРАВИЛЬНА РЕАКЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ, ВСЕ РЕШТУ ,ПРАВИЛЬНА РЕАКЦІЯ БЮРОКРАТІВ ДЕРЖАВИ
показать весь комментарий
08.01.2026 17:01 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 17:14 Ответить
За зеленим кібуцом треба око і око і стеження законне. Тому що ститрять і вивезуть все в Ізраіль. От мідіч так і зробив
показать весь комментарий
08.01.2026 17:17 Ответить
 
 