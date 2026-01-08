Полиция начала расследование по факту незаконной слежки за журналистами по делу "Миндичгейта"
Соломенское управление полиции Киева начало уголовное производство по факту возможного незаконного слежения за рядом журналистов, фигурантами операции НАБУ "Мидас".
Об этом сообщили в Нацполиции по запросу председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардепа Ярослава Юрчишина, информирует Цензор.НЕТ.
Начато расследование
Правоохранители будут расследовать слежку за медийщиками. Фигуранты "Миндичгейта" собирали информацию на: Марину Ансифорову, Юрия Бутусова, Станислава Речинского, Владимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрия Николова, Андрея Куликова и даже покойных Владимира Мостового и Алексея Шалайского.
"Открытие производства – это единственная правильная реакция правоохранительных органов. Держу руку на пульсе. Продолжение следует", – добавил Юрчишин.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
- Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
