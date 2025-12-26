Миндичгейт: залог в 40 млн грн за Басова внесли новосозданная компания с капиталом 75 тыс грн и его адвокаты, - СМИ

Залог в размере 40 миллионов гривен за фигуранта дела "Мидас", исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова внесла новосозданная киевская компания и его адвокаты.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Большую часть внесла новосозданная фирма

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 25 декабря 25 миллионов гривен внесла частная компания "Грин плюс компани".

"Это зарегистрированная в Киеве два месяца назад фирма с уставным капиталом в 75 тысяч гривен. Основной профиль деятельности – оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по номеру компании, указанному в официальных реестрах, ответила женщина, которая не захотела называть своего имени. Она сказала, что ей неизвестна ни компания, ни ее руководство. Сама же директор "Грин плюс компани" Марина Шевченко несколько раз отклонила звонки журналистов на ее личный номер.

Остальную часть внесли адвокаты

10 миллионов 300 тысяч гривен залога также внес адвокат самого Басова Виталий Наум. И еще 4 миллиона 700 тысяч гривен - адвокатское объединение "Национальная коллегия адвокатов", которое возглавляет Наум.

В комментарии "Схемам" адвокат подтвердил факт внесения залога им лично и адвокатским объединением и назвал это распространенной практикой.

"Все подтверждения есть, в банк предоставили все соответствующие документы. Банк проверил происхождение средств, подтвердил. Это наши личные средства от доходов, после уплаты налогов, мы работаем "в белую". И все. Мы хотели, чтобы Дмитрий Николаевич встретил Рождество с семьей, так и произошло, вчера он вышел", – рассказал адвокат журналистам.

Напомним, что 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике – Дмитрию Басову.

Миндичгейт

