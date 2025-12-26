РУС
Миндичгейт: залог в 40 млн грн за Басова внесли новосозданная компания с капиталом 75 тыс грн и его адвокаты, - СМИ

За Басова внесли залог

Залог в размере 40 миллионов гривен за фигуранта дела "Мидас", исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова внесла новосозданная киевская компания и его адвокаты.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Большую часть внесла новосозданная фирма

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 25 декабря 25 миллионов гривен внесла частная компания "Грин плюс компани".

"Это зарегистрированная в Киеве два месяца назад фирма с уставным капиталом в 75 тысяч гривен. Основной профиль деятельности – оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что по номеру компании, указанному в официальных реестрах, ответила женщина, которая не захотела называть своего имени. Она сказала, что ей неизвестна ни компания, ни ее руководство. Сама же директор "Грин плюс компани" Марина Шевченко несколько раз отклонила звонки журналистов на ее личный номер.

Остальную часть внесли адвокаты

10 миллионов 300 тысяч гривен залога также внес адвокат самого Басова Виталий Наум. И еще 4 миллиона 700 тысяч гривен - адвокатское объединение "Национальная коллегия адвокатов", которое возглавляет Наум.

В комментарии "Схемам" адвокат подтвердил факт внесения залога им лично и адвокатским объединением и назвал это распространенной практикой.

"Все подтверждения есть, в банк предоставили все соответствующие документы. Банк проверил происхождение средств, подтвердил. Это наши личные средства от доходов, после уплаты налогов, мы работаем "в белую". И все. Мы хотели, чтобы Дмитрий Николаевич встретил Рождество с семьей, так и произошло, вчера он вышел", – рассказал адвокат журналистам.

Напомним, что 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике – Дмитрию Басову.

Миндичгейт

Топ комментарии
+2
Да здравствует наш Вищий антикорупційний суд
показать весь комментарий
26.12.2025 21:44 Ответить
+1
Компаньйонів Басова не можна спитати - откуда дровішкі
показать весь комментарий
26.12.2025 21:43 Ответить
Арахамія каже, що скоро можна буде комбіновано знову вибирати Єрмака-Міндича
показать весь комментарий
26.12.2025 21:41 Ответить
Наш "потужний" може також піднатужиться на будь-яку заставу.)
показать весь комментарий
26.12.2025 21:42 Ответить
Компаньйонів Басова не можна спитати - откуда дровішкі
показать весь комментарий
26.12.2025 21:43 Ответить
"із лєса вєстімо..." - пішли в ліс і вийшли із лісу уже із заставою!
показать весь комментарий
26.12.2025 21:51 Ответить
оборзіли ЗЄльоні -
раніше "я в лес тихонечко..."
а зараз вже - з лісу потіхонєчку.

бардак в ЗЄльоной Україні !

знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !

.
показать весь комментарий
26.12.2025 22:11 Ответить
вот імєнно !

НАБУ не хоче перевірити законність коштів новоствореної компанії та продажних адвокатішок ?

.
показать весь комментарий
26.12.2025 22:07 Ответить
ЛічниЄ СбЄрьЄжЄнія... ссуки...
показать весь комментарий
26.12.2025 22:10 Ответить
Да здравствует наш Вищий антикорупційний суд
показать весь комментарий
26.12.2025 21:44 Ответить
Зелений кеш бек від західної допомоги
показать весь комментарий
26.12.2025 21:44 Ответить
цирк з конями на піку своєї потужності...
показать весь комментарий
26.12.2025 21:45 Ответить
якщо українці не одужають і не виженуть зебілля від влади, то міндічі повернуться , ще і відсудять гроші за зіпсовану репутацію
показать весь комментарий
26.12.2025 21:46 Ответить
Все що їх не вб'є - зробить їх сильнішими.
показать весь комментарий
26.12.2025 22:05 Ответить
Конфіскувати гроші на ЗСУ, і хай ще позбирають. Так можна непогано забезпечити потреби ЗСУ.
показать весь комментарий
26.12.2025 21:47 Ответить
Перестаєш вірити, що у держави є майбутнє… міндічі, цукербергери, коломойші і вся гопкомпанія людей з українськими паспортами, які до України не можуть мати жодного відношення. Для них це місце, де можна красти і вбивати.
показать весь комментарий
26.12.2025 21:48 Ответить
і все ж таки маємо вірити - і ті хто в Україні
і ти за яких зелені голоснуть в дії.
показать весь комментарий
26.12.2025 21:53 Ответить
Гарно живуть адвокати якщо по 10 лямів вносять за клієнтів заставу.Ще адвокатське об'єднання.Який їхній інтерес,щоб "видоїти" з клієнта що в нього поза офіційними доходами?За цих Міндічей та Цукерманів ломаного гроша жалко було б.Чому вся ця гидота не переведе на дрони,на авто,на зброю для ЗСУ.За корупціонерів з такою легкістю десятки мільйонів вносять.Таке враження що свій за свого.Колись може бути і наоборот
показать весь комментарий
26.12.2025 22:00 Ответить
«Ми хотіли, щоб Дмитро Миколайович зустрів Різдво з родиною, так і сталося, учора він вийшов" - які благородні люди. Ще б за Чикотила так переживали.
показать весь комментарий
26.12.2025 22:04 Ответить
де общяк, єрмачня зелена?
показать весь комментарий
26.12.2025 22:07 Ответить
 
 