Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Басова под стражей. Залог – 40 млн грн

Апелляция ВАКС оставила под стражей фигуранта дела о коррупции в энергетике Дмитрия Басова. Он будет находиться под стражей, залог - 40 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.

На данный момент залог не внесен, он находится под стражей.

Читайте: Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Миндичгейт

Читайте: Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники