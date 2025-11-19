РУС
Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Басова под стражей. Залог – 40 млн грн

Миндичгейт: Дмитрия Басова оставили под стражей

Апелляция ВАКС оставила под стражей фигуранта дела о коррупции в энергетике Дмитрия Басова. Он будет находиться под стражей, залог - 40 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.

На данный момент залог не внесен, он находится под стражей.

Читайте: Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Миндичгейт

Читайте: Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

+4
яка це варта. 40 лямів? Це для пересічого українця казкові гроші, а для ціх справжні копійки
19.11.2025 11:50 Ответить
+3
Вже й апеляцію роглянули! Моторні у нас судді!
Правда, не для всіх, але то таке...
19.11.2025 11:49 Ответить
+2
Що таке 40 лямів?Це ні про що??((Тупо всіх викуповують!!Хто сяде за такі махінації у великих розмірах??(((
19.11.2025 11:53 Ответить
Там півлярди ставити треба..
19.11.2025 11:53 Ответить
Так хто заважає владі зелених покидьків які мають монобільшість і їх братів ригів - ОПЗЖ, змінити КПК, яке протягнув у свій час риг портнов через Верховну Раду? Судді користуються тим інструментом, який їм дав нарід через вибрану ним Верховну Раду.
19.11.2025 11:55 Ответить
Черг8овий мародер із команди Боневтіка Потужно-Брехливого. Як цікаво, що не все знають мародери Зе і він, разом зі своєю правою московською рукою єлдаком звалили за кордон. Там вже їх чекає ще один - чебурек, який мільярдами накрав у ЗСУ - умеров. Побоюються, що НАБУ. через САП і ВАКС може і їх прикрити. Впевнений, що коли народ потягне їх до суду, то жодна мосейчучка, чи золкін, чи петрови не вийдуть на захист, а навпаки, потягнуть свої дупи за кордон.
19.11.2025 11:52 Ответить
Ну як ні про що? Мільйон доларів, на хвилиночку...
19.11.2025 11:56 Ответить
Ну от як приклад, один епізод з життя звичайнрго мера Одеси і його команди.
2016 рік. Чиновники мерії "нагріли" місто на 92 млн.грн (тоді це було $3,68 млн).
Якусь частину поділили, щось пішло в "общак". Так що заставу їм є чим виплатити, не бідні. А коли потрібно, то скинуться колезі. А ВАКС разом зі слідчими НАБУ та прокурорами САП по тій справі вже дев'ять років "працюють", аж гай шумить...
Десять років всі антикорупційні органи нічого не бачили/не чули, аж тут нарешті влітку схаменулися, коли випадково не на ту людину наїхали і ледь не позбулися своєї примарної незалежності. Тут лише два варіанти. Або вони абсолютно некомпетентні (сумніваюся), або прикормлені владою (впевнений на 99%). Коротко - павуки в банці почали жерти дрібніших за себе.
19.11.2025 12:16 Ответить
Так для них це не гроші!А відповідати за схеми хто буде?
19.11.2025 12:17 Ответить
Вкрав в магазині ковбасу,дали 2 роки,правильно,вкрав десятки доларів,дали заставу,це як.
19.11.2025 12:17 Ответить
Так для цієї падли 40 млн, як 40 грн. Ці срані суди хоча б дослідили скільки вкрав цей виродок?
19.11.2025 12:40 Ответить
 
 