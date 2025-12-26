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Новини Міндічгейт
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Міндічгейт: заставу в 40 млн грн за Басова внесли новостворена компанія з капіталом 75 тис. грн та його адвокати, - ЗМІ

За Басова внесли заставу

Заставу у розмірі 40 мільйонів гривень за фігуранта справи "Мідас", виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитра Басова внесла новостворена київська компанія та його адвокати.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Більшу частину внесла новостворена фірма

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 25 грудня 25 мільйонів гривень внесла приватна компанія "Грін плюс компані".

"Це зареєстрована в Києві два місяці тому фірма зі статутним капіталом у 75 тисяч гривень. Основний профіль діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що за номером компанії, вказаним в офіційних реєстрах, відповіла жінка, яка не захотіла називати свого імені. Вона сказала, що їй невідома ані компанія, ані її керівництво. Сама ж директорка "Грін плюс компані" Марина Шевченко кілька разів відхилила дзвінки журналістів на її особистий номер.

Читайте також: Міндічгейт: Апеляція ВАКС залишила Басова під вартою. Застава - 40 млн грн

Іншу частину внесли адвокати

10 мільйонів 300 тисяч гривень застави також вніс адвокат самого Басова Віталій Наум. І ще 4 мільйони 700 тисяч гривень – адвокатське об’єднання "Національна колегія адвокатів", яке очолює Наум.

У коментарі "Схемам" адвокат підтвердив факт внесення застави ним особисто та адвокатським об’єднанням і назвав це поширеною практикою.

"Всі підтвердження є, у банк надали всі відповідні документи. Банк перевірив походження коштів, підтвердив. Це наші особисті кошти від прибутків, після сплати податків, ми працюємо "в білу". І все. Ми хотіли, щоб Дмитро Миколайович зустрів Різдво з родиною, так і сталося, учора він вийшов", – розповів адвокат журналістам.

Нагадаємо, що 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи щодо корупції в енергетиці - Дмитру Басову.

Міндічгейт

Дивіться також: ЗМІ розповіли, як працювала схема фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

застава (774) Басов Дмитро (16)
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Топ коментарі
+20
Перестаєш вірити, що у держави є майбутнє… міндічі, цукербергери, коломойші і вся гопкомпанія людей з українськими паспортами, які до України не можуть мати жодного відношення. Для них це місце, де можна красти і вбивати.
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26.12.2025 21:48 Відповісти
+11
якщо українці не одужають і не виженуть зебілля від влади, то міндічі повернуться , ще і відсудять гроші за зіпсовану репутацію
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26.12.2025 21:46 Відповісти
+10
Арахамія каже, що скоро можна буде комбіновано знову вибирати Єрмака-Міндича
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26.12.2025 21:41 Відповісти

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