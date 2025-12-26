Міндічгейт: заставу в 40 млн грн за Басова внесли новостворена компанія з капіталом 75 тис. грн та його адвокати, - ЗМІ
Заставу у розмірі 40 мільйонів гривень за фігуранта справи "Мідас", виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитра Басова внесла новостворена київська компанія та його адвокати.
Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.
Більшу частину внесла новостворена фірма
Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 25 грудня 25 мільйонів гривень внесла приватна компанія "Грін плюс компані".
"Це зареєстрована в Києві два місяці тому фірма зі статутним капіталом у 75 тисяч гривень. Основний профіль діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за номером компанії, вказаним в офіційних реєстрах, відповіла жінка, яка не захотіла називати свого імені. Вона сказала, що їй невідома ані компанія, ані її керівництво. Сама ж директорка "Грін плюс компані" Марина Шевченко кілька разів відхилила дзвінки журналістів на її особистий номер.
Іншу частину внесли адвокати
10 мільйонів 300 тисяч гривень застави також вніс адвокат самого Басова Віталій Наум. І ще 4 мільйони 700 тисяч гривень – адвокатське об’єднання "Національна колегія адвокатів", яке очолює Наум.
У коментарі "Схемам" адвокат підтвердив факт внесення застави ним особисто та адвокатським об’єднанням і назвав це поширеною практикою.
"Всі підтвердження є, у банк надали всі відповідні документи. Банк перевірив походження коштів, підтвердив. Це наші особисті кошти від прибутків, після сплати податків, ми працюємо "в білу". І все. Ми хотіли, щоб Дмитро Миколайович зустрів Різдво з родиною, так і сталося, учора він вийшов", – розповів адвокат журналістам.
Нагадаємо, що 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи щодо корупції в енергетиці - Дмитру Басову.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль