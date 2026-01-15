Умеров сейчас не является подозреваемым по делу Миндича, - НАБУ

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустэму Умерову, который ранее занимал должность министра обороны, не объявляли подозрение по делу о коррупции в энергетике, известному как "Мидас".

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Умеров

"Сам факт подозрения о влиянии на него не говорит о составе преступления в его действиях. По другим эпизодам мы проводим досудебное расследование. На данный момент Умеров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в указанном уголовном производстве", - сказал Кривонос.

Детектив НАБУ Александр Абакумов, который присутствовал на заседании ВСК, сказал, что следствие действует в пределах процессуального срока, который составляет 12 месяцев.

"Мы принимаем все необходимые следственные меры для того, чтобы объективно и полно расследовать это уголовное производство и прийти к логическому выводу — об отсутствии или наличии состава преступления в действиях конкретных лиц, действия которых мы расследуем", -подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич планировал выезд из Украины как минимум за сутки до обысков НАБУ, - Кривонос

Как отметил Абакумов, на данном этапе, учитывая продолжающееся следствие, "делать публичные выводы или политические оценки преждевременно".

Обыски у Ермака

Кроме того, Кривонос сказал, что на изъятое во время обысков у бывшего руководителя ОП Андрея Ермака наложен арест. В материалах есть определенные цифровые носители.

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, допрашивали ли Ермака, объяснив это тайной досудебного расследования.

Читайте также: Полиция начала расследование по факту незаконной слежки за журналистами по делу "Миндичгейта"

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия "Миндичгейта": Наблюдательный совет "Энергоатома" получил новых независимых членов