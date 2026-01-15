РУС
Умеров сейчас не является подозреваемым по делу Миндича, - НАБУ

Умєров

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустэму Умерову, который ранее занимал должность министра обороны, не объявляли подозрение по делу о коррупции в энергетике, известному как "Мидас".

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров

"Сам факт подозрения о влиянии на него не говорит о составе преступления в его действиях. По другим эпизодам мы проводим досудебное расследование. На данный момент Умеров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в указанном уголовном производстве", - сказал Кривонос.

Детектив НАБУ Александр Абакумов, который присутствовал на заседании ВСК, сказал, что следствие действует в пределах процессуального срока, который составляет 12 месяцев.

"Мы принимаем все необходимые следственные меры для того, чтобы объективно и полно расследовать это уголовное производство и прийти к логическому выводу — об отсутствии или наличии состава преступления в действиях конкретных лиц, действия которых мы расследуем", -подчеркнул он.

Как отметил Абакумов, на данном этапе, учитывая продолжающееся следствие, "делать публичные выводы или политические оценки преждевременно".

Обыски у Ермака

Кроме того, Кривонос сказал, что на изъятое во время обысков у бывшего руководителя ОП Андрея Ермака наложен арест. В материалах есть определенные цифровые носители.

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, допрашивали ли Ермака, объяснив это тайной досудебного расследования.

Миндичгейт

Автор: 

НАБУ (4829) Кривонос Семен (92) подозрение (629) Умеров Рустем (741)
+9
Мабуть він потерпілий ?
15.01.2026 20:28 Ответить
+9
Поїхав до сім'ї у США .
15.01.2026 20:33 Ответить
+7
А по пиці стопудово підозрюваний
15.01.2026 20:28 Ответить
15.01.2026 20:25 Ответить
А куди він дівся?
15.01.2026 20:28 Ответить
Поїхав до сім'ї у США .
15.01.2026 20:33 Ответить
Мабуть він потерпілий ?
15.01.2026 20:28 Ответить
В може криса. Здав всю кодлу набу
15.01.2026 20:32 Ответить
не просто так в США (ФБР) шлявся... за державний кошт...
15.01.2026 20:39 Ответить
Скоріше терпіла .
15.01.2026 21:14 Ответить
А по пиці стопудово підозрюваний
15.01.2026 20:28 Ответить
В америці хоче як павло лазаренко . Спочатку американці водоять його а потім віддадуть в Україну або не віддадуть .
15.01.2026 21:18 Ответить
Не є. А де він є?
15.01.2026 20:30 Ответить
Хто би сумнівався, друзям все, а українцям що залишиться після них, точніше якщо
15.01.2026 20:33 Ответить
А міндіч щи є підозрюваний по цій справі?
15.01.2026 20:35 Ответить
Трохи був, зараз не є, і напевно не буде.) Потужний підметушився?
15.01.2026 20:40 Ответить
15.01.2026 20:42 Ответить
І що він робитиме, гроші з бюджету брати замість фінансування ЗСУ?
15.01.2026 20:51 Ответить
Горіть всі в пеклі. Мразоти.
Чекаємо повернення хлопців ЗСУ!!!✌️
15.01.2026 20:48 Ответить
Не дохрена ви хочите від хлопців з ЗСУ,і ворога бий на фронті 24/7 без відпусток,нормальної зп сім'ї,а потім приїдь і лайно розгрібай за тими дегенератами що наголосували у 2019 році,поки дегенерати сидять на дивані зі своїм язиком і себе в дупі ,терплять як з них відверто знущається їх обранець зі своїм шапіто, та чекає поки прийдуть хлопці з ЗСУ?
15.01.2026 21:23 Ответить
Було б цікаво взнати що за скасування підозри він пообіцяв Вітькову&Зятькову у справі здачі України *****.
15.01.2026 20:51 Ответить
Чебуречну на набережній в Алушті.
15.01.2026 20:54 Ответить
Чебуречна доволі величенька там. Але це для Умерова як соняшникове насіння, на плювок.
15.01.2026 20:58 Ответить
Все тоді з вами, красапєти ,зрозуміло. Єдиним корупціонером виявився не займаючий жодної державної посади Міндіч, а топпосадовці виявилися непричетними.Всі оці "розслідування " з такими результатами схожі на діяльність банди шантажистів, а не про справедливість,закон та правопорядок.
15.01.2026 21:15 Ответить
Не просто так Чебурек сидів на допитах у Штатах,
здав Портрета та Алібабу,
але по версії 95 переулку-винен ПарашенкА!
15.01.2026 21:16 Ответить
Що це за псевдоукраїнці (абхази, абреки, жиди, буряти?) в де українці?
15.01.2026 21:17 Ответить
Двушка пішла
15.01.2026 21:22 Ответить
Надо абрека заманить в Украину.
15.01.2026 21:39 Ответить
Ти диви.
Підозра єрмаку не дійшла до адресата.
Тепер і броніки стали якісними?
15.01.2026 21:45 Ответить
Зграю вовків не ділять на хороших і поганих. Мочать усіх. А нє - то плакали ваші вівці.
15.01.2026 21:46 Ответить
 
 