Умеров сейчас не является подозреваемым по делу Миндича, - НАБУ
Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустэму Умерову, который ранее занимал должность министра обороны, не объявляли подозрение по делу о коррупции в энергетике, известному как "Мидас".
Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.
Умеров
"Сам факт подозрения о влиянии на него не говорит о составе преступления в его действиях. По другим эпизодам мы проводим досудебное расследование. На данный момент Умеров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в указанном уголовном производстве", - сказал Кривонос.
Детектив НАБУ Александр Абакумов, который присутствовал на заседании ВСК, сказал, что следствие действует в пределах процессуального срока, который составляет 12 месяцев.
"Мы принимаем все необходимые следственные меры для того, чтобы объективно и полно расследовать это уголовное производство и прийти к логическому выводу — об отсутствии или наличии состава преступления в действиях конкретных лиц, действия которых мы расследуем", -подчеркнул он.
Как отметил Абакумов, на данном этапе, учитывая продолжающееся следствие, "делать публичные выводы или политические оценки преждевременно".
Обыски у Ермака
Кроме того, Кривонос сказал, что на изъятое во время обысков у бывшего руководителя ОП Андрея Ермака наложен арест. В материалах есть определенные цифровые носители.
В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, допрашивали ли Ермака, объяснив это тайной досудебного расследования.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаємо повернення хлопців ЗСУ!!!✌️
здав Портрета та Алібабу,
але по версії 95 переулку-винен ПарашенкА!
Підозра єрмаку не дійшла до адресата.
Тепер і броніки стали якісними?