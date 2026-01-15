РУС
НАБУ проводит обыски в доме бизнесмена Богдана Якимца, связанного с силовиками, - СМИ

НАБУ проводит обыск у предпринимателя Богдана Якимца

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в доме предпринимателя Богдана Якимца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в источниках издания "Зеркало недели".

  • По информации собеседников, во время обысков у Якимца изъяли телефоны, которые якобы "ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки следствия". На этих устройствах содержится конфиденциальная переписка с лицами, занимающими высокие должности в государстве, что, по словам источников, вызвало значительное нервное напряжение фигуранта.

Обыски и предыдущая деятельность Якимца

Как сообщают источники, Якимец недавно появлялся на допросах в рамках уголовного производства, а также отдыхал за границей, в частности в Монако. Ранее он был неформальным помощником бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По данным издания, Якимец также выступал контактным лицом между бизнесменом Игорем Коломойским и руководством СБУ.

"На изъятых телефонах содержатся чрезвычайно чувствительные материалы, касающиеся высокопоставленных должностных лиц государства", - отметили источники издания.

Во время обысков в бизнес-центре следствие получило информацию, которая стала основанием для дальнейших процессуальных действий. Также один из детективов НАБУ, который расследовал дело Якимца — Руслан Магомедрасулов - позже был задержан СБУ по подозрению в госизмене, после чего спецслужба получила доступ ко всем материалам расследований, включая дело Якимца.

Автор: 

Сортировать:
Угода із слідством - і все верхнє керівництво в буцигарню.... Я навіть візьму його на поруки! Можливо...
15.01.2026 21:40 Ответить
Фігурант почав пудити у штани - НАБУ
15.01.2026 21:46 Ответить
«Силовики» - це назва організованого злочинного угрупування.
15.01.2026 22:00 Ответить
 
 