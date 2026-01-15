РУС
2 744 55

Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога

Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы еще до решения суда, из-за чего она не сможет уплатить залог по делу о подкупе нардепов в Раде.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, она планировала внести залог в "политически мотивированном" деле о подкупе депутатов, но теперь не может этого сделать. Она утверждает, что необходимые для залога деньги были получены ею в качестве компенсации за "политические преследования" времен президентства Виктора Януковича.

"Таково оно – антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь", – добавила Тимошенко.

Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали

Также Тимошенко добавила к посту сгенерированное искусственным интеллектом изображение, которое является аналогией вирусного видео иранской девушки Мелики Барахими, на котором она поджигает портрет верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Поступок девушки стал символом массовых протестов в стране.


Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Автор: 

Топ комментарии
+11
Ащо, в неї появилось задеклароване майно та гроші? Пам'ятаю як Ющенко її тролив. Мовляв, злидня.Бо з її слів нічого не має. Ні кола, ні двора. Живе у тітки в будинку, машину хтось покататься дав, обідає в гостях, лабутени з секондхенду.
15.01.2026 21:30 Ответить
+10
Юля, тащи кеш.
15.01.2026 21:24 Ответить
+6
звідки у неї на рахунках такі гроші?
15.01.2026 21:31 Ответить
Юля, тащи кеш.
15.01.2026 21:24 Ответить
Неси в доларах 1000000$ в $100 - приблизно 10кг, сама й донесеш.
15.01.2026 21:37 Ответить
Як в старі часи, Пінчук (зять Кучми) може знову допомогти, але ж прийдеться тоді для Пінчука "підкрутити" якийсь закон, щоб Пінчук лишній мільярд за рахунок українців отримав.
15.01.2026 22:24 Ответить
Спектакль для плебсу: воїни гинуть, ворог продвигаєть вперед, вся країна в пітьмі і холоді, влада ( не опозиція) прокралася на весь світ, в міністри - дятелів ставлять, про шлях до перемоги і про мир навіть мови немає!... Вкинули круту тему - жуйку: Юлька - воровка!...
Цій пластинці 30 років! Класична переключка уваги від про..бів влади і актуальних болючих тем, проблем , які треба вирішувати!...
15.01.2026 22:22 Ответить
Та вона "за копійку, в церкві пердне, а за рубля - і висереться...". Саме за своє скупердяйство і "влітала" завжди... З Янеком ділиться не захотіла - в тюрму попала. З генералітетом російським провернула "кидалово". З Лазаренком теж була "каламутна" справа з грошима...
Ніяк, ідіотка, не зрозуміє, що в домовині кишень немає...
15.01.2026 22:53 Ответить
Додам: вона завжди старалася вирішить свої питання за рахунок своїх прибічників, та ЇХНІХ грошей. А потім або просто "кидала", або "кидала", перевзуваючись у стрибку" - коли міняла свою політичну позицію, щоб продаться подорожче, новому політичному лідеру...
15.01.2026 22:57 Ответить
Не може....
Голова болить!?
15.01.2026 21:25 Ответить
Тоб то вона жаліється не на те що тепер не зможе допомогати ЗСУ у знищені ворога,а в тому що їй заставу нема чим заплатити.
15.01.2026 21:26 Ответить
Та й добре, нарешті опиниться там де їй і місце. Чи ні🤔???
15.01.2026 21:26 Ответить
Добре буде, коли твій ******* опиниться там, де вона вже була.
15.01.2026 22:45 Ответить
Лаве нанэ ромалы.
15.01.2026 21:27 Ответить
Листав у Facebook і один дядько каже, що жЮлька жаліється, що всі гроші, шо вона збирала на смерть, та хранила у оХВісі в неї забрали
15.01.2026 21:28 Ответить
де вона їх взяла? Медом торгувала?
15.01.2026 21:33 Ответить
Як де?! З пенЦії 3000 грн відкладала
15.01.2026 21:34 Ответить
Може шмонькою підробляла ) все-таки баба симпатична, досвідчена, пристрасна ))
15.01.2026 22:35 Ответить
та мені похєр, хай декларує або здає на ЗСУ.
15.01.2026 23:13 Ответить
Тобто вона собі піраміду/мавзолей збиралась будувати, а похорон та поминки - щоб всі українці погуляли?)))
15.01.2026 21:36 Ответить
Так ото ж... А вони взяли і забрали...
15.01.2026 21:40 Ответить
Ащо, в неї появилось задеклароване майно та гроші? Пам'ятаю як Ющенко її тролив. Мовляв, злидня.Бо з її слів нічого не має. Ні кола, ні двора. Живе у тітки в будинку, машину хтось покататься дав, обідає в гостях, лабутени з секондхенду.
15.01.2026 21:30 Ответить
Звернись до київської хвірми Евергейн - вона вносила застави за одеського воєнкома, слуг наріду по плівкам та хабарям..... - і все в десятках і сотнях міліонів гривень.
15.01.2026 21:30 Ответить
звідки у неї на рахунках такі гроші?
15.01.2026 21:31 Ответить
Ще в молоді роки настругала.
Це фото Юлії Тимошенко з Павлом Лaзаренко.
15.01.2026 21:44 Ответить
і шо ? плебс завжди раком ставила та грабувала та грабувати буде
15.01.2026 22:01 Ответить
В офшорах на Таити
15.01.2026 23:20 Ответить
Тьотя, курити погано, поганий приклад показуєш.
15.01.2026 21:31 Ответить
Точно, ще можна штрафанути за рекламу цигарок й нездорового способу життя..там ж немає отого - мінздрав попереджує..
15.01.2026 21:41 Ответить
ти попроси у підарояника, з яким "ширку" будувала
15.01.2026 21:31 Ответить
Два чумадани налу і все тіп - топ
15.01.2026 21:32 Ответить
Опаньки . А звідки в неї взялися - 50 млн на рахунках ? Депутатську зарплату відкладала чи що ?
15.01.2026 21:33 Ответить
Вона ж виграла суд за несправедливе рішення і тюрму при Янику. Там норм сума була.
15.01.2026 21:45 Ответить
Та не вигравала вона жодного суду. Її Майдани звільняли, а вже потім, постфактум, наше "правосуддя" прогиналося під "волю народу" та "рішення керівництва/партії"
показать весь комментарий
15.01.2026 21:51 Ответить
Не чеши язиком дурні, а Гугл в поміч. Вона подала позов в суд США до американської юридичної компанії, яка за бабло і на замовлення ригів сфальсифікувала експкртні висновки по газовому контракту заключеному нею., На підставі тих висновків портновські судді запроторили Юльку за грати, і, щоб не сісти за грати років на десять самим, поци запропонували мирну угоду, по якій заплатили відступне 5,5 млн дол. По її, "невигідному" контракту Україна відсудила в Газпрому 3 млрд дол і могла відсудити ще 12-15 млрд та до влади прийшло зелене чмо і його ******* менеджери відмовились від претензій - просто не поїхали до Стокгольмського арбітражу для продовження розгляду справи.
15.01.2026 23:13 Ответить
Вона не вигравала суд . Американці заплатили їй і Власенку по 5.5 млн дол , якраз за те щоб діло не дійшло до суду .
Значить ті гроші всі 6 років лежали на депозиті , хм .. Ну тоді зрозуміло .
15.01.2026 22:12 Ответить
А де вони повинні лежати? Під подушкою?
15.01.2026 23:15 Ответить
Як звідки?!? Від неперевершеної зубожілості на протязі всього життя! (особливо вбога зубожилість "припливла" при Паші Лазаренку)
15.01.2026 21:54 Ответить
Звідки в них стільки грошей?
15.01.2026 21:34 Ответить
із газової труби -
15.01.2026 21:37 Ответить
помогіте бєдной єврейке,яка продавала в 2014 місце в ВР по 5 млн американських
15.01.2026 21:40 Ответить
Лукʼянівська СІЗО порожнє без Юліного піввареника.
15.01.2026 21:40 Ответить
Вболіваю за всі сторони
15.01.2026 21:40 Ответить
Зараз заплачу.
Коли у Петра рахунки блокували, коли блокували рахунки у виробника РЕБів, ти де була? В узгоджені з ким голосувала?
15.01.2026 21:42 Ответить

Спаведливість є! За неї варто боротись! Йуууляааа! власним задекларованим баблом дорозвалювала кааліцію РИГОСЛУГ КРЕМЛЯ !Бо Кремль саме їй довірив імітувати створення "уряду єдності" ...
15.01.2026 21:42 Ответить
Да остановите любое дорогое авто в Киеве и в 99% деньги на него или украли у народа или скрыли от налогов, что то же самое по сути.
Бить и сажать нужно по факту наличия ворованного, а не ждать 30 лет пока кто то кэш на поточные расходы в столе найдет.
15.01.2026 21:46 Ответить
Я не з такої сім'ї як другі.. я із.. багатої..але все арештовано.
15.01.2026 21:55 Ответить
Юлю, у лівій кишені піджака подивись, може під підкладку завалилися.
15.01.2026 22:10 Ответить
Нехай юлькануті на банку скинуться😂
15.01.2026 22:29 Ответить
А підкупити встигла?
15.01.2026 22:32 Ответить
Звідки такі гроші? Вона ж прем'єр-міністр бомж. У неї жодного бізнесу,на який не має права,будучи депутатом. І в декларації таких грошей не вказано І податки з них не сплачені.
15.01.2026 22:34 Ответить
Рахунки заблоковано, і нема з чим тепер в "сільпо" сходити за молоком? Співчуваємо!))
15.01.2026 22:39 Ответить
Візьми в тумбочці...
15.01.2026 23:04 Ответить
Щаз заплачу, сьози навернулись. Може задонатити???

Крала, брехала, крала і знову бреше
15.01.2026 23:09 Ответить
товстожопа брехунка
стільки людей обманювала
своїми обіцянками.
і грала на українстві
а сама , корова. розмовляє все життя
російською.
15.01.2026 23:10 Ответить
Мадам капітєльман давно треба було приспати як скажену корупціонерку...
15.01.2026 23:12 Ответить
"Біднесенька"... Всьо же, шо нажито нєпосільним трудом, всьо же пагібло...😂🤣🤣🤣
15.01.2026 23:21 Ответить
 
 