Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы еще до решения суда, из-за чего она не сможет уплатить залог по делу о подкупе нардепов в Раде.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам нардепа, она планировала внести залог в "политически мотивированном" деле о подкупе депутатов, но теперь не может этого сделать. Она утверждает, что необходимые для залога деньги были получены ею в качестве компенсации за "политические преследования" времен президентства Виктора Януковича.

"Таково оно – антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь", – добавила Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародованные НАБУ аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения, - Тимошенко

Также Тимошенко добавила к посту сгенерированное искусственным интеллектом изображение, которое является аналогией вирусного видео иранской девушки Мелики Барахими, на котором она поджигает портрет верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Поступок девушки стал символом массовых протестов в стране.





Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Буймистер вышла из фракции "Батькивщина"