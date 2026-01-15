Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы еще до решения суда, из-за чего она не сможет уплатить залог по делу о подкупе нардепов в Раде.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, она планировала внести залог в "политически мотивированном" деле о подкупе депутатов, но теперь не может этого сделать. Она утверждает, что необходимые для залога деньги были получены ею в качестве компенсации за "политические преследования" времен президентства Виктора Януковича.
"Таково оно – антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь", – добавила Тимошенко.
Также Тимошенко добавила к посту сгенерированное искусственным интеллектом изображение, которое является аналогией вирусного видео иранской девушки Мелики Барахими, на котором она поджигает портрет верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Поступок девушки стал символом массовых протестов в стране.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
Цій пластинці 30 років! Класична переключка уваги від про..бів влади і актуальних болючих тем, проблем , які треба вирішувати!...
Ніяк, ідіотка, не зрозуміє, що в домовині кишень немає...
Голова болить!?
Це фото Юлії Тимошенко з Павлом Лaзаренко.
Якось так, ІМХО
Значить ті гроші всі 6 років лежали на депозиті , хм .. Ну тоді зрозуміло .
Коли у Петра рахунки блокували, коли блокували рахунки у виробника РЕБів, ти де була? В узгоджені з ким голосувала?
Спаведливість є! За неї варто боротись! Йуууляааа! власним задекларованим баблом дорозвалювала кааліцію РИГОСЛУГ КРЕМЛЯ !Бо Кремль саме їй довірив імітувати створення "уряду єдності" ...
Бить и сажать нужно по факту наличия ворованного, а не ждать 30 лет пока кто то кэш на поточные расходы в столе найдет.
Крала, брехала, крала і знову бреше
стільки людей обманювала
своїми обіцянками.
і грала на українстві
а сама , корова. розмовляє все життя
російською.